Бои в пограничных с Украиной районах Курской области начались утром 6 августа. Тогда губернатор региона Алексей Смирнов опубликовал видео, в котором назвал обстановку «напряженной», а ситуацию — «контролируемой». По его словам, с первого дня нападения ВСУ была организована эвакуация мирных жителей, однако сами они в разговоре с RTVI рассказали, что эвакуироваться приходилось самостоятельно. О том, как жители Курской области своими силами спасались из приграничных районов — в материале RTVI.

«Мы оборачивались — горело все»

Городские группы во «ВКонтакте» для жителей Курской области теперь — настоящая платформа для поиска помощи. На стене местного паблика «подслушано» вместо региональных новостей — номера волонтеров, десятки имен пока еще не эвакуированных людей и сообщения от местных жителей, которым удалось покинуть свои дома в приграничье.

Алена — одна из жительниц села Николаево-Дарьино, расположенного в часе езды от украинского населенного пункта Журавка — в разговоре с RTVI рассказала, что ей и еще нескольким соседям удалось выехать из деревни еще шестого числа — когда «все только начиналось»:

«Выстрелы стали слышны где-то в половину третьего ночи или даже раньше. В подвалах люди сидели — такие были взрывы. Потом кто смог убежать — бежали в те машины, которые были поблизости, а это все над нами свистело. Это невозможно было. Там танки въезжали. Мама, там же все остались…».

«Все» — это еще более 60 жителей села, которые остались ждать помощи. «Ну очень страшно. Никакой эвакуации не было. Кто пешком шел — кто по болоту, как я», — добавила Алена и начала плакать.

6 августа в 19:21 в Минобороны России сообщили, что украинская ДРГ, состоящая из 300 человек, утром «попыталась прорвать границу», но отступила на свою территорию, понеся потери. По данным ведомства, ВСУ наносили удары по населенным пунктам в Курской области: селу Николаево-Дарьино и хутору Олешня Суджанского района. Атака со стороны ВСУ производилась при помощи 11 танков и 20 боевых бронированных машин, говорилось в сообщении. Согласно отчету Минобороны, «часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории», где была «блокирована подразделениями российской армии. Позже ведомство исправило свое сообщение и написало, что бои на границе продолжаются, а «противнику наносится огневое поражение».

«64 человека сидят в подвалах без газа»

Чуть помолчав, трубку перехватила сестра Алены — Марина:

«В Николаево-Дарьино люди с детками — 64 человека — сидят в подвалах без газа. Правительство Курской области даже не знает о них. Там техника украинская, флаги. Людям сказали: „хотите жить — не высовывайтесь“. У нас там зять остался, он еле-еле на связь выходит. Вчера утром написал: „живы, в подвалах“. Воды и света тоже нет».

Марина вместе с мужем живет в Курске и «принимает» в своем доме всех родственников, которым удалось выехать из приграничных территорий. Всего у Марины сейчас живет 10 человек. Есть и те, кто накануне выезжал из Суджи. Все родственники женщины внимательно следят за нашим разговором, наперебой дополняя рассказы друг друга: «Когда мы из Суджи бежали — там уже по центру били. Мы оборачивались — горело все. Но мы не обращали внимания, куда и что летит. Нам бы лишь бы убежать. Дороги были заминированы, машины обстреливали, дроны пускали — люди даже родственников забрать не могли. <..> Вот знакомый за детьми ехал в Суджу, его начали расстреливать. Он развернулся и уехал. Жив остался».

Днем 7-го августа врио губернатора Курска Алексей Смирнов в своем телеграм-канале сообщил о начале эвакуации мирных жителей из приграничных в пункты временного размещения. По словам главы области, уже к полудню из зоны боевых действий было вывезено более 200 человек. Всего за несколько суток из обстреливаемых территорий на автобусах и личном транспорте выехали более тысячи человек. По словам Смирнова, эвакуация была организована «с первого дня нападения Вооруженных сил Украины»: для этого правительство задействовало районный транспорт, в том числе бронированные автомобили, которые использовали инкассаторы, сообщил Смирнов. Врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий накануне также заявил, что «эвакуированы были все, кто хотел выехать». «Все население, которое надо было эвакуировать, мы эвакуировали — это порядка трех тысяч человек. Полторы тысячи человек размещены в пунктах временного размещения», — сказал он в эфире «Первого канала».

«Те, кто хотел там остаться, — это единицы»

«Те, кто хотел там остаться, — это единицы. Кто мог — тот уехал. Остальные просто не смогли. У меня родители живут в селе Черкасское Поречье. Я вообще не знаю, что там происходит. По крупицам информацию собираем. С ними несколько суток назад связывалась моя сестра, они просили оставить их данные для эвакуации, но там же блокпосты [ВСУ]. Туда же фиг заедешь и выедешь. Родители на связь выходили 6 августа в 22:54 последний раз. Больше я о них ничего не слышала», — рассказала RTVI местная жительница Виктория.

Помимо Виктории связаться с родственниками, живущими в приграничный районах, не может и Ольга — у нее в селе Казачья Локня находятся отец и мать.

По данным телеграм-канала «Рыбарь» экс-сотрудника Минобороны России Михаила Звинчука, «зона контроля ВСУ» в Курской области «расширяется на восток и север». Украинские формирования, заняв Казачью Локню на севере, а также населенные пункты Мирный и Бондаревка на юге, вошли в Мартыновку и «связали находившиеся там войска боем», написал канал Звинчука. Одновременно с этим мобильная группа ВСУ ведет ожесточенные бои в 15 км от Льгова, а в Кореневском районе ВСУ не оставляют попыток занять административный центр, пишет телеграм-канал. По его оценке, самой большой проблемой организации обороны остается разрозненность подразделений и нехватка должного количества сил.

«Я рыдала, собиралась туда из Москвы ехать, но мне сказали, что в Локню никак не попасть — все перекрыто и заминировано. Я не знаю, что делать. Родители там», — рассказала Ольга. Накануне она звонила по единому номеру вызова экстренных служб — туда теперь перенаправляют всех людей, родственники которых нуждаются в эвакуации, однако ответа Ольга так и не получила. RTVI также не удалось связаться с оператором и получить разъяснения по поводу эвакуации из приграничных районов.

Найти пропавшего брата не может и Светлана. По словам женщины, 21-летнего Егора, проходящего срочную службу в армии России, еще в начале мая направили в Курскую область из Нижнего Новгорода для несения службы. «5 августа он был крайний раз на связи, говорил, что они с ребятами сидели в укромном месте и были без еды сутки, так как их столовую разбомбили. Человек 20-25 с ними было», — рассказала она.

По словам Светланы, до этого срочники уже просили, чтобы их «вывезли в более безопасное место, но их только завтраками кормили». «В военкомате мне сказали, что пока не пройдет 4-5 дней, заявку [на розыск] отправлять не будут», — говорит Светлана.

Ранее украинские СМИ и российские военкоры сообщили, что несколько российских военных попали в плен. В частности, в плен попал срочник, проходивший службу в Курской области. Эту информацию подтвердили RTVI двое друзей солдата, которого они узнали на видео. Речь идет о 22-летнем Данииле К., уроженце деревни Ровеньского района Белгородской области. Еще один молодой человек, попавший на видео, по данным телеграм-канала «Осторожно, новости», — 21-летний Максим Х. из Инты (республика Коми), который был призван 17 декабря.

«Семь фур гуманитарной помощи собрали»

По словам врио курского губернатора Смирнова, в регионе развернули новые пункты временного размещения более чем на 2500 мест. Сейчас в ПВР размещены 302 человека — среди них 121 ребенок. Помогают с размещением и сами куряне, и жители других регионов: «пишут многие, но я пока думаю, кому лучше квартиру предоставить», — рассказала RTVI жительница Краснодара, которая готова заселить семью из Курского приграничья.

Работу по расселению жителей приграничных территорий ведут и курские волонтеры. По словам основательницы группы помощи бездомным и нуждающимся Курска Светланы Козиной, сотрудники организации своими силами за несколько суток расселили более 600 человек и выдали гуманитарную помощь еще сотне. «По объемам гумпомощи — ну уже, наверное, фур семь раздали. Вы просто не представляете, что тут творится. Очередь к „Домику добрых дел“ начинается от начала улицы. Люди несут все: начиная от круп и заканчивая молочными продуктами. Помимо этого раздаем бытовую химию, средства гигиены, лекарства, постельные принадлежности», — рассказала она RTVI. По ее словам, работать приходится с утра до ночи: «сегодня вот с 10 утра начали и до тех пор, пока всех не отпустим. К полуночи мы не освободимся точно».

«Мы помогали людям из Шебекино, Донецка и Луганска. А когда свои — ну как в стороне остаться?», — говорит Светлана и спешно прощается, чтобы вернуться к своим обязанностям.