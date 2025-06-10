В последние месяцы ВСУ значительно увеличили интенсивность ударов по Крымскому полуострову. В бой идет все — от ракет и дронов до надводных безэкипажных катеров (БЭК). 2 мая Украина атаковала полуостров почти сотней беспилотников, а в начале июня предприняла очередную попытку подорвать Крымский мост. Среди тех, кто обеспечивает оборону Крыма — морской отряд 88-й добровольческой бригады «Эспаньола». Спецкор RTVI Денис Волин пообщался с командиром морского отряда Алтаем и другими российскими добровольцами о том, какие конкретно задачи выполняет подразделение, чем боевые действия на суше отличаются от войны на море, существует ли угроза высадки десанта ВСУ в Крыму и почему «Эспаньола» готова стать первой морской ЧВК в случае, если закон о таких организациях будет принят в России.

В первых числах июня морской отряд «Эспаньолы» при поддержке Черноморского флота провел дерзкую и уникальную в своем роде операцию: добровольцы вышли в море на катерах, и, приблизившись на достаточное расстояние, с помощью дронов «Овод» атаковали узел спутниковой связи ВСУ. Удар застал противника врасплох. Через эту систему спутникового наведения украинская армия координировала нанесение своих ударов по Крыму. Подрыв узла, отмечают аналитики, пусть и не обезопасит полуостров от украинских БПЛА полностью, но как минимум на какое-то время сократит количество прилетов. А морской отряд записал в свой актив очередную успешную операцию.

«Эспаньола» обзавелась своим морским спецназом около года назад, когда солидный состав добровольцев, по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова, перекинули на полуостров для усиления местного гарнизона. Подобных отрядов, отмечает руководитель военной организации «Эспаньола» Станислав Орлов, он же Испанец, нет пока больше нигде.

«Все адекватные уже давно все понимают, и у нас в руководстве ВС РФ такие есть, кто видит, что современная война полностью изменила картину баталий. Война XXI века — это гибридные сражения на суше, в небе и на воде, — рассказывает Испанец RTVI. — Последняя с развитием технологий, особенно беспилотных, занимает всё больше места и имеет все более важное значение в ходе современных боевых действий, что неудивительно, ведь вода занимает 2/3 земного шара. И следовательно тот, кто владеет морем — владеет планетой».

Из этого следует, продолжает Испанец, что гонка морских вооружений будет только нарастать.

«Морское образование здесь необходимо»

Командир Морского отряда «Эспаньолы» с позывным Алтай рассказал RTVI, что между ведением боевых действий на суше и на море существует огромная разница. Изначально «Эспаньола» создавалась как сухопутное подразделение, но специальная военная операция и ее реалии внесли свои коррективы. Алтай говорит, что для работы в море бойцам просто необходимо морское образование — при этом неважно, военное или гражданское училище закончит новобранец.

«Мы по суше привыкли ходить, тем более Россия очень большая, а морская тематика — это совсем другая специфика. Здесь многое зависит от знания навигации, — рассказывает Алтай. — Здесь даже физика по-другому работает. У воды есть плотность, она может быть спокойной, может быть шторм, волнение. В общем, другой мир: и в воде, и над водой, и под водой, и в небе».

По словам командира Морского отряда, на примере беспилотников существует большая разница между их использованием в пересеченной, горно-лесистой местности и на море. «Если мы берем разведывательные крылья, то в море все потоки ветра, ориентиры на многое влияют — чтобы не потерять машину и не заблудиться. Плюс погода — есть погода, можно работать. Нет погоды — ты уже ничего не сдаешь, какая бы у тебя система не была. Шторм, дождь — уже теряется видимость, постоянно сбивается направление движения в море, вода же на месте не стоит, течение есть. Поэтому морское образование здесь необходимо», — объясняет Алтай.

По его словам, произвести запуск дрона с мора — это непростая задача. «Мало того, что этот дрон должен быть напичкан дополнительным оборудованием для ориентирования, так еще его нужно умудриться запустить во время качки на воде с подвижной палубы», — добавляет Алтай.

Численность морского спецназа «Эспаньолы» остается в секрете. Но, очевидно, раз он все-таки появился, то нужных специалистов нашли.

«Меня «наверху» услышали и дали в развитии Морского отряда Эспаньолы «зелёный свет», дали возможность реализовать мои давние замыслы. Если всё будет продолжаться в том же ключе, вскоре наши специалисты реализуют новые креативные идеи и покажут, и внедрят новаторские методы ведения гибридных боевых действий», — говорит Испанец.

«Идет счет, кто сколько поразит»

В Крым добровольцы «Эспаньолы», по словам Алтая, перебрасывались под одни задачи, но сейчас они уже успели поменяться. Командир Морского отряда предпочитает не распространяться о них подробно: все-таки раскрывать карты перед противником — значит, наделять его преимуществом. В общих чертах Алтай говорит так: «Все зависит от командования. Если говорить в целом, то работаем над предотвращением высадки диверсионных групп, морского десанта, а также занимаемся противодействием безэкипажным катерам».

Борьба с БЭКами — одна из важнейших задач, стоящих перед добровольцами. Интенсивность атак с украинской стороны с помощью беспилотных катеров почти не снижается. А ущерб, который они способны причинить, огромный. Он исчисляется не только пораженными объектами, но и человеческими жизнями. «Эспаньола» научилась уничтожать такие катера FPV-дронами. Только в ночь со 2 на 3 мая «морской спецназ» не дал достичь цели четырем таким БЭКам.

«Министерство обороны и Черноморский флот до этого уже работали по БЭКам. Наш же успех заключался в том, что мы отработали действия мобильной группы и положили практически весь расчет [ВСУ]. При этом здесь было столько специалистов, что мы работали по одной и той же цели, просто — кто вперед поразит», — вспоминает Алтай.

Видео с уничтожением БЭКов противника в мае облетело все околовоенные телеграм-каналы. «Мы просто показали результат нашего развития, — говорит об этом командир Морского отряда «Эспаньолы». — Теперь у нас уже идет счет, кто сколько этих БЭКов потопит. Актуален и вопрос дистанции поражения. Последние месяцы она только увеличивается».

О потенциале противника

Тем не менее, сказать, что появление в Крыму «Эспаньолы» полностью обезопасит полуостров от надводных катеров неприятеля — конечно же, нельзя. Алтай, как опытный военный, не склонен принижать ресурсы и способности противника. К тому же учитывая, что на украинскую армию работает едва ли не весь коллективный Запад, включая США, со всем его техническим потенциалом, предоставлением связи и разведданных.

«В этом и заключается их успех, — говорит Алтай. — Более того, конструктора там [на Украине] сидят такие же, как и у нас, русские люди, у которых мозги работают нормально. Поэтому при определенном подходе они быстро нашли возможности все это дело создать и применить».

Впрочем, успех этот временный, считает Алтай. Российские вооруженные силы сейчас активно наверстывают, и в ближайшем будущем, не исключено, что не только нивелируют его, но и превзойдут. «[У нас] уже появляются свои средства связи, которыми оборудованы наши катера. Так что будет стабильная связь, будут разведданные — и у нас появится успех. И, возможно, мы его перехватим», — добавляет Алтай.

Рассуждая о помощи подразделениям, которые охраняют полуостров, со стороны государства, командир Морского отряда говорит, что на начальном этапе — делается достаточно. «Эспаньола» не единственное подразделение здесь. Как минимум после 2 мая в Крыму таких подразделений оказалось очень много — начиная от ССО, заканчивая спецназом ФСБ. Полуостров просто напичкан специалистами высокого уровня», — объясняет Алтай. Больше всего сейчас была бы полезна организация межведомственного взаимодействия, и финансирование всех проектов беспилотных систем, считает собеседник RTVI.

«Плюс расширение штата для набора узкопрофильных специалистов. Это бы серьезно расширило наши успехи», — считает Алтай.

Сможет ли «Эспаньола» стать морской ЧВК

В конце мая стало известно о том, что в Госдуму внесен законопроект с рабочим названием «О морских ЧВК в Российской Федерации». Один из его соавторов, зампред нижней палаты парламента Сергей Миронов объяснил необходимость такого закона «обеспечением безопасности российских судов в нейтральных водах».

«Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна», — считает Миронов. По его мнению, такие ЧВК должны иметь в своем арсенале корабли и катера, оснащенные тяжелым вооружением.

По словам замполита Морского отряда «Эспаньолы» Алексея Живова, идея создать ЧВК для работы на море сейчас действительно максимально актуальна. Если такая ЧВК появится, ее уже завтра можно выводить на охрану теневого флота, чтобы не занимать ресурсы флотов РФ, считает Живов. По словам собеседника RTVI, это станет хорошим импульсом для развития технологий и военных организаций, работающих за рубежом.

«Но у нас все же в таких вопросах доминирует принцип «как бы чего не вышло», потому все моменты связанные с появлением таких структур будут долгими», — говорит Живов.

В свою очередь, добавляет собеседник RTVI, структура, которая в случае принятия соответствующего закона, могла бы сразу же стать морской ЧВК, что называется, без подготовки, — уже есть. Она называется Морской отряд «Эспаньолы».

«У нас есть опыт, люди, знание морского и военного дела, есть моральный стержень, чтобы все это сделать. Есть уникальный опыт работы с беспилотниками над морем. Мы активно учимся и осваиваем эту отрасль первыми в мире, — говорит Живов. — Это Terra incognita — каждый шаг вперед в тумане. Нужны венчурные финансы на понятных правовых механизмах или системная поддержка профильных служб. С этим пока тяжело, но ситуация меняется».

Законопроект о морских ЧВК появился на фоне инцидента, произошедшего в середине мая в акватории Финского залива. Тогда Эстония попыталась остановить танкер Jaguar, шедший в Россию под флагом Габона. В операции участвовали патрульные корабли, вертолет и даже истребитель Военно-воздушных сил Польши. Однако все они отступили, как только свой истребитель Су-35 на помощь экипажу танкера подняла Россия.

Рассуждая о том, чтобы в данном случае сделал Морской отряд «Эспаньолы», Живов говорит: «ЧВК могло бы спокойно открыть огонь по эстонским ВС. Сначала предупредительный, потом на поражение. Это бы не привело к конфликту между государствами, потому компания несет ответственность в другой правовой плоскости».

По словам замполита Морского отряда, «Эспаньола» уже сейчас способна защищать порты, береговую линию, важные объекты союзников и российских корпораций, а также суда. Кроме того, она, по словам собеседника RTVI, может осуществлять проекцию «мягкой и жесткой силы» в интересах России по всему миру и выполнять «другие деликатные задачи», для которых важна нейтральная юрисдикция ЧВК.

Крым — в полной боевой готовности

Ну а пока закон о морских ЧВК не принят, «Эспаньола» продолжает укреплять оборону Крымского полуострова. По словам командира Морского отряда Алтая, угрозы никуда не деваются и остаются все теми же.

«Это и подводная составляющая, и надводная, и воздушная. Просто противник совершенствуется и наносит уже комбинированные удары, — говорит Алтай.

На вопрос о том, есть ли угроза высадки десанта ВСУ на полуостров, командир Морского отряда отвечает: «Ну, она есть, да. К ней готовится полуостров. Противник подготавливает плацдарм. Командование все прекрасно понимает. Все силовые структуры здесь знают, что делать. И примерно знают, что будет. Вопрос — когда».