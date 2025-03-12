Кировский областной суд 12 марта оставил в силе решение Кирово-Чепецкого районного суда, отказавшего экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову в досрочном освобождении. После этого в некоторых проукраинских телеграм-каналах появились слухи о том, что Стрелков якобы покончил с собой в колонии. Так получилось, что RTVI именно в этот день брал у него интервью, в котором мы говорили о перспективах заключения мирного договора между Россией и Украиной. Но раз уж появились слухи, то не могли не спросить и о том, как сам Стрелков к ним относится.

— Игорь Иванович, в телеграм-каналах украинского толка со ссылкой на Александра Невзорова* появилась информация о том, что вы покончили жизнь самоубийством, демонстрируется даже ваша предсмертная записка, что скажете?

— Именно господин Невзоров*, в отличие от меня, давно превратился в фольклорного персонажа. Я не способен совершить такой грех, как покончить жизнь самоубийством в ведомственный праздник — День сотрудника уголовно-исполнительной системы, который отмечается 12 марта. Так что, слухи о моей смерти несколько преувеличены — в настоящее время я собираюсь идти в баню, а не на тот свет.

— Понятно. Тогда давайте перейдем к основной теме. Когда США начали переговоры с Россией, для Киева это была неожиданность, а для вас?

— Для меня это не было неожиданностью, я предполагал, что Трамп попытается разрешить Российско-украинский конфликт с выгодой для США и в ущерб обеим воюющим сторонам. При этом Украина это не марионетка, без ее «пушечного мяса» Запад обойтись пока не может — Румынию и Турцию еще уговорить нужно, не говоря о Польше. Зеленский это понимает, поэтому совсем недавно в Вашингтоне именно он в жесткой форме «опустил» Трампа, а не наоборот, как считают многие комментаторы.

— Какие варианты по прекращению конфликта возможны в связи с этими переговорами?

— Я остаюсь при своем мнении: какой-либо компромисс невозможен без признания одной из сторон своего поражения. На сегодня ни одна из сторон не считает себя проигравшей, поэтому боевые действия будут продолжаться как минимум в течение всей весенне-летней кампании вне зависимости от того, будут идти переговоры или нет, будет объявлено о прекращении огня или нет.

— Как оцениваете переговоры, состоявшиеся 11 марта, на которых Трамп предложил Зеленскому прекращение огня на 30 дней без предварительных договоренностей, с последующим переходом к переговорам о мире между Россией и Украиной?

— Это серьезный успех вражеского лагеря, о чем свидетельствуют восторженные комментарии «пигмеев» из числа европейских лидеров. Противнику навязано согласие с перемирием в тот момент, когда его войска отступают, поэтому с военной точки зрения оно выгодно только Украине. Кроме того, самое важное — вновь сформирована единая позиция США, Украины и Европы, нацеленная на прекращение конфликта в их пользу. Убежден в том, что согласованные в Джидде 11 марта условия неприемлемы для нашей страны. При этом в том случае, если они будут нами отвергнуты, все «стрелки переведут» на Россию и забудут про «неправильный» костюм Зеленского в Овальном кабинете.

— Какие пункты, по вашему мнению, должны быть в соглашении, чтобы военный конфликт не повторился снова?

— Любое временное перемирие лишь затягивает конфликт, ведет к новым жертвам, ухудшает военно-политическую ситуацию для России.

— США и Россия уже не раз высказывались о необходимости проведения выборов на Украине. Но даже если они произойдут, есть ли там кандидаты, готовые к уступкам?

— Весь политикум Украины из числа неэмигрантов враждебен к России.

— Как вы оцениваете европейские инициативы по введению на Украину миротворческого контингента? Чьих военных, по вашему мнению, Россия могла бы разрешить разместить на Украине в качестве миротворцев?

— Любой ввод иностранцев это прикрытие для интервенции , я против любых миротворцев, их появление будет только в пользу Украины. С 1944 года ни одна нога иностранного солдата не топтала землю исторической России.

— Возможен ли военный переворот на Украине, учитывая отношение Трампа к Зеленскому, которого он, мягко говоря, недолюбливает?

— Это маловероятно, поскольку все спецслужбы Украины контролируются извне. Нелегитимный Пиночет Западу не выгоден.

— Россия контролирует часть Харьковской области. Но она не прописана в Конституции как часть РФ. Что делать с этой территорией в случае заключения мирного соглашения?

— Вероятность заключения мирного соглашения оцениваю в 10 процентов. Территория Харьковской губернии, контролируемая нашими войсками, слишком незначительна и не может рассматриваться как аргумент на переговорах.

— Зеленский и Макрон в качестве альтернативы НАТО активно говорят о создании европейской армии для защиты ЕС. Как оцениваете шансы на создание такой армии? Сможет она стать угрозой России в случае создания?

— По состоянию на сегодня европейская армия без США — это фикция, фантом, никакой угрозы не представляющий. Однако в перспективе ее могут попытаться использовать в качестве миротворческого «троянского коня» для прикрытия военной интервенции.

— Сейчас очевидно, что резкая смена политики США по отношению к России в связи с приходом к власти новой администрацией, вносит раскол в отношениях Штатов с Европой. Трамп публично говорит о необходимости срочного и прочного мира, ЕС же публично заверяют Украину в поддержке и по сути поощряют продолжать боевые действия. Как вы считаете, способны ли европейские ястребы помешать США и России остановить военный конфликт на Украине и установить прочный мир?

— Я не вижу никакой резкой смены политики США. Слова к делу не подошьешь, а по факту американцы по-прежнему на стороне Украины.

— Во время нашего прошлого разговора вы так и не ответили однозначно на вопрос, может ли СВО завершиться в 2025 году. Сможете ли ответить сейчас?

— Теоретически СВО может закончится в этом году при условии, что Украина признает свое поражение.

— Отвлечемся от Украины. Я знаю, что вы следите за новостями в том числе и в Сирии. В последнии дни там произошел всплеск насилия по отношению к представителям местных религиозных меньшинств. В частности, удар попали алавиты. Зафиксированы факты их массовых убийств. Что можете сказать об этом?

— В ближайшее время Турция оккупирует Латтакию, повод уже есть — защита мирного населения от эксцессов. Алеппо, Идлиб — все это естественный приз Турции. Эрдоган мечтает о возрождении Османской империи, наши люди на базах на этой территории — это по факту его заложники, ресурса защитить их, увы, нет.

— Поговорим о вас. Как вы считаете, есть ли у вас шансы освободиться из колонии раньше, и чем вы планируете заняться на воле?

— По состоянию на сегодня никаких шансов на освобождение у меня нет, поэтому строить планы бессмысленно.

— Вы следите за культурной повесткой в стране? Смотрели ли вы новый сериал «Ополченский романс» по мотивам романа Захара Прилепина? Если да, не могли бы вы поделиться своими впечатлениями от сериала?

— У нас в отряде большинство предпочитает смотреть по вечерам МузТВ. Ничего по лекалам Прилепина смотреть я не хочу — если только прикажут, да и то не уверен.

— Не настало ли время написать мемуары и от первого лица рассказать в них о своем участии в событиях «Русской весны»? Нет ли у вас таких планов?

— Я уже говорил ранее, что буду готов к мемуарам не ранее чем лет через двадцать, да и то при условии, что обстановка позволит написать правду.

* признан в России иноагентом и «экстремистским объединением»