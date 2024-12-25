В России на фоне антииммигрантской риторики властей растет количество нападений радикальных националистов на приезжих. На улицах городов снова появляются бритоголовые, стреляют в людей из ракетниц, заливают газом из баллонов и жгут строительные вагончики. RTVI рассказывает, кто возрождает печально известную культуру наци-скинхедов сегодня, какую роль в этом играет Украина, и какие методы борьбы с молодежным экстремизмом взяли на вооружение российские силовики.

Днем 16 ноября 2024 года в Костроме проходил показ документального фильма об Иване Хуторском — антифашисте, убитом членами неонацистской группировки БОРН* в 2009 году. Сразу после кинопоказа 17-летний костромской антифашист Артем (имя изменено) вместе со своим приятелем отправились домой. На остановке к ним подошла группа молодых людей и начала задавать вопросы об их политических взглядах. В какой-то момент один из незнакомцев достал ракетницу и практически в упор выстрелил в голову Артему. Выстрел пришелся в глаз молодого человека. Нападавшие быстро разбежались, а Артем был госпитализирован. Вскоре стало известно, что глаз медикам спасти не удалось — Артем стал инвалидом.

Причастными к нападению на антифашиста оказался член группировки праворадикалов «новой волны» Made with Hate, ровесник Артема — 17-летний скинхед по прозвищу Бухенвальд. Он был задержан. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве (по ст. 213 УК РФ). Сейчас Бухенвальд находится в СИЗО, ему грозит до семи лет лишения свободы, а его соратники из организации «Белая масть» (занимается помощью арестованным неонацистам, некоторые члены «БМ» и сами находятся за решеткой) объявили сбор средств на адвоката.

Портал Антифа.ру установил, что группировка Made with Hate — межрегиональная. Помимо Костромы, ее представители расписывали граффити памятник Ленину в Иркутске, напали на курьера и иностранца в неустановленных городах (но не в Костроме), а также отметились фотосессией в метро Москвы.

Статистика бритой головы

Такие группы, как MWH, появившиеся в 2024 году, в современной России пока редкость. Нынешняя поросль радикальных националистов чаще объединяется внутри одного города и действует там, не выходя за его пределы. Средний возраст бритоголовых 13-17 лет. Их образ будто бы снова возвращает в нулевые, или — к страницам популярной у ультраправых первой волны книги «Скины: Русь пробуждается»** Дмитрия Нестерова, который спустя шесть лет после ее выхода то ли застрелится, то ли повесится у себя дома. Нестеров (настоящее имя Роман Нифонтов) прошел путь от уличного скинхеда до члена политсовета неонацистской организации НСО*, которая после своего развала оставит горы трупов, а ее участники, те кто не успел наложить на себя руки, получат пожизненные сроки.

У новых скинхедов все те же бритые головы, бомберы, голубые джинсы или камуфляжные штаны, тяжелые ботинки. Они нападают на мигрантов, курьеров (иногда даже отнимая еду) и бомжей, устраивают подставные свидания (в духе Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак), поджигают торговые палатки, бьют там стекла, а также протыкают шины автомобилям с Z-символикой и авто с номерами кавказских республик. Каждую свою акцию радикалы стараются снимать на видео, а затем распространять через тематические телеграм-каналы.

«Помню, когда начался рост нападений и вот эти new generation опубликовали свои фотографии в одном из каналов, где они собрались на могиле Тесака, ты на них смотришь и думаешь: мальчик, где твоя мама? Это просто детский сад», — вспоминает в разговоре с RTVI эксперт в области исследований молодежного экстремизма в России Вера Альперович.

Названия для своих групп они придумывают скорее для того, чтобы как-то пометить себя в интернете, что называется — ради большего хайпа, отмечают опрошенные RTVI эксперты. Так, например, в 2023-2024 годах видео нападений на почве ненависти появлялось от лица групп «Веселые ботинки», ННК и «Спарта-88». Иногда нападения устраивают участники телеграм-каналов, как это было в случае с «Русской Россией» или ФБО («Фотки бонов отбитых»).

«Это просто самоназвания локальных подростковых банд. Они могли бы функционировать и без них, но им хочется как-то себя маркировать и получить признание от единомышленников, — объясняет в беседе с RTVI один из админов проекта NVMP, который исследует видео с нападениями неонацистов. — Поэтому они заводят телеграм-каналы со своими видео и посылают видео с подписями в крупные каналы. Это, конечно, не реальные организации, а скорее «тусовки» из нескольких, максимум десятка человек».

Вместе с тем, статистика самой активности праворадикалов за последние пару лет впечатляет и пугает одновременно. По подсчетам NVMP, только в марте-мае 2024 года в среднем в месяц наци-скинхеды совершали порядка 70-80 нападений на личность. Если к этому показателю добавить нападения на собственность, то счет переваливают за сотню. И даже с учетом того, что к концу года количество нападений несколько сократилось (50-60 в месяц), цифры все равно внушительные. По сути Россия переживает настоящий всплеск ультраправого насилия, чего в стране не было с середины десятых годов, когда власти сначала разгромили неонацистское подполье, а потом добили и его осколки.

Причины возрождения скинов

Причиной появления новой генерации ультраправых, практикующих уличное насилие, по мнению эксперта Веры Альперович, является усиление антимигрантской риторики властей.

«Новое поколение, с моей точки зрения, стало вырастать на фоне, идущей с 2021 года таким вот рефреном антимигрантской риторики официальных лиц, государства, поддержки различных националистических организаций. Спрос и предложение на эту тематику появились одновременно», — говорит Альперович.

Развивая эту мысль, админ проекта NVMP, с которым RTVI пообщался на условиях анонимности, отмечает, что в какой-то момент, в 2022-2023 годах, в Telegram начали плодиться праворадикальные каналы нового поколения, такие как «Проект Разгром», «Нацдем», «Русская Россия» и другие. «Они смешивали ксенофобный новостной контент, расистскую публицистику, мифологизированные образы наци-скинхедов нулевых и пытались мобилизовать подписчиков на коллективные действия», — объясняет собеседник из NVMP.

Поначалу большинство активности было онлайн — неофиты идей неонацистов использовали травлю в сети, которую популяризировал годами ранее небезызвестный блогер Владислав Поздняков. Затем начало возрастать и количество нового видео-контента с нападениями. В городах начали появляться группы юных наци-скинхедов, которые вели собственные телеграм-каналы и скидывали видео своих похождений в более крупные каналы-сборники. В итоге новые ролики стали появляться по несколько раз в месяц.

Роль Украины

Еще одна причина, по которой происходит всплеск ультраправого насилия, — Украина. По словам собеседника RTVI в одном из подразделений МВД, которое занимается противодействием экстремизму, многие русскоязычные ультраправые каналы в Telegram, которые генерируют соответствующий контент, курируют украинские спецслужбы: «Однозначно, Украина. Инфоповоды создаются там».

В качестве примера сотрудник МВД показал корреспонденту RTVI один из таких каналов. На него подписаны почти 15 тысяч человек. У канала есть чат, в котором общается почти тысяча человек. На логотипе канала символика Третьего рейха. Среди контента много постов «Русского добровольческого корпуса»*, воюющего на стороне ВСУ, видео с нападениями на мигрантов. Есть и откровенно нацистский контент, посвященный Адольфу Гитлеру и партийным бонзам НСДАП. Встречаются и несколько постов, написанных на украинском языке. Кроме того, в канале много сообщений посвящено в целом иммигрантской тематике.

«Новости тут подаются с определенным посылом. Задача — заложить в головы подписчиков мысли, что во всем виноваты мигранты. А дальше подвести к самостоятельным выводам о необходимости борьбы с ними с помощью насилия», — говорит собеседник RTVI в МВД.

В канале, как тот, который продемонстрировал силовик, происходит и вербовка россиян для совершения диверсий и терактов в России.

«Они внимательно смотрят за тем, что люди пишут в этих чатах, каких позиций придерживаются, ищут недовольных. А потом, подобрав подходящего человека, вступают с ним в переписку, — рассказывает собеседник RTVI. — Начинают с безобидных вопросов о том, как у человека дела и чем он занимается. Делают вид, что искренне им интересуются. Вы ведь поймите одну вещь, большинство тех, кто впоследствии соглашается на вербовку, социально неустроенные молодые люди, имеют узкий круг друзей, на которых они могут распространять свое внимание, сами по свой сути никогда не являются лидерами, постоянно ведомые. Но при этом степень погруженности и заинтересованности — максимальная».

По словам силовика, вербовкой дело не ограничивается. Суть каналов с праворадикальным контентом — раскачка обстановки. «Победить Россию на поле боя они не могут. Поэтому им нужен хаос внутри страны. И неважно, по какому поводу, главное поднимать радикалов», — делится своим мнением собеседник RTVI в правоохранительных органах. И приводит в пример «Крокус сити холл», нападение на сотрудников СИЗО и, с другой стороны, атаки на мигрантов, используя инфоповоды «Крокуса» и СИЗО. «Их задача вызвать хаос», — говорит силовик.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 года. Тогда несколько террористов открыли стрельбу, убив почти 150 человек. Все нападавшие оказались гражданами Таджикистана. По данным ФСБ, за терактом стояли спецслужбы Украины, а сами террористы были задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу. После теракта в «Крокусе» в России усилились антимигрантские настроения, а праворадикалы в том числе использовали трагедию для обоснования нападений на мигрантов.

Эксперт Вера Альперович и админ проекта NVMP соглашаются, что влияние Украины на российских наци-скинхедов имеет место быть.

«Наша правоохранительная система говорит, что это все украинские спецслужбы. Чего вообще никак нельзя исключать. Но в итоге какие-то группировки собираются на земле здесь, в России, и идут кого-то бить», — отмечает Альперович.

Админ проекта NVMP напоминает, что на Украину в свое время перебралось много известных российских неонацистов — соратник Тесака Роман Железнов (Зюхель), создатель РДК* Денис Капустин, нынешний боевик РДК* Алексей Левкин и другие. Они тоже ведут свои телеграм-каналы и распространяют неонацистскую пропаганду, ориентированную на россиян. В то же время, говорит представитель NVMP, и в самой России есть вполне лояльные власти организации, такие как «Русская община», которые тоже спекулируют на мигрантской тематике и раскачивают внутренние межнациональные конфликты.

Ждать ли новых НСО-Север* и БТО?

Сейчас праворадикальные группы переживают стадию зарождения, или перерождения, если апеллировать к «праотцам» — движению начала нулевых. Наци-скинхеды тех времен тоже начинали с нападений на мигрантов. Выслеживали, а потом избивали жертву толпой руками и ногами. Спустя время, в начале нулевых, радикалы начали объединяться в группы посерьезнее — и от простых избиений перешли к убийствам на национальной почве. Самыми известными здесь считаются банда Боровикова-Воеводина (БТО), НСО-Север* Максима Базылева (Адольфа) и Льва Молоткова, а также различные формы расистского объединения NS/WP*. На их счету десятки если не сотни убийств не только мигрантов, но и своих собственных соратников, которых сочли предателями.

Одновременно с этим праворадикалы активно создавали политические платформы самых разных направлений — от национал-патриотических и имперских до национал-социалистических. У них были печатные органы и даже своя правая музыкальная сцена. По городам они проводили марши. Все это помогало активно черпать людские ресурсы.

А ближе к концу нулевых наци-скинхеды подошли к черте, за которой борьба с мигрантами плавно перетекала к борьбе с режимом. Целью для них стала власть и ее представители. На этой ниве самой печально известной стала группировка БОРН* Тихонова-Горячева, на счету которой убийства адвоката Станислава Маркелова, журналистки Анастасии Бабуровой, судьи Эдуарда Чувашова, антифашистских лидеров.

Как отмечают опрошенные RTVI эксперты, пока молодежные группы праворадикалов сосредоточены на мигрантах. А «политические» акции в духе «проткнуть колеса машине с Z-символикой» — это не такое частое явление, как прочие.

«К нулевым в России сформировались группы, для которых убийства, жизнь на конспиративных квартирах, использование левых сим-карт, какие-то мутные бизнесы с банковскими картами — было их образом жизни, — рассказывает эксперт Вера Альперович. — Но начиналось это все точно так же, когда школьники после урока идут кого-нибудь бить. Просто к сегодняшнему моменту мы пока не доехали до профессиональных борцов».

У нового поколения наци-скинхедов по большому счету нет кумиров из нулевых. Единственный человек, чье имя в этой среде хоть как-то на слуху, это Тесак. «Потому что он такой самый из них молодежный, — объясняет Вера Альперович. — И минимально политизированный. То есть Тесак — это такой как бы хайп на насилии ради хайпа на насилии». «Признание чьих-то авторитетов говорит о том, что ты двигаешься по чьему-то пути. Есть, конечно, какие-то личности, которых они уважают — например, Тесак. Но преклонения перед ними нет», — подтверждает и собеседник RTVI в МВД.

Админ проекта по отслеживанию нападений со стороны праворадикалов NVMP говорит, что неонацисты нулевых развивались «практически не встречая противодействия» на протяжение 10-15 лет.

«Сегодня ситуация в стране в целом другая — вырос уровень секьюритизации и невероятно упало количество убийств. Маловероятно, что в сегодняшних условиях нечто вроде убийства Николая Гиренко (ученый-этнограф, убит членами БТО — прим. RTVI) не было бы тут же должным образом расследовано, — продолжает собеседник RTVI. — Показателен недавний эпизод со случайным арестом члена «Славянского карательного отряда» — он просто попытался купить патроны через интернет и его арестовали по подозрению в организации скулшутинга***. А уже потом оказалось, что пистолет он выиграл на конкурсе, организованном NS/WP*. Иными словами, сегодня у государства совершенно иной уровень контроля за происходящим».

Все в руках силовиков

На примере одного из телеграм-каналов сотрудник МВД показал RTVI, что у силовиков действительно есть широкие возможности для работы с экстремистской средой, которая, как уже было отмечено, в основном формируется там.

«У нас есть возможность наблюдать за этими каналами», — отмечает полицейский. «Телеграм-канал подразумевает анонимность и приватность. Сейчас у нас есть программное обеспечение, которое раскрывает конечного пользователя до нуля. Я вижу, какую переписку он ведет, в каких группах состоит, все привязки к его аккаунту. Пока они живут в мифах [об анонимности]. Но мы развенчиваем эти мифы во время профилактических мероприятий. И та эфемерность, которая у них есть, разобьется о наши конкретные действия», — уверен силовик.

Название ПО, которое используют правоохранительные органы, собеседник RTVI предпочел не называть, уточнив лишь, что это отечественная разработка.

Зайдя в чат, в котором общаются подписчики одного из праворадикальных каналов, полицейский скопировал ник одного из случайных пользователей, оставившего там комментарий, и занес его в программу. Через несколько секунд на экране появился его номер телефона, ФИО, дата рождения, привязки к другим соцсетям и целые логи переписки за заданный период в различных группах и чатах. Программа позволяет поставить нужного человека «на контроль» и ежедневно получать данные о его активности в соцсетях. Этакая оперативная разработка в сети. По словам собеседника RTVI, спецслужба может читать переписку потенциального экстремиста, которую он ведет во всех открытых каналах и чатах и получать ее в режиме реального времени.

По сути в этом заключается и ответ на вопрос, почему многие каналы праворадикальной тематики не блокируются.

«Убивая гидру, у нее отрастают три головы. Поэтому рубить смысла нет. Напротив, наблюдение, спокойное владение ситуацией и получение информации», — объясняет полицейский принципы работы.

По его словам, если в нулевых оперативникам приходилось долго устанавливать и выслеживать радикалов, задействовать целый спектр оперативно-розыскных мероприятий и инструментов, то сейчас многое сводится лишь к одному. «Теперь у меня есть программное обеспечение», — говорит собеседник RTVI.

Эксперт Вера Альперович говорит, что оценить, насколько спецслужбы сегодня действительно активно и эффективно противодействуют совершающим нападения из ненависти радикалам — крайне сложно. По ее словам, в нулевых и начале десятых полиция постоянно публично отчитывалась о задержании радикальных националистов. Сейчас в сводки время от времени попадают лишь совсем резонансные случаи по типу истории с подготовкой покушения на Маргариту Симоньян членами т.н. «Параграфа-88» по заданию украинских спецслужб. Остальные задержания почти не освещаются.

«Теперь это все как бы не очень публично. Поэтому, возможно, они [российские силовики] работают на самом деле активнее, чем нам кажется. Просто мы об этом не знаем», — говорит Альперович.

Админ проекта NVMP не берется прогнозировать, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько лет и выйдут ли наци-скинхеды на новую стадию своего развития. По мнению собеседника RTVI, больше все будет зависеть «не от самой неонацистской среды, а от политической ситуации в стране в целом». Альперович же предлагает помнить, что насилие всегда стремится к эскалации. По ее словам, скорость эскалации насилия со стороны нового поколения праворадикалов — не может не пугать.

* организация признана в России экстремистской и террористической и запрещена

** Внесена в российских реестр экстремистских материалов

*** движение «Колумбайн», или «Скулшутинг» признано в РФ террористическим и запрещено