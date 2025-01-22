Действительно ли танкеры с российской нефтью ходили под мальтийским флагом, были ли в Валлетте сомнения насчет визита Сергея Лаврова, можно ли вывести ОБСЕ из «комы», что мальтийцы думают о своем нейтралитете, как Россия и Мальта связаны через историю Мальтийского ордена — об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Мальты в России Кармело Ингуанез.

О работе послом в России

Я был здесь [в качестве посла Мальты] в 2009 — 2011 годах. Это было мое первое назначение послом. До этого я был генеральным директором по европейским делам. И когда министр в то время сказал мне: «Вам предстоит отправиться в Россию», я поначалу был немного разочарован, потому что отвечаю за дела Европейского союза, а еду в Россию.

Но потом я понял, что это оказался очень позитивный опыт, и я совсем не жалею о том, что приехал сюда, — как и не жалею о том, что я снова здесь, в прекрасном городе Москва.

Насколько я могу судить, Россия, Москва очень продвинулись вперед с точки зрения инфраструктуры по сравнению с 2009 годом. Люди лично для меня остались прежними. Россияне не сильно изменились. Вы все еще можете встретить дружелюбно настроенных людей, очень много дружелюбных людей.

Но разница — во взаимодействии. Сейчас, к сожалению, я гораздо больше, чем раньше, ощущаю нехватку общения с россиянами. Так что разница для меня велика, когда речь заходит о работе. Причины разные — я не хочу в них вдаваться.

О включении Мальты в список недружественных стран

Но что касается ярлыка недружественной страны, то лично я не согласен с идеей о том, что страны могут быть поделены на дружественные и недружественные. Потому что, в конечном счете, страны состоят из людей. И вы не можете обобщать и говорить, что страна недружественна.

Конечно, есть последствия того, что вас причисляют к недружественным. Одно из них — недостаток взаимодействия с государственными чиновниками. Наша работа сильно сократилась — не то что раньше, когда у нас была возможность изучать пути сотрудничества.

И это очень прискорбно, потому что я вижу, что между Россией и европейскими странами есть много общего, что бы ни говорили.

Как я сказал, из-за того, что нас объявили недружественными, повестка сильно сократилась — нравится вам это или нет. Но я должен сказать: что касается Мальты, она всегда дружественна. Какой бы ярлык на нас ни навешивали, мы всегда открыты к диалогу, готовы к тому, чтобы слушать и пытаться понять другую точку зрения.

Это важно для диалога. Это не просто выслушивание и неприятие другой версии событий или других мнений.

О переговорах по дипломатической собственности

Проблема в том, что мы оказались сильно ограничены в двусторонних отношениях. И сейчас есть одно исключение, по которому мы ведем переговоры, а именно — по межправительственному соглашению о дипломатической собственности.

В рамках этого соглашения мы намерены переехать в более приятное и более подходящее для посольства, для консульства место, в то время как Россия сохранит за собой свое место на Мальте. Но соглашение будет заключено на гораздо более справедливых условиях. Я думаю, это единственный существенный двусторонний вопрос, который мы прямо сейчас обсуждаем.

О разногласиях внутри ОБСЕ

В конечном счете, благодаря нашей активной роли, которую мы играли в последние годы — как непостоянный член Совета Безопасности ООН в течение последних двух лет и как действующий председатель ОБСЕ в прошлом году, — у Мальты и России была возможность обсудить определенные вопросы, попытаться понять друг друга, выработать общие решения.

Так что я должен сказать, что, по крайней мере, мы взаимодействовали с российской стороной, особенно на площадке ОБСЕ, — в Вене больше, чем здесь. Но и здесь мы высказывали свое мнение, хотя и в меньшей степени.

И в конце концов Российская Федерация согласилась, а если быть точным, — не только Российская Федерация, но и другие страны — участницы ОБСЕ согласились по поводу пакета, который в итоге был вынесен на голосование и одобрен на заседании Совета министров на Мальте в декабре прошлого года.

Проблемы ОБСЕ разнообразны. Прежде всего, российская сторона всегда утверждает, что повестка дня ОБСЕ сильно украинизирована. Мы старались быть максимально объективными и отстраненными в этом вопросе, насколько было возможно. Но главное, что Россия рассматривала ОБСЕ как международную организацию, которая находится в коме, в реанимации.

Также мы понимали проблему, что четыре руководящие позиции в ОБСЕ нуждались в обновлении, а согласия по ним не было. Я напоминаю вам, что в ОБСЕ решения принимаются консенсусом, и очень трудно достичь консенсуса среди более полусотни стран-участниц. У каждой свои интересы, и порой двусторонние вопросы вторгаются в дискуссии и начинают перевешивать.

Так что мы провели несколько трудных месяцев в переговорах с разными сторонами, включая Российскую Федерацию, чтобы прийти к соглашению.

О компромиссах внутри ОБСЕ

И я рад отметить, что при содействии всех, каждой страны, включая Российскую Федерацию, мы достигли согласия о назначении нового генерального секретаря организации — очень опытного турецкого дипломата, занимавшего министерский пост в Турции, и еще трех директоров: одного из Греции, другого из Норвегии, и третьего из Нидерландов.

Договориться было трудно, потому что это были конкурирующие государства, и за ними стояли политические проблемы. И посредством этой работы, а также при всеобщем содействии (а Мальта к тому же должна была исполнять свою роль в отношении Российской Федерации), мы чего-то достигли в интересах регионального сотрудничества.

И, я думаю, все понимают, что ОБСЕ сейчас единственная международная организация, не считая универсальной — ООН, где Россия встречается лицом к лицу с европейскими странами-участницами и обсуждает вопросы безопасности европейского континента.

О том, находится ли ОБСЕ «в коме»

Мы тоже понимали трудности. Возможно, мы не определяем их как состояние комы, но мы понимали, насколько трудно обновить четыре руководящие позиции в ОБСЕ. Но, в конце концов, как только нам удалось договориться, мы протянули ОБСЕ еще один спасательный круг на будущее. Так что, надеюсь, сейчас организация находится в намного лучшей форме, чем когда мы ее приняли.

О том, может ли Россия выйти из ОБСЕ

Я не знаю, что думают российские власти. Я думаю, что России выгодно оставаться в ОБСЕ.

О возможности создать евразийскую структуру безопасности вместо ОБСЕ

Есть, к примеру, страны СНГ, которые входят в число стран-участниц ОБСЕ. Таким образом, у нас уже есть форум, который мы можем использовать в интересах евразийской безопасности. Возможно, панъевропейская безопасность не такая, какой должна быть, — нет предела совершенству.

Но я думаю, что ОБСЕ по-прежнему является хорошей основой, если мы будем работать сообща и укреплять меры доверия между нами. Я считаю по-прежнему хорошей основой продвижение европейской и общеевразийской безопасности под зонтиком ОБСЕ.

На мой взгляд, сложно полностью отказаться от существующих структур и выстроить новые. Гораздо легче улучшить то, что у вас уже есть, нежели создать что-то с нуля. Это мое личное мнение.

О том, ставился под вопрос визита Сергея Лаврова на Мальту в декабре 2024 года

По поводу мальтийского председательства: изначально мы не хотели вмешиваться. Мы поддерживали Эстонию. Но Россия была против Эстонии. Поэтому, чтобы спасти ситуацию, найти решение, как только нас назвали потенциальным кандидатом (поскольку Мальта — нейтральное государство, хотя и в составе Европейского союза), мы взяли на себя ответственность и обязательства в отношении общеевропейской безопасности.

Мы взяли на себя эти полномочия, хотя это было непросто. И мы не знали, что сможем достичь того, чего в итоге достигли.

Мы с самого начала подчеркивали, что, как только вступим в должность председателя ОБСЕ, неотъемлемой частью наших обязательств станет проведение итогового заседания Совета министров, на которое будут приглашены все страны-участницы, и в отношении каждой будут равные требования, равные обязательства и равные условия.

Таким образом, мы не подвергали дискриминации ни одну из них, как и не отдавали предпочтение ни одной из них. Все были приглашены на равных. Таким образом, с нашей стороны никогда не было ни малейшего намека на то, чтобы сказать России «нет».

Прежде всего, важно, чтобы мы разговаривали. И ОБСЕ — это единственная организация, где наши российские партнеры разговаривают с европейскими партнерами, разговаривают с другими. Невзирая на трудности и разницу позиций, нам по-прежнему нужно разговаривать, нам по-прежнему нужно обмениваться идеями и искать решения.

О том, какие страны потребовали аннулировать визу Марии Захаровой

С моей стороны было бы неэтично упоминать страны, поэтому извините меня, что я не отвечаю прямо на ваш вопрос. Но мы придерживались мнения, что все члены делегации должны приехать, включая Марию Захарову.

И хотя это была национальная виза, у нас было обязательство — на основании директивы CFSP Совета ЕС — уведомить партнеров об официальном лице, чье имя внесено в санкционный список. При этом у Мальты как у председателя было право сделать исключение в отношении любого лица, и мы это сделали. Мы выдали визы всем. Но также мы были обязаны проконсультироваться с партнерами, и некоторые партнеры этому воспротивились, сказали «нет».

Европейская солидарность имеет приоритет в таких вещах. <…> Мы могли сказать «нет», но европейская солидарность для нас важна. Мы — часть Европейского союза, и мы делали все, что в наших силах, до последней минуты. Но, к сожалению, все получилось так, как получилось.

О том, продолжает ли Мальта импортировать минеральное сырье из России

К сожалению, нет — из-за санкций. Действительно, раньше основную часть нашего импорта составляло ископаемое топливо. Но после нарушения Россией территориальной целостности Украины (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация. — Прим.RTVI) мы прекратили из-за санкций.

И только в первые три месяца 2022 небольшие потоки еще шли. Но это не потому что мы не соблюдали санкции, а потому что покупка уже была совершена в предыдущем году. Так что топливо поступало в первые три месяца, а потом перестало.

И теперь, если вы посмотрите на цифры статистики ООН Comtrade, на нашу торговую статистику, к сожалению, с Россией сейчас не так много торговли. Все сократилось.

О том, действительно ли танкеры с российской нефтью ходили под «удобным флагом» Мальты (по данным доклада Европарламента о «российском теневом флоте»)

Прежде всего, я должен сказать, что в любой стране есть добросовестные операторы, которые соблюдают закон, и есть недобросовестные операторы. Итак, операторы, зарегистрированные в той или иной стране, могут быть хорошими, а могут быть и плохими. Это правда, что мальтийским флагом злоупотребляли как «удобным флагом» для «теневого серого флота», я полагаю.

Иногда говорят о «черном флоте», поскольку он не отслеживается. Но с тех пор власти Мальты сосредоточились на этой проблеме, чтобы решить ее и полностью искоренить.

По-моему, дебаты в Европейском парламенте проходили в октябре прошлого года, если я не ошибаюсь. Мы участвовали в этих дебатах. И потом была резолюция, которую мы одобрили наравне с другими.

Мы поняли, что некоторые суда, зарегистрированные под нашим флагом, могут вообще не иметь страховки. Это был один из конкретных аспектов, и мы составили список мер, включая инспекции, специальные проверки, страхование в европейской компании. Мы согласились на них, чтобы устранить, уменьшить эту проблему.

И часть резолюции о том, что это будет подпадать под режим санкций, действительно была включена в пакет санкций, о котором мы договорились. Так что надеемся, что власти решили эту проблему, действуя более решительно, устраивая выборочные проверки даже в наших водах и обязывая другие государства-члены делать то же самое.

Так что мы пытаемся закрыть лазейки там, где были злоупотребления. Мы игрок, выступающий за прекращение этих злоупотреблений — как и другие европейские страны. Поэтому я рад сказать, что с тех пор мы реально засучили рукава и усердно работали, чтобы решить эту проблему.

О том, выступала ли Мальта против ужесточения санкций в отношении танкеров с российской нефтью, о чем сообщала FT

Мы должны быть осторожными, когда речь заходит о дальнейших санкциях. Мы не хотим форсировать события, хотя и понимаем, что необходимо принять меры, чтобы российские власти осознали: путь, на который они вступили на Украине, по нашему мнению, абсолютно неправильный. Прежде всего, ***** [военный конфликт] вообще не должна была случиться.

Мы против разрешения конфликтов военным путем вместо диалога. И хотя мы выступаем за введение санкций — так проявляется наше несогласие с действиями России, в то же время мы очень осторожны. Поэтому мы стараемся оставить какое-то окно для диалога.

И мы принципиально не хотим настаивать на дополнительных санкциях. Но, в конце концов, было решено, что дополнительные санкции необходимы. Мы очень осторожны и не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда санкции затронут невинных людей слева, справа и в центре. Мы выступаем ответственным партнером в Европейском союзе, но также и ответственным партнером в отношении региональной политики.

О том, могут ли российские суда, например — торговые, заходить в порты Мальты?

Я не знаю о том, чтобы российские корабли заходили в порты Мальты, в порт Валлетты. Торговля остается, но она незначительна. В случае ЧП, в случае гуманитарной необходимости, конечно, мы рассмотрим это. Когда речь заходит о гуманитарных нуждах и чрезвычайной ситуации — конечно. Но что касается торговли, как я уже сказал, она незначительна.

О сокращении торговли между Мальтой и Россией

Достаточно сказать, что до 2022 года Российская Федерация входила в число первых 15 стран — торговых партнеров Мальты.

Конечно, у нас есть традиционные торговые связи. Италия — наш главный торговый партнер, затем идут Германия, Франция, США, Сингапур — в силу экспортных возможностей, поставок полупроводников.

По-моему, Российская Федерация занимала примерно 12-е, 13-е или 14-е место в этом списке. К сожалению, приходится констатировать, что она исчезла из списка топ-15, это вызывает сожаление.

Об идее Урсулы фон дер Ляйен использовать доходы от российских активов для военных нужд Украины

Да, мы были против и по-прежнему придерживаемся позиции, что прибыль от подсанкционных активов не должна идти на военные нужды. Мы предпочитаем, чтобы она использовалась для гуманитарных нужд.

Базово наша позиция вытекает также из нейтрального статуса Мальты. Мы не можем быть участниками действий, которые включают военные действия или решения, которые затем приведут к военным действиям.

Мы поддерживаем идею использовать доходы от активов, замороженных Европейским союзом из-за санкций. Мы поддерживаем их использование, но мы должны быть осторожны при их использовании.

Да, ведется довольно обширная дискуссия с точки зрения международного публичного права, и я очень хорошо понимаю ее суть. Даже внутри страны у нас были дебаты по этому поводу, поскольку в некотором смысле это открывает и другие вопросы, требующие ответа.

О шансах на переговоры между Россией и Украиной в 2025 году

Мальта организовала в 2023 году конференцию советников по безопасности. Это не была мирная конференция как таковая, но советники встречались в рамках подготовки к ней. Но, говоря о <…> контексте, в котором мы рассматриваем этот год как год, когда может быть достигнут мир: что ж, давайте надеяться на это.

По сути, это гипотетический вопрос, потому что мы не знаем, что могут предложить такие страны, как США с новым президентом. Но я лично считаю, что должно быть понимание: для мирных переговоров необходим диалог между воюющими сторонами.

Невозможно принять мое представление о мире и исключить ваше представление о мире. Мы должны, по крайней мере, вынести обе идеи на обсуждение.

Мы, Мальта, придерживаемся принципа территориальной целостности и суверенитета. Как я уже говорил, мы не можем согласиться с тем, что одна страна вторгается (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация. — Прим.RTVI) в другую страну, потому что у нее возник спор. Это противоречит принципам многосторонности.

Вот почему нам нужны хорошие межправительственные, межгосударственные и универсальные органы, такие как ООН, и многосторонний подход в каждой стране. Но все идет так, как идет.

Но теперь, я думаю, люди понимают, что, как говорят на английском, для танго нужны двое. Вы не можете взять одну сторону и не взять другую. Необходим диалог.

Об условиях мира на Украине

Только сейчас все стали говорить: «Мир, мир, мир», но раньше, к сожалению, не так много людей говорили о мире. Что касается меня лично, я считаю, что для мирного договора — чтобы он был долгосрочным и жизнеспособным, — нужны три столпа.

Один из этих столпов, на который следует опираться, — это территориальная целостность. Я не хочу сейчас вдаваться в детали о том, должна ли реальная ситуация на земле быть принята или она должна стать предметом переговоров. Но нужен принцип, соглашение о принципе территориальной целостности.

Второе — о безопасности и суверенитете, что очень сложно, поскольку одна сторона говорит: «Мы хотим вступить в НАТО», а другая сторона говорит: «Это вызывает у нас опасения с точки зрения региональной безопасности».

И третий аспект, который одинаково важен для будущего региона, для Российской Федерации, для Украины, для всех — это меры по укреплению дружбы и доверия во имя будущего. Но это очень легко сказать и очень трудно сделать.

Некоторые из нас знают отдельные страницы из истории России, знают про Киевскую Русь и Россию. Однако людям не из России, некоторым нашим соотечественникам в наших странах, вероятно, очень трудно понять контекст.

Но я думаю, что по этим трем базовым вещам нужно найти согласие. А для этого — мыслить не шаблонно.

Сейчас мы все еще продвигаемся вперед. Мы должны думать о том, что, да, Украина имеет право присоединиться к Европейскому союзу. Конечно, нее есть суверенное право вступить в ЕС. Насчет членства в НАТО люди расходятся во мнении. Страны расходятся во мнении.

Если вы хотите получить региональную стабильность и долгосрочный мир в регионе, я уверен, что нешаблонное мышление поможет найти решение, когда обе стороны смогут достичь компромисса.

О сценариях мира на Украине

Но это не моя сфера — есть разные идеи, которые носятся в воздухе.

Например, я читал об одной идее, что Украина может оставаться нейтральной при условии, что территориальная целостность Украины не будет нарушаться Россией. Таким образом, Россия будет признавать нейтралитет Украины, не нарушая ее территориальной целостности. Если она снова будет нарушена (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация. — Прим.RTVI), за Украиной признается право на самооборону и право просить помощи у НАТО или же территория Украины может рассматриваться как территория НАТО.

И то же самое касается России. Если Россия подвергнется вторжению другой стороны, то она имеет право на самооборону и имеет право обязать страны НАТО не признавать просьбу Украины о помощи для разрешения спора.

Вот такие витиеватые идеи встречаются. Я не знаю… Я читал о них. Это очень сложно, но они есть.

Я не знаю, что на уме у людей, облаченных властью. Но надеюсь на лучшее.

О том, может ли встреча Путина и Трампа пройти на Мальте — спустя 36 лет после Мальтийского саммита Горбачева и Буша-старшего

Это гипотетический вопрос. Я не знаю, что ответят на это мальтийские власти. Но я думаю, что мы сможем предложить наше содействие и помощь в разрешении вопроса такого масштаба, сможем стать частью процесса — не активной стороной, но логистической.

Но, честно говоря, я не знаю, что бы сказала по этому поводу Мальта, что бы сказало по этому поводу мое правительство.

О том, может ли Гренландия отделиться от Дании

Ну, я знаю об устремлениях Гренландии, но я не могу комментировать этот вопрос, который чувствителен для Гренландии, для Дании и для США. Так что оставлю им самим возможность обсудить это и, надеюсь, прийти к решению.

О том, не хотят ли на Мальте отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО

Нет. Наш нейтральный статус закреплен в Конституции, и до сих пор как правительство, так и оппозиция демонстрируют приверженность этой позиции. Изменений в будущем не предвидится.

***** [военный конфликт] на Украине, агрессия на Украине (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация. — Прим.RTVI) побудила некоторых людей высказывать свои взгляды. Раньше нейтралитет был своего рода табу, о котором вообще не рассуждали. Сейчас люди говорят об этом, и у них есть разные мнения.

Но что касается правительства и оппозиции, политических партий, то они по-прежнему придерживаются нейтралитета. Так что, я думаю, это сохранится на долгие годы.

О приостановке программы «золотых паспортов» для россиян

Насколько мне известно, она все еще на паузе из-за того, что происходит на Украине. Она все еще на паузе, и мы больше не принимаем заявки на гражданство от россиян. По сей день — нет.

Я понятия не имею, сколько [россиян получили паспорта], потому что вряд ли есть какая-то официальная статистика на этот счет. Но не думаю, что они исчисляются тысячами.

О прецедентах с лишением россиян гражданства

В целом у нас не было проблем. Как вы упомянули, были один или два случая — не только с россиянами, но и с некоторыми другими гражданами. Но на сегодняшний день нет каких-то проблем с этой схемой.

Конечно, Европейский союз [предъявлял к нам требования], и было рассмотрение дела в Европейском суде.

Сейчас мы изменили порядок получения паспорта по программе инвестиций, и на данный момент все указывает на то, что Еврокомиссия принимает наши доводы, и Европейский суд также принял наши доводы.

О сокращении виз для россиян

Да, визы по-прежнему выдаются, хотя намного меньше по сравнению с тем, что было до 2022 года. Достаточно сказать, что раньше мы выдавали около 34 000 виз в год. Сейчас мы выдаем едва ли 4000 виз в год.

Визы по-прежнему выдаются, особенно тем, кто приезжает для воссоединения семей, некоторым студентам. Но требования сегодня такие, какие есть. Мы стали более внимательными. И количество выдаваемых виз действительно сокращается.

Но это в равной степени связано и с недостаточным интересом с российской стороны — из-за проблем с авиасообщением, из-за того, что всем приходится лететь с пересадками через Стамбул, Белград или Дубай, и в этом случае расходы непомерно высоки. Поэтому происходит сокращение.

О том, доступны ли школы английского языка на Мальте для россиян

Английские школы на Мальте были вынуждены диверсифицировать набор за счет учащихся из других стран. Все еще приезжают немного россиян, но их мало.

Но, например, одна из проблем, с которой мы недавно разбирались, заключалась в том, что раньше мы были более либеральны при приеме студентов определенного возраста, приезжающих на Мальту. Теперь мы настаиваем на том, что должен быть опекун, должна быть подробная программа на всю неделю и так далее.

Так что подход стал еще более ограничительным. Но не в том смысле, что мы хотим ограничений, а хотя бы даже ради безопасности самих детей и тех, кто вовлечен в организацию.

<…> Безопасность в том смысле, что, к примеру, обязательно нужен опекун. Не с точки зрения физической безопасности. Но если на группу из двадцати десятилетних школьников приходится только один опекун, мы считаем, что этого недостаточно. Допустим, они соберутся пойти на пляж или в бассейн, а за ними присматривает только один человек.

Таким образом, эти вещи становятся более строгими, программа должна быть прописана во всех деталях. Все стало еще сложнее.

<…> Я оптимист по натуре, так что я думаю, что, в конце концов, все нормализуется. Все наладится, не обязательно сразу, но поэтапно — будь то визы, будь то двусторонние вопросы, региональное сотрудничество, международное сотрудничество. Я думаю, что однажды этот трудный период пройдет. В конце концов, есть понимание, что Евросоюз и Россия — соседи, их невозможно разделить. Поэтому мы должны работать друг с другом, а не воевать друг с другом.

О мальтийском языке

Да, [на нем говорят на Мальте]. И, возможно, около 200 тысяч — в Австралии. Это мальтийские австралийцы. Может быть, некоторые из них, кто принадлежит к другому поколению, забыли свой родной коренной язык, но вообще они до сих пор говорят на мальтийском.

Мальтийский — национальный язык Мальты. Официальных языка два — мальтийский и английский. Так что обычно мы говорим на мальтийском. Это часть нашей идентичности — как страны и как народа. И мы очень гордимся тем, что хотя у нас маленькое население, у нас есть свой язык.

О том, можно ли учить мальтийский язык в России

Ну, если вы найдете преподавателя, то возможно. Нет ничего невозможного в этом мире. Но, должен сказать, это не очень распространенное явление. В Москве живет всего несколько мальтийцев и, может быть, с десяток человек по всей России, так что это довольно сложно.

Я не знаю ни одной школы в Москве, где бы преподавали мальтийский. Не думаю, [что и в университетах].

Недавно вышел перевод на русский язык одного небольшого литературного произведения. Но это для нас только начало. У нас был автор, который опубликовал мальтийский рассказ на русском.

Об изучении русского языка

Да, я пытался. Раньше я говорил гораздо больше.

Об исторических связях между Россией и Мальтийским орденом

Я думаю, что не так много мальтийцев знают о связи межу царем Павлом Первым и Орденом. Не так много мальтийцев знают, что он был протектором Ордена, и у него были планы вернуться на Мальту и забрать Мальту из-под французского владычества. Но потом туда пришли британцы, превратив Мальту в свою колонию. Не думаю, что средний мальтиец знает об этом факте.

Из книг по истории я знаю, что Павел Первый был сильно очарован Орденом святого Иоанна, и в Санкт-Петербурге у нас есть мальтийская капелла, и есть изображения царя Павла с мальтийским знаком отличия — восьмиконечным крестом. Но я не думаю, что мои соотечественники на Мальте много знают об этих связях.

Павел Первый стал великим магистром, когда Франция принудила отречься, а точнее — сдаться великого магистра фон Хомпеша. Так великим магистром стал Павел, потому что некоторые рыцари уехали в Россию. Затем были планы забрать Мальту у французов и вернуть ее Ордену. Но этим планам не суждено было воплотиться.

Действительно, это очень интересная страница истории — прямая связь между Россией и Мальтой. Там был еще Папа Римский, я забыл его имя, который в то время не признал царя Павла великим магистром, поскольку Павел был женат и исповедовал православие. Для Ордена это было непросто, но тем не менее.

Об обороне Мальты во время Второй мировой войны

Да, мы помним Вторую мировую войну. Для некоторых людей это довольно яркое воспоминание. Например, всего несколько лет назад, когда был жив мой отец, он часто рассказывал мне, как трудно им приходилось из-за бомбардировок, поскольку Мальту непрерывно обстреливали нацисты, итальянцы и некоторые другие.

И им приходилось перебираться из одной части Мальты в другую, на юге. Три города были полностью разрушены, и, вы знаете, это очень живо в памяти пожилых людей.

И мы делаем все возможное, чтобы сохранить эту историю, потому что это жертва, через которую прошли наши предки. И на острове, разрушенном бомбами, мы создали жизнеспособную экономику, которая дает рабочие места нашим гражданам и привлекает иностранцев к нашим берегам.

О том, проводились ли общие памятные мероприятия

Нет, насколько я знаю [не проводятся]. С тех пор, как я нахожусь здесь в течение года, нет. Но и прежде не проводились.

Но, конечно, я признаю роль, которую играла Россия во Второй мировой войне, в освобождении Европы. Я признаю самопожертвование России и других республик, трагедию Ленинграда.