В конце августа RTVI выпустил расследование о таинственной компании “Банкнота” — по итогам 2023 года она стала третьей по величине компанией России, уступив лишь “Роснефти” и “Газпрому”, а затем исчезла. У этой истории нашлось продолжение — “Банкнота” оказалась замешана в выдаче фальшивых ипотечных кредитов, из-за чего прокуратура уже поручила МВД проверить деятельность компании. Новые подробности этой загадочной истории — в материале RTVI.

12 сентября в Бутырском суде Москвы рассматривался иск москвича Игоря Гольдштейна к ООО «Банкнота» — компании, которая по итогам 2023 года заработала 3,4 трлн руб. на оказании неких финансовых услуг, а затем закрыла офис, выключила сайт и исчезла. Номинальным владельцем ООО “Банкнота” является Дмитрий Фролов, который в момент ее регистрации находился в заключении за кражу 5 тыс. рублей с чужой банковской карты. Настоящие владельцы “Банкноты” на данный момент неизвестны.

Родственница истца Игоря Гольдштейна Ксения рассказала RTVI, что поводом для обращения в суд стало мошенничество — истец продал трехкомнатную квартиру, но не получил деньги по ипотечному договору, оформленному в ООО “Банкнота” — компания просто исчезла вскоре после того, как сделка по продаже квартиры была зарегистрирована у нотариуса, и информация о новом собственнике появилась в Росреестре. За “возвращение” квартиры ее новые владельцы требовали с Гольдштейна 1,8 млн руб.

“Игорь болеет, и поэтому хотел продать трехкомнатную квартиру, прикупить себе однушку, а на оставшиеся деньги — жить”, — подтвердила RTVI адвокат Игоря Гольдштейна Татьяна Мыгаль. Объявление о продаже было выставлено на «Авито», вскоре на него откликнулись покупатели — некие Айшат и Владимир. Они заявили, что готовы купить эту квартиру в ипотеку.

«Смущала только слишком маленькая сумма первоначального ипотечного взноса — всего 1,8 млн рублей, — рассказывает родственника Гольдштейна Ксения. — Но на это они нам ответили: «Это наш банк, наши люди там нам все сделают».

“Нашим банком” оказалось ООО «Банкнота». О том, что у компании нет банковской лицензии, а сама она банком не является — Ксения и Игорь не знали. Документы о сделке было решено провести через нотариуса. Но и тот не удосужился проверить лицензию «Банкноты». «Красных флажков, конечно, было много. Но это мы сейчас анализируем, а тогда хотелось быстрее продать квартиру», — признается Ксения.

Следующий «красный флажок» не заставил себя долго ждать. В день, когда должна была состояться сделка купли-продажи, Ксению и Игоря Гольдштейна ждал сюрприз. Вместо Айшат и Владимира, которых они ожидали увидеть на подписании документов, появился некий Алексей Решетняк.

“Я позвонила Айшат, но она заверила, что не может на себя оформить ипотеку, так как она молодая мать, и стоит в очереди на жилье. А у Владимира что-то с гражданством…Поэтому оформить ее необходимо именно на Решетняка, якобы с намерением за него эту ипотеку выплачивать”, — говорит Ксения. Игорь Гольдштейн и Ксения решили заключать сделку — тем более, что оформляли ее через нотариуса с использованием аккредитива. То есть сначала деньги, которые полагаются продавцу квартиры, замораживаются на специальном счете, и этот счет открывается после того, как произойдет переход права собственности на недвижимость в Росреестре.

«Мы забили колокола после того, как у нас не открылся аккредитив, на счету ничего не оказалось», — продолжает Ксения.

ООО “Банкнота” было зарегистрирована в июне 2023 года. Спустя год в своей бухгалтерской отчетности компания показала чистую прибыль в 3,4 трлн рублей, что сделало ее третьей в России после “Газпрома” и “Роснефти”. Как установил RTVI, “Банкнота” была зарегистрирована на номинала — неоднократно судимого москвича Дмитрия Фролова, больше известного по прозвищу Фрол Вертун. Компания использовала фишинговый сайт и маскировалась под банк, не имея лицензии ЦБ. “Банкноты” не было ни в одном официальном реестре, что позволяло бы ей заниматься финансовой деятельностью в сфере кредитования, в том числе выдачей ипотеки.

Квартира к тому моменту уже находилась в залоге у «Банкноты». Ксения рассказала RTVI, что отправилась в офис этой компании в ТЦ Metromall на Дмитровском шоссе — тогда он еще работал. Ее встретили два сотрудника и заверили, что произошла какая-то техническая ошибка в Росреестре, и скоро деньги будут. Когда Ксения была в офисе, она заметила там Айшат, которая приводила туда какого-то человека.

«Айшат и Владимир — самые настоящие заводилы в этот “банк”. Они находили и приводили туда людей», — утверждает Ксения.

Еще несколько дней Гольдштейна и его близких “кормили пирожками”. В какой-то момент им сообщили, что «менеджер банка умер, все закрылось». Ксения снова приехала в офис «Банкноты», но он был закрыт и больше не открывался до самого исчезновения компании.

Тогда Ксения пошла в полицию и написала заявление. Однако проверка, по ее мнению, была проведена спустя рукава: «Не был опрошен потерпевший, не была осмотрена квартира». Она получила отказ в возбуждении уголовного дела.

Одновременно с этим Игорь Гольдштейн, который после заключения сделки жил в съемном жилье, вернулся в свою квартиру. А его родственники обратились в суд с иском от его имени с требованием расторгнуть сделку купли-продажи и вернуть ему квартиру официально. Уже на первом же предварительном заседании, вспоминает Ксения, судья, ознакомившись с материалами, усмотрела в этой истории признаки мошенничества и удивилась, почему «Банкнотой» не занимается полиция.

Все это время Айшат и Владимир звонили Ксении. Сначала они требовали 1,8 млн рублей, чтобы Гольдштейну вернули квартиру «мирным путем».

«Пошло натуральное вымогалово», — сказала Ксения. От такого предложения они отказались.

А в августе 2024 года к Гольдштейну в квартиру вломились (шуруповертом вскрыли замок) женщина и двое мужчин. «Ты, козел, помолчи, ты тут никто», — пересказывает слова женщины, обращенные к Гольдштейну, Ксения. Гостья заявила Гольдштейну, что решила продать квартиру и привела покупателя. Мужчина позвонил родственникам, те приехали и вызвали полицию — всю троицу увезли в отдел, но потом отпустили, так как у женщины была доверенность от формального собственника — Алексея Решетняка.

На заседании Бутырского суда, который рассматривал иск Гольдштейна к «Банкноте», не было ни представителей компании, ни Алексея Решетняка или его представителей, убедился корреспондент RTVI. Судья удовлетворила иск Игоря Гольдштейна и вернула ему право собственности на квартиру.

Адвокат Гольдштейна Татьяна Мыгаль в суде сообщила, что прокуратура заинтересовалась этой историей и отправила в полицию поручение провести дополнительную проверку в отношении «Банкноты», так как “там усматривается криминал”. Она рассчитывает, что по факту действий «Банкноты» теперь будет возбуждено уголовное дело.

Родственница Гольдштейна Ксения в свою очередь рассказала RTVI, что несколько дней назад их иском к «Банкноте» заинтересовалась и прокуратура Тимирязевского района, которая, как выяснилось, тоже занимается этой компанией. «Я спросила, действительно ли много потерпевших? — говорит Ксения. — Мне ответили, не то чтобы много, но суммы глобальные. Потом прокурор мне сказал, что хотят объединить наше дело с другими пострадавшими по «Банкноте».

Столкнувшись с «Банкнотой» лично, Ксения говорит, что готова идти до конца и помогать прокуратуре в деле привлечения ее к ответственности. Все свои материалы, касающиеся истории с квартирой Игоря Гольдштейна, она прокурорам уже передала.