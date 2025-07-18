Избирательная комиссия в Орле отказалась рассматривать документы о регистрации в качестве кандидата на грядущих выборах в местной горсовет действующего участника СВО Михаила Филимонова. В избиркоме заявили, что Филимонов, находящийся сейчас в зоне проведения спецоперации, должен был явиться с документами лично. Потому что право на подачу документов по доверенности, добавили в избиркоме, есть только у тех, кто находится в больнице или следственном изоляторе, а военнослужащие таким правом якобы не обладают. Супруга бойца СВО уже записала видеообращение к Путину. А 18 июля на сторону Филимонова встал и суд.

Михаил Филимонов с 2022 года принимает участие в боевых действиях на Украине в качестве добровольца. Заходил с Харьковского направления. Прошел Мариуполь, Изюм, Херсон, Запорожье, Угледар и Кременную, а сейчас находится на Бахмутском направлении. Филимонов — фельдшер штурмовой роты. На груди — государственные награды. На СВО он отправился вместе со своим сыном.

В сентябре 2025 года в Орле пройдут выборы в местную думу, и Филимонов решил в них поучаствовать. Сначала он заявился на праймериз «Единой России», однако проиграл действующему депутату-единороссу Владимиру Бутусову.

Тогда Филимонова согласилось выдвинуть местное отделение «Справедливой России — За Правду!». Лидер орловского отделения партии Руслан Перелыгин в беседе с RTVI прокомментировал решение выдвинуть Филимонова так: «Наша партия всегда была рядом с бойцами СВО, помогала и помогает гуманитарной помощью, и пришло время выборов. Мы Михаилу предложили идти от нашей партии, потому что наши герои должны реализовать себя в политике на благо обществу».

По словам Перелыгина, всего на грядущие выборы его партия выдвинула трех участников СВО. «Настоящих, подчеркиваю, героев. И при этом они продолжают служить, несмотря на многочисленные ранения. Такие герои нужны нам здесь, на госслужбе и в политике», — добавил Перелыгин.

К тому моменту, когда эсеры поддержали Филимонова, он сам, после коротого отпуска, уже вернулся в зону боевых действий. «Он просил командование продлить отпуск на период подачи документов, но в связи с напряженной обстановкой на его направлении в этом ему было отказано», — рассказала супруга участника СВО Юлия Филимонова.

Перед своим отъездом Михаил успел оформить доверенность на представление своих интересов на юриста, а также финансово уполномоченных. Юрист, собрав все необходимые документы, отправился регистрировать Филимонова в местную избирательную комиссию.

«Но комиссия отказалась рассматривать его документы по нотариально доверенности, — рассказала супруга Филимонова, записавшая после этого обращение к президенту Владимиру Путину.

«Председатель комиссии прислал письмо, что подавать документы по доверенности могут только лица, помещенные в следственный изолятор или находящиеся на стационарном лечении. То есть у участника СВО меньше прав, чем у заключенного СИЗО», — добавила Юлия Филимонова.

По ее словам, одним из кандидатов по тому округу, по которому хотел баллотироваться Михаил Филимонов, также баллотируется действующий спикер горсовета Орла, единоросс Василий Новиков. Юлия Филимонова попросила президента Путина вмешаться в ситуацию и разобраться «в этом конкретном вопросе».

Одновременно с обращением представители Михаила Филимонова оспорили решение избирательной комиссии в суде. 18 июля судья Северного районного суда Орла Елена Добарина вынесла решение в пользу участника СВО, признав решение избиркома незаконным.

«Суд признал бездействие территориальной избирательной комиссии Северного района Орла, выразившееся в уклонении от принятия решения по вопросу регистрации Филимонова кандидатом в депутаты Орловского городского совета, — сообщили в пресс-службе суда. — И возложил на избирательную комиссию обязанность рассмотреть вопрос о регистрации Филимонова кандидатом в депутаты».

Впрочем, в «Справедливой России — За Правду!» смотрят на решение суда с умеренным оптимизмом, если не сказать — с настороженностью. Ведь из решения следует, что избирком обязан лишь рассмотреть документы кандидата. А вот какое решение по регистрации будет принято, отмечают эсеры, пока сказать сложно.

«Не могу сказать, что будет дальше, но мы готовы к любому решению, — сказал RTVI Руслан Перелыгин, — У нас настрой идти до конца, даже в Конституционный суд, так как мы своих справедливых героев не бросаем».

Супруга бойца СВО Юлия Филимонова отметила, что тоже пока не может сказать, каким будет итоговое решение избиркома. Она, как и эсеры, готова отстаивать право супруга на участие в выборах до конца.