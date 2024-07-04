С наступлением лета по всей России активизировалась борьба с борщевиком: в Кирове его травят гербицидами, а в Псковской области собираются поднять штрафы за халатное отношение к этому сорняку до миллиона рублей. Еще в феврале в Госдуме прошло первое чтение законопроекта, которым предлагается включить борщевик Сосновского в перечень инвазивных видов и передать полномочия по борьбе с ним на федеральный уровень. Является ли борщевик биологическим оружием США против России, как лучше всего с ним бороться и как можно обмануть это коварное растение, RTVI рассказал агроэколог Антон Гладилин.

Откуда взялся борщевик

«Борщевик Сосновского — подарок американской страны нашим тогдашним советским властям. Вместе с кукурузой он приехал из-за океана, чтобы улучшать наше сельское хозяйство»— это цитата депутата Госдумы Тимофея Баженова, предположившего, что борщевик — элемент биологического оружия против России. Как к этому заявлению отнеслись ваши коллеги и в научном мире?

Знаете, к Тимофею Баженову биологи давно относятся скептически. На мой взгляд, это просто хайп на популярной теме. То, что раньше он снимал в своих роликах, тоже разбирали по полочкам, смеялись и шутили. Но раньше это был все-таки “развлекательный контент”. А когда он стал депутатом, такие высказывания воспринимаются иначе. Получается, что человек, принимающий решения и имеющий определенный авторитет, транслирует неверные идеи, мифы, и это плохо. Высказывание Тимофея активно обсуждали, у нас даже стал ходить мем про Байдена и борщевик.

В тоже время то, что в Госдуме есть люди, продвигающие идею борьбы с борщевиком — это хорошо. Но хочется видеть больше ответственности и системности.

Тогда напомните об истинном происхождении борщевика?

Родина борщевика Сосновского — горы Кавказа. То есть это наше российское растение, он всегда там рос.

После войны нужно было восстанавливать сельское хозяйство. Тогда была такая мода — все интродуцировать, то есть внедрять новые виды. В 1944 году Ида Манденова уточнила систематику гигантских борщевиков на Кавказе и выделила из известных на тот момент популяций новый вид. Она назвала его в честь Дмитрия Ивановича Сосновского, исследователя Кавказа. Дмитрий Иванович не виноват, но, если бы он знал, к чему это все приведет, наверное, был бы в шоке.

Борщевик Сосновского — одна из самых больших трав, он хорошо силосуется. После войны надо было восстановить сельское хозяйство, и его включили в программу поиска и внедрения новых перспективных культур. Посчитали, что если его выращивать, то можно потом срезать, заготавливать на силос, и коровкам будет, что есть. Первые исследования проходили в Полярно-альпийском ботаническом саду (ПАБСИ), затем борщевик активно изучали в Институте биологии республики Коми. На определенном этапе за его внедрение взялся человек, которого звали Петр Петрович Вавилов. Он никак не связан с репрессированным в 1943 году гениальным Николаем Вавиловым.

Пожалуй, не стоит слишком демонизировать Петра Вавилова. Он был неплохой селекционер. У него были хорошие работы по кукурузе, он многое сделал для Института биологии Республики Коми, фактически, спас этот институт. Но он занимал высокие посты — был президентом ВАСХНИЛ, ректором Тимирязевской академии. И это оказалось его любимой темой. Борщевик Сосновского активно внедряли во многих областях до самой смерти Петра Петровича в 1984 году.

Почему так долго, если с ним были проблемы?

Вероятнее всего, никто не хотел терять карьеру. Довольно быстро поняли, что люди им обжигаются. Борщевик оказался не такой уж и питательный по сравнению с другими культурами, в нем очень много воды. Ученые хотели избавиться от обжигающих свойств путем селекции, но оказалось, что содержание “жгучих веществ”, фуранокумаринов — это доминантный признак. Т.е. борщевик Сосновского получался либо большой и жалящий, либо не жалящий, но маленький. И тогда он не интересен для сельского хозяйства. Когда я учился в Тимирязевской академии, нам показывали старый трагикомичный фильм 1980-х годов, как правильно выращивать борщевик, удобрять и т.д.

Так коровы от него страдали или нет?

Я раньше всегда говорил, что коровы из-за борщевика болели, здоровье ухудшалось. Сейчас я уже осторожно говорю об этом. Есть старые работы, которые доказывают, что вроде как на здоровье, на органолептику молока у коров борщевик не влияет. Есть сведения, что, наоборот, влияют. Вопрос сложный.

После перестройки появилось много заброшенных земель. Борщевик получил благодатную почву и пошел распространяться. Из реестра сельхозкультур его исключили только в 2012 году. Только в 2015 году его включили в реестр сорных растений. И только с 2018 с ним ведется какая-то системная борьба.

Четырехметровый борщевик, который можно встретить в Подмосковье — такого же роста был, когда с Кавказа пришел?

Об этом как раз спорят. Вроде у нас он стал больше в размерах, но не совсем понятно, с чем это связано. На родине он окружен множеством других крупных трав-конкурентов. А в средней полосе он оказался в своеобразном “санатории”. Наш климат похож на горы Кавказа. Борщевику нужно много воды и холодные зимы для подготовки семян к прорастанию — это у нас есть. И даже чем севернее, тем лучше.

Селекция проводилась, но это не мутант, не ГМО. Можно сказать, что это природный вид. И когда у него хорошие условия, он вымахивает иногда до таких огромных размеров.

Масштабы бедствия

Какая площадь страны сегодня охвачена борщевиком? Есть ли регионы, куда он не дошел? И какие прогнозы?

Площадь точно мы не знаем, но предположительно более 1 млн гектаров. Мы делали карту на основе дешифрирования спутниковых снимков для Московской области, получили около 70 тыс. гектаров. Хотели сделать карту для всей России, но ресурсов не хватает. В чем сложность? Вот заброшенное поле, на нем единичные борщевики, а где-то уже куртины. И как нам считать его границы зарастания?

К сожалению, борщевик распространяется дальше. Он есть в Иркутске, т.е. теоретически уже угрожает экосистемам Байкала. Есть на Дальнем Востоке, давно и успешно проник за Полярный круг. Есть регионы и области, безусловно, где его нет. Где слишком сухо и тепло.

В областях, где борщевика много — он с нами будет всегда. Важно понимать, что мы его сможем только сдерживать. Или найдем какой-то биологический метод борьбы. Но какое-то количество борщевика всегда будет.

В чем вред и опасность борщевика?

Это одна из самых больших трав и он разрушает экосистемы. Не дает расти нашим травам, и они погибают. Он образует монодоминантные сплошные заросли, там уже даже не возобновляются деревья, они просто не могут подняться. Соответственно, нарушаются трофические цепочки. Поэтому опасность в том, что борщевик может привести к вымиранию видов.

Для человека опасность в том, что борщевик вызывает ожоги. В соке борщевика содержатся фуранокумарины. Это вещества, которые, попадая на кожу, при одновременном воздействии ультрафиолета, вызывают ожоги. Когда сок попадает на кожу, ты ничего не чувствуешь. Только покраснение на второй день, а потом, собственно говоря, сильный ожог с волдырем. Во многих источниках указано, что вещества действует на ДНК, нарушают его работу.

Но ожоги, скорее всего, возникают не из-за этого. Фуранокумарины переходят в возбужденное состояние и это приводит к накоплению активных форм кислорода, которые повреждают клеточные мембраны и вызывают разрушение клеток.

Действительно ли это растение оказалось выдающимся не только своими размерами и живучестью, но и генетикой?

Да, исследование Марии Логачевой и ее коллег показало, что у борщевика Сосновского/Мантегацци очень много генов — 55 тысяч. Это вызвано многократным копированием участков генома.

Есть такое понятие — “парадокс инвазивных видов”. Чтобы инвазивный вид был успешным на новой территории, он должен быть генетически разнообразным. Но у борщевика Сосновского нет парадокса инвазивного вида, он генетически практически такой же разнообразный, что и на Кавказе. Т.е. по научному говоря, снижения генетического разнообразия не наблюдается! Его завозили большими партиями, из разных мест и очень сильно ему в этом помогли.

Другое исследование, Виктории Штратниковой, не менее интересное, как раз касалось фуранокумаринов. Оказалось, что у других зонтичных, которые не вызывают ожоги, тоже много фуранокумаринов. Пока вопрос — почему от одних растений ожоги есть, от от других нет.

Борщевик же был известен ранее, до прихода борщевика Сосновского?

Совершенно верно! Следует отметить, что в разных регионах есть свои виды борщевиков. Например, в средней полосе растет борщевик сибирский, как назвал его Карл Линней. Хотя правильнее было назвать “борщевик среднерусский”. Это самая обычная трава, из него делали борщ в древности. Потом появилась менее хлопотная капуста, она вытеснила борщевик из борща, а название супа отсталость. Была даже древняя поговорка — «Были бы борщевик да сныть, а живы будем». У борщевика сибирского есть собрат в Европе, борщевик обыкновенный, с белыми цветками. Внешне они разные, но оказалось, генетически одно и то же, фактически это один вид.

В Сибири растет съедобный борщевик рассеченный, на Дальнем Востоке — борщевик шерстистый и т.д.

В Крыму растет редкий крымский борщевик, — пушистый. Но когда уточнили генетику, он оказался борщевиком Сосновского, которому плохо в сухих, жарких условиях . Это тоже забавно.

Борщевик Сосновского проник в Европу, США, или это чисто российская проблема?

Тут надо дать небольшую историческую справку. Есть три вида гигантских борщевиков — Мантегацци, персидский и Сосновского. Первые два были открыты еще в начале XIX века. Борщевик Мантегацци под названием гигантский борщевик выращивался в наших ботсадах, например он указан в коллекции ботсада графа Разумовского в усадьбе Горенки в районе Балашихи. И оттуда он попал, как декоративное растение, в Ботанический сад Кью в Великобритании. Даже иногда указывают, что это было дипломатическим подарком.

В Дании, например, это был признак имперского могущества и королевской власти, там делали фонтаны в виде борщевика, на картинах его изображали. Вначале им восхищались, потом меньше восхищались, потом перестали восхищаться, потом начали бороться. Теперь он в Англии тоже распространяется, особенно вдоль рек. Причем по данным недавних исследований борщевик Сосновского и Мантегацци — это один вид.

Аналогичным подарком был борщевик персидский, который привезли в Букингемский дворец, чтобы угодить королевской семье. И оттуда он попал в Норвегию. В Норвегии его иногда называют “пальма Тромсё”, т.к. особенно много в районе этого города. Чем-то он даже хуже, чем наш борщевик Сосновского. Он поликарпик — цветет много раз.

Для Западной Европы в источниках часто указывают как борщевик Мантегацци, но фактически это тот же самый борщевик. Сами европейцы оба вида называют гигантский борщевик (giant hogweed).

Кстати, в Англии есть общественные движения, аналогичные нашим. Они борются силами волонтеров с борщевиком и другими инвазивными видами, все как у нас.

Его там ассоциируют с Россией?

Судя по некоторым публикациям — да. Иногда, например в Польше, даже пишут, что это “месть Сталина”, но это, конечно, не верно.

Борщевик же не единственное растение, пришедшее вредить на Запад из России?

О, да! Действительно, среди инвазивных растений у нас много американских видов. Например, у нас растет золотарник канадский, эхиноцистис, клен ясенелистный, топинамбур — это все из Северной Америки. А у них, наоборот, много “наших” видов. В США перекати-поле, которые часто показывают в вестернах, и которые все воспринимают, как растение Дикого Запада — на самом деле это солянка сорная с юга России.

И называют ее русским чертополохом?

Латынь остается международным названием, а многие народные названия растений у них имеют эпитет «русский». Недавно появилось видео, на котором перекати-поле закатывается во дворы, и все там заполняет — в общем ужас-ужас. Ольха черная — у нас ее становится меньше, а они не знают, что делать с ней. Наша льнянка обыкновенная — у них там злостный сорняк, не знают, что с ней делать.

Дербенник иволистный или плакун-трава тоже заполоняет собой у них берега рек. Чесночница обыкновенная — у нас это обычная трава, а у них это злостный инвазивный вид, и даже на входе в экотропы можно встретить специальные щетки, чтобы чистить обувь от семян чесночницы, не дай бог её занести! Молочай прутьевидный тоже в США проник, и там фермеры бросают свои поля, потому что не знают, что с ним делать.

Борщевик Сосновского/Мантегацци проник и в США. Вероятно из Западной Европы. Он есть в штате Вирджиния, в некоторых нацпарках он встречается. Но в США пока масштаб проблемы не такой большой.

Вот на этой редкой архивной фотографии видно, как в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина РАН, прямо в партере на фоне лабораторного корпуса в 1950-е годы растет борщевик Сосновского, как декоративное растение с зонтиком.

Оно показывает, как менялось отношение к борщевику.

Какие еще у борщевика есть малоизвестные удивительные свойства?

Сильные стороны борщевика Сосновского:

Борщевик просыпается раньше других трав (сразу после схода снега), растет быстрее. Более того, семена начинают прорастать еще под снегом! Борщевик содержит биологически активные вещества, защищающие его от растительноядных насекомых и подавляющие рост других растений (аллелопатия). Борщевик самоопыляется, для размножения достаточно одного растения. И таким образом, одно занесенное семя может дать начало новой популяции! Он очень плодовит. Одно растение может образовать несколько десятков тысяч семян, при этом семена могут сохранять всхожесть несколько лет. Борщевик — многолетнее растение, запасает питательные вещества в стеблекорне (чем-то похоже на «морковку»). Борщевик засухоустойчив и переносит затопление. Его можно встретить как на песчаных карьерах, так и во влажных низинах.

Но есть и слабые стороны. Борщевик размножается только семенами! У него нет корневищ, отводков и прочего (он не размножается вегетативно). Цветёт только один раз в жизни, после чего умирает (монокарпик). Борщевик может жить несколько лет (2-5, при регулярных покосах — до 12), но цветёт он только в последний год жизни.

Все почки на стеблекорне сосредоточены в одном месте, на его «макушке» (на самих корнях почек нет!). Это значит, что, отрубая макушку на глубине 15 см, вы убиваете растение.

В условиях затенения угнетён, реже цветёт. У борщевика довольно слабая морозостойкость, поэтому в холодных регионах с ним можно бороться вымораживанием, очищая снег перед сильными морозами.

Действительно яд действует не на всех людей?

Совершенно верно, есть люди с разной чувствительностью, и это одна из загадок. Есть люди, которым достаточно рядом пройти, у них уже сыпь на коже. А есть те, кто может голыми руками брать, и ничего не будет.

Но лучше не рисковать. Есть примеры когда у людей наблюдалась приобретенная аллергия после длительного контакта с соком.

Что делать, чтобы избежать ожога уже после контакта?

Не стоит паниковать. Эти вещества, фуранокумарины, жирорастворимы, их просто нужно как можно быстрее (в течение получаса) смыть теплой водой с мылом либо потереть место спиртовой салфеткой. Затем закрыть место от солнечных лучей на пару дней. И ожога не будет.

Как победить борщевик

Расскажите про ваш проект?

Я задумался о сообществе борцов с борщевиком, еще когда учился в Тимирязевской академии в 2010 году. Но проект на тот момент не стал популярным. Второй виток произошел в 2018 — начале 2019 года, когда мы с небольшой командой сделали проект «БорщеВиктори». Я изначально хотел сделать небольшой просветительский проект, который бы рассказывал о проблеме в легкой, возможно, даже веселой форме. Мы поняли, что люди, которые борются c борщевиком, часто выгорают и не знают друг о друге. И надо как-то их объединить. Проект стал набирать силу, развиваться. В 2020 году для привлечения внимания к проблеме мы запустили акцию #СтопБорщевик. В итоге она стала довольно популярна и в 2022 году мы переименовали весь проект в “СтопБорщевик”. Сейчас у нас есть просветительская деятельность, участвуем в научных исследованиях и проводим акции, субботники.

Расскажите о методах борьбы с борщевиком

Успешность тех или иных методов зависит от четырех факторов.

Статус территории (категория земель). Какие есть ограничения? Кто владеет участком?

Степень заражения борщевиком. На участке единичные экземпляры или сплошной «борщеапокалипсис»?

Трезвая оценка ресурсов. Какая площадь, сколько у вас людей и времени? Есть ли техника и т.п.?

Конкретная ситуация в текущий сезон. Вы начали борьбу весной (в апреле) или только в июле (с созревающими зонтиками) — подходы будут совершенно разными!

Следует помнить про технику безопасности — работать в закрытой одежде и резиновых перчатках.

Самый простой и доступный метод это выкопка борщевика. Все почки растения расположены в единой точке роста на глубине 5-10 сантиметров. Если верхушку «морковки» острой лопатой срезать и выбросить, то весь остальной корень погибнет и ничего не даст. Но если борщевик уже отсеменился, то за этой территорией уже приходится следить, потому что семена всходят несколько лет.

Если это сельхозземли, то многократная вспашка выводит борщевик. Все, что угодно можете выращивать — стандартная агротехника относится к борщевику просто как большому двудольному сорняку. Поэтому на заброшенных землях, например Тверской области, если их ввести обратно в севооборот, это автоматически решит проблему.

Если борщевик появился у вас на участке, а химией пользоваться не хотите, можно накрыть его черной пленкой. Она должна полежать где-то год-полтора, под ней перегревается почва, и нет доступа воды. Но вместе с борщевиком погибает все. Геотекстиль мне не понравился, потому что он пропускает воду, на него надо класть почву или щепу, это жутко трудоемко, и борщевик его прорывает.

Еще один метод — это применение гербицидов. Гербициды — это яды, которые попадают на листья и далее попадают в проводящие пучки, в стеблекорень. Лучше всего применять их в мае. Важно понимать, что гербициды — это как антибиотик. То есть, если правильно его применить, в правильной дозировке, по регламенту, это поможет. Есть гербициды сплошного действия, есть избирательные гербициды, которые действуют только на двудольные вместе с борщевиком. То есть ромашки, нивяники, колокольчики погибнут, но злаки останутся.

Кошение не выводит борщевик, потому что у него точка роста спрятана под поверхностью почвы. И последний метод, довольно странный и немного рискованный. Например, вы пришли на большой участок с борщевиком в середине лета. Тогда нужно тщательно экипироваться — закрыть лицо, шею, руки, надеть плотную одежду и перчатки. Затем взять в руки нож или мачете и аккуратно срезать цветы (или завязи семян) как можно выше, оставляя цветонос и часть листьев — так можно обмануть борщевик. Борщевик монокарпик — цветет один раз. И можно сделать так, что он “будет думать”, что отцвел и завершил биологическую программу, а мы собрали все семена.

А биологические методы?

Овцы и козы могут есть борщевик, и их здоровью точно это никак не вредит, проверяли. Иногда обсуждают ремедиаторы — такие растения, которые могут вытеснить борщевик. Очень спорная ситуация. Часто можно встретить упоминания топинамбура, но это сам по себе инвазивный вид, но если вы хотите, чтобы у вас был на участке сплошной топинамбур вместо борщевика, тогда можно. В северных областях топинамбур, наоборот, не растет.

У борщевика пока мало мало естественных врагов, природа не знает, как его сдерживать. Но уже появляются подвижки. Появился наш родной жук — долгоносик, фрачник обыкновенный. Мы находим его все больше и больше. И в отдельных случаях он сильно повреждает борщевик, были случаи, когда он действовал вместе с грибковыми инфекциями.

Его личинки прогрызают и развиваются в цветоносе, и семена начинают засыхать, можно сказать, что жук его раскусил. К сожалению, фрачник может повреждать не только борщевик.

Каковы перспективы генетических методов борьбы? Например, недавно популяризатор науки Александр Панчин рассуждал о том, чтобы вывести ГМО-борщевик, уязвимый к определенному яду, подождать несколько поколений и ударить по нему этим ядом…

Да, с Панчиным мы этот вопрос обсуждали, у этого поста была долгая предыстория. Еще в 2021 году в наших чатах активно обсуждали ряд статей под громкими заголовками «Генетический привод: технология, которую боится ее создатель». Например, внедряют ген, снижающий плодовитость. И затем, благодаря ряду биологических механизмов этот ген распространяется на всю популяцию. В статьях утверждается, что «генноинженерные системы генного драйва уже были опробованы на дрозофилах, мышах и москитах». Панчин написал о развитии этой темы.

В то же время ряд специалистов считает, что возможности технологии «генного драйва» преувеличены. И даже само название не вполне корректно передает давно известные технологии редактирования генома.

И еще один весомый аргумент в пользу скептиков звучит примерно так: «Теоретически можно попытаться сделать борщевик с изменениями в геноме (хотя на самом деле это очень сложно). Но как заставить его скреститься со всеми популяциями, которые есть в каждом регионе России? То, что хорошо работает с москитами, не обязательно должно помочь с борщевиком.

Можно пофантазировать о других вариантах — например, фрачника генно модифицировать, чтобы он поедал исключительно борщевик, то есть был видоспецифичным. И чтобы у него была устойчивость к фуранокумаринам.

Или выделить ген борщевика, ответственный за производство фуранокумарина и заблокировать его?

Да. Но к сожалению, мы до конца не знаем все гены, которые за это отвечают. Этот момент обсуждали в исследовании Виктории Штратниковой.

Что полезного можно сделать из борщевика?

Я делал подробный разбор, главный вывод — ничего полезного, кроме посоха дождя (вид перкуссионного музыкального инструмента). Давно показано, что вывести борщевик и разводить что-то другое, стандартный севооборот, намного рентабельнее, чем что-то полезное пытаться делать из борщевика.

У вас был проект гражданской науки, когда жители различных регионов присылали вам образцы своего борщевика. Каковы основные выводы?

Думаю, что четкие выводы будут представлены в научных статьях немного позже. Но вот некоторые предварительные идеи из этого исследования:

Часто встречается неверное определение борщевиков.

Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци — один вид!

Образцы борщевика пушистого (heracleum pubescens) из Крыма — это борщевик Сосновского/Мантегацци! Как правильно теперь назвать виды — очень хороший вопрос!

Борщевик персидский (heracleum persicum) — обособленный вид.

У борщевика Сосновского/Мантегацци очень много генов — 55 тысяч. Это вызвано многократным копированием участков генома.

И минутка борщевичного юмора:

“Две новости — хорошая и плохая. Хорошая — борщевика Сосновского больше не будет! Плохая — мы уничтожим его путем переименования…”

Несколько лет обсуждается необходимость Федеральной программы по борьбе с борщевиком. Можно ли оценить, сколько денег выделяется государством на эту борьбу?

Есть пока региональные программы по борьбе с борщевиком и программы штрафов для собственников. Т.е. выделяются средства из местных бюджетов. Логично, что денег выделяют зачастую очень мало.

На мой взгляд, надо не только штрафовать собственников, которые не борются, но также и поощрять тех, кто ведет борьбу.

Действительно ли проблема борщевика так важна, если ею занимается отдельная депутатская группа? Что даст внесение борщевика в список инвазивных видов?

Мы выступаем за то, чтобы внедрили федеральную программу по инвазивным видам, которая есть в других странах. Давно назрело. В этом году мы выступали на форуме “Сильные идеи для нового времени” с этой программой. Но пока это вылилось в поправки в Земельный кодекс, который в сентябре вроде как могут принять. Пока не приняли!

По этому закону вводится новое понятие “инвазивные виды растений”. И по регионам создадут списки инвазивных видов. Хочется думать, что это первый шаг. И если примут этот закон, то возможно, это приведет в дальнейшем к принятию федеральной программы по инвазивным видам. В моем представлении проблемой должна заниматься отдельная служба, а не как сейчас Россельхознадзор и карантинные инспекции. Закон должен быть прописан четко, с глоссарием терминов, обоснованием мониторинга, мер борьбы, четким планом и т.д. Только системная борьба с борщевиком может принести плоды, учитывая масштабы зарастания.