Палата представителей конгресса США 13 декабря поддержала официальное расследование по импичменту действующего президента США Джо Байдена. Однако голосование лишь официально закрепило процедуры, запущенные еще в сентябре. Сам же глава государства, которого республиканцы подозревают в коррупции, назвал решение «необоснованным политическим трюком». При этом нынешний рейтинг Байдена, который планирует переизбраться в 2024 году, оставляет желать лучшего, находясь на уровне 39%. Действительно ли 46-му президенту США грозит импичмент, как расследование может отразиться на главе государства и на его шансах вернуться в Белый дом — в материале RTVI.

Формализовали процедуру

О возможности объявить импичмент 81-летнему президенту-демократу республиканское крыло в США заявляет уже не первый раз. При этом еще в сентябре на тот момент спикер палаты представителей Кевин Маккарти поручил коллегам официально заняться изучением коррупционной деятельности, в которой подозревают Байдена.

«Это обвинения в злоупотреблении властью, обструкции и коррупции. Они требуют дальнейшего расследования со стороны палаты представителей. Поэтому сегодня я поручаю комитетам палаты представителей начать официальное расследование по импичменту», — объявил он 12 сентября.

Однако в Белом доме такое решение не приняли во внимание, поскольку, согласно конституции США, вся нижняя палата конгресса должна официально санкционировать старт расследования. По этой же причине сын президента Хантер Байден, который также проходит по делу, отказался явиться на слушания в конгресс. Он назвал расследование незаконным, а также заявил, что будет давать показания только на открытых слушаниях.

В результате спустя буквально несколько часов в палате представителей прошло голосование, причем мнение разделилось по партийному принципу. Решение формализировать расследование поддержали все присутствовавшие республиканцы (221), несмотря на постепенно усугубляющийся раскол внутри партии, а против выказались все демократы (212).

«Белый дом стремится заблокировать ключевые показания действующих и бывших сотрудников Белого дома. Они также скрывают тысячи документов времен, когда Джо Байден был вице-президентом. Президент Байден должен быть привлечен к ответственности за свою ложь, коррупцию и обструкцию», — заявил глава комитета по надзору и подотчетности Джеймс Комер перед голосованием.

Сам же подозреваемый назвал происходящее «политическим трюком».

«Вместо того, чтобы сделать что-либо, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня лживыми заявлениями. Вместо того, чтобы выполнять неотложную работу, они предпочитают тратить время на этот необоснованный политический трюк», — обвинил законодателей Джо Байден.

В чем подозревают Байдена и его семью

В августе комитет по надзору и подотчетности опубликовал меморандум, в котором заявил о существовании доказательств того, как Байден, его семья и партнеры получили более $20 млн в виде платежей из сомнительных иностранных источников, в том числе из России, Казахстана и Украины. Причем происходило это в эпоху, когда Джо Байден был вице-президентом (с 2009-го по 2017 год).

Республиканцы обвиняют главу государства в том, что он использовал свое служебное положение, чтобы помочь бизнесу Хантера, который в 2014—2019 годах состоял в совете директоров украинской частной компании Burisma. В меморандуме также отмечается, что Байден-старший «обедал с иностранными олигархами», которые переводили его сыну «огромные суммы».

В другом меморандуме, опубликованном в мае, члены комитета по надзору заявили о бизнес-следках семьи Байдена с Румынией и Китаем. При этом во время своей первой президентской кампании Байден-старший заявлял, что у его семьи нет никаких дел с КНР.

Согласно Конституции США, палата представителей обладает правом выдвигать обвинение действующему президенту. Для начала должно пройти голосование, чтобы официально передать вопрос об импичменте юридическому комитету, который, в свою очередь, запустит расследование. Это и произошло 13 декабря. Если там находят основания, то члены комитета готовят и утверждают фактическое обвинительное заключение. Далее, в соответствии с процедурой, должно пройти голосование в палате представителей. После этого вопрос о том, объявлять ли импичмент, рассматривается в сенате, и вот там уже инициатива должна набрать не менее 2/3 голосов.

Ждать ли импичмента

Несмотря на настрой республиканцев, объявления импичмента Байдену ожидать не стоит, считает главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

«Маловероятно, что Байдену будет объявлен импичмент, поскольку демократы контролируют сенат США и заблокируют его. Сейчас каждая партия пытается объявить импичмент лидеру другой партии, к тому же многие считают процедуру импичмента крайне партийной и политизированной», — объяснил Джереми Кузмаров в беседе с RTVI.

Последний, кому пытались объявить импичмент, был предыдущий президент, республиканец Дональд Трамп. Причем в отношении 45-го главы государства эту процедуру запускали дважды: в 2019-м, а также в 2021-м, хотя тогда Трамп уже покинул пост президента.

При этом профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник подчеркнул: Хантер Байден воспользовался положением отца для собственного обогащения, однако «пока нет никаких доказательств, что сам Джо Байден замешан в чем-то незаконном».

«Но это не помешает большинству республиканцев попытаться отомстить за импичмент Трампа, объявленный демократами. Ведь чтобы инициировать процедуру, требуется лишь простое большинство в палате представителей», — напомнил Кузник RTVI.

Однако, по словам эксперта, если не будут найдены какие-то «неопровержимые доказательства», импичмент обернется неприятными последствиями для республиканцев.

«Думаю, что это даже могло бы помочь рейтингу Байдена. Тем более что попытка импичмента 42-го президента Била Клинтона в 1998-1999-х на фоне сексуального скандала лишь повысила его рейтинги», — добавил Питер Кузник.

Впрочем, сама формализация расследования, которая произошла 13 декабря, может негативно отразиться на популярности Байдена, допустил Джереми Кузмаров. Если разбирательство продолжится, оно в итоге приведет к обнародованию «грязного белья» Байдена и его семьи, а также продемонстрирует коррупцию в семье президента. Таким образом, эта ситуация может оказать негативный эффект на его шансы переизбраться в 2024 году.

«У Байдена уже и так низкий рейтинг популярности, а эта ситуация может еще больше снизить его позиции в опросах», — рассказал RTVI главред Covert Action.

Согласно последнему опросу The Economist/YouGov, лишь 39% американцев одобряют работу Байдена на посту главы государства. Вместе с тем, 67% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении.

В следующем году гражданам США, скорее всего, предстоит пережить дежавю 2020-го. В настоящее время безусловными лидерами на праймериз остаются Джо Байден (у демократов) и Дональд Трамп (у республиканцев). Однако предугадать, кто одержит верх в этом матче-реванше крайне сложно, ведь, судя по опросам, между ними сохраняется паритет (по 43%).