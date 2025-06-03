С 1 июля власти Санкт-Петербурга намерены запретить иностранцам работать курьерами и таксистами, следует из проекта постановления губернатора Александра Беглова. Точных данных о количестве мигрантов занятых в этих сферах нет, но по подсчетам экспертов, опрошенных RTVI, речь идет о десятках тысяч людей. И хотя роста преступности, считают эксперты, не будет, но цены на доставку и такси в городе вырастут вдвое.

В Петербурге работает порядка 25-27 тысяч таксистов и около 14 тысяч курьеров, около половины из них — иностранцы, рассказал со ссылкой на неназванных экспертов депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев. Никакой официальной статистики на этот счет нет, так что доля мигрантов в указанных отраслях может быть и выше, уверен он.

Тем не менее депутат полагает, запрет не приведет к росту цен. Петербургскому изданию “Ротонда” он заявил, что у компаний будет время найти сотрудников на замену мигрантам. При этом эксперты не согласны с такой позицией.

«Стоимость доставки может увеличиться в два раза»

Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков в разговоре с RTVI заявил, что сейчас ассоциация совместно с представителями бизнеса изучает проект постановления и готовит свою позицию:

“Конечно, требования не добавляют оптимизма рынку. По нашим экспертным оценкам, стоимость доставки для петербуржцев может увеличиться в два раза”.

Митюков также не разделяет уверенности депутата Цивилева в том, что у бизнеса есть время найти замену курьерам-иностранцам.

Однако председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов не считает проблемой возможный уход иностранных рабочих из курьерской доставки.

“По нашему представлению, в Санкт-Петербурге могут быть десятки тысяч курьеров. Большей частью пока в курьерской доставке работают иностранцы, но мы видим людей, которые не похожи внешне на иностранцев, а похожи на москвичей. Я думаю, что доставка как способ подработки будет востребована среди российских граждан, российской молодежи”, — говорит он.

При этом, по мнению Митюкова, заменить иностранных курьеров студентами вряд ли удастся — сейчас мигранты работают в ненормированном графике, и все же дефицит работников сохраняется. Студенты, для которых доставка не будет основной занятостью, не смогут выправить ситуацию.

Более того, если с 1 июля запрет вступит в силу, а новых работников в достаточном количестве не найдется, Петербург может стать городом с самыми высокими зарплатами для курьеров, потому что сотрудников будут привлекать в эту индустрию деньгами, чтобы восполнить дефицит.

“Как только будет сокращение предложений по курьерам на рынке, вырастут вознаграждения курьеров и многие петербуржцы из других секторов экономики будут смотреть в эту сторону. И когда будут оголяться эти сектора, возникнут вопросы — почему у нас идет отток, к примеру, из ЖКХ или с каких-то производств и предприятий”, — прогнозирует Митюков.

«Богатые переживут»

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская в разговоре с RTVI отмечает, что Петербург стал первым крупным городом, где рассматривается полный запрет на работу мигрантов в такси и доставке. До этого аналогичные меры вводили в Липецкой, Новосибирской, Тульской, Калужской и других областях России.

«Это негативно скажется на отрасли такси, которая и так достаточно зарегулирована. Кроме того, сейчас работать в такси могут только обладатели российских, белорусских, киргизских, казахстанских, абхазских и югоосетинских водительских удостоверений. Эти ограничения и так сужают кадровую базу, а новые запреты только усугубят ситуацию», — уверена она.

Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов в разговоре с RTVI добавил, что запрет на работу в такси и доставке не коснется граждан стран ОДКБ и Евразийского союза. “То есть те, кто работает, например, из Киргизии, продолжат работать”, — уверен он.

При этом профессии курьера и водителя такси имеют высокую социальную значимость, говорит Лозинская:

«Они обеспечивают мобильность маломобильных граждан, доступность продуктов и лекарств, комфортное и безопасное передвижение по городу. Искусственно создаваемый кадровый дефицит в этих отраслях в итоге негативно скажется на доступности и качестве услуг такси и доставки для населения».

Запреты на работу для иностранцев могут толкнуть их в теневой сектор экономики, они станут работать нелегально, упадут налоговые поступления в казну.

«Для стабильного развития рынка такси важно не создавать дефицит кадров, а наоборот — снижать его. Этому существенно способствовало бы развитие внутренней миграции российских перевозчиков, что требует устранения административных барьеров, таких как обязательное наличие регистрации в регионе оказания услуг», — добавляет Лозинская.

С уходом мигрантов из сферы такси в Петербурге услуги извоза могут подорожать, считает Ренат Каримов, но большой проблемы он в этом не видит.

“Да, такси подорожает, но, как я понимаю, большинство российских граждан не пользуется такси. Давайте о большинстве думать, а не о меньшинстве. Меньшинство пользуется, но это меньшинство достаточно богатое, они переживут повышение цены на 10, 20, 30, 50 процентов”, — уверен он.

В пресс-службе такси “Ситимобил” и “Таксовичкоф” RTVI заявили, что сфера такси уже пострадала от вводимых ограничений — сейчас в компании наблюдают отток и автомобилей, и водителей, а введение ограничений на работу курьеров приведет к проблемам с количеством исполнителей в отрасли.

“Любое дальнейшее “закручивание гаек” с принятием новых ограничений все сильнее будет ухудшать положение как для клиентов, так и для таксопарков и агрегаторов. Поскольку количество исполнителей будет уменьшаться, доступность услуг также будет снижаться, таким образом, стоит ожидать как увеличения стоимости услуг, так и времени ожидания”, — заявили в пресс-службе.

«Возвращение бомбил»

Если иностранцы действительно составляют как минимум половину всех водителей такси в Петербурге, то запрет на работу для них повлияет на всю транспортную систему города, а не только на цены, считает ординарный профессор НИУ ВШЭ, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин:

“Сегодня такси в совокупности транспортной системы большого города составляет где-то 15%, а может и ближе к 20%. Это гигантский процент. Если мы начнем гнобить такси запретами — связанными с локализацией производства автомобилей, с тем, какого происхождения у нас водитель, — это будет огромный ущерб транспортной системе города”.

Речь будет идти не только о повышении стоимости услуг такси для конечного потребителя, увеличении времени ожидания и, как следствие, снижения доступности такси для петербуржцев. «Это приведет, во-первых, к увеличению нагрузки на общественный транспорт. Во-вторых, что меня еще больше беспокоит, это возвращение бомбил», — добавляет Блинкин.

Более рациональным для российских властей было бы внедрить международный опыт, при котором иностранцу при наличии постоянной занятости в России было бы необходимо получать водительское удостоверение российского образца, считает Михаил Блинкин. «Это очень важно по одной простой причине, потому что если я хочу получить местное водительское удостоверение, я должен прилично знать язык, иначе я просто не пойму эти вопросы», — объясняет он.

При этом в России, по словам Блинкина, есть огромный резерв водителей с российским гражданством — частные водители разного рода «начальников». «По разным оценкам этот резерв по стране составляет не менее полумиллиона квалифицированных водителей. Это водители из такой феодальной практики: огромное количество российских начальников, не важно корпоративных, государственного или муниципального управления, ездят с личными водителями. Принятая у нас практика, когда даже начальник средней руки ездит с водителем, анекдотична, она не имеет аналогов», — говорит Блинкин.

Если пересадить «начальников» из автомобиля с личным водителем за руль или на такси и общественный транспорт, дефицит водителей во всей транспортной отрасли можно было бы закрыть. Однако, по словам Блинкина, для этого не предпринимается никаких усилий.

«Мигранты будут искать другие источники дохода»

С проблемами из-за запрета на работу иностранцев в доставке столкнутся и представители малого и среднего предпринимательства (МСП), уверен Александр Митюков.

“Огромное количество малых и средних бизнесов в Санкт-Петербурге используют услуги доставки. Рестораны, кафе, люди, которые работают с маркетплейсами, доставляют товары и так далее. С учетом того, что предложение на рынке сократится, все эти бизнесы должны будут конкурировать с большими сервисами за курьеров. И МСП пострадают очень сильно”, — уверен он.

По словам эксперта, одна из ключевых проблем инициативы губернатора Санкт-Петербурга в том, что ее не обсуждали с представителями бизнеса, соответственно, власти могут не иметь представления о том, какие последствия и сценарии ждут предпринимателей из-за полного запрета на работу для мигрантов.

Другой вопрос в том, куда пойдут работать десятки тысяч мигрантов, которые раньше зарабатывали извозом и доставкой. “Возникает закономерный вопрос, куда эти люди должны будут трудоустраиваться, и не скажется ли это негативно на общей ситуации и напряженности в городе. Сервисы доставки расторгают договора с курьерами-мигрантами. Мигранты будут вынуждены искать другие источники дохода. Не все их сразу найдут и вряд ли все сразу уедут по своим странам”, — заключил Митюков.

При этом вопрос о том, куда пойдут работать иностранцы, которые лишатся работы в такси и доставке, остается открытым. Тем не менее роста преступности из-за того, что часть мигрантов может лишиться работы, ждать не стоит, считает Кирилл Кабанов.

“У нас сейчас будет меняться система регистрации, и все будет открыто: если человек не работает, — а в реальном режиме можно будет проверить, работает он или нет, платит налоги или не платит, — ему нечего делать в России”, — говорит он.

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев же уверен, что те, кто склонен совершать преступления, совершают их уже сейчас. И никакой проблемы в том, что часть мигрантов может лишиться работы, по его мнению, нет.

“Таксисты и курьеры — это люди, которые ежедневно на улице, и они могут в том числе быть с плохими намерениями. Мы говорим, пусть будут на стройке, например, или на каких-то других направлениях, которые разрешены в рамках патента, но это наше абсолютное право разграничивать эти потоки, то есть кого-то запретить здесь и направить их туда. Не хотите там работать — уезжайте к себе, там у себя что-то делаете, но это наше абсолютное право разграничивать трудовые потоки”, — говорит он.

При этом у губернатора всегда будет возможность пересмотреть и отменить свое решение, если результаты окажутся не такими, как того ожидали власти, говорит Ренат Каримов. “В конце концов, не получится — можно пойти назад, мы же видим вологодский губернатор сначала запретил работать мигрантам в строительстве, а потом выяснил, что не хватает людей и отменил свое решение. Нужно уметь признавать свои ошибки”, — добавляет он.