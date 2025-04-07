Нехватка кадров в строительной отрасли может вырасти в четыре раза, уже сейчас девелоперы и эксперты из сферы строительства видят серьезный дефицит квалифицированных специалистов — как среди рабочих, так и среди инженеров, проектировщиков и других. RTVI поговорил с представителями индустрии, какой выход они видят из ситуации.

Спрос превышает предложение в два раза

В конце марта и начале апреля дольщики ЖК “Остафьево” от группы “Самолет” несколько раз штурмовали офис застройщика из-за срыва сроков сдачи квартир. Девелопер объяснял задержку дефицитом рабочих рук. По словам гендиректора группы “Самолет” Анны Акиньшиной, только среди рабочих, необходимых для отделки квартир, нехватка специалистов достигла 20%.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в разговоре с RTVI отметил, что, по данным аналитиков, строительный сектор входит в топ-3 отраслей с наиболее высоким кадровым запросом среди работодателей.

“Точное количество недостающих рабочих рук определить сложно, поскольку оно варьируется в зависимости от региона, типа строительных работ и сезонности. С учетом этих факторов на протяжении 2024 года с незначительными колебаниями кадровая потребность российской стройки фиксировалась в интервале 200-400 тыс. человек”, — полагает он.

По словам гендиректора ГК “БЭЛ Девелопмент” Елены Комиссаровой, дефицит кадров в строительстве составляет порядка 30%, при этом спрос на таких специалистов вырос в три раза — как на линейный персонал, так и на простых рабочих.

С такой оценкой соглашается и генеральный директор девелоперской компании «Дело» (ЖК «Пушкино Град») Георгий Лабинцев:

“По опыту реализации проектов в Краснодаре и в Москве, дефицит специалистов доходит до 30%. В эту цифру входят как рабочие специальности, так и инженерно-технические работники”.

Директор по персоналу компании COLDY Евгения Лемехова добавляет, что спрос со стороны работодателей превышает предложение в два раза, а в дальнейшем ситуация может усугубиться и число вакансий превысит число опытных соискателей в четыре раза. “Как следствие, возрастает конкуренция между компаниями за высококвалифицированный персонал”, — прогнозирует Лемехова.

Партнер, руководитель департамента управления строительными проектами Commonwealth Partnership Павел Якимчук оценивает нехватку кадров в строительной отрасли менее пессимистично. По его мнению, дефицит может достигать 15% и 68 тыс. человек.

Найти прораба целая проблема

По словам Георгия Лабинцева, как правило строительным компаниям не хватает специалистов рабочих профессий. “В дефиците монолитчики, арматурщики, бетонщики, плотники, каменщики, сварщики, специалисты по отделке, то есть специалисты, которые занимаются тяжелым трудом на открытом воздухе в любую погоду и в любой сезон. Также не хватает инженерно-технического персонала”, — говорит он.

Антон Глушков соглашается с тем, что самой востребованной категорией персонала в строительстве остаются квалифицированные рабочие.

“По результатам опросов НОСТРОЙ среди членских строительных компаний, в общем объеме требующихся специалистов в рабочих профессиях лидируют арматурщики, бетонщики, монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций, сварщики, каменщики, электромонтажники, монтажники технологических трубопроводов, кровельщики, монтажники сантехнических систем и оборудования”, — объясняет он.

Не хватает и специалистов среднего звена по строительству зданий и сооружений, а также строительству дорог. Руководитель отдела управления персоналом BM GROUP Светлана Шипулина в разговоре с RTVI рассказала, что в компании также видят нехватку квалифицированных механиков, машинистов башенных кранов и стропальщиков. “Также мы наблюдаем конкуренцию за инженеров и архитекторов”, — объясняет она.

Евгения Лемехова добавляет, что сейчас сложно найти специалистов по тендерам и материально-техническому снабжению, особенно это касается инженерных сетей и фасадов. То же справедливо и для профессионалов, занимающихся контролем за производством фасадных работ и внутренней отделки помещений.

“Ощущается нехватка сотрудников с узкой специализацией в строительстве, инженеров разных категорий — строительного контроля, сметчиков, производственно-технического отдела, вентиляции и кондиционирования, по слаботочным системам и так далее”, — рассказывает Лемехова.

Строительные компании, по словам Антона Глушкова, конкурируют и за квалифицированные кадры в новых профессиях, таких, как специалисты в области технологий информационного моделирования. Елена Комиссарова добавляет, что в строительной сфере все более востребованными становятся маркетологи и специалисты по рекламе, IT-специалисты, проектировщики, а также “уникальные редкие специалисты” — такие, как реставраторы, инженеры, технологи.

Таким образом дефицит кадров затрагивает почти все сферы строительной отрасли. “Существенно упал уровень подготовки специалистов. Найти прораба даже за зарплату “выше рынка” целая проблема”, — добавляет Лабинцев.

Мигранты идут работать курьерами или таксистами

Причин такого дефицита кадров в строительстве много, считают эксперты.

“К числу наиболее значимых факторов дефицита кадров в стройке можно отнести демографические изменения, связанные со старением населения и снижением рождаемости; переток трудоспособного населения из строительства в другие отрасли; службу в вооруженных силах для мужчин и декретный отпуск и поддержание семьи для женщин”, — говорит Антон Глушков.

Одна из самых очевидных причин — снижение числа трудовых мигрантов из стран Средней Азии, считают опрошенные RTVI эксперты. “Это связано с высоким курсом доллара по отношению к рублю, регулярными рейдами по выявлению нелегалов, ужесточением общей ситуации с мигрантами, а также удорожанием и усложнением процедуры оформления рабочих патентов”, — объясняет Елена Комиссарова. На замену выходцам из Средней Азии трудовые мигранты из Индии, Ирана, Шри-Ланки, Пакистана и других стран, поясняет она.

Георгий Лабинцев добавляет, что проблема не только в ужесточении контроля за мигрантами и снижении их притока в Россию, но и в том, что иностранные специалисты все чаще выбирают работу в других отраслях:

“Большое влияние оказывает то, что мигранты бегут со стройки, переходят на более легкие и хорошо оплачиваемые работы: идут работать курьерами или таксистами. Идет отток также и в складскую нишу. Специалисты часто теряют свою квалификацию, поэтому приходится набирать бригады, которые уже на стройке обучают более опытные специалисты”.

Павел Якимчук также отмечает, что с 2020-2022 годов в России наблюдается “колоссальный бум жилищного строительства”, который стимулировала льготная ипотека. Спрос на кадры рос вместе с масштабами строительства. Одновременно с этим строительная отрасль начала конкурировать за кадры с e-commerce, считает Якимчук.

“Девелоперы занимались привозом рабочей силы из сопредельных стран для того, чтобы покрыть дефицит кадров под свои проекты с получением всех необходимых разрешений, оформлением новых сотрудников на работу, оплачивая им переезд и предварительное проживание. Но после того, как будущие сотрудники попадали в Россию, они уходили работать условными доставщиками в сервис доставки, где труд — не такой тяжелый, а заработок — больше”, — говорит он.

Другая причина дефицита кадров как в строительстве, так и в других отраслях, это демографическая яма, говорит HR-директор компании Plus Development Николай Руденко. “В краткосрочной перспективе демографическая ситуация не улучшится. В ближайшие пять лет, вплоть до 2030 года, мы будем испытывать острую нехватку молодых специалистов в возрасте 25-30 лет, что существенно отразится на всех отраслях, в том числе и на строительной”, — уверен он.

Причем в строительстве также существует еще одна системная проблема — высокий порог вхождения для молодежи и необходимость длительного обучения. “Молодым людям не хочется учиться много лет и нарабатывать сложный опыт, начиная с линейных позиций “на земле”. Это не трехмесячные курсы, которые помогают “войти в IT”. Стандартный процесс развития и становления специалиста в сфере строительства занимает не менее трех-пяти лет, здесь не получится за пару лет пройти путь “от джуна до сеньора””, — считает Руденко.

Но проблема не только в нежелании молодежи получать образование и опыт, но и в нехватке учебных заведений, которые готовят качественных специалистов для отрасли. “Институтов, которые готовят маляров, штукатуров, каменщиков и арматурщиков становится все меньше. И даже те студенты, которые обучались на данных специальностях, не всегда идут в стройку. Они либо уходят в другие отрасли, либо занимаются частными ремонтами с более высокой оплатой труда”, — добавляет Елена Комиссарова.

Хуже, дороже и дольше

Дефицит кадров сильно бьет по строительной отрасли, считают эксперты. Павел Якимчук считает, что “нехватку рабочих рук можно назвать одной из главных причин задержки строительных проектов”, хотя она и не единственная.

По словам Георгрия Лабинцева, есть три основные проблемы, которые возникают из-за нехватки квалифицированных специалистов: увеличиваются сроки строительства, ухудшается качество работ и растет их стоимость.

“Из-за нехватки людей приходится или продлевать сроки строительства, работая с тем количеством специалистов, которое есть, либо привлекать больше специалистов по более высокой цене. Например, специалисты с российским паспортом просят оплату на 20% больше, чем специалисты из-за рубежа. Из-за чего страдает финансовая модель”, — объясняет Лабинцев.

Антон Глушков напоминает, что непосредственно в строительном секторе в России занято более шести млн человек, так что любые изменения в этой отрасли влекут последствия для экономики страны в целом. “Нехватка квалифицированных рабочих, инженеров и специалистов различных направлений зачастую приводит к задержкам в реализации проектов, увеличению их стоимости и снижению качества выполняемых работ”, — соглашается он.

Проблему дороговизны труда отечественных рабочих, по мнению Георгия Лабинцева, можно решить за счет увеличения производительности труда, внедрения новых технологий, однако это тоже приводит к удорожанию строительства.

Повысить престиж строительных профессий

Выход из сложившейся ситуации эксперты строительной отрасли видят в подключении стройкомплекса к образовательному процессу и непосредственном участии компаний в подготовке отечественных кадров, а не восполнении нехватки за счет иностранных специалистов.

“Необходимы комплексные меры, которые направлены на повышение престижа строительных профессий, участие предприятий в подготовке кадров, создание благоприятных условий и для работников отрасли, и для молодых специалистов, только приступивших к деятельности”, — говорит Антон Глушков.

Этим, по его словам, уже занимается Консорциум СПО, работающий на базе Национального объединения строителей. В Ассоциации развития стального строительства также видят выход в самостоятельной подготовке кадров, а также внедрении новых технологий, которые позволят сократить количество рабочих на стройплощадке и повысить производительность труда.

Ряд компаний прикладывает усилия не только для привлечения новых специалистов, но и для более эффективного удержания уже имеющихся кадров, их росту внутри компании. “Мощным инструментом привлечения специалистов в COLDY, как и в других компаниях, является реферальная программа — согласно ее условиям, мы выплачиваем вознаграждение сотруднику, который порекомендовал нам подходящего кандидата, успешно прошедшего испытательный срок”, — говорит Евгения Лемехова.