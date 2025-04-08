Сотни жителей Саратова выступают против строительства школы на 1100 мест на месте парка «Территория детства» в Ленинском районе города. Саратовцы не отрицают, что школа необходима, но уверены: стройку можно перенести в другое место, а парк — признать объектом культурного наследия. Местные власти, напротив, утверждают, что территория парка — единственный подходящий для строительства участок. Подробнее — в материале RTVI.

В конце прошлой недели члены организации «Дети войны» Ленинского района Саратова обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать парк «Территория детства» в городе объектом культурного наследия, который должен подлежать охране.

«Сквер „Дворца пионеров“ Ленинского района города Саратова (Парк „Территория детства“), раскинувшийся по обе стороны от высшей точки — „Дворца пионеров“, обладает признаками объекта культурного наследия, является свидетелем важной исторической эпохи, его сохранность должна быть обеспечена в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации», — написали они в своем обращении.

Дворец пионеров Ленинского района был возведен на месте бывшего мясокомбината на холме. Его открытие состоялось в 1968 году. При нем же был разбит парк. Старожилы района рассказывают, что «своими руками» сажали там деревья и облагораживали территорию.

«Мы за школу, но не вместо нашего парка»

Парк, о котором идет речь, находится рядом с «Центром детского творчества» («Дворцом пионеров») на проспекте Строителей. Информация о его застройке появилась еще несколько месяцев назад — 25 февраля, рассказала в разговоре с RTVI местная журналистка и защитник парка Елена Налимова. В тот день глава районной администрации Саратова во время заседания гордумы подтвердил, что новую школу на 1100 мест решено построить на месте парка. Ввести ее в строй планируется уже к 2027 году. Строительство связано с тем, что сейчас в Саратове более 44 школ вынуждены работать в две смены в связи с нехваткой мест в классах.

Жители района возмутились. «Территория детства» — единственная ближайшая к ним парковая зона. Отстаивать ее пришлось сообща — в конце марта «около 600 „ленинцев“» вышли на площадь и потребовали перенести строительство. «В другом месте пусть строят школу. Мы за школу, но не вместо нашего парка», — сказала во время встречи одна из жительниц.

«Вы посмотрите, у нас по всему району парков нет. Вообще зеленой зоны никакой. <…> Гулять негде. Ни с детьми, ни пенсионерам», — добавили к ее словам соседки. Кроме того, жители выразили опасение, что после строительства школы рядом с ней могут появиться «и новые ЖК».

Позиция мэрии

На встречу с жителями пришел мэр Саратова Михаил Исаев. Перехватив рупор, он заявил, что строительство новой школы еще будет обсуждаться с жителями. «Все согласны, что и школа нужна, и „Дворец пионеров“, и территорию надо сохранить. <…> У меня предложение: на площади мало что решится. Я предлагаю при администрации района сформировать коллектив, который будет все это обсуждать. <…> Давайте человек 10-12 сядет и обсудит все плюсы и минусы», — заявил тогда Исаев.

Инициативная группа была создана: местные жители предложили семь разных площадок под строительство, в том числе и территорию заброшенного завода «Карат плюс», но ни одна из них якобы «не подошла по различным причинам», заявил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Что касается утверждений по поводу „уничтожения сквера и его полной застройки“. Заявляю, они являются недостоверными. Сквер и его историческая часть будут сохранены и, как проговаривал ранее, будут развиваться как с точки зрения благоустройства, так и насыщения», — заявил Бусаргин.

Кроме того, Бусаргин написал, что «в связи с многочисленными обращениями граждан, переживающих, что в сквере и рядом после появления новой школы начнется многоэтажная жилая застройка», перед министерством строительства и ЖКХ «была поставлена задача внести в Генеральный план Саратова изменения, предусматривающие расширение рекреационной зоны в целях создания парков и скверов на этой территории».

Одиночные пикеты и угрозы

Параллельно с заявлениями властей, по словам Елены Налимовой, на улицах стали проводиться одиночные пикеты в поддержку строительства. «Наши волонтеры подходили к этим людям с плакатами. А они даже не могли ответить, в каком районе парк, который мы отстаиваем, находится», — рассказала в разговоре с RTVI Елена. По словам журналистки, власти также стали рассылать методички по школам, «чтобы учителя собирали подписи родителей, которые якобы выступают «за строительство».

Саму Налимову, после того, как она стала активно выступать за сохранение парка обвинили в «пропаганде так называемых западных ценностей» и неисполнении родительских обязанностей за ее фотографии в социальных сетях. В связи с этим член Общественной палаты Саратовской области и председатель регионального отделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов обратился к уполномоченному по правам ребенка Татьяне Загородней и председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Анастасии Бороде. «Я в ответ пригласила на чай этих людей, чтобы они познакомились с моей семьей. Она у меня образцовая», — заявила в разговоре с RTVI Налимова.

После этого депутат областной думы Юлия Литневская во время одного из заседаний заявила, что «жителей пытаются настроить против строительства школы, устраивают провокации в духе навальнистов и бандитских разборок 90-х». «Кто эти люди, которые пренебрегают интересами детей? <…> Дорогие мои, давайте вспомним, что все лучшее — детям», — сказала Литневская.

«Старики района это услышали — и вообще потребовали лишить ее мандата. Мы защищаем парк только потому, что мы защищаем парк. А не из-за того, что мы навальнисты и бандиты 90-х», — прокомментировала ее слова Налимова. Сама Литневская в разговоре с RTVI заявила, что ее высказывание было адресовано лишь в адрес тех, «кто убеждает жителей, что территория парка сократится».

В начале 2025 года губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отчитался, что за 2024 год доля школьников, которые учатся в две смены, снижена с 9,1% до 5,2%. Однако учебных заведений по-прежнему не хватает, поэтому строительство новых школ — «одна из приоритетных задач» нескольких лет.

«С учетом планов строительства школ и возведения пристроек мы планируем, что по итогам этого года 10 школ перейдут на обучение в одну смену. Таким образом, на конец года останется 34 школы», — сообщил губернатор. Он также отметил, что поэтапный переход на обучение в одну смену рассчитан на трехгодовой цикл. Ранее о нехватке школ в Саратове говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.





