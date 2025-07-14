Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля встретился со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом. Сам представитель США, как ожидается, пробудет на Украине целую неделю. В это же время в Вашингтоне пройдет встреча Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте. В обоих случаях цель визитов одна — дальнейшие поставки оружия Киеву со стороны Соединенных Штатов. Подробнее — в материале RTVI.

Келлог в Киеве

О том, что специальный посланник президента США приедет в Киев, было известно заранее. И вот утром 14 июля Кита Келлога на вокзале встретил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Он же и рассказал, для чего Келлог приехал на Украину на целую неделю, — обсудить поставки оружия, укрепление безопасности, а также новые санкции против России.

В первый же день своего пребывания в Киеве Келлог встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы обсудили путь к миру и то, что мы можем сделать вместе на практике, чтобы приблизить его. Это включает в себя укрепление противовоздушной обороны Украины, совместное производство и закупку оборонительного вооружения в сотрудничестве с Европой. И, конечно же, санкции против России и тех, кто ей помогает», — написал Зеленский на своей странице в Х (бывший Twitter) после разговора.

Несмотря на повестку, в Москве не смотрят на визит спецпосланника президента США с явным негативом. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в первую очередь, «это должны быть ожидания у самого господина Келлога и у украинских собеседников».

«Для нас же очень важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента Трампа продолжил усилия по посредническим услугам в рамках российско-украинского урегулирования», — добавил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Рютте в Вашингтоне

Практически одновременно с Келлогом в Вашингтон прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В пресс-службе Североатлантического альянса рассказали, что он пробудет в американской столице два дня, чтобы встретиться непосредственно с Дональдом Трампом, а также с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом.

Более подробной информации в НАТО не сообщили, однако сейчас все внимание приковано к тому, какое оружие США будут поставлять Украине. Вопрос о том, будет ли Вашингтон это делать в принципе, уже не стоит.

Вечером 13 июля Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты отправят Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot, в которых, по словам главы Белого дома, Украина «отчаянно нуждается». Американский лидер добавил, что Вашингтон собирается поставить «различные образцы очень сложной военной техники», которые Киев полностью оплатит.

Но в начале месяца решительная поддержка Украины вооружением со стороны США, казалось, дала трещину. 2 июля стало известно, что глава Пентагона отдал приказ приостановить отправку партии ракет и боеприпасов. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трампу и Рубио об этом известно не было.

«Эта пауза стала вторым случаем в этом году, когда Хегсет принял решение остановить поставки американского оружия на Украину, застав высокопоставленных чиновников национальной безопасности врасплох», — отметили источники издания.

Как пишет The Wall Street Journal, министр обороны США пошел на такой шаг после того, как получил служебную записку от своего заместителя по военно-политическим вопросам Элбриджа Колби. Тот отметил, что «запросы Украины на поставки американского оружия могут еще больше истощить и без того истощенные запасы Пентагона».

Анонс от Трампа

Президент США ранее рассказал, что 14 июля он сделает заявление, которое касается Москвы, подчеркнув, что «разочарован в России». В последнее время Дональд Трамп все чаще критикует Владимира Путина. Американские СМИ считают, что глава Белого дома может начать давить на Россию, чтобы склонить к мирным переговорам по Украине.

В сенате США сообщили, что Трамп может ввести новые рестрикции против Москвы. Отмечалось, что конгресс примет «самый значительный в истории» страны пакет санкций, а президент получит «беспрецедентные рычаги давления».

Тем не менее, по данным Axios, Трамп планирует объявить о передаче Украине дальнобойных ракет. Однако источники издания подчеркнули, что не знают об окончательном решении главы Белого дома.

Последний раз президенты России и США созвонились 3 июля, и этот разговор прошел не очень гладко. Как отметил Трамп, он не добился «никакого прогресса» в отношении мирного урегулирования на Украине.