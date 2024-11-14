На Ozon торгуют пищевой добавкой Turbo Ozempic, которая, по уверениям продавца, должна помочь быстро похудеть. Популярный препарат от диабета Ozempic не имеет никакого отношения к этому продукту, который продает предприниматель из Чечни Ахмат Ларсанов. Он утверждает, что его товар якобы способен помочь даже людям с диабетом. Но такие обещания могут подвергнуть опасности здоровье доверчивых покупателей, говорят опрошенные RTVI эксперты.

Пищевая добавка в капсулах Turbo Ozempic продается на Ozon с августа 2024.года. Название и брендинг отсылают к известному датскому препарату от диабета и ожирения Ozempic (семаглутид) производства компании Novo Nordisk, который не поставляется в Россию с 2023 года. На упаковках Turbo Ozempic также присутствует надпись Nordisk, однако к датской фармкомпании товар отношения не имеет.

Продает Turbo Ozempic индивидуальный предприниматель из Чечни Ахмат Ларсанов. На упаковке указано, что продукт производится по заказу ООО “Русдона”. Ахмат Ларсанов, по данным СПАРК, также владеет строительной компанией “Олимп АС”, бенефициаром которой является Рустам Ларсанов, по совместительству занимающий пост генерального директора ООО “Русдона”.

Компания “Русдона” специализируется на торговле БАДами — на ее сайте предлагают различные средства для похудения, улучшения пищеварения, укрепления суставов и даже лечения от алкоголизма. Однако Turbo Ozempic среди продаваемых компанией препаратов не значится. На момент публикации RTVI не получил ответа от компании “Русдона”.

Претензии по качеству продукции принимает ООО “Амбрелла”, следует из информации на упаковке. “Амбрелла” зарегистрирована в Бийске и производит пищевые продукты, БАДы и некоторые другие товары. Кроме того, компания также выпускает БАД Keto Days, состав которого полностью совпадает с составом Turbo Ozempic, но продается на Wildberries всего за 370 руб. На Ozon, где цена Turbo Ozempic варьируется от 6 до 11,8 тыс. руб. (после запроса RTVI в Ozon в карточке товара также появился вариант за 196 руб., но в упаковке без названия и указания производителя и с иным составом).

Что такое Turbo Ozempic

Производитель утверждает, что “препарат прошел все необходимые лабораторные и клинические испытания, на основании которых были выданы документы качества”. Однако обнаружить такие документы RTVI не удалось. Гендиректор «ПСК Фарма», производящий аналог настоящего оземпика, Евгения Шапиро в разговоре с RTVI подчеркнула, что в компании также не обнаружили разрешение на проведение каких-либо клинических испытаний производителем Turbo Ozempic.

В пресс-службе Ozon заявили RTVI, что провели дополнительную проверку Turbo Ozempic и выяснили, что он “представляет собой пищевую добавку и не является лекарственным средством или БАДом, что подтверждается документом Росаккредитации (Декларацией о соответствии), а также обозначено на упаковке и в описании карточки товара”.

На упаковке действительно указано, что Turbo Ozempic “не является лекарством”, но без упоминания того, что это пищевая добавка (об этом говорится только в карточке товара на Ozon). В декларации о соответствии, которая имеется в распоряжении RTVI, Turbo Ozempic значится как “концентрат пищевой на основе из растительного сырья <…> торговой марки Nordisk”. По данным Росаккредитации, декларация прекратила свое действие в октябре 2024 года, однако причины этого не указаны.

В Novo Nordisk заявили RTVI, что “продукт под названием Ozempic Turbo или Turbo Ozempic, продающийся на маркетплейсах, не является лекарственным средством”. “Компания Ново Нордиск не предоставляла производителю и продавцам указанного продукта прав на использование товарных знаков компании”, — заявили в Novo Nordisk.

На Ozon у Turbo Ozempic более трехсот отзывов — как положительных, так и негативных. В ответах на вопросы о товаре на Ozon говорится, что Turbo Ozempic, в отличие от оригинального препарата от диабета, выпускаемого в форме инъекций, продается в форме капсул, так как “инъекции обходятся в разработке несколько раз дороже”. Также продавец пообещал, что добавка будет представлена в аптеках в начале 2025 года, а “удостоверение также скоро будет отображаться в карточке товара”.

Отвечая на вопросы пользователей о разнице между Turbo Ozempic и оригинальным препаратом от диабета, продавец не упоминает о том, что составы препаратов не совпадают. “Новый препарат для похудения работает по тому же принципу, что и Оземпик, блокируя аппетит и уменьшая желание к употреблению пищи. Однако, кроме этого, капсулы также помогают стабилизировать уровень инсулина в крови, предотвращая резкие скачки, которые могут привести к появлению жажды и аппетита”, — говорится в ответе продавца.

По мнению нутрициолога, члена ассоциации России по здоровью и питанию Юлии Шараповой, Turbo Ozempic все-таки представляет собой БАД — по крайней мере добавки с таким составом обычно относятся к БАДам-жиросжигателям, но никак не к пищевым добавкам.

“По составу это жиросжигающий БАД, но никак не пищевая добавка. МСТ — это то, что нужно для жиросжигания, кофеин дает энергию, пиколинат хрома снижает тягу к сладкому и так далее. Все вместе это не может быть пищевой добавкой”, — добавляет Шарапова.

В составе Turbo Ozempic — комплекс солей бета-гидроксибутирата (ВНВ), МСТ (среднецепочечные триглицериды), пищевые волокна, экстракт померанца (синефрин), экстракт гуараны, кофеин, хрома пиколинат; наполнитель микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ). Руководитель лаборатории аналитических методов исследования Института питания РАМН, доктор химических наук, профессор Константин Эллер в беседе с RTVI объяснил, что такой состав — “полная ерунда”. Из всех компонентов он обратил внимание только на синефрин, который используют как средство для похудения.

Доцент кафедры эндокринологии №1 Сеченовского университета, врач-эндокринолог Олеся Гурова в беседе с RTVI отметила, что помимо схожести названий у Turbo Ozempic и оригинального препарата Ozempic нет ничего общего.

“Когда мы говорим о лекарственном препарате, у нас есть абсолютно четкая научно-доказательная база, которая подкреплена множеством исследований о том, как влияет препарат на вес, какие у него есть нежелательные эффекты, побочные эффекты, какие к нему есть показания, какие есть противопоказания. Иначе этот препарат просто не может дойти до аптеки”, — отмечает Гурова.

Чем отличаются лекарства, БАДы и пищевые добавки?

В отличии от лекарств продавцы и производители не обязаны проводить клинические испытания БАДов, чтобы научно подтвердить эффективность своей биодобавки. Единственное обязательство, которое накладывают на производителей БАДов, это получение свидетельства о государственной регистрации, которое является оценкой соответствия требованиям к пищевой продукции — она должна быть безопасна для употребления внутрь. Но никакие целебные свойства БАДов при такой регистрации не оцениваются, а любая дальнейшая сертификация такой продукции проходит исключительно по желанию производителя. При этом у Turbo Ozempic нет даже такого свидетельства, так как он зарегистрирован как пищевая добавка.

Пищевые добавки также проверяют на безопасность в лабораторных исследованиях, но из разрешительных документов нужна только декларация о соответствии. Профессор Константин Эллер напоминает, что пищевые добавки не имеют никакого отношения к лекарствам или БАДам, а используются в пищевой промышленности для улучшений характеристик продукта — внешнего вида, срока хранения и так далее. “Пищевые добавки у нас просто так не продаются. В основном это технологические добавки, они продаются предприятиям пищевой промышленности”, — добавил он.

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией химии пищевых продуктов Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии Владимир Бессонов в октябре 2024 года говорил в интервью ТАСС, что существует проблема “ложного декларирования” БАДов, когда производители регистрируют свои товары как пищевые добавки, потому что в таком случае им нужно проходить меньше проверок.

В чем опасность

Главная опасность препарата, который маскируется под реальное лекарственное средство, по мнению Олеси Гуровой, заключается в том, что люди могут отказываться от реального лечения в пользу биодобавок с недоказанной эффективностью.

“Мы наверняка можем говорить о том, что такой БАД может навредить человеку, которому показаны лекарственные препараты в силу наличия сахарного диабета или ожирения, а он прибегает к помощи подобных биологически активных добавок. То есть он теряет время, могут развиваться какие-то осложнения из-за неэффективного лечения”, — объясняет она.

С этим согласны и в «ПСК Фарма».

«Похожее название и цветовая маркировка рецептурного препарата и БАДа, включая схожее название производителя, может ввести в заблуждение потребителей, в частности пациентов с сахарным диабетом второго типа. В данном случае сходство может быть особенно критично для таких пациентов, », — подчеркивает Евгения Шапиро.

“<…> Резкое бесконтрольное прерывание терапии [семаглутидом, входящим в состав оригинального оземпика] вследствие заблуждения может привести к неконтролируемому повышению уровня глюкозы в крови и декомпенсации заболевания, появлению различных осложнений. Важно, чтобы, приобретая БАД, пациенты понимали, что он не содержит действующее вещество семаглутид и не может оказывать такой же терапевтический эффект, как Оземпик”, — пояснили в производителе аналога.

В Федеральной антимонопольной службе не стали комментировать вопрос о том, является ли нарушением совпадение названий у пищевой добавки Turbo Ozempic и лекарственного препарата от диабета Ozempic, но заявили, что вопросы, связанные с законностью дистанционной продажи различных препаратов, в том числе БАДов, относятся к компетенции Росздравнадзора и Роспотребнадзора. На момент публикации материала в этих ведомствах RTVI не ответили.