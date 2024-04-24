В 2023 году в мире наметился откат в области прав человека, что не осталось незамеченным. Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар охарактеризовала ситуацию так: «Мы оказались на наклонном пути в ад», а метафорическая машина времени отбросила человечество дальше 1985 года. В распоряжении RTVI оказался доклад, в котором международная правозащитная организация проанализировала тенденции в разных частях мира в 2023-м. В поле зрения оказались не только традиционно критикуемые Иран, Саудовская Аравия, Китай и Россия, но и страны Запада, а также Израиль. Вот основные итоги.

Израиль и Палестина: «игнорирование соразмерности»

После того, как боевики ХАМАС напали на израильские территории 7 октября 2023 года, внимание мирового сообщества оказалось приковано к этому региону. Несмотря на то, что первым подвергся атаке именно Израиль, ответные действия еврейского государства оказались более разрушительными, следует из доклада Amnesty International.

По мнению правозащитников, Израиль «очевидным образом продемонстрировал пренебрежение к основным нормам международного гуманитарного права». Также власти проигнорировали принципы избирательности и соразмерности, принимая как должное огромные жертвы среди гражданского населения и массовые разрушения гражданских объектов, добавили в организации.

В результате авиаударов и наземных операций на конец 2023 года погибли 21,6 тыс. палестинцев, треть из которых — дети. Около 60% жилых домов в секторе Газа — повреждены или полностью разрушены. Также 2,2 млн жителей Газы лишились доступа к питьевой воде, продуктам питания, медикаментам и топливу, а функционирование системы здравоохранения было практически парализовано. 23 из 36 больниц были вынуждены закрыться из-за повреждений и отсутствия электроснабжения. В результате нападений на медучреждения погибли 600 пациентов и медработников, были уничтожены 76 машин скорой помощи.

К тому же 1,9 млн палестинцев (83% жителей сектора Газа) подверглись принудительному перемещению. На конец 2023-го были разрушены 65 тыс. домов, а также повреждены или разрушены 76 медучреждений, 370 школ, 115 мечетей и три церкви.

В опасности оказались и представители СМИ. Комитет по защите журналистов сообщил, что были убиты 70 сотрудников масс-медиа.

К тому же возросло число нападений на палестинцев на Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме. Из-за действий израильских вооруженных сил и «поддерживаемых государством еврейских поселенцев» погибли 511 мирных палестинцев, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Помимо этого, Израиль «без военной необходимости» снес 1128 зданий, из-за этого 2249 человек подверглись насильственному перемещению, говорится в докладе. Как сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, израильские поселенцы убили 18 палестинцев и ранили 367 человек. Палестинцы же в ходе нападений на израильтян убили 18 поселенцев и ранили 107.

Вместе с тем Amnesty International не оправдывает действия ХАМАС. Правозащитники подчеркивают: преднамеренное убийство сотен мирных жителей в Израиле, захват заложников, неизбирательные ракетные обстрелы территории еврейского государства, а также другие преступления «грубо попирают международное гуманитарное право и равнозначны совершению военных преступлений».

Афганистан: «Талибан»* против женщин

Особое внимание мирового сообщества приковано и к Афганистану, особенно после того, как в 2021-м там к власти пришли талибы*. Острее всего стоит вопрос о правах женщин и девочек. В стране им запретили получать дальнейшее образование по окончанию начальной школы, а также работать в учреждениях ООН, некоммерческих организациях и в большинстве госучреждений.

В июне и в июле 2023 года почти 4,5 тыс. женщин были уволены со своих должностей в сфере образования. Более 80% журналисток прекратили работу с августа 2021-го по август 2023-го. В соответствии с новыми ограничениями женщины могли появляться на телевидении только с полностью закрытыми лицами. За этот же период более половины зарегистрированных СМИ закрылись, а две трети всех журналистов ушли с работы. С июля в стране были принудительно закрыты салоны красоты, это затронуло около 60 тыс. малых и средних предприятий, которые принадлежали женщинам.

Помимо этого, женщинам запретили появляться на публике в одиночку или уезжать на расстояние более 72 км от дома без сопровождающего — мужчины. Женщинам в Афганистане запрещено участвовать в спортивных мероприятиях и посещать общественные парки. Кроме того, в некоторых провинциях, включая Герат, талибы* ввели дополнительные локальные ограничения. К примеру, женщинам запрещено ходить в рестораны без мужчины.

В Афганистане возросло число принудительных браков, участились случаи выхода замуж в детском возрасте, а также гендерно обусловленного насилия и убийства женщин, которые остались безнаказанными.

Нередки случаи внесудебных казней. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) зафиксировала как минимум 218 случаев с августа 2021-го по июнь 2023-го, когда вне суда казнили членов бывшего правительства и сотрудников сил безопасности. А с ноября 2022 года по апрель 2023 года 274 мужчины, 58 женщин и два мальчика были подвергнуты публичной порке. По состоянию на май к таким наказаниям были приговорены 103 человека.

Латинская Америка: банды и нищета

Серьезные проблемы с бедностью и криминалом остаются и в латиноамериканском регионе. Несмотря на то, что уровень нищеты вернулся к допандемийным показателям, ситуация все равно далека от благополучной.

Так, почти 30% от 183-миллионного населения Латинской Америки продолжают жить в бедности, а 11,4% (72 млн человек) — в крайней нищете. В 2023 году огромной проблемой оставалось и неравенство: 34% общего дохода в странах региона приходилось на 10% жителей, принадлежащих к наиболее обеспеченным классам.

В некоторых государствах в прошлом году продолжали процветать пытки. В Сальвадоре, Мексике, Никарагуа и Венесуэле задержанные зачастую подвергались жестокому обращению, а в некоторых случаях и насильственным исчезновениям, говорится в докладе. По данным организаций гражданского общества, в Венесуэле в 2014—2023 годах было совершено около 15,7 тыс. произвольных арестов, примерно 280 человек оставались под стражей по политическим мотивам.

В Сальвадоре с момента введения чрезвычайного положения в марте 2022 года зафиксировано более 73 тыс. произвольных задержаний. Причем большинству предъявили обвинения в участии в «незаконных объединениях» — преступлении, связанном с деятельностью и членством в бандах.

В Никарагуа с августа 2022-го по сентябрь 2023-го более двух тысяч некоммерческих организаций лишили правового статуса, а с 2018 года число закрытых НКО достигло 3394. В августе был закрыт Центральноамериканский университет в Никарагуа. Власти объявили его «центром терроризма», а активы, принадлежавшие различным организациям, в том числе Красному Кресту, были конфискованы.

В Бразилии аборт до сих пор остается уголовным преступлением. Согласно данным минздрава, за период до июля 2023-го по крайней мере 19 женщин умерли, так как у них не было доступа к услугам по безопасному прерыванию беременности. В сентябре в Федеральный Верховный суд подали иск о декриминализации абортов в первые 12 недель беременности, однако голосование по тому вопросу отложили.

Схожая ситуация и в Сальвадоре, где также полный запрет на аборты. Там как минимум 21 женщине предъявили обвинения в связи с оказанием неотложной акушерской и гинекологической помощи.

При этом в соседнем Гондурасе в 2023 году правительство отменило запрет на использование и продажу таблеток экстренной контрацепции, который действовал 14 лет. Хотя сами аборты в стране по-прежнему запрещены. А в Мексике Верховный суд признал криминализацию абортов неконституционной.

США: аборты и огнестрел

В Соединенных Штатах тоже есть свои сложности в вопросах внутренней политики, причем многие из них раскалывают общество на противоположные лагеря. Одним из таких аспектов стал вопрос абортов.

В 15 штатах США был введен либо полный запрет на аборты, либо с небольшими исключениями. Как подчеркнули в Amnesty International, это «в несоразмерно тяжелой степени» затронуло права чернокожих людей и представителей других расовых групп. Во многих других штатах ввели запреты на прерывание беременности после 12 или 15—20 недель.

Кроме того, власти 16 штатов внесли на рассмотрение законопроекты, которые ограничивают право на протест. В Северной Каролине, к примеру, ужесточили наказания за существующие правонарушения, которые связаны с массовыми беспорядками, а также за протесты вблизи трубопроводов.

В США, помимо этого, есть и другая проблема, которая приводила к массовым протестам по всей стране. В 2023 году, по данным СМИ, сотрудники полиции убили по меньшей мере 1153 человека. Как отметили в своем докладе правозащитники, «чернокожие люди несоразмерно тяжело пострадали от применения смертоносной силы». Так, на их долю пришлось почти 18,5% смертей в результате применения правоохранителями огнестрельного оружия. В прошлом году произошло более 650 инцидентов, в которых были застрелены четыре или более человек.

Помимо этого, в стране на уровне штатов резко возросло число принятых законов против ЛГБТИ**, говорится в докладе. В 2023 году было принято 84 таких закона, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Только 54% взрослых представителей ЛГБТИ** США проживали в штатах, где законы о преступлениях на почве ненависти должным образом учитывают сексуальную ориентацию, гендерную идентичность и гендерное самовыражение.

Великобритания: рост антисемитизма на 1200%

Анализируя ситуацию в Соединенном Королевстве, Amnesty International в основном сосредоточилась на новых законах. К примеру, в мае парламент принял документ «Об общественном порядке». Как отмечается в докладе, он на законодательном уровне способствует ограничению права на мирный протест. Причем началось это с принятия закона «О полиции, преступности, вынесении приговоров и судах» в 2022 году.

Майский же документ предусматривает уголовную ответственность за различные формы мирных протестов, в частности, не допускает, чтобы демонстранты «приковывали» себя к каким-либо объектам или зданиям. Закон также расширил полномочия полиции в области задержания и обысков. Помимо этого, текст предусматривает возможность выпускать постановления, запрещающие протесты, и предоставляет министру внутренних дел полномочия требовать ввести гражданско-правовые судебные запреты в отношении мирных протестующих.

После начала войны Израиля и ХАМАС резко возросло количество сообщений об антисемитских и исламофобских преступлениях на почве ненависти. С 1 октября по 13 ноября 2023-го полиция Лондона сообщила, что было зарегистрировано 779 антисемитских преступлений. Это на 1200% больше, чем за тот же период 2022-го. За то же время зафиксировано 343 правонарушения на почве исламофобии (на 236% больше предыдущих показателей).

В июне в Великобритании начал действовать закон «О нелегальной миграции». Теперь власти не рассматривают заявления о предоставлении убежища, поданные теми, кто прибыл в страну без предварительного разрешения. Также Соединенное Королевство должно возвращать прибывших и больше никогда не разрешать им на законных основаниях находиться в стране.

Эти нововведения усилили политику отказа рассматривать заявления об убежище, которые подавались теми, кто, как считается, попадал в Великобританию нелегально через «безопасные» страны. Этот курс британских властей затронул большинство просителей убежища в стране, подчеркивают Amnesty International в своем докладе.

Франция: наступление на хиджабы и протесты

Во Франции в 2023 году усилили ограничения, касающиеся права женщин носить одежду, которая связана с их вероисповеданием, в школах и во время спортивных занятий. Таким образом, руководство страны дискриминирует мусульманок, считает правозащитная организация. К примеру, власти разрешили Федерации футбола Франции «проводить свою дискриминационную политику», фактически запрещая мусульманкам в хиджабах участвовать в соревнованиях.

К тому же в сентябре министр спорта заявил, что женщины, носящие головные платки, как того требует их вероисповедание, не смогут представлять Францию на Олимпийских играх 2024 года в Париже. А в августе министр образования разослал директорам школ официальный бюллетень, запрещающий носить традиционные платья «абайя» и «камис» во всех государственных школах.

В течение года мечети, синагоги и кладбища подвергались расистским нападениям; там часто совершались акты вандализма с использованием расистской символики и посланий, пропагандирующих взгляды экстремистских политических групп. После эскалации насилия в Израиле и на территории сектора Газа количество сообщений о нападениях увеличилось, школы и стены домов были испещрены нацистской и антисемитской символикой.

Amnesty International обратила внимание и на поведение полиции во время демонстраций. Было начато как минимум 32 расследования случаев применения сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы во время протестов и беспорядков.

В июне эксперты ООН по правам человека выразили обеспокоенность по поводу применения такой силы против демонстрантов, журналистов и случайных прохожих, когда во Франции шли протесты против пенсионной реформы и последствий изменений климата. Полицейские тогда применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также открывали по ним стрельбу резиновыми пулями из движущегося транспорта.

Германия: ксенофобия и права беженцев

Оценивая ситуацию с правами человека в ФРГ, Amnesty International обратила внимание на преступления на почве ненависти. В мае министерство внутренних дел сообщило, что этот показатель достиг рекордного уровня.

Ежедневно совершалось около семи антисемитских преступлений. Увеличилось число преступлений на почве ненависти к цыганам (33%), сексуальной ориентации (15%), расизма (14%), ксенофобии (13%) и «враждебности по отношению к иностранцам» (9%). Последние три вида в 2023-м были наиболее распространенными в абсолютных значениях, подчеркнули правозащитники.

Еще одним острым вопросом для Германии стали мигранты. В октябре 2022 года власти ФРГ запустили программу приема афганцев из групп риска по гуманитарным основаниям. Изначально инициатива была рассчитана на тысячу человек в месяц, но по состоянию на конец года в Германию были переведены только 94 гражданина Афганистана.

В 2023-м по сравнению с предыдущим годом значительно возросло число «политически мотивированных рейдов, угроз и оскорблений, актов вандализма и физических нападений на центры приема беженцев». При этом большинство, как предполагается, были совершены подозреваемыми, которые придерживаются ультраправых взглядов.

* запрещенная в России террористическая организация

** решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России