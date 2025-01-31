Кэролайн Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Президент Дональд Трамп, чью политику она поддерживает с школьных лет, называл ее «умной, жесткой и высокоэффективной». Что известно о восходящей звезде республиканского поколения Z — в материале RTVI.

Кэролайн Левитт сменила на посту пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в возрасте 27 лет. Тем самым она побила рекорд 29-летнего Рона Зиглера, который в 1969 году был назначен пресс-секретарем при президенте Ричарде Никсоне.

Работала пресс-секретарем Трампа во время его предвыборной кампании 2024 года. Родила сына за несколько дней до покушения на республиканца в Батлере. Это происшествие изменило изначальные планы Левитт уйти в декретный отпуск.

«Президент буквально поставил свою жизнь на карту, чтобы победить на этих выборах. Самое меньшее, что я могла сделать, — это быстро вернуться к работе», — говорила Левитт.

«Президент буквально поставил свою жизнь на карту, чтобы победить на этих выборах. Самое меньшее, что я могла сделать, — это быстро вернуться к работе», — говорила Левитт. На своей странице в Instagram* называет себя так: «Жена. Мать. Пресс-секретарь Белого дома Трампа».

Уроженка Нью-Гэмпшира, Левитт стала первым республиканским кандидатом в Конгресс США от поколения Z после сенсационной победы на праймериз в ее родном штате в 2022 году. В итоге проиграла выборы действующему сенатору от демократов Крису Паппасу.

Выросла в семье предпринимателей, во время каникул работала в кафе-мороженом своих родителей. Замужем за магнатом в сфере недвижимости Николасом Риччио, который старше ее на 32 года. Пара обручилась на Рождество в 2023 году.

Училась в католическом колледже Святого Ансельма, куда поступила по спортивной стипендии — Левитт играла в софтбол. Рассказывала, что католическое образование сыграло важную роль в формировании ее взглядов на жизнь. Разделяет такие ценности, как вера, семья и неприятие права на аборт.

В школьном возрасте начала активно интересоваться политикой и журналистикой, тогда же прошла стажировку на Fox News и в пресс-службе первой администрации Трампа. Писала статьи в школьной газете, в которых обвиняла американские либеральные СМИ в «искажении правды» и называла себя «огорченной студенткой-республиканкой», так как ее преподаватели, по словам Левитт, читали лекции сквозь призму своих политических убеждений.

Во время учебы занималась тележурналистикой вместе с другими студентами. В эфире школьного радиовещательного клуба поддержала введенные Трампом ограничения на въезд в США для граждан нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.

«Мусульманский запрет направлен не против мусульман. Это запрет для семи раздираемых войнами государств на Ближнем Востоке. Некоторые из них — враги нашей страны», — утверждала в юности Левитт.

«Мусульманский запрет направлен не против мусульман. Это запрет для семи раздираемых войнами государств на Ближнем Востоке. Некоторые из них — враги нашей страны», — утверждала в юности Левитт. Помимо схожих политических взглядов, Левитт объединяет с Трампом и любовь к фастфуду — новая глава пресс-службы Белого дома часто питается в McDonald’s.

На своем первом брифинге в Вашингтоне Левитт появилась на публике с католическим крестом на цепочке. Она заявила, что при ней более важную роль будут играть нетрадиционные СМИ, после чего пригласила блогеров, инфлюенсеров и ведущих подкастов получить аккредитацию для освещения деятельности Белого дома.

На том же мероприятии Левитт без предъявления доказательств обвинила администрацию Байдена в трате $50 млн на презервативы, якобы предназначенные для сектора Газа. Именно с ее подачи эта громкая новость разошлась в мировых СМИ. На следующий день Трамп добавил, что конечным адресатом контрацептивов якобы был ХАМАС.

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