Как уже не раз бывало во время военного конфликта России и Украины, за разработку новых видов вооружения берутся энтузиасты. Недавно в соцсетях было опубликовано видео с успешным испытанием российского безэкипажного катера-камикадзе. Руководитель проекта по его разработке, администратор телеграм-канала “Там за туманами”, офицер спецназа с позывным “Буран” рассказал спецкору RTVI Алексею Сочневу о важности безэкипажных катеров (БЭК) и эффективности применения РСЗО “Град” на таких катерах.

Военный конфликт с Украиной стал ареной для испытания разнообразных дронов: разведывательных, корректировщиков, дронов-камикадзе, дронов со сбросами и, конечно, морских безэкипажных дронов-катеров. Военные называют их БЭКи. Если по производству и применению летающих дронов российская армия успешно догнала и даже на некоторых участках фронта перегнала ВСУ, то с надводными катерами дело обстоит сложнее. В сводки уже больше года попадают лишь украинские БЭКи. Украина атакует ими Крымский мост, катера и корабли Черноморского флота. Тактика не нова — несколько лет назад хуситы, которые сегодня не сходят с новостных лент, подорвали фрегат ВМС Саудовской Аравии именно при помощи безэкипажных катеров. Американский Институт изучения войны и The Wall Street Journal утверждают, что из-за атак украинских БЭКов Россия передислоцировала часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск. Кремль и Минобороны не комментировали переброску судов.

Что собой представляет «народный» безэкипажный катер

Современная война — это война дронов. На суше мы в этом убедились. Так ли это на море?

Современная война показала масштабное применение колоссального количества дронов различного типа. Что с нашей стороны, что со стороны противника. Увы, пока мы видим только ярко выраженное применение безэкипажных катеров противника, а также работу беспилотника MQ-9 “Reaper” над Черным морем, что негативно сказывается на геополитической обстановке, и на российской армии и флоте.

Почему России важно иметь свою линейку БЭКов? Сколько их нужно иметь на вооружении?

Линейка БЭКов необходима, чтобы не уступать другим странам, которые имеют свой флот. Они важны не только для армии, но и для применения в различных отраслях, для охраны объектов, например.

Катера нужны разноплановые: брандеры (катера-камикадзе), ракетоносцы (РСЗО, ПТУР, ракеты), носители БПЛА (нейросеть для БПЛА сейчас в разработке), носители стрелкового вооружения, носители средств РЭБ и РЭР. А также катера для исследования минной обстановки акватории и просто для патрулирования.

По количеству тут, чем выше насыщение береговой линии теми или иными средствами, тем выше уровень безопасности охраняемых объектов. Россия окружена морями, так что такие катера будут востребованы не только на Черном море, но и Белом, Охотском, море Лаптевых и т.д.

Расскажите про вашу разработку “народного БЭКа”. Есть ли у него название? Какие у него характеристики?

Да, конечно, есть название: «Мурена-300с». Единственное, могу озвучить следующие параметры: дальность до 250 км в базовой нагрузке, но можно спокойно ставить и большие баки. Объем взрывчатого вещества 250 кг, в дальнейшем планируется 350 кг в тротиловом эквиваленте. На кадрах с испытания, которые мы выложили в сеть, как раз использовано 250 кг. “Мурена” оборудована современными спутниковыми терминалами, а также инерциальной системой навигации на отклонение компаса. Это все что я могу сказать про характеристики.

Почему “народный”?

В 2023 году я познакомился с группой волонтеров, которые «на гражданке» работают совершенно в разных сферах и областях. Они все интересовались разработками в сфере беспилотных катеров. Мы объединили усилия и благодаря их помощи, помощи их товарищей и неравнодушных людей мы начали создавать свой катер. Запрос на этот проект был большой, надеюсь с помощью русского народа у нас получится сделать то, к чему мы идем на протяжении полутора лет.

В вашем телеграм-канале есть ролик испытания катера, где он доходит до цели и взрывается. Как прошли испытания?

Цели испытаний достигнуты в полном объеме. Было важно проверить управление, дальность хода, и какие конструктивные изменения корпуса необходимо привнести.

Каков уровень украинских водных дронов

На форуме “Армия 2023” я видел образец БЭК “Одуванчик”, разработки Кингисеппского машиностроительного завода. Специалист у стенда утверждал, что катер будет опробован в зоне СВО. Знакомы ли вы с этой разработкой, что можете сказать про нее?

С проектом «Одуванчик» мы знакомы, как и с его разработчиком. Общаемся, делимся полезной информацией. Единственное, что могу сказать, что все, кто создает БЭКи и БАСы (типа композитного дрона-камикадзе — прим.ред.) должны быть объединены в одну организацию, кластер, где конкуренция будет мотивацией к развитию. Должен быть единый руководитель, хорошо разбирающийся в теме и понимающий, где и какие БЭКи нужны, как и по каким целям применять различные беспилотные системы.

Известно ли вам о применении беспилотных катеров российской армией?

Известен только один случай успешного применения БЭКа в феврале 2023 года в подконтрольной Украине Затоке Одесской области. БЭК там атаковал опору моста. Но были ли это «наши», сказать не могу, информацией не располагаю.

Изучали ли вы украинские БЭКи?

Мы изучаем опыт не только украинских разработчиков, специалистов СБУ и ГУР, но и опыт всего альянса НАТО. Насколько они превосходят нас в развитии — довольно сложно объяснить. Альянс вкладывает в развитие БЭКов и БАСов колоссальнейшее количество средств, изучая продукты ведущих производителей. Мы осознаем только то, что нам предстоит очень и очень долгая и тяжелая работа, в перспективе 10-15 лет развития.

Противник уже сейчас испытывает прототип за прототипом. Считаю глупым усмехаться над тем, как ракеты с их БЭКов летят с большим рассеиванием, они уже обкатали свою продукцию и при должных инвестициях смогут добиться стабилизации установок, ведущих огонь, а также систем наведения для повышения точности.

В перспективе, бороться с БЭКами теми способами, какими мы боремся сейчас, будет на порядок сложнее. А наносимый ими урон будет кратно увеличен.

Действительно ли ВСУ, ГУР и СБУ используют тарелки связи “Старлинк” Илона Маска на своих БЭКах Магура V5 для атак на российские корабли, Крымский мост и побережье Крыма?



Да, все верно, противник использует терминалы “Старлинк” для передачи видео и сигнала управления.

Недавно на Украине сообщили об установке направляющих от РСЗО БМ-21 “Град” на безэкипажный катер Sea Baby. “Град” — неизбирательное оружие, какой смысл запускать его с качающегося плавсредства?

Всем давно известно, что для противника очень важно предоставить «картинку» своим хозяевам. После публикации видео с отработкой Sea Baby реактивными снарядами по Кинбурнской косе, глава СБУ Малюк рассказывал полнейшую дезинформацию, что они уничтожили ряд объектов ВС РФ. Ничего кроме смеха этот жест не вызывает. В реальности они уничтожили песок, может пару мышей. Предлагаю вашим читателям фото и видео, сделанные после обстрела с Sea Baby.

Данный продукт нуждается в доработке, нужна система стабилизации, она уменьшает рассеивание, а также нужно дорабатывать систему наведения. При этом оператору перед пуском необходимо будет учитывать дальность стрельбы. Противник это знает, развивается и вкладывает в это немалые средства, вполне вероятно доведет данные системы до ума, это станет для нас проблемой. Мы знаем, что они думают над групповым применением, так называемым «огневым налетом».

Как бороться с украинскими БЭКами

Какие возможны способы противодействия украинским БЭКам?

Меры противодействия выполняемые МО РФ вполне вменяемые, но хочется добавить ряд нюансов. Требуется насыщение береговой линии, высот, средствами оптикоэлектронной разведки, бойцами с крупнокалиберными пулеметами, оснащенными очень хорошими и уже показавшими себя в деле тепловизионными прицелами «Легат» от Лаборатории ППШ. В дополнение к ним нужны операторы дронов. Мы уже видели кадры эффективного поражения БЭКа с помощью FPV-дрона.

Постоянный контроль акватории с помощью воздушной, радиоэлектронной, оптической разведок , а также их взаимодействие со средствами поражения. Ко всему этому не забываем про боновые заграждения, они все еще актуальны.

Будете ли разрабатывать БЭКи нацеленные на работу против БЭКов условного противника?



Катера для поражения катеров противника актуальны, но все зависит от руководства и технического задания, порученного нам.

Возможно ли появление дронов-гидропланов, двухстихийных беспилотников?

Гидропланы вполне себе возможно реализовать, единственный вопрос, который пока остается загадкой — это передача видео и управление ими.

Знакомы ли с вашим БЭКом “Мурена-300с” в Минобороны России?

Знакомы. Проект получил одобрение министра обороны Сергея Шойгу, теперь уже бывшего. Он его изучил и сказал, что это интересно, что ждет от нашей команды результаты применения катера, поручил различным должностным лицам помочь нам, на этом все закончилось. Но мы не унываем и продолжаем двигаться вперед. Искренне надеемся на поддержку нового министра обороны России Белоусова Александра Васильевича, готовы на сотрудничество и дальнейшее развитие.