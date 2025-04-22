Бои за Суджу, уникальная операции «Поток» и ликвидация прорыва ВСУ в Белгородской области — обо всем этом, а также о целях и задачах СВО, необходимости мобилизации и почему чеченцы — это русские в эксклюзивном интервью спецкору RTVI Алексею Сочневу рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Вторжение в Курскую область

Почему ВСУ удалось прорваться в Курскую область? Ведь даже до прорыва некоторые российские военные блогеры писали, что идет концентрация украинских сил в Сумах.

Если искать тех, кто виновен, я так думаю, что этому оценку даст руководство Минобороны и государство вцелом. О том, что противник собирает некие ресурсы, было известно. Если прямо сказать, конечно, никто не знал, что собрано такое количество ресурса и что они сконцентрировались на каком-то конкретном направлении. Тут еще вот что важно: все наши позиции, вся информация о наших подразделениях, она снимается лучшими аналитическими центрами блока НАТО. Эта операция готовилась не один день, не месяц, не два, а более полугода. При таком тщательном анализе и расчете штаб операции сумел найти самое уязвимое наше место и направить туда огромное количество техники и личного состава. Более 200 единиц танков, более 400 единиц ББМ и около 12 тысяч бойцов ВСУ.

Я с гордостью могу сказать, наш противник — комитет штабов блока НАТО, не рассчитал ровно одной вещи. Это то, что туда так быстро, молниеносно может переброситься спецназ «Ахмат». Я это говорю с гордостью, потому что удар на себя принял и остановил противника — спецназ «Ахмат». В начале атаки ВСУ я позвонил военным, они сказали: “да, все нормально, все хорошо”. Буквально через минут 30 мне позвонил мой товарищ, который мне рассказал реальную обстановку. Я в течение часа собрался и с двумя отрядами БПЛА и всем ресурсом, который у меня только был под руками, сразу отправился туда. В первую же ночь оказался там.

На месте я обнаружил штаб, в котором абсолютно не обладали никакой информацией, не знали, где противник, не знали, где свои, не имели связи со своими подразделениями и в воздухе не висело ни одной “птицы”. В течение 10-12 часов благодаря моим отрядам БПЛА нам полностью удалось установить, где находится противник, откуда и куда едут колонны. Колонны, которые шли в направлении Курска, Большесолдатское направление, Мартыновка, мы остановили.

Вы писали в своем блоге, что были позиции, с которых командиры сбежали и оставили своих солдат. Это правда?

Да, были места, где вообще полностью подразделения ушли, оставив позиции. Были места, где по-разному было. Оценивать их действия я не буду. Но факт говорит уже сам за себя, на момент моего прибытия туда вообще ни одно подразделение им не противостояло. Меня можно ненавидеть, меня можно, как говорится, обливать грязью, делать, что угодно. Но наступление противника на Курскую область было остановлено в первую очередь благодаря спецназу «Ахмат», а потом теми подразделениями, которые мы завели и выстроили линию обороны. Линию обороны мы выстроили, опираясь на силы «Ахмата».

Владимир Зеленский утверждает, что Россия готовила наступление на Сумы, и своей операцией в Курской области, они его предотвратили. По вашему мнению, какая была цель Украины в Курской области?

Исходя из их секретных документов нам известна цель. Задача контрнаступа на Курскую территорию заключалась в том, чтобы захватить атомную станцию в Курчатове и Курск по объездной, до Белгорода по объездной. Вся эта территория должна была отойти к ним для того, чтобы заставить нас сесть за стол переговоров на позорных условиях. То есть, если они бы сумели завладеть Курчатовской атомной станцией и такой большой территорией с нашим населением, мы бы вынуждены были согласиться на все их условия. Это была задумка не Зеленского, не украинских формирований. У них на это мозгов не хватит. И даже додуматься до такого они сами не в состоянии. Их хозяева спланировали такой план для того, чтобы заставить нас на коленях подписать договор на любых условиях, которые они нам предложат.

Это не случилось, потому что Россию любит Бог. Эта та сила, что не дала этому случиться — Бог. Благодаря Богу мы не проиграли.

Убийства пенсионеров

Страшные кадры из Русского Поречного потрясли всю страну. Стало ли понятно, что там произошло и для чего солдаты ВСУ связали пенсионеров и потом убили?



В рядах ВСУ есть люди, которые абсолютно не хотят с нами воевать, которых как собак отлавливают и закидывают на фронт. Они не особо горят желанием кого бы то ни было убивать и при малейшей возможности сдаются в плен. Но есть другая категория людей — фашисты и сатанисты. Их задача максимально пролить кровь, нанести максимальный урон нашему мирному населению, потому что воевать против нас у них духа не хватает. Так они свой яд, гнев извергают на беспомощных людей. Мы нашли тела истерзанных, запытанных, изнасилованных стариков и женщин.

До чего они должны были докатиться, если дали умереть с голоду женщине в Мартыновке. Она умерла в гордом одиночестве, записывая в дневник каждый день, она была 12 дней без еды, без воды. Перед самой смертью она пишет: «Хотя бы уже в конце концов умерла бы я». Она не вышла, не попросила у них ни хлеба, ни воды, а гордо умерла.

Люди, которые могли позволить этой женщине просто так умереть, ну как их можно охарактеризовать? Люди, которые могли изнасиловать и убить женщин, стариков в Русском Поречном, как их можно назвать? Это изверги, которые в конечном итоге получат по заслугам. Те, кто из них остались в живых и сумели убежать с нашей территории, поверьте мне, рано или поздно их настигнет кара и меч нашего правосудия. Это ждет и Зеленского. Зеленского просто так убивать нельзя. Не надо этого делать. Когда конфликт завершится, Зеленский должен быть осужден и казнен, чтобы остальные враги России, сатанисты, содрогнулись и поняли, что их ждет.

Почему выдавливание ВСУ из Курской области проходило медленно?

Первое — мы понимали, что там находится наши мирное население, это обязывало нас делать все очень аккуратно. Мы не могли, как они, просто бить по территории, потому что мы знали, что мы можем попасть в наше население, наших мирных жителей, бабушек, дедушек, стариков.

Второе. Я вам рассказал, какое количество сил и средств было заведено на этот участок. Поверьте мне, каждый день мы убивали большое количество солдат противника и уничтожали его технику, и каждый день они туда заводили такое же количество бойцов, заведомо зная, что они не останутся в живых.

На таком маленьком участке украинские формирования за эти семь месяцев понесли потери более 70 тысяч бойцов. Поверьте мне, это страшная цифра. Там было сконцентрировано все их натовское вооружение, все спутники, все информационно-аналитические агентства блока НАТО, они все работали на этот участок, чтобы мы не смогли их выбить оттуда. Это должен был быть переговорный кейс для Зеленского с Владимиром Владимировичем Путиным.

Сейчас встал вопрос переговоров, а они потеряли этот кейс. Какова их ситуация сейчас? Насколько она трагична? Они со всех фронтов поснимали все свои свободные ресурсы, лишь бы удержать Курскую область, Суджу. Что получилось? Они и там потеряли все, что можно было и нельзя. Мы их выкинули, на сегодняшний день наши подразделения выдавливают ВСУ с приграничных районов Курской области. Нет задачи положить сколько угодно солдат, для того, чтобы их оттуда убрать быстро. Зачем нам класть такое количество солдат, как они это делают? Поэтому работа делается аккуратно.

С освобожденной территории мы сумели вывести огромное количество мирных жителей, Я считаю, это очень большой плюс.

Контрудар через трубу

Кому принадлежит идея операции «Поток» в Судже?

Идея пойти через трубу — это идея предложенная «Ветеранами». Командир подразделения «Ветераны» Морпех предложил ее командующему этого направления. После согласования было дано добро на то, чтобы трубу подготовить. «Ветераны» в этих вопросах реально профессионалы. У них есть специалисты, которые умеют работать в подземельях, и трубы это их специфика. Они подготовили трубу, работа велась долго, более трех месяцев. Мы тоже этим занимались. Мой заместитель Архангел добыл карты подземных сетей.

В операции участвовало почти 800 человек. Точное число неизвестно…

Не 800 человек. В этой операции участвовало 680 человек. Первыми по этой трубе прошли ребята из спецназа «Ахмат», отряд Аида, с отрядом связистов Тимсо (для связи было шесть человек), с ними находилась рота 30-го мотострелкового полка, за ними находились ребята с 11-й бригады, дальше «Восток», дальше «Ветераны».

Основную задачу по внесению сумятицы в рядах противника выполнили ребята из спецназа «Ахмат» и 30-го полка, которые первыми выскочили из трубы. Они взяли лесной массив, который перед ними находился, опорники, которые находились справа, причем сильно укрепленные, дальше заняли населенный пункт Кубаткин и два моста, которые в него ведут. Ребята из 11-й бригады, батальон «Восток» и “Ветераны” ушли налево, в направлении Суджи. Все эти подразделения свою задачу выполнили на пять.

Это посеяло такую панику, противник настолько был ошарашен, он просто не понимал, что происходит. Они бросали позиции и просто в тапочках, в шортах, кто в чем был, убегали.

Надо отметить, что если бы мы со всех сторон не надавили всеми остальными подразделениями, понятное дело, что такого результата бы не было. Буквально 2-3 часа и они бы пришли в себя, и попытались бы купировать участок, где находятся наши подразделения.

Полк 1427 зачистил лесной массив над Косицей. Отряд Каштана спецназа «Ахмат» взял Косицу, Ивашковский лес, хутор Ивашковский, спустился вниз, вышел на Зазулевку. К тому времени уже Кубаткин был взят отрядом Аида и ребятами из 30-го полка. Туда уже подошли со стороны Ольговского леса, с Малой Локни ребята со 155-й бригады морпехов. Вместе они зашли в Зазулевку и далее на Казачью Локню.

Со всех сторон наши войска продвигались потихоньку, зачищая все лесные посадки, окопы, блиндажи. Отряд Горца спецназа «Ахмат» и отряд Хохла спецназа «Ахмат» зачистили Черкасское Поречное, Правду. В Черкасском Поречном с ними работал 30-й полк. Мартыновку зачистил полк «Ахмат-Чечня» и отряд питерского спецназа «Ахмат».

Потом все эти силы полностью спустились вниз, зачищая все населенные пункты. Ребята действительно поработали на славу. Спасибо им за это все. Все получилось, как мы, в принципе, и планировали.

Владимир Путин заявил, что в Сумской области будет нужна санитарная зона. Что она из себя будет представлять, и сколько километров вглубь Сумской области она будет?

Если честно, я считаю, что санитарная зона должна быть в виде всей Сумской области. Это будет лучшая санитарная зона. Сумская область, это исторически наша русская область. Если наш враг не умеет себя вести правильно, это все в конечном итоге будет наше.

Если бы вначале они придерживались минских соглашений, они бы не потеряли ни одну из этих областей. Это факт. Из-за того, что они не согласились на мирные переговоры в 2022 году, они потеряли четыре области. После этого были другие предложения, опять они, как говорится, вильнули хвостом, решили воевать с нами дальше. Теперь они потеряли еще больше территории.

Чем больше будут длиться боевые действия, тем меньше территории останется у Украины. Это для нас, в принципе, абсолютно приемлемо. Мы к этому готовы. Мы готовы идти до конца. Запад уже трещит, он уже плачет. Американцы уже не хотят дальше вливать деньги в конфликт Украины против России. Они понимают прекрасно, что даже если они будут эти деньги вливать, меньше и меньше у Украины останется территорий, которые их интересуют. Эти территории отойдут к России. А это уже не выгодно, не интересно. Они — хозяева Украины, только не могут об этом заявить в открытую, и когда они видят, что украинцы каждый день теряют территории, на которых находятся их интересы, понятное дело, что это им не нравится.

В открытую в конфликт с нами они не собираются вступать, это им не нужно. Хотя абсолютно спокойно подталкивают к этому Европу. Но, что такое сегодня Европа? Европа — это территория с разорванным экономическим потенциалом. Территория, где назревает огромное количество революций. Если Европа будет предоставлена сама себе и будет противостоять России, поверьте мне, ее надолго не хватит.

В скором времени мы увидим развал НАТО. С такими противоречиями НАТО дальше уже существовать не может. Я уверен, что мы уже видим закат Америки и европейских государств. Америка, как бы она ни трепыхалась, как бы Трамп сейчас не рассказывал, какой он героический президент и, что он там всех порвет, он не Бог. Бог знает, что должно быть и как должно быть. У Америки будущее очень тяжелое, как и у европейских государств. Большая часть европейских государств в скором времени под давлением экономических проблем распадётся. Они перестанут существовать в таком виде, в котором мы их до сих пор знали.

ВСУ пошли в контрнаступление в Белгородской области. Это попытка повторить курский сценарий?



У них нет ресурса для того, чтобы повторить курский сценарий. Да, они накапливают силы и средства у белгородской границы, мы в курсе этого. Но на данный момент у них нет ни 200 танков, ни 400 ББМ, ни 12 тысяч человек, готовых выполнить боевую задачу.

Нападение на белгородские села было нужно для того, чтобы отвлечь наши силы, которые могли пойти на Сумы. Они пытаются нас чуть-чуть раздергать, рассеять наши силы, которые высвободились после того, как мы освободили территорию Курской области. Там, на дуге, было сконцентрировано большое количество наших сил и средств. После того, как мы ее выровняли, у нас высвободилась серьезная сила. Для того, чтобы эти силы растянуть, они вклинились на участок между Белгородской и Курской областью. Там они понесли большие потери.

Наши ребята на сегодняшний день зачищают Демидовку. Большая часть Демидовки уже под нашим контролем. Хочу отметить, что основную роль в зачистке Демидовки играет спецназ «Ахмат», отряд Хохла. На другие участки, где вторглись ВСУ, тоже перекинуты отряды спецназа «Ахмат». Я их даже зазываю, пусть идут туда, где находимся мы. За три года ни разу они не смогли пройти там, где находится спецназ «Ахмат». Ни разу мы не оставили им ни один населенный пункт. Да, где-то зайти можно, но нельзя оттуда выйти. И нельзя оттуда пойти дальше. Потому что мы уже имеем такой имидж и практику, которая каждый раз им поворачивается боком.

Если бы не было нашей воли и стремления к защите нашего Отечества тогда, когда они шли такой большой силой, в количестве 200 танков, 400 ББМ и 12 тысяч человек, они бы прошли нас. Я помню эти дни хорошо. Первый день мы им сожгли 32 единицы техники. Второй день 20 единиц. Третий день 13. Четвертый день 15. Я эти цифры помню хорошо. Не было за 20 дней ни одного дня, чтобы мы им сожгли менее 10 единиц техники. Мы это умеем делать. Мы в этих вопросах профессионалы. Как «Ветераны» в вопросах подземного хождения, мы профессионалы в остановке противника и его уничтожении.

Решение задач СВО и сроки ее окончания

Как вы понимаете цели и задачи СВО, исходя из сегодняшнего дня? Какая цель военно-политического руководства России, и что может Россия добиться военным путем в рамках СВО?



Чтобы ответить на эти вопросы, мы с вами кое что должны для себя понять. Сядьте и почитайте, что сказал Олланд, когда ушел с поста президента Франции, Меркель, когда она ушла с поста канцлера Германии. Послушайте, что они говорят: мы никогда не собирались заключать мир с Россией. Мы оттягивали время для того, чтобы дать Украине время для того, чтобы подготовиться к войне с Россией. Восемь лет они нас вводили в заблуждение, заведомо зная, что они ведут Украину к войне с Россией.

Теперь вопрос. Мы же с вами здравомыслящие люди, если они заведомо закладывают, что Украина должна воевать с Россией, как вы думаете, если бы мы не пошли освобождать наши русские исконные территории. Пришли бы на нашу территорию украинцы? Конечно пришли бы.

Мы имели информацию и данные о том, что они собираются совершить нападение на территорию Российской Федерации — на Крым, на Севастополь. Что готовится нападение на Луганск и Донецк. Имея эту информацию, зная, что население этих регионов нам поверило, что оно на нас надеется, что они русские, что их хотят всех уничтожить, я задаю вопрос, имели ли мы право сидеть и молчать? Молчать было нельзя. И когда Владимир Владимирович уже понял окончательно, что никто не собирается с нами мирным образом эти вопросы решать, тогда он принял единственное верное решение. Как он любит говорить: «если драка неизбежна, бей первым». Он правильно сделал, что ударил первым. Благодаря этому мы сегодня являемся победителями. А если бы мы сидели и ждали, пока нас врасплох застанут и пока не зайдут на территории, которые являются исконно русскими, в этом случае мы бы воевали уже на своей территории.

Цель и задача СВО подавить полностью волю украинского руководства на притязание к русским землям. Саму Украину сделать демилитаризованной, чтобы она перестала для нас быть опасной, как сосед. Заставить их отказаться от цели войти в блок НАТО, потому что это для нас смертельно опасно. И смести фашистский режим, который привел к тому, что украинское население почти исчезло. Их цель была воевать до последнего украинца. Они очень хорошо справились с этой целью.

Теперь вопрос, а нам выгодно, когда столько украинцев погибает? Нет, это наши братья. Сегодня, да, они находятся в плену у своих хозяев. Хотим ли мы их всех убить? Нет. Нам нужно, чтобы мы вернули в лоно нашей братской любви и взаимоотношений наших братьев украинцев, которые являются нашими братьями по крови. Которые с нами воевали во Вторую мировую, которые всегда были частью России, у которых с нами одна общая история.

Сатанизм, который насаждается на Украине, притязание на православную церковь, когда православных священников выкидывают из церквей. Что мы должны с этим делать? Мы должны принести независимость и свободу населению Украины, которая не хочет жить дальше под гнетом этого руководства. Когда мы сумеем привести Украину к здравому смыслу, я думаю, что тогда цели СВО будут выполнены. Так и будет. Это будущее.

Вы делали прогнозы по срокам окончания СВО. Какой у вас прогноз сегодня?



Я говорил, что СВО должно завершиться в 2024 году. Я полностью полагался на священные писания. Но в данном случае я ошибся в трактовке писания. Я скажу так, Россия в этом конфликте победит. Это самое важное. Есть один нюанс. Либо СВО завершается в скором времени, либо СВО переходит в состояние войны с применением всех видов вооружения. Будем надеяться, что Бог нас любит, Бог не допустит того, чтобы мы перешли на эту стадию и СВО завершится в скором времени.

Но, мы не хотим, чтобы СВО завершилось на условиях наших врагов. СВО должно завершиться на наших условиях, с учетом наших интересов, только на такие условия согласен наш верховный главнокомандующий. Населению страны можно не беспокоиться, что будет какой-то договорнячок.

После завершения СВО мы не должны расслабляться. Мы должны понимать, что никто нас не оставит в покое. Россия слишком лакомый кусок. На территории России, которая составляет 1/6 планеты Земля, проживает слишком мало населения. Я считаю, что стратегическая задача номер один — это восполнение нашего потенциала в населении. Даже конфликт с Украиной не так важен, как проблема с демографией в стране. Поэтому я считаю, что мы должны думать об этой задаче, а все остальные решать после нее.

«Русские» и «Россияне»

Вы часто говорите “русские”, “русские братья”, “русские солдаты”. С 90-х годов в России слово “русский” было под негласным запретом и всех называли россияне. Почему для вас это важно и какой смысл в эти слова вы вкладываете?

Было время, как сказал наш верховный главнокомандующий, когда у нас в правительстве сидели представители Госдепа США, ЦРУ, которые напрямую управляли Россией. Многими направлениями, структурами управляли американцы и американские спецслужбы. И тогда была разработана концепция для того, чтобы разложить население страны, чтобы нас сделать пресными.

Россияне — тема хорошая. Вопрос, что вкладывается в это слово? В Америке живет население, какого бы они ни были цвета, они все американцы. В Англии — англичане. Во Франции — французы. В России, когда мы говорим «россияне», что мы вкладываем в это слово? Когда я говорю, что мы русские, многие люди этого не понимают. Есть такая нация, которая называлась русы, это славяне. Русы, это славяне. А русские, извините меня, это прилагательное. Русские, когда мы говорим, мы должны понимать, это мы и есть все вместе взятые русские. У чеченцев есть слово “оьрсий” — это урусы, славяне, русы. Мы о русах знаем из глубины веков. Потому что, славяне — это близкие родственники вайнахов. Это наши близкие родственники. Это доказывает генетика. Не для кого это не секрет.

Кто такие русские? Вокруг русов сплотились финноугорские, якутские, северные племена, равнинные племена, кипчаки. Кого только там не было. Все эти племена объединились вокруг славянского стержня. Это и были русские. И когда кто-то не хочет этого понимать, я всем говорю, подождите, мы не претендуем на русов и на славянство. Славяне — это славяне, имеющие глубокие корни, историю.

Если кто-то говорит, что он больше русский, чем я, пусть скажет, что он сделал, чтобы мог такое утверждать. Сотни тысяч людей, у которых в паспорте написано русский, через Верхний Ларс на велосипедах укатили, сидят, поливают грязью свой народ. Это они русские, да? Или я русский, который стоит здесь, умирая за них, защищает нашу общую Родину? Или русские это ребята, которых вы сейчас увидели у меня в отряде, в спецназе «Ахмат»? Узбеки, таджики, казахи, армяне, азербайджанцы, немцы, китайцы, корейцы, японец даже у меня есть, они меньше русские, чем те, кто убежали через Ларс и сидит поливает Россию грязью? Говорят: “я рад и счастлив, что убивают русню”. Русские они в наших окопах. Это мы. Вместе с нашим народом. Это мы вместе, русские.

Если мы это правило сейчас не вобьем себе в голову, у нас нет будущего. Россию могут победить только через саму Россию изнутри. Самый главный фактор, который может сыграть на развал России — межнациональный вопрос. Когда кому-то надо, они находят много причин для того, чтобы раскачать межнационалку. Или межконфессионалку.

Конечно, нашим врагам не нравится, что я каждый день говорю, мусульмане и христиане — братья. Нет никого ближе, чем эти две религии. Когда я говорю, что русские — это мы все вместе взятые. Конечно, меня за это ненавидят наши враги. Конечно, им не хочется, чтобы мы объединялись.

Мы здравомыслящие люди или нет? Если здравомыслящие, то все, кто является патриотом России скажут спасибо и поддержат меня. А если этот человек заведомо враг России, то нет, и тут нечему удивляться. За нашими спинами врагов России пруд пруди. И они сидят во всех службах, во всех ведомствах. Чему удивляться-то? Абсолютно нечему.

Вас ненавидят в Киеве…

Я счастлив.



Для спецслужб Украины вы одна из самых главных целей. СБУ в Москве продолжает проводить теракты. Опасаетесь ли за свою жизнь, когда приезжаете в столицу?

Здесь на фронте безопаснее, чем там. Слава Богу, я в Москве бываю очень редко. А если и бываю, то приехал, провел пару встреч и уехал обратно. Я за свою жизнь давно уже перебоялся. Я давно нахожусь в состоянии абсолютного спокойствия. Сколько раз на меня покушались, пытались убить, сколько было попыток ударить по мне из разного калибра, ракетами и так далее. Меня любит Бог. Он меня хранит. И благодаря этому я живу. Если настанет мой час, я приму свою смерть, я ее обниму, скажу: “Здравствуй, чего ты так долго?”

Не нужно бояться смерти. Смерть — это переход нашей души из одного состояния в другое. Всё. Смерть мы должны любить так же, как свою жизнь. Только в этом случае мы можем сказать, что мы являемся воинами. Я надеюсь, что я воин. Я стремлюсь к этому.

И все же украинские спецслужбы проводят диверсии и убийства в российских городах. Почему нет зеркальных действий со стороны российских спецслужб?



Первое, это показывает, что режим Зеленского — террористический режим. Второе, наши спецслужбы свою работу делают. Конечно, более локально, более прицельно, но она тоже ведется.

Насчет терактов, мы на свою территорию запустили большое количество представителей Украины. Они, конечно, должны были быть полностью проверены, поставлены на учет. Этого не было сделано. Поэтому сейчас на нашей территории, у украинских формирований намного больше ресурса, чем у нас.

Беспилотники, интернет и мобилизация

США пытаются наладить переговорный процесс между Украиной и Россией. В Евросоюзе активно обсуждают ввод миротворцев на Украину. Какие страны, по вашему мнению, могут выступить такими миротворцами?



Никакие. Никакие страны не могут выступить миротворцами, если это не будет в интересах российского государства. И силы НАТО, если они попытаются войти на территорию Украины, они должны понимать, что они для нас будут абсолютно легитимными целями, которые мы будем уничтожать, точно так же, как и украинские формирования. Поэтому я считаю, что если верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин скажет свое слово, уж поверьте мне, он свое слово держит, никаких миротворцев будет не нужно. Украине надо просто осознать безысходность своего положения, подписать капитуляцию, после этого мы, где поставим точку, там она и будет стоять.

Для нас Трамп не указ, и европейские государства не указ. Это Трампу нужно любыми путями с нами договориться. Мы должны понимать сложившуюся ситуацию. Союз Китая, России, Ирана, Индии, БРИКС является самой главной угрозой для Америки. То, что мы собираемся запустить новую валюту БРИКС, это убийство для доллара. И если эту валюту запустят, Трамп понимает, что Америке — крах. Она уже банкрот. Точно так же это ударит и по всей системе, которая запитана на доллар. Трамп пытается любыми путями вбить клин между Китаем и нами, чтобы мы от них отошли. Поэтому он нам предлагает войти в восьмерку, чтобы был хотя бы какой-то рычаг давления. Предлагает нам снятие санкций.

Но мы же здравомыслящие, мы должны понимать, что он это делает не из-за того, что он любит Россию или Путина, или хотел бы, чтобы русским было хорошо. Ведь это же еще при его власти первые санкции были наложены на Россию. Это же еще при его управлении были заложены первые шаги к войне. Он же знал, к чему готовят Украину. Он еще тогда мог все остановить. И сегодняшние возгласы и всхлипы о том, что если бы он был у власти, что этой войны бы не было, это все пиар-акция. И мы должны это понимать. То, что сегодня происходит, это продолжение большого спектакля. В каждом спектакле есть те, кто играют роли, те, кто готовят этот спектакль, и есть зрители. Самое важное, чтобы мы не оказались теми, кого на заклание принесли в конце этого спектакля. Лучше пусть они между собой делают все, что угодно, а мы будем защищать свои интересы. И когда они будут друг друга кончать, похлопаем и скажем: “Молодцы, красавцы, вы друг друга хорошо добили”.

Украинский конфликт считают конфликтом, который изменил подходы к ведению боевых действий во всем мире. Можете ли вы назвать новые истины, которые вам открылись в течение этого конфликта, в плане управления войсками, связью, технологиями?

Если мы раньше видели большие танковые сражения, массированные артиллерийские удары, которые готовили наши войска к наступлению, сегодня мы понимаем, что это все уже изжило себя. Потому что появилась новая технология, которая называется БПЛА. БПЛА полностью поменяли ход войны. Они поменяли формы и методы ведения войны, потому что основной акцент сегодня на фронте делается именно на эти войска. И мы должны это принять. Сегодня мы на голову поднялись именно в этой области ведения войны. У нас мощные подразделения БПЛА во всех войсках. И мы наносим серьезный урон противнику с помощью беспилотников, FPV-дронов.

Раньше можно было на любом участке сконцентрировать какие-то силы, продвигаться незамеченными, пока на земле не наткнешься на противника. Сегодня в воздухе висит такое количество дронов, что они полностью контролируют ситуацию, выискивают все цели и заранее предупреждают о наступательных действиях противника.

Кроме этого, появились средства, которые обнаруживают все выходы радиостанций, точки Wi-Fi. Это дает возможность наносить удары по тем местам, где концентрируется командный состав. Все это вносит свои коррективы в ведение боевых действий.

Службы радиоэлектронной борьбы меняют свою работу, они перешли на борьбу с FPV-дронами и беспилотниками. Уже идут соревнования между службами РЭБ и “птичниками”. Совершенствование идет ежедневно. Если кто-то делает беспилотник лучше, чем РЭБ, который у нас есть, буквально через пару недель появляется РЭБ, который воздействует уже на этот беспилотник. И это постоянное соревнование. На все это нужны очень большие деньги, ресурсы.

Тяжелая техника применяется намного реже. Танки не применяются, как раньше, для наступательных действий, каких-то масштабных атак. Потому что, если колонна выезжает, FPV-шники быстро эту технику сжигают и не дают ей продвигаться. Для того, чтобы на какой бы то ни было технике продвигаться вперед, нужно сначала заглушить беспилотники противника, выяснить, на каких частотах они работают, и выставить радиоэлектронные средства борьбы, подавить их FPV-дроны и только потом отправлять технику.

Артиллерия нужна, но ее применение тоже изменилось. Ее нельзя, как раньше, подвести близко к линии боевого соприкосновения. Потому что “птички” противника залетают до 20 километров вглубь нашей территории. А гексакоптеры, которые несут на себе противотанковые мины (ТМ-ки), они залетают еще глубже. Сейчас артиллерию и танки мы используем для стрельбы с ЗОПов, закрытых позиций. Причем вся артиллерия рассредотачивается по одному орудию на очень большую территорию.

Мы видим огромное количество беспилотников, которые могут спокойно залетать на любую глубину нашей территории. Мы точно так же можем залетать на территорию противника. При этом, если это ударный беспилотник, то он стоит намного меньше любой ракеты. Применение же ракет всегда было только согласно целесообразности поражения выбранной цели. Беспилотники изготавливаются массово, за счет этого достижение более глубоких целей стало намного дешевле.

Из всего этого получается, что надо пересматривать полностью всю экономику, для ведения боевых действий. Надо полностью пересматривать всю систему ведения боевых действий. В первую очередь акцент надо делать на систему связи, подаче интернета, потому что невозможно сегодня воевать, если у тебя нет интернета, который транслирует происходящее на передней части фронта непосредственно в штаб. Точно так же нельзя воевать, если у тебя нет средств связи между подразделениями. Это очень важная составляющая. Любая война должна начинаться с налаживания связи, а потом уже все остальное. Это самое важное.

Необходима ли новая волна мобилизации?



Верховный главнокомандующий сказал, что мобилизации не будет. Это его решение. Тут я ничего не могу сказать. Но если говорить о моем мнении, я считаю, что если бы мы мобилизовали примерно миллион человек, вооружили бы их, поставили бы в строй. То могу поклясться, что у наших врагов бравада и желание воевать с нами, сразу бы исчезла. Европейские государства, которые со своими двумя лодками, тремя мотоциклами и двумя велосипедами нам пытаются угрожать, они бы сразу все сели бы на свой хвост.

Если бы у нас за спиной был бы ресурс, миллион человек, который мы могли бы в любое время запустить в ход, никто бы бравирования выставлять на показ не стал. У всех бы появилось желание сделать все, что угодно, лишь бы мы не дошли до них с этим миллионом. Это мое мнение. Но для меня, выше всего, это мнение верховного главнокомандующего, потому что это его решение и мы всецело готовы подчиняться его решению и воле.

Планы на жизнь после СВО

Когда закончится СВО, что вы первым делом сделаете?

Я с удовольствием напишу рапорт и уйду на пенсию. Я надеюсь на это.

А что на пенсии делать будете?



На пенсии много дел. Сейчас подросли очень достойные кадры, которые в принципе готовы к любым направлениям. Я думаю, что надо им уступать место. Очень достойные ребята у нас подросли. Я думаю, что я должен уже заниматься своими делами.

Опять же, знаете, я солдат. Есть мои какие-то сиюминутные пожелания, а есть приказ верховного главнокомандующего. Если я буду где-то нужен, то я буду там, где я нужен. Если будет воля на то, что я уже могу спокойно жить своей жизнью, и я не нужен, абсолютно спокойно, с радостью приму эту волю. Пойду на пенсию и буду жить своей жизнью.

Я уже 30 лет человек с ружьем. Моя война началась в 1994 году, 19 октября, когда дудаевцы напали на город Урус-Мартан, мой родовой город. И в этом бою, первом бою против дудаевцев погибли мой отец и мой старший брат. Моя война началась в этот день. И с этого дня я всегда был человеком с ружьем. 30 лет. Поэтому никто, наверное, не удивится, если я захочу уйти на пенсию.

У вас есть мечта, о которой вы думаете, находясь здесь, на линии фронта?

Моя единственная мечта — победить наших врагов. Сделать Россию сильной. И, конечно, чтобы наша страна объединилась еще больше, чтобы мы осознали наше братство, понимание, что мы друг без друга никто, и что у нас нет будущего друг без друга. Вот это моя мечта. Я всегда был человеком, который пытался всех объединить, найти общие точки соприкосновения.

Нет никого, кто мог бы сказать, что моя национальность выше или круче, чем национальность кого-то. Мой заместитель — донской казак, православный. Буквально на днях я ему вручил Героя Чеченской Республики, подписанный Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Если бы мы к кому-то относились предвзято, стал бы донской казак, православный, с Ростова, Героем Чеченской Республики? Нет.

У нас есть боец Олег, позывной Батя, из Татарстана, тоже получил Героя Чеченской Республики. Я сейчас отправил документы, представил еще 5-6 ребят на звание Героя Чеченской Республики, один из них Хохол, по национальности украинец. Даст Бог, в скором времени буду им тоже вручать Героя. Для чего я это рассказываю? Чтобы все услышали, что в спецназе «Ахмат» нет деления ни на национальности, ни на вероисповедание. У меня в спецназе «Ахмат» есть четыре православных священника и четыре имама. Это лучшие священники и лучшие имамы. Это мои очень близкие друзья-сподвижники, братья по оружию. И когда мы между собой разговариваем ближе нас друг друга нет. И вот это понимание, прежде всего, мы должны довести до нашего населения.

Верю ли я, что мне дадут жить спокойной жизнью на пенсии? Нет, конечно. У меня такое количество врагов, что вся моя жизнь будет с оружием в руках. Вряд ли я с ним до самой смерти расстанусь. Я это прекрасно понимаю и готов к любому исходу. Я готов, если будет команда, пусть меня забросят куда-нибудь на Украину, прямо в Киев. Я покажу, как надо воевать в тылу врага. Я за свою жизнь не беспокоюсь. Я знаю, я нахожусь на священной войне. Я воюю против сатанистов, против войск антихриста Даджаля. Все священные писания говорят, что мы мусульмане и христиане будем воевать объединившись. И те христиане, о которых там идет речь, это именно православные. Я надеюсь, что мы сегодня механизм нашего объединения как раз и запустили.

Почему наши враги так сильно этого боятся? Почему они так не хотят, чтобы мы были едины? Да потому что в этом случае нам не может противостоять никто. Но мы будем делать то, что мы должны. И даст Бог, мы добьемся своего. Вот это наша сила, объединенная сегодня. Вот она, спецназ «Ахмат». Лучшее подразделение в России. Пусть назовут мне более боеспособное подразделение, чем спецназ «Ахмат». Пусть они мне его покажут. Я покажу количество населенных пунктов, которые мы освободили, количество контратак противника, которые мы остановили малыми силами. Все три года нас отправляли туда, где была самая сложная и тяжелая ситуация. Ни в одном месте мы не отступили. Пусть мне покажут хоть одно такое боеспособное подразделение как спецназ «Ахмат».

А за счет чего мы такие боеспособные? За счет нашего внутреннего мира, морального состояния, и за счет того, что мы максимально доводим до ребят, что мы находимся на священной войне, что мы не воюем за клочок земли, и что мы все являемся друг другу братьями. То, что их командир всегда находится рядом с ними. Я никогда не был от них далеко. Они всегда меня слышали в эфире. Там, где было сложно, я всегда приходил туда и показывал себя своим бойцам, что я не боюсь, что я с ними. Мы должны таким образом формировать состояние психологическое наших подчиненных для того, чтобы они понимали, что мы с ними, как в том мультфильме: “ты и я одной крови”. Вот в этом случае будущее России будет великим.

Начнем делиться — не будет России. Не нравятся кому-то чеченцы, не будет России. Не нравятся дагестанцы, не будет России. Не нравятся кому-то русские, не будет России. Мы друг без друга не сможем существовать, мы одно целое, и у нас нет будущего друг без друга. Я истинноверующий мусульманин, для меня ментально ближе турки? Нет. Для меня ментально ближе арабы? Нет. Для меня ментально ближе любая другая мусульманская страна? Нет.

Для меня ближе ментально русские, с которыми я столько лет прожил. Да, мы ходим через разные двери к Богу. Но это ни о чем не говорит. Бог у нас один. Мы все поклоняемся общему Богу-Творцу. Как вы видите свое поклонение, это ваше право. Как видят его мусульмане, это их право. Но мы через разные двери входим к одному Богу. И этот Бог нас призывает к тому, чтобы мы объединились. Только вместе мы с вами получим наше будущее, великую Россию, которую не сможет победить никто. Нет такой силы, которая смогла бы поразить Россию и поставить нас на колени. Нет.