В Москве в гостинице «Измайлово» 30 ноября прошел третий съезд незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова». Старейшая оппозиционная организация страны в очередной раз подготовила документы для получения регистрации, активисты обсудили военные действия на Украине и призвали россиян готовиться к 30-летней войне, которая «полыхнет» от Казахстана до Прибалтики. За съездом наблюдал спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Среди выжженного поля



Один из лидеров организации Михаил Аксель прибыл на место съезда заранее, он ходил по коридорам и приветствовал своих разношерстных товарищей. Участники СВО с медалями на груди, прихрамывая, заняли очередь на регистрацию за совсем юными нацболами в футболках «Гражданской обороны» и The Exploited. Аксель был явно доволен — на съезд приехало больше двухсот человек из 46 регионов России, в основном это молодые люди — не старше 35 лет.

— Желающих было еще больше. Сейчас у нас фантастический рост, вступают в партию со всей страны, — рассказывает Аксель своему соратнику. Тот понимающе кивает.

В очереди замешательство, гости съезда из регионов приметили седовласого мужчину, которого приняли за лидера РНЕ Александра Баркашова.

— Похож, — говорит один, — но ты загугли!

— Нет, Баркашов почти лысый, а этот нет, — отвечает шепотом второй и показывает экран телефона, — да и чего ему тут делать?

Загадочным крепким стариком оказался бывший руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе, 1-й секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Владимир Лакеев. Он среди небольшого числа тех, кого нацболы считают своими союзниками. Кроме Лакеева в «шорт-лист» попали политик Роман Юнеман и соратник Игоря Стрелкова по Русскому движению Михаил Полынков.

— В России осталась только патриотическая оппозиция. Либералы сначала предали нас и протест — ушли с площади Революции, а затем предали свой народ и страну. Практически все они поддержали Украину, донатят ВСУ и желают России поражения. Политически их больше не существует! — словно приговор зачитывал с трибуны съезда Аксель.

«Предательство на площади Революции» — ключевой для нацболов и Эдуарда Лимонова исторический момент в декабре 2011 года, когда недовольные результатами выборов москвичи массово вышли на улицу. Лимонов считал, что только митинг у ЦИКа может изменить ситуацию, а либеральные лидеры пошли на договоренности с мэрией Москвы и увели людей на Болотную площадь. После этого случая партия Лимонова порвала все отношения с либералами, а акции на Болотной площади на годы вперед стали своеобразным громоотводом для оппозиции.

Несмотря на расчищенное от конкурентов политическое поле и заметный рост сторонников, нацболы считают, что политически выжили только благодаря СВО. Партийный функционер из Санкт-Петербурга Андрей Милюк рассказал с трибуны, что политические свободы в стране стремительно таяли еще до СВО, ковидные ограничения окончательно убили уличную политику, и партия ожидала масштабного уголовного дела, но февраль 2022 года спутал карты и переключил внимание борцов с экстремизмом на национал-предателей.

— Парадоксально, но война — это свобода!.. Мы требуем вернуть россиянам политические свободы. Ограничения во внутренней политике расцениваем как форму русофобии, это презрение к собственному народу, — заявил Милюк.

Кроме политических свобод во внутренней политике России нацболов беспокоит проблема нелегальной миграции и вымирание нации. Последнюю проблему они предлагают решить не запретительными мерами, такими как борьба с «чайлдфри», а финансовой поддержкой многодетных — «растить детей — это дорого». Мигрантов же предлагается перестать пускать в Россию «бездумно» и сделать упор в экономике на автоматизации и повышении производительности труда.

Регистрация любой партии, участие любого кандидата в выборах, вплоть до муниципальных — все это зависит от политического решения в администрации президента, считают нацболы.

— Вероятность, что это решение примут в нашу пользу — около ноля, — заключил Милюк.

«Около ноля» — именно так назывался роман бывшего советника президента России Владислава Суркова. Его нацболы считают архитектором внутриполитической системы, в которой живет российское общество. Его же нацболы обвиняют в «предавших Донбасс» Минских соглашениях и предполагают, что за будущим «договорняком», который попытаются навязать России, «маячит тень Суркова».

Украинский вопрос

Боевые действия на Украине — ключевая тема всего съезда. Нацболы, пожалуй, единственная политическая сила, которая декларировала готовность к войне на постсоветском пространстве в течении многих лет, а Лимонов прямо указывал в нескольких интервью, что война с Украиной неизбежна. Вот и сегодня съезд открывали видеопоздравления соратников с фронта, а большинство выступающих либо сами воевали, либо участвуют в работе разнообразных цехов по поддержке фронта всем необходимым.

— Мы единственная в стране воюющая партия, многие наши сторонники погибли в Донбассе, многие продолжают воевать в разных подразделениях. Ни одна партия с нами в этом не может сравнится, — рассказал с трибуны съезда Тимофей Ермаков.

Нацболы в своих выступлениях посетовали, что если бы власти прислушались к ним раньше, то жертв и лишений в Донбассе, да и в других частях Украины было бы меньше.

— Сегодня если не довести СВО до конца, то это приведет к большой войне, Запад использует передышку, восстановит военный потенциал и ударит по нам, поэтому капитуляция Киева должна быть полной и безоговорочной. Для этого требуется мобилизация экономики и общества, увеличение армии, и обязательная ротация первой волны мобилизованных, — зачитал заявление партии Александр Аверин.

— Все верно, в Сирии сейчас результат договорняка очень показательный — поддержал из зала слова Аверина мужчина в черном френче.

Все делегаты единогласно поддержали предложение Аверина.

Берия спасет Россию

Пожалуй, самые пугающие перспективы обрисовал все тот же Аксель, который озвучил партийную стратегию. Она пророчит в ближайшем будущем сразу несколько войн на границах России и внутриполитическую турбулентность.

— Россия будет втянута в постоянный военный конфликт на постсоветском пространстве. СВО — это только начало новой Тридцатилетней войны. Приднестровье, русский Казахстан, русская Прибалтика, партия везде будет готова воевать за интересы России. Путин не вечен. Элиты постпутинского государства вцепятся друг другу в глотки, когда будут делить собственность и власть. Но этот раскол пойдет нам на пользу, — по-ленински сделал вывод Аксель.

Свою речь он закончил лозунгом: «Да, смерть!» Зал ответил тоже самое дружно и троекратно.

Чтобы России выстоять в этом агрессивном изменившемся мире необходимо «обнулить олигархов», пересмотреть итоги приватизации 90-х, усилить армию и восстановить промышленность, считают в «Другой России».

— Армия слишком долго была закрытой структурой. Вскрывшийся масштаб коррупции в среде высших чинов вызвал всеобщее народное возмущение. Чтобы навести в армии порядок, нужно вспомнить методы Дзержинского, Сталина и Берии, — заявил Александр Аверин.

Мрачные мысли о перспективах будущего немного разрядила партийная активистка Ольга Шалина, которая рассказала, как «Другая Россия» строит школу в селе Нижнее Луганской области. У местных властей средств на это нет, поэтому всю работу выполняют нацболы.

— Кто хочет провести незабываемые зимние дни на строительстве школы, обращайтесь ко мне, — сказала Шалина.

— Что по бабкам? — выкрикнул из зала молодой парень.

— Бабки в селе есть — ответили парню.

Дикое дерево и фельдфебель

Отдельный и финальный блок съезд посвятил проблемам культуры.

— Мы требуем лишить государственного финансирования надзирающих за культурой цензоров и перестать обращать внимание на «общественников» с кругозором отставного фельдфебеля. Следует прекратить всю эту насквозь лживую «борьбу за нравственность». Нельзя преследовать людей за их творчество и образ жизни, — заявил Кирилл Имашев.

Имашев вслед за Лимоновым считает, что подходить к культуре надо осторожно и позволить ей расти как дикому дереву. Но сейчас ситуация не здоровая и «надзиратели за культурой» под видом борьбы за нравственность навязывают россиянам «безвкусный официоз».

— Так настоящий патриотизм подменяется ханжеством. Попытка приструнить культуру — всегда риск ее потерять, а значит и проиграть борьбу за умы. Отмена и травля культурных деятелей отворачивает от страны молодых людей. Из попавших под преследования безобидных артистов и блогеров, прежде далеких от политики, государство само создает себе врагов, — заключил Имашев.

Закончился съезд вручением памятных знаков нацболам, участвовавшим в боевых действий в Новороссии с 2014-го по 2024 год.