Внешнеторговый оборот России и Китая за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7% и достиг рекордных $218,17 млрд, выяснил RTVI. Основными статьями российского экспорта оставалось сырье, а Китай поставлял прежде всего автотранспорт и бытовую электронику. Как изменилась российско-китайская торговля за год и по каким ценам Китай закупает у России нефть и газ — в материале RTVI.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу удвоить товарооборот к 2024 году до $200 млрд со $100 млрд в год в 2018 году. Достижение этой планки в восприятии официальных лиц Москвы и Пекина стало неким символом успеха российско-китайских отношений и опровержением фразы «тепло в политике, холодно в экономике», при помощи которой описывали сотрудничество двух стран еще в 2018 году.

Хотя данные за декабрь 2023 года еще не опубликованы, рост за последние 12 месяцев — с декабря 2022 по ноябрь 2023 года — составил 25,09%. За этот период Россия и Китай наторговали на $236 млрд, что на $47,3 млрд больше, чем с декабря 2021 по ноябрь 2022 года.

В суммарном товарообороте доминирует российский экспорт в Китай — за рассматриваемый период Россия поставила товаров на $127 млрд, а Китай — на $109 млрд. Оба показателя растут, но при этом особую скорость набирает китайский экспорт — его прирост по сравнению период с декабря 2021 по ноябрь 2022 года составил 45,66%. Объем же российского экспорта за тот же период увеличился на 11,55%.

На момент публикации данного материала данные об объемах торговли России и Китая за декабрь 2023 года еще не были подсчитаны, из-за чего нельзя подсчитать и итоги 2023 года. Чтобы понять динамику роста российско-китайской торговли, RTVI решил сравнить результаты последних 12 месяцев, по которым есть статистика — с ноября 2022 по декабрь 2023 года.

По китайской таможенной статистике оборот торговли Китая с Россией за 11 месяцев 2023 года составил $218 млрд, при этом темп прироста был на уроне 26,7%. С учетом того, что в то же время наблюдалось сокращение общих объемов китайской внешней торговли, результаты двусторонней торговли выглядят впечатляющими, сказал в беседе с RTVI профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, торгпред России в Китае (2001-2013 гг.), Сергей Цыплаков:

«Россия вышла на первое место среди торговых партнеров Китая на европейском континенте. Она обошла Германию. Объемы торговли с Россией превысили также объемы торговли Китая с Австралией, товарная структура торговли с которой схожа с российской».

Доля России во внешней торговле Китая поднялась до уровня чуть выше 4%, тогда как в 2021 году она составляла только 2,4% сказал Цыплаков.

Отличительной особенностью торговых связей с Китаем является быстрый рост российского импорта из Китая, который за 11 месяцев года вырос на 52%. «Шел активный процесс замены Китаем выпавших поставок из ЕС, китайские компании насколько это было возможно, заменили западный бизнес, который прекратил деятельность в России», — сказал Цыплаков.

По данным ФТС России, за 10 месяцев года суммарный импорт России вырос на 15,6%, но темпы прироста импорта из Китая были существенно выше. Можно предположить, что в настоящее время удельный вес Китая в российском импорте составляет порядка 40%, тогда как в 2021 г. он был на уровне 24%.

Как изменился экспорт российских энергоресурсов

Россия продолжает наращивать объемы поставок нефти и газа в Китай. При этом в денежном выражении объем поставок нефти по сравнению с январем-ноябрем 2022 года вырос только на 0,61%, следует из подсчетов RTVI. Но при этом экспорт в материальном выражении вырос почти на четверть — на 22,18%. Если же сравнивать средние цены за баррель, рассчитанные на основе китайской статистики, за январь-ноябрь 2022 и 2023 годов, то она упала на 17,72%, подсчитал RTVI.

Всего с января по ноябрь 2023 года Россия продала сырой нефти в Китай на $55,018 млрд , следует из подсчетов RTVI на основе данных главного таможенного управления КНР. Наибольшие объемы продаж пришлись на август — тогда экспортировали 10 541 млн кг (эквивалентно около 77,29 млн баррелей) сырой нефти стоимостью $5,976 млрд. При этом в физическом объеме также удачным был июнь 2023 года — в Китай экспортировали 10 494 млн кг (76,94 млн баррелей). Однако в денежном эквиваленте вышло меньше — $5,443 млрд. Наименьший объем был поставлен в апреле — 7 113 млн кг (52,15 млн баррелей) стоимостью $3,806 млрд.

Что касается российского экспорта в Китай, то для него наиболее удачным был 2022 г., когда на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры происходил быстрый рост поставок в физических объемах поскольку Китай отказался от антироссийских санкций. Возник «кумулятивный эффект» в результате чего российские поставки в Китай в стоимостном выражении выросли на 43%, рассказал Цыплаков.

В 2023 г. ситуация была уже не столь благоприятной. Мировые цены на энергетические товары по большей части находились под давлением. Это сразу же отразилось на российском экспорте. По официальным данным ФТС России суммарный экспорт за 10 месяцев года в стоимостном выражении просел на 21,8%. Однако экспорт в Китай продолжал рост. Китайские закупки в России, по китайским данным, за 11 месяцев выросли почти на 12%. Этот рост был достигнут за счет существенного увеличения поставок в физических объемах. Другой стратегии экспорта энергоресурсов в сложившейся ситуации просто не было. «И в предыдущие периоды, когда цены на нефть снижались, была практика компенсировать потери за счет роста объемов физических поставок», — отметил в разговоре с RTVI Цыплаков.

Доля российской нефти в суммарных закупках нефти Китаем растет. По данным китайской таможни, импорт нефти из России за 11 месяцев года увеличился на 22% и составил порядка 100 млн т. При суммарном импорте нефти Китаем в объеме 515 млн т, который увеличился на 12,1% на долю России пришлось примерно 19,5%. «В последние годы Россия и Саудовская Аравия оставались на примерно одинаковом уровне поставок нефти в Китай, но сейчас Россия обходит саудовцев. Однако остается открытым вопрос в том, насколько Китай готов в долгосрочной перспективе увеличить свою зависимость от поставок нефти из России, тогда как Пекин долгое время постоянно придерживался стратегии диверсификации поставок энергоресурсов? Ведь это вопрос энергетической безопасности», — задался вопросом эксперт.

Цена экспорта российской нефти состоит из нескольких частей. «Значительная часть нефти поставляется по линии долгосрочных контрактов, в которых содержится формула цены. Пересматривалась она или нет, мы не знаем, но я думаю, что скорее нет», — объяснил эксперт. Также нефть продают независимые трейдеры, у них покупателями выступают китайские нефтеперерабатывающие заводы — и как раз такие трейдеры скорее всего поставляли нефть со скидками, что и повлияло на уровень цены, отметил Цыплаков.

Значительно вырос экспорт трубопроводного природного газа, которого с января по ноябрь продали на $5,886 млрд — это на 65,97% больше, чем за январь-ноябрь 2022 года. Примечательно, что китайская статистика указывает только денежные объемы экспорта. С 2022 года она не приводит данные о том, сколько именно Китай импортировал природного газа по трубам, обратил внимание RTVI.

С сжиженным природным газом (СПГ) ситуация иная. Его поставки из России в Китай упали на 21,15% в денежном выражении по сравнению с январем-ноябрем 2022 года — всего за прошедшие 11 месяцев 2023 года они составили $4,806 млрд против $6,254 млрд. Но в материальном выражении поставки, наоборот, выросли на 28,2% — с 5 887 тыс. тонн до 7 547 тыс. тонн.

Что Россия и Китай продают друг другу больше всего

Помимо нефти, газообразного природного газа и СПГ, в структуре российского экспорта в Китай в первую пятерку также входят битуминозный уголь и топливные мазуты — их поставили соответственно на $10,262 млрд и $4,200 млрд (73 972 млн кг и 8 521 млн кг в физических объемах). Также крупными статьями российского экспорта являются антрациты, алюминий, лесоматериалы, целлюлоза, никель, железная, медная, свинцовая и никелевая руды. Среди других статей экспорта значительны объемы поставок различных растительных масел (более $857 млн), ракообразных ($849 млн), соевых бобов ($634 млн), минтая ($631 млн) и трески ($322 млн).

В российском импорте из Китая лидируют малолитражные автомобили с двигателями объемом от 1000 до 2000 кубических см — в Россию за 11 месяцев 2023 года ввезли 349 296 автомобилей общей стоимостью $5,084 млрд, следует из китайской таможенной статистики . Следующими в топе (по денежному объему импорта) идут дорожные тягачи для полуприцепов, микроавтобусы и смартфоны — последних в России привезли в количестве более 19 млн штук. Также в Россию активно ввозят китайские экскаваторы, электронные телевизоры, пневматические шины, одежду.

Примечательны и другие статьи китайского экспорта в Россию. Например, за январь-ноябрь 2023 года $340 млн составил импорт по статье «другие продукты, содержащие никотин, которые не сжигаются для вдыхания», — судя по всему, под этим подразумеваются различные электронные сигареты и вейпы. Также в Россию привезли более 2 170 502 компьютеров (указаны как «прочие вычислительные портативные машины массой не более 10 кг») общей стоимостью $1,121 млрд.

В 2023 году наблюдался эффект замещения основных поставок из Европы Китаем, отметил Цыплаков.

«Однако эффект замещения не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно этот эффект будет исчерпан, китайцы уже нарастили свою долю, которую скоро будет некуда наращивать».

В этих условиях в силу вступят фундаментальные факторы — объем платежеспособного спроса в России, возможности российских импортеров закупать продукцию с учетом низкого курса рубля. Исходя из этого эксперт допускает, что в 2024 году темп роста импорта из Китая снизится.