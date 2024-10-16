Знаменитости и инфлюенсеры с обширной фан-базой — важный инструмент в предвыборной гонке кандидатов в президенты США. Камала Харрис, которая родилась в Калифорнии и часто проводит время в Лос-Анджелесе, может похвастаться длинным списком сторонников из Голливуда, включая певицу Тейлор Свифт с миллионами поклонников. Дональда Трампа же на предвыборном митинге в Пенсильвании публично поддержал самый богатый человек в мире Илон Маск. Кто еще из американских знаменитостей встал на сторону Харрис или Трампа — в материале RTVI.

Звездная команда Харрис

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт, самая богатая женщина в музыкальной индустрии по версии Forbes, публично поддержала Камалу Харрис сразу по окончании ее сентябрьских дебатов с Дональдом Трампом. Тогда Свифт опубликовала в своем Instagram* на аудиторию из более чем 280 млн подписчиков пост, в котором назвала Харрис «уверенным в себе и талантливым лидером».

Певица сопроводила публикацию своей фотографией с кошкой и подписью «Бездетная кошатница». Это отсылка к нашумевшему заявлению кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса в 2021 году, когда тот сказал, что Демократической партией управляет «кучка бездетных кошатниц, которые несчастны из-за своей собственной жизни и сделанного ими выбора». Активно припоминать эту фразу политику стали после того, как Трамп выбрал его своим напарником.

В том же посте Свифт обвинила Трампа в использовании ее образа, сгенерированного искусственным интеллектом, якобы поддерживающего президентскую кампанию республиканца. Речь идет о публикации экс-президента в соцсети Truth Social с мемом, где исполнительница в образе дяди Сэма призывает голосовать за Трампа, и сообщением от самого республиканца: «Я согласен». Как отмечает NBC News, в точности такой же мем изначально появился в сети с другим текстом: «Тейлор хочет, чтобы вы проголосовали за Джо Байдена». Вероятно, позже его отредактировали сторонники Трампа.

На другом скрине из соцсети X, которым поделился Трамп, изображены девушки в футболках «Свифтис (обозначение группы поклонников Тейлор Свифт. — Прим. RTVI) за Трампа», вероятно созданные с помощью ИИ. Картинка была помечена как «сатирическая», а ее заголовок гласил: «Свифтис обращаются к Трампу после того, как ИГИЛ** сорвал концерт Тейлор Свифт». Оригинальный твит был опубликован через несколько дней после отмены концертов певицы в Вене из-за готовившегося теракта.

Свифт также призвала своих поклонников посетить американский правительственный сайт по информированию избирателей о президентских выборах. За 24 часа по ссылке с аккаунта певицы перешли более 400 000 человек, что более чем в 10 раз превысило трафик за предшествующую неделю.

Ответ Трампа не заставил себя долго ждать: спустя несколько дней республиканец написал в соцсети Truth Social: «Я ненавижу Тейлор Свифт!»

Джордж Клуни

Незадолго до выхода Джо Байдена из президентской гонки Джордж Клуни, актер и один из главных спонсоров Демократической партии, опубликовал колонку в The New York Times, в которой призвал президента США отказаться от участия в выборах в пользу другого кандидата. В итоге это и произошло, а Клуни поддержал Харрис «в ее историческом стремлении».

Опра Уинфри

Телеведущая Опра Уинфри, одна из самых влиятельных представителей американского телевидения, выступила в поддержку Харрис на Демократическом национальном съезде в августе, а затем взяла у нее интервью в традиционном для себя формате «ток-шоу» в сентябре. «Здравый смысл подсказывает вам, что Камала Харрис и Тим Вальц могут обеспечить нам порядочность и уважение», — сказала Уинфри на съезде демократов.

Дженнифер Лоуренс



Актриса Дженнифер Лоуренс подтвердила, что поддерживает Харрис в президентской гонке, в сентябрьском интервью People. «Я голосую за Камалу Харрис, потому что считаю ее потрясающим кандидатом и знаю, что она сделает все возможное для защиты репродуктивных прав», — сказала актриса. Она добавила, что, по ее мнению, «самое главное — не допустить в Белый дом человека, который собирается запретить аборты».

Роберт Де Ниро

Актер Роберт Де Ниро озвучивал рекламу предвыборной кампании Байдена, в которой Трамп предстает как кандидат с желанием «отомстить». «Мы знали, что Трамп вышел из-под контроля, когда был президентом. Затем он проиграл выборы 2020 года и сорвался, отчаянно пытаясь удержать власть», — говорит в ролике Де Ниро.

Обладатель «Оскара» поддержал Харрис на онлайн-мероприятии по сбору средств в поддержку ее кампании с участием известных американцев итальянского происхождения. Вместе с Де Ниро Zoom-конференцию посетили актер Стив Бушеми, бывший мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

К звездной команде Камалы Харрис также присоединились актрисы Барбра Стрейзанд, Обри Плаза, Джейми Ли Кертис, Минди Калинг, Ева Лонгория и Керри Вашингтон, поп-звезда Билли Айлиш и ее брат FINNEAS, музыканты Джон Ледженд и Брюс Спрингстин, звезда кантри-рока Линда Ронстадт, актер и бывший рестлер Дэйв Батиста, режиссеры Спайк Ли и Мел Брукс, легенда соула Стиви Уандер.

Еще одна американская суперзвезда, певица Бейонсе, публично Харрис не поддерживала, но разрешила ей использовать свою песню «Freedom» в рамках предвыборной кампании. Эта композиция стала гимном на многих демонстрациях после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году, отмечает CNN.

Десятки американских знаменитостей также уже приняли участие в мероприятиях в поддержку Харрис. Например, только один виртуальный фандрайзинг «Комики за Харрис» собрал более $460 000 для кампании кандидата от Демократической партии.

Популярности Камалы Харрис среди американской молодежи поспособствовала британская певица Charli XCX. Летом этого года она выпустила альбом с неоново-зеленой обложкой под названием «Brat» (можно перевести как «ребенок, которая плохо себя ведет или балуется»). Исполнительница пояснила, что выбор названия и дизайна — символ «уверенности в себе, выставления себя напоказ, выхода в свет, нахождения в центре внимания». После объявления об участии Харрис в президентских выборах фон в аккаунте политика в соцсети Х изменился на зеленый по аналогии с обложкой альбома «Brat». Певица кандидата от демократов поддержала твитом «Камала — это Brat», и он завирусился среди зумеров. Ранее RTVI рассказывал, как демократы используют мемы и TikTok в президентской гонке.

Звездная команда Трампа

Илон Маск

Самый богатый человек в мире по версии Bloomberg, глава американских корпораций Tesla, SpaceX и X Илон Маск — это, вероятно, козырь в рукаве кандидата в президенты Дональда Трампа. При этом в 2020 году Маск поддерживал Байдена, а в 2016 году говорил, что «характер Трампа плохо отражается на США». Но за несколько лет, пока в Овальном кабинете работал демократ, предприниматель перешел на сторону республиканца.

Миллиардер публично высказался в поддержку Трампа после того, как на политика было совершено покушение в Батлере, штат Пенсильвания. Спустя некоторое время в этом же городе Маск впервые лично появился за бронезащитным стеклом на предвыборном митинге Трампа, заявив, что экс-президент «должен победить на выборах, чтобы сохранить Конституцию и демократию в Америке». Покушение на республиканца предприниматель назвал «настоящей проверкой характера» и добавил, что в случае поражения Трампа «это будут последние выборы».

Еще до объявления о поддержке Трампа Маск помог запустить комитет по политической активности America PAC в поддержку предвыборной кампании республиканца и дал понять, что окажет финансовую поддержку. The Wall Street Journal сообщал, что миллиардер будет «донатить» комитету $45 млн в месяц, но сам Маск эту информацию отрицает.

Ранее Трамп говорил, что в случае своего избрания создаст комиссию по эффективности работы федерального правительства и этот орган возглавит Маск. «В администрации Байдена Маск в лучшем случае оставался на втором плане. В администрации Трампа, если он выиграет второй срок, Маск будет в центре внимания», — сказал аналитик инвестиционной компании Wedbush Securities Дэн Айвз в беседе с WSJ.

Канье Уэст

В феврале этого года музыкант Канье Уэст заявил журналистам, что поддерживает Трампа — несмотря на то, что их отношения были не самыми лучшими и переживали разные периоды. А в августе рэпера заметили за рулем Tesla Cybertruck возле места проведения предвыборного митинга республиканца в Калифорнии.

Халк Хоган

Икона рестлинга Халк Хоган назвал Трампа «настоящим американским героем» и «величайшим президентом», выступая в июле на Республиканском национальном съезде. Под гром аплодисментов и одобрительную улыбку кандидата в президенты от республиканцев он продемонстрировал свой фирменный жест, разорвав на себе футболку, под которой оказалась красная майка с фамилиями Трампа и Вэнса.

Закари Ливай

Исполнитель главной роли в супергеройском фильме «Шазам» Закари Ливай изначально поддерживал Роберта Кеннеди-младшего. Когда тот снялся с гонки, актер выразил свою поддержку Трампу. Ливай заявил, что «в идеальном мире» проголосовал бы за Кеннеди, но «из двух вариантов» выбирает «президента Трампа».

Отец Леди Гаги

Джозеф Джерманотта, предприниматель и отец поп-звезды Леди Гаги, поддержал «патриота» Трампа в сентябрьском эфире Fox News. Сама Леди Гага чью-либо сторону из кандидатов в президенты публично еще не занимала, хотя в 2021 году выступала в Вашингтоне на инаугурации Байдена и Харрис, которых назвала своими героями.

Дональда Трампа также поддержали актеры Роб Шнайдер, Рассел Брэнд, Джон Войт, Деннис Куэйд и Рэнди Куэйд, актрисы Эмбер Роуз и Розанна Барр, автогонщица Даника Патрик, глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт, певец Кид Рок, автор латиноамериканских песен Ники Джем, исполнители кантри-музыки Джейсон Олдин и Крис Янсон, рэперы Азилия Бэнкс и Lil Pump.

Необычную поддержку Трамп получил от рэпера 50 Cent — после летнего покушения в сети завирусились мемы с фотографией экс-президента под песню музыканта «Many Men (Wish Death)». Количество прослушиваний этого трека на стриминговых платформах резко выросло, а сам рэпер на волне «хайпа» опубликовал твит с лицом республиканца на обложке своего альбома «Get Rich or Die Tryin’».

Тогда многие предположили, что 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джеймс Джексон III) таким образом публично поддержал кандидатуру Трампа, но сам рэпер заявил, что в выборы вмешиваться не собирается. При этом музыкант добавил, что отождествляет себя с республиканцем из-за его реакции на нападение. «Он сказал, что надо драться. И именно так я и поступил после того, как стреляли в меня. Я просто перешел в режим борьбы», — отметил Джексон.

В июне рэпер уже намекал на возможность своей поддержки экс-президента, когда сказал, что темнокожие мужчины «идентифицируют себя с Трампом», потому что им так же, как и ему, предъявляли обвинения по закону RICO (федеральный закон о преступных организациях).

* деятельность Meta по реализации Instagram в России признана экстремистской и запрещена

** ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» — организация признана в России террористической и запрещена