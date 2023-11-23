Крайне правый популист Герт Вилдерс, чья «Партия свободы» одержала победу на выборах в Нидерландах, может стать новым премьер-министром страны. Предварительно, его партия получила 37 мест в нижней палате парламента. Потенциальный глава правительства за свою политическую карьеру успел отличиться ярой критикой ислама, хорошим отношением к России, а также продвижением идеи выхода Нидерландов из Евросоюза. Впрочем, впереди Вилдерса ждут сложные переговоры по созданию коалиционного правительства, которые могут занять несколько месяцев. О политический взглядах «нидерландского Трампа», а также о его отношении к помощи Украине — в материале RTVI.

Предстоят месяцы переговоров: станет ли Вилдерс премьером

22 ноября в Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы. Изначально избрание новых членов палаты представителей (нижней палаты парламента) было запланировано на 2025 год, однако в июле премьер-министр Марк Рютте объявил об отставке своего коалиционного правительства, так как там не смогли договориться о решении миграционной проблемы.

По предварительным итогам, «Партия свободы» (PVV) Вилдерса получила 37 из 150 мест в палате представителей. Второе место с большим отставанием заняла коалиция из Лейбористской партии и «Зеленых левых» (GroenLinks-PvdA) под руководством бывшего вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса (25 мест).

Третье досталось пока что находящейся у власти консервативной Народной партии за свободу и демократию (VVD) — 24 места. Примечательно, что возглавившую VVD вместо Рютте министра юстиции Дилан Ешильгез-Зегериус считали потенциальной кандидаткой на роль первой женщины-премьера. Четверку лидеров с 20 местами замыкает центристская партия «Новый социальный контракт» (NSC) Питера Омцигта, образованная лишь за три месяца до голосования. Всего, по предварительным данным, в новый парламент вошли 15 партий.

Поскольку ни одна из политических сил не смогла получить большинство, впереди участников ждет сложный путь переговоров о создании коалиции. Он может изрядно затянуться, учитывая радикальные взгляды и прошлые высказывания Герта Вилдерса. К тому же на создание уходящего сейчас коалиционного правительства Марка Рютте ушло 299 дней. Одна из вероятных комбинаций: союз между «Партией свободы», VVD и NSC. У такой коалиции в общей сложности будет 81 место в парламенте, что позволит сформировать кабмин (для большинства необходимо 76 мест).

Однако не все представители других партий поддерживают выход страны из Евросоюза — так называемый Nexit (по аналогии с британским Brexit), что значительно усложнит формирование союза для Вилдерса. При этом Нидерланды были одной из шести стран-основательниц Европейского сообщества, предшественника ЕС. Однако в Еврокомиссии заявили, что не особо беспокоятся по поводу выхода страны из союза.

«Мы продолжаем рассчитывать на активное участие Нидерландов в Евросоюзе», — сказал представитель Еврокомиссии.

«Кошмар для Брюсселя»: что Вилдерс говорил о России, Украине и исламе

Если Герт Вилдерс после формирования правительства все же заполучит кресло премьер-министра, он может оказаться настоящей головной болью или даже «кошмаром для Брюсселя», как отмечает Politico. И не только из-за перспективы выхода страны из ЕС. Это в том числе связано с вооруженным конфликтом на Украине, так как потенциальный премьер выступал против предоставления военной помощи Киеву. Теперь стан противников выделения средств и оружия украинской стороне в ЕС пополнит еще и Вилдерс — вдобавок к премьеру Венгрии Виктору Орбану и главе правительства Словакии Роберту Фицо.

К тому же его партия еще летом 2022 года голосовала за снятие санкций с России, однако безуспешно.

Впрочем, лидер «Партии свободы» уже давно известен положительным отношением к российским властям. Так, он хвалил правление Владимира Путина, выступая против «истерической русофобии» в Европе.

«Владимир Путин — лидер, что бы вы о нем ни думали. Я критикую многое из его политики. Но я аплодирую ему, как и мистеру [экс-президенту США Дональду] Трампу, за то, что они являются лидерами, которые отстаивают интересы российского и американского народов. Нам не хватает такого лидерства в Европе», — заявил Герт Вилдерс в интервью RT в 2018 году.

«Россия — не наш враг. Русский народ, конечно, не наш враг. Мы должны лучше понимать друг друга, работать вместе, а не твердить о русофобии», — подчеркнул он в том же интервью.

Однако с началом вооруженного конфликта на Украине Вилдерс «дистанцировался от Кремля», признает The Guardian.

«Российское вторжение на Украину является вопиющим и заслуживающим осуждения нарушением украинского суверенитета. Запад совершил огромную ошибку, не исключив членства Украины в НАТО, но российскому военному вторжению нет оправдания», — писал нидерландский политик в соцсетях 24 февраля 2022 года.

В том же месяце его партия выступила за провозглашение нейтралитета Нидерландов в конфликте, но инициатива провалилась в парламенте. «Я симпатизирую украинцам, но я представляю миллион голландских граждан, которые меня избрали», — признавал политик.

Кроме того, Вилдерс известен и своими антиисламскими высказываниями. К примеру, он призывал «обратить вспять» исламизацию страны путем закрытия мечетей и мусульманских школ, а также запретом Корана. Однако к этим парламентским выборам он все же несколько смягчил риторику.

«Я очень хорошо понимаю, что [другие] партии не хотят быть в правительстве с партией, которая хочет антиконституционных мер. Мы не собираемся говорить о мечетях, Коране и исламских школах», — пообещал он накануне голосования.

Из-за своего радикального подхода к исламу, который Вилдерс педалировал в течение многих лет, политик даже попал в дипломатический скандал. В 2009 году он был приглашен в Лондон членом палаты лордов Великобритании для показа своего антиисламского фильма «Фитна», в котором идеи, изложенные в Коране, назывались «фашистскими». Однако накануне отъезда Вилдерс получил письмо из британского МВД, в котором сообщалось: ему запрещен въезд в страну, поскольку «его присутствие в Соединенном Королевстве создаст серьезную угрозу фундаментальным интересам британского общества».

«Золотой помпадур», котики в соцсетях: факты из жизни

Будущий крайне правый политик родился в 1963 году в городе Венло, недалеко от границы с Германией. Он вырос в католической семье вместе со старшим братом и двумя сестрами. У главного борца с мигрантами — смешанное происхождение. Его отец Йоханнес Андреас Вилдерс — «коренной» голландец, зато у матери — индонезийские корни.

При этом непосредственно о личной жизни «нидерландского Трампа», которого так прозвали из-за радикальных политических идей, известно мало. Он женат на Кристине Вилдерс (до замужества Марфай) — бывшей венгерской дипломатке еврейского происхождения, отмечают СМИ. Также у него живут две кошки, «у которых есть свои аккаунты в соцсетях».

За исламофобские заявления Вилдерсу часто угрожали расправой. Многие годы он менял убежища и использовал во время путешествий маскировку, включая парики и очки. Сейчас он живет с телохранителями в охраняемом доме.

Утечки WikiLeaks раскрыли прозвище Вилдерса. За глаза коллеги называют его «золотой помпадур» — из-за белокурой гривы.