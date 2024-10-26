В столичном Храме Христа Спасителя 24 октября прошло крупнейшее событие для патриотического движения России — съезд Общества содействия русскому историческому развитию Царьград. Там обсуждали, как русскому народу закончить СВО, прекратить вымирать и остановить миграцию. Подробнее об атмосфере и звучавших идеях — в репортаже RTVI.

Среди гостей и форума были депутаты Госдумы от Петра Толстого до Александра Бородая, губернаторы Вологодской, Томской, Калужской и Курганской областей, философы, экономисты, ветераны СВО, видные религиозные деятели разных конфессий и даже представитель МИД Мария Захарова. Всеми собравшимися руководил православный миллиардер Константин Малофеев.

Съезд проходил в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, к десяти утра со стороны Пречистенской набережной потянулись неравнодушные люди. Полиции на удивление нигде нет. Мужчина в деловом костюме разворачивает белый флаг «Русской дружины», организации, возникшей летом 2024 года из ультраправой «Русской общины». РД известна в основном рейдами по местам массового проживания мигрантов.

— Проходите внутрь и аккумулируйтесь вокруг нашего флага, — говорит Никита Изюмов, координатор «Русской дружины».

На съезде планировалось обсудить основные, с точки зрения Царьграда, проблемы государства — миграцию, народосбережение, идеологию и СВО. А пока время сессий не подошло, люди разбрелись, кто в буфет, где можно было поесть пирожков с чаем, а если позволяли средства, то бутерброд с икрой и с рюмочкой коньяку, кто к книжному развалу с новинками мемуаров военных про спецоперацию и войну в Чечне, кто к церковной лавке. Но основная часть собравшихся кучковалась по интересам и не дожидаясь начала мероприятия обсуждала проблемы страны.

Представители «Русской дружины» налаживали связи с молодежью из регионов, объясняли пошагово, как действовать, если в городе возникли проблемы с «гостями»: нужно обязательно общаться с местными администрациями, находить точки соприкосновения, но самое главное — медийная представленность. Как в рекламе: не запостил, значит, не было. Военные, в основном члены организации «Союз добровольцев Донбасса», делились новостями с фронта, все внимание Покровскому направлению, где «хохол дал слабину».

А вот группа мужчин в фойе оживленно обсуждала будущее России после Путина.

— Вся страна была уверена, что Сталин проживет еще долго, а он раз и умер. И что произошло? Вот и у нас надо быть к этому готовыми. Нашему русскому движению надо подготовить все к такому удару, чтобы мы могли его выдержать. Ведь все эти уехавшие вернутся и начнется вакханалия, а сейчас у нас есть шанс, — с искренней тревогой в голосе рассуждал мужчина. Остальные понимающе кивали.

Наиболее заметными среди собравшихся были молодые люди, студенты из братства «Академистов». Их было очень много, что нетипично для православно-патриотических собраний. Они тоже обсуждали последние новости страны, делали селфи с Иваном Охлобыстиным и на фоне имперской символики. Среди них особенно выделялись юноши с лихо закрученными белогвардейскими усиками.

— Мы объединяем консервативных патриотически настроенных студентов, — объясняет представитель братства Василий. — Основой является волонтерская деятельность, сейчас это помощь нашим бойцам на фронте, плетение маскировочных сетей, а также историческое просвещение, лекции, балы и многое другое в зависимости от региона.

Идеология. «Национализм — это патриотизм»

В основном молодежь стремится послушать идеологическую секцию. “Нам симпатичны правые идеи и мы хотим возродить имперские ценности и традиции”, — рассказывает одна из студенток. Православие, самодержавие, народность — эта формула звучит здесь постоянно. Александр Дугин, один из деятельных участников съезда, рассуждает о православной идентичности как основе русской цивилизации и противостоянии Западу как “царству антихриста”.

— Православие — это суверенитет духа, — говорит Дугин. — Это духовный футуризм. Самодержавие — это просто суверенитет. А народ — это живое сердце, то, что делает нас самими собой. Мы становимся народом, когда перестаем быть индивидуумами, перестаем быть отдельными атомами, когда мы чувствуем, как бьется сердце каждого, когда русская кровь отдается в нашей душе. Народ — это суверен, и он тоже должен быть свободным, независимым, гордым, сострадательным, терпеливым. Таким образом, старая формула, над которой принято было с какого-то момента смеяться, открывается как формула нашего русского будущего, а не прошлого.

В залах Храма Христа Спасителя участники съезда все время возвращаются к богу — пленарное заседание, например, начинается с молитвы — крестятся и депутаты, и мужчины в орденах на первом ряду, и “академисты” на галерке. Только после молитвы звучит гимн России — здесь хор голосов ощутимо скромнее, только с третьего ряда слышится мощный баритон, остальных за музыкой не различить.

После молитвы и гимна слово берет Константин Малофеев.

— Когда мы начинаем постигать смыслы русской истории, нам открывается тайна избрания русского народа для того, чтобы нести знамя православной империи. Пробуждаясь, русские осознают себя ответственными за весь мир, призванными сражаться со злом. Русский народ всегда был народом имперским. И русские всегда понимали, насколько великая, судьбоносная и священная роль у их государства. Поэтому русский национализм — это патриотизм, любовь к России, нашему Отечеству.

В завершение речи Малофеев кричит: “Мы русские!”, а академисты во все 200 голосов заканчивают за Малофеевым троекратно произнесенный лозунг “С нами Бог!”.

СВО. «Парад победы на Крещатике»

Одна из панельных дискуссий на съезде была посвящена СВО и собрала полный зал слушателей. Место в президиуме заняли трое — депутаты Госдумы Александр Бородай и Алексей Журавлев, третьим должен был быть Константин Малофеев, но он задерживался и его место занял полковник ФСБ Андрей Пинчук. Все трое в своих выступлениях сошлись в одном — России необходима тотальная мобилизация.

Всегда оптимистично настроенный Бородай сегодня тоже шутил, разыскав взглядом в зале советника президента «Роснефти» Михаила Леонтьева, улыбаясь спросил: «Михаил Владимирович, надеюсь, вы расскажете, как «Роснефть» будет помогать ветеранам СВО?» Выступление его было не веселым и рисовало мрачные перспективы на фронте. В своих формулировках Бородай осторожничал, возможно, чтобы не попасть под статью о дискредитации армии.

— СВО затянулась и из стремительной военной операции, которая планировалась, превратилась в тяжелую, затяжную войну с Западом. При этом — это гражданская война с такими же русскими как мы, которых долгое время идеологически обрабатывали. Это идеологическая война за образ будущего и за образ нашего общего прошлого, от которого они отказались. И войне этой нет конца и края, — сказал Бородай.

Основной причиной, из-за которой боевые действия затягиваются, Бородай считает декларируемую пропагандистами поддержку СВО, которой в стране на самом деле недостаточно, и нужна мобилизация.

— Значительная часть общества делает вид, что СВО их вообще не касается. Социологи не дадут соврать — самый популярный запрос — это «когда закончится СВО?». Они все якобы устали. А солдаты на фронте не устали?… Многие представители элиты смотрят на меня с ненавистью, потому что считают, что из-за тех, кто воюет, из-за таких как я, они лишились своих вилл в Европе.

Но, чтобы все это поскорее закончилось, страшное слово скажу, нужна мобилизация. Но не только мобилизация личного состава в войска, хотя она тоже нужна, но и мобилизация промышленности, духовная, чтобы был крепкий тыл. При такой мобилизации как сейчас, какие у нас успехи на фронте за год уходящий? Два поселка городского типа — Авдеевка и Угледар — и всё… Ну еще Курск, но это не наш успех. Нам не хватает пехоты и не хватает снарядов, при этом нам говорят, что промышленность работает на пределе. Так где снаряды тогда? Подробно говорить и называть цифры я не буду, чтобы никого не шокировать, — говорит Бородай.

— Говорите как есть, нас уже не испугаешь — ответили депутату женщины из Белгорода, которые специально приехали в Москву, чтобы узнать, чего ожидать в будущем.

Коллега Бородая Журавлев поддержал идею мобилизации и акцентировал свое выступление на борьбе с внутренними врагами, которые мешают победе.

— Все эти артисты, спортсмены размахивающие нейтральными трусами, только бы их допустили до соревнований, губернаторы, которые в этот сложный для страны час отправляют своих детишек учиться на Запад. А вы знаете сколько вице-премьеров сбежали за границу после начала СВО, в каких странах они прячутся? А сколько чиновников сбежали? И что? Им что-то будет? Необходимо с ними бороться. У нас ребята гибнут, как нам победить в такой ситуации, когда дома бардак? — резюмировал Журавлев.

Полковник Пинчук был более конкретен в том, что необходимо сделать для победы:

— Все победы России в истории были через вранье и большую кровь. Сегодняшняя ситуация точно такая же. Да, необходима тотальная мобилизация и в первую очередь мобилизация уклада, той системы, в которой сегодня живет страна. Да, власть опасается нарушить социальную стабильность, но так не победить. Эту мобилизацию можно проводить только сверху вниз, потому что снизу вверх — это будет 17-й год. Нужна перезагрузка системы, нужна постоянная научная коллегия при Минобороны, чтобы промышленность и ученые понимали, что необходимо армии, — сказал Пинчук.

В своих выступлениях Бородай и Пинчук обрушились с критикой на волонтеров, обвинив их в повальном воровстве на сборах. “Добровольцев наградить, волонтеров — расстрелять”, — резюмировал Пинчук. Однако выступавшие следом командиры разных подразделений “Барс” поправили товарищей, что без волонтеров военные многих вещей на фронте бы не получили. “Например, системы РЭБ “Бурелом”, “Вера” и “Пироед”, которые доказали свою эффективность, закупали нам волонтеры. Минобороны почему-то нет”, — сказал полковник с позывным Сокол.

В конце дискуссии в зал зашел Константин Малафеев и выступил с пламенной речью о героизме русского солдата, его жертвенности и необходимости победить или “России не будет”. Закончил он ее установкой: “Если мы не победим в СВО, то все остальные проблемы, которые мы обсуждаем на съезде будут не актуальны. Если не будет парада победы на Крещатике то и обсуждать нечего”.

Народосбережение и миграция. «Детоубийство вместо аборта»

Темы миграционной политики и демографии на съезде тесно переплетаются: с одной стороны, рабочих рук катастрофически не хватает, число рожденных детей самое низкое за всю историю современной России, рождаемость тоже не внушает оптимизма, демографические меры не работают, но экономика должна продолжать работать — и власти не могут отказаться от трудовых мигрантов. Основным решением большинство видит изменение как миграционной, так и демографической политики.

Все присутствующие губернаторы согласились, что мигрантам надо перестать выдавать гражданство и отменить патенты, а вместо этого отдать предпочтение целевому завозу: чтобы приезжали только на срок работ, а наниматель контролировал их пребывание в стране.

— Хочешь гражданство — честно сдай экзамены на знание языка и если мужчина — отслужи в армии. Нет? И гражданства нет, — считает депутат Бородай.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что у него в области такие запреты уже введены и есть позитивный результат. Кроме того, он сказал, что его область готова принять из Европы и США людей, разделяющих традиционные ценности, многодетных, которым сейчас не дают нормально жить на Западе.

— У нас уже есть примеры таких семей и я уверен, что их будет больше, — сказал Шапша.

С рождаемостью ситуация сложнее — так называемые стимулирующие меры перестали работать, и участники обсуждения, среди которых депутат Госдумы из комитета по охране здоровья Вероника Власова, особенно подчеркивают: выплаты на детей не определяют демографию, самая высокая рождаемость в странах Африки, которые не тратят и 1% ВВП на поддержку семей с детьми. А самый высокий суммарный коэффициент рождений и вовсе в Сомали. Призывы равняться на эти страны не звучат вслух, но читаются между строк.

Основное внимание здесь — запрету пропаганды абортов. Депутат Госдумы Николай Николаев (из комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям) даже задается вопросом о том, зачем нужны генетические исследования на этапе беременности — ведь при обнаружении патологий могут вскрыться показания к прерыванию беременности. В думу в скором времени снова внесут законопроект, который должен закрепить право человека на охрану здоровья еще до рождения — то есть в утробе матери, тогда вопрос о запрете абортов стоять не будет: плод с момента зачатия будет считаться гражданином.

От самого слова “аборт” тоже предлагают отказаться.

— Прежде, чем нам удастся запретить аборты в России, я за то, чтобы запретить слово “аборт”. Если слово “аборт” запретить, все равно надо будет его как-то называть. Например, детоубийством, — рассуждает ультраконсервативный бизнесмен, лидер грузинского движения “ЭРИ” Леван Васадзе. — Это же проще, чем запретить сам аборт. Но это автоматом даст результат, потому что кто захочет в детоубийстве участвовать?

Мария Захарова тоже считает, что от слова “аборт” надо отказываться в пользу “детоубийства”, чтобы все понимали, о чем в действительности идет речь. Но присутствующим — преимущественно мужчинам — Захарова напомнила, что аборт — не только трагедия женщины, но и “позор мужчины”.

— Мужчина, который не уговорил оставить [ребенка], который не обеспечил возможности, который не настоял, не вымолил в конце концов на коленях, чтобы этот ребенок остался, разве он может считаться мужчиной? Это один из главных показателей: можешь ли ты, не сделав счастливой ту женщину, с которой был, сделать счастливыми всех остальных?

Константин Малофеев отчитался, что при участии его движения началась реализация программы малоэтажной России — домов для многодетных семей. Бизнесмен уверен, что многоэтажки с крохотными комнатами убивают русскую многодетность. Его слова подтвердил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

— Мы помогаем с домами многодетным, для Курганской области это большой процент, для России, увы нет, — сказал Шумков.

Последним с самой короткой речью на съезде выступил актер Иван Охлобыстин.

— Русскому человеку присуще ощущение вот этой имперскости, быть имперцем, чтобы это ни означало. Потому что Россия — это империя, а любая империя стремится к экспансии, к расширению, — говорит Охлобыстин. — И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Эту миссию на нас возложил сам Господь вместе с византийским гербом и величием Третьего Рима. <…> Надеюсь, что высокие государственные чины, присутствующие здесь, не откажут в любезности вынести этот вопрос на рассмотрение Государственной Думы, Совета Федерации, ну и лично президента, поскольку, как это он сам говорил, границы России не заканчиваются нигде.

С галерки молодые люди снова громко начали скандировать: “Гойда”.

Фото: Дарья Печенкина