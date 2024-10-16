«Ня. Пока». Как сложилась судьба Филиппа Лиса и других фигурантов дел «Синего кита»

В «десятых» годах по России прокатилась волна подростковых суицидов. Тогда журналисты заговорили о существовании в соцсетях «групп смерти», где подростков склоняют к самоубийствам с помощью специальных игр, одна из которых называлась «Синий кит». После того, как СМИ начали активно писать про эти группы, полиция задержала несколько человек, которых с ними связывали. Самым одиозным из них казался тогда Филипп Лис. RTVI рассказывает, как сложилась его судьба после колонии, и чем занимаются другие осужденные «киты».

Прилетел вдруг Пригожин…

В июне 2022 года заключенные исправительной колонии №4 в Тульской области услышали над головами гул вертолета. На улице смеркалось, все ждали вечерней проверки. Но неожиданно сотрудники администрации приказали зэкам собираться на плацу. Проходя мимо помещений, где содержат проштрафившихся заключенных, — так называемых СУСов, — Кашалот и Хохленок сильно удивились, увидев, как людей начали выводить и оттуда. А потом еще и из санчасти.

«Проверка, что ли, какая-то», — настороженно сказал Хохленок.

«Похоже на то», — ответил Кашалот.

Что до вертолета, то оба собеседника сочли, что им наверняка показалось.

Через пару минут все зэки были собраны на плацу, и увидели, как к ним приближаются неизвестные люди в странной одежде — отчасти гражданской, отчасти военной. Из группы незнакомцев к заключенным приблизился один — на поясе у него висела кобура с пистолетом, а в заднем кармане виднелся телефон. Многим этот человек на тот момент был незнаком, но нашлись и те, кто его сразу узнал. Кашалот был одним из них, и сразу понял, что в колонию на вертолете прилетел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Из его выступления быстро стало понятно, что речь идет о предложении получить помилование в обмен на участие в боевых действиях на Украине. Эту карту Пригожин предложил разыграть всем, кто находился на плацу, за исключением тех, кто был осужден за изнасилования, а также, как он выразился, «пидорасов и обиженных». «За вами приедут красные петухи», — обратился к последним Пригожин.

«Я пойду», — не раздумывая, пробормотал Кашалот.

Заканчивая свою речь, Пригожин сказал: «Мы рады вас видеть в нашей компании, несмотря на ваше прошлое».

С плаца люди, включая Кашалота, потянулись в штаб администрации колонии, чтобы заполнить документы и дать свое согласие на отправку их в зону СВО. А в двадцатых числах августа в ИК-4 вновь прилетел вертолет. Представители ЧВК «Вагнер» сообщили зэкам, что ночью их будут вывозить. Желающих тогда оказалось почти 200 человек. Их раскидали по автозакам и увезли в Рязанскую область, откуда самолетом переправили сначала в Ростов-на-Дону, а оттуда, уже на Ми-8, на тренировочную базу «вагнеровцев» в ЛНР.

«Через девять дней мы уехали на передовую. За эти дни, которые провел в учебке, я узнал больше, чем за два года службы в ВДВ», — рассказал Кашалот RTVI.

Кашалот

Настоящее имя Кашалота — Александр Глазов. Он один из тех, кого в 2017-2018 годах судили по делам, связанным с игрой «Синий кит» и «группами смерти». Глазов сам из Подмосковья. В 34 года вступил в группу «Синий кит» в соцсети «Вконтакте». Там он начал выполнять задания куратора, наносил себе повреждения, присылал селфи из опасных мест. Всего в игре было 50 уровней. На последнем — совершение суицида. Свое участие в игре Глазов объяснял следователю тем, что у него самого дети, и он хотел дотянуться до создателей игры. Однако вскоре втянулся и якобы сам стал жертвой кураторов, которые, когда он отказался совершать суицид, вынудили его склонять к самоубийству подростков.

В материалах суда говорится, что Глазов использовал для общения с подростками ники «Аннубис Кит» и «Глазик». В соцсетях он установил связь с несколькими девочками и начал давать им задания, включающие членовредительство, подъем на крыши высоток и стрелы строительных кранов, предлагал перебежать железнодорожное полотно перед близко идущим поездом и прочее. Одну из девушек, находящуюся в наиболее депрессивном состоянии, Глазов практически довел до самоубийства, следует из приговора суда. В момент, когда ее перехватили полицейские, она уже стояла на краю крыши.

Глазова арестовали, а в 2019 году суд приговорил его к шести годам лишения свободы, несмотря на то, что прокуратура запрашивала в два раза больше. «Я молился и просил бога, чтобы мне дали меньше срока. Что буду другим, что я поменяюсь в лучшую сторону», — вспоминает он в беседе с RTVI. Во время своего последнего слова Глазов извинился. Он уверен, что его подставили. Хотя и признается, что за едва не доведенную им до самоубийства девушку до конца себя не простил.

Пока шли суды, Глазов находился в СИЗО. В общей сложности он провел там почти полтора года. В изоляторе его постоянно поддерживала семья — родные писали письма, приносили передачи, приходили на свидания. «Тюрьма показывает, кто ты есть на самом деле. Она показывает всю суть человека, если ты сильный — выживешь. Но тюрьма может и сломать человека», — говорит Глазов. Его, судя по тому, как развивались дальнейшие события, она не сломала.

В мае 2019 года Глазова этапировали в колонию, где он находился до августа 2022 года, пока оттуда его уже как Кашалота не увезли в тренировочный лагерь ЧВК «Вагнер».

Кураторы

Игру «Синий кит» многие считали городской легендой. Широкую известность она приобрела после выхода в 2016 году статьи в «Новой газете». В ней рассказывалось о том, как подростки по всей стране совершают самоубийства по указке неких кураторов, выдающих им специальные рискованные задания в «группах смерти» в соцсетях. Для участия в игре подросток должен был оставить у себя на странице специальный хэштег, по которому его находил куратор и давал задания. После их выполнения куратору нужно было отправить фотоотчет. Образ кита тоже взялся не случайно, так как это одни из немногих млекопитающих, помимо человека, которые совершают суицид.

«Первой ласточкой» в этой трагической истории принято считать Рину Паленкову, которая в 2015 году покончила с собой. Незадолго до этого она опубликовала фотографию с места своей гибели и подписью: «Ня. Пока».

По мнению автора статьи в «Новой газете» Галины Мурсалиевой, все группы, где детей склоняли к суициду, были связаны между собой и управлялись из одного координационного центра взрослыми. Однако это утверждение и в целом выводы Мурсалиевой подверглись критике со стороны части журналистского сообщества. Издание “Лента.ру” в том же году провело свое расследование, и пришло к выводу о том, что никакой единой сети, втягивающей подростков в игру «Синий кит», никогда не существовало. Однако сами группы, в том числе подражатели и те, кто воспринимал все как шутку, «вышедшую из-под контроля», имели место быть.

На фоне статей в СМИ правоохранители в течение короткого задержали несколько человек, которых связывали с суицидальными группами. Одним из них стал упомянутый уже Александр Глазов, другим — почтальон из Москвы Илья Сидоров. Сначала следствие, а затем и суд установили, что молодой человек в 2017 году в соцсетях начал переписываться с 14-летней девочкой из Челябинской области и под видом игры «Синий кит» давал ей задания суицидального характера. Через месяц после отказа подростка выполнить последнее задание, он стал угрожать убить ее и ее родителей, а также вымогал деньги — 23 тысячи рублей. Девочка попыталась покончить с собой, но врачи сумели ее спасти. Во второй раз спасти ее уже не удалось — труп школьницы был найден в ее родном селе в Еткульском районе.

В 2018 году Сидорова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Как выяснил RTVI, сейчас он уже на свободе. У него есть семья. В 2023 году Сидоров работал на автомойке. Предложение ответить на вопросы RTVI он проигнорировал.

Еще один фигурант дел «Синего кита» Никита Неаронов был задержан

В 2017 году в Москве по подозрению в склонении к суициду двух подростков из Челябинской и Амурской областей. Позже следствие увеличило количество несовершеннолетних, на которых влиял Неаронов до семи человек. С ними он общался в соцсетях с разных аккаунтов и давал задания с целью доведения их до самоубийства. Довести свой умысел до конца Неаронову не удалось, так как дети отказались совершать суицид. Сам Неаронов на следствии отрицал свою вину и даже говорил, что желал девушкам только добра. Суды над Неароновым длились несколько лет, а приговоры пересматривались — то в сторону снижения срока (из-за истечения срока давности), то увеличения. В конечном итоге в 2021 году наказание для него составило пять лет колонии. К тому моменту большую часть срока он уже отбыл в СИЗО.

По данным RTVI, сейчас Неаронов тоже уже вышел из колонии. До своего задержания он работал финансовым аналитиком и сейчас он похоже трудоустроен на солидной должности, а на аватарке в одной из своих аккаунтов молодой человек в деловом костюме запечатлен с милым щенком в руках. Вопросы RTVI Неаронов тоже проигнорировал.

Также среди фигурантов дел, связанных с «группами смерти», была Лера Филипенко из Свердловской области. На момент задержания ей было всего 14 лет. В сети ее больше знали под псевдонимом Кира Свобода. Девушка сама несколько раз хотела совершить суицид, но безуспешно.

Тогда она решила стать куратором. В суде не было установлено, чтобы она довела кого-то до самоубийства, но доказано, что она заставила «подопечных» резать и прижигать себя. Суд назначил Филипенко наказание в виде шести месяцев в спецучреждении для несовершеннолетних в Башкирии. Сейчас Лере 22 года. После того как она покинула стены спецучреждения, она рассказывала, что хочет выучиться на психолога, потому что у нее «хорошо получается управлять настроением и мыслями людей». В беседе с RTVI Филипенко сказала, что не хотела бы говорить о том, как сейчас складывается ее жизнь.

Филипп Лис

Впрочем, самым известным в России человеком, чье имя связывают с «группами смерти» и «Синим китом», является Филипп Будейкин, или, как он сам называл себя в сети, Филипп Лис. Еще до своего задержания он активно отвечал на вопросы журналистов, не скрывал, что администрировал группы с «депрессивным контентом» и даже участвовал во флешмобе, где десятки школьников делали вид, что совершают самоубийство. Вместе с тем, “Лента.ру” в своем расследовании писала, что в своих группах Лис действительно призывал подписчиков к самоубийствам. Сам он утверждал, что все произошедшее шутка, «которая немного вышла из-под контроля».

В ноябре 2016 года Будейкина задержали. Он проверялся на причастность к гибели более 15 подростков по всей стране. Однако судили его за доведение до суицида двух несовершеннолетних девочек, которые в итоге выжили. Суд установил, что Будейкин пытался заставить покончить с собой 16-летнюю жительницу Астрахани и 17-летнюю уроженку Тюменской области. Первую девочку удалось спасти благодаря своевременному вмешательству сотрудников ФСБ. Второй Будейкин приказал снять на видео расправу над животным. Она отказалась и тогда куратор предложил ей совершить самоубийство. Девочку спасла мама, вовремя позвонившая в скорую. Суд приговорил Будейкина к 3,4 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Судя по официальным данным, в последние два года в России отмечается снижение числа суицидов среди подростков. «Группы смерти» все реже упоминаются в докладах чиновников и сообщениях СМИ. А если и упоминаются, то часто версии о таинственных кураторах в соцсетях впоследствии не подтверждаются. Так, например, произошло в случае с гибелью вследствие суицида 11-летнего школьника из Ярославской области в январе 2024 года. Изначально смерть мальчика всколыхнула социальные сети, заставив вновь вспомнить о «Синем ките». Однако вскоре следствие отвергло эту версию как несостоятельную.

В беседе с RTVI Будейкин рассказал, что успел посидеть на двух режимах «от звонка до звонка». Не только на «поселке», но и на общем. «Там у меня нормально все было. Хорошо сидел», — сказал Будейкин.

После освобождения Филипп Лис по-прежнему уверен, что ничего предосудительного не совершал и винит во всем приключившемся с ним журналистов «Новой газеты». «Если бы она не выложила свою новость о «группах смерти», ничего бы не было. Не было бы никакого «Синего кита». Мы бы посмеялись, еще херней бы пострадали и забыли», — сказал Филипп Будейкин RTVI. «Я бы даже, наверное, не сидел в тюрьме», — добавил он.

Уже будучи на свободе, Будейкин создал чат в телеграме, в котором общался со своими поклонниками и знакомыми. Осенью 2022 года один из его постов привлек внимание правоохранительных органов. На Будейкина составили протокол о дискредитации российской армии за сообщение на тему боевых действий на Украине. Суд тогда оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Будейкин рассказал RTVI, что пост в чате написал в шутку, а заявление на него подал его знакомый — «от обиды». «Штраф оплатил», — уточнил Будейкин.

Пообщаться с RTVI более подробно Филипп Лис отказался. Если только за деньги, уточнил он. Напоследок он отметил: «Сейчас я счастлив, у меня все хорошо. У меня очень хорошая работа, есть девушка. [Планируется] семья. Скоро сделаю ей [девушке] предложение».

«На его руках нет детской крови»

Александр Глазов с позывным «Кашалот» провел в зоне боевых действий на Украине три месяца — все это время он штурмовал Бахмут. На гражданку вернулся без пальцев на руках и без глаза. Адаптироваться было тяжело, прежде всего потому, что работодателям судимый ветеран СВО оказался не нужен. Кто-то отказывал по причине того, что Глазов инвалид, кто-то прямо говорил, что не хочет иметь ничего общего с бывшим зэком. Боевые награды претендента на место (Александр обладатель нескольких медалей за отвагу и вагнеровского «Окопного креста») мало кого интересовали.

«Была сильная злоба на таких людей, — признается Глазов. — Я таких людей презираю. Но я сдерживаюсь. А если не могу сделать этого, то ухожу молча».

По словам Глазова, в конце концов с работой ему помогли старые знакомые. Сейчас Кашалот работает на складе фильтрации воды, а в свободное время возит гуманитарку на фронт. Также он ходит по школам — рассказывает школьникам о патриотизме. За последнее Кашалот уже успел отхватить свою долю критики в соцсетях. Мол, как так, вчера склонял детей к суициду, сегодня учит, как любить Родину. Глазов говорит, что от таких разговоров ему было обидно. Тем не менее, рассуждает он, время вспять уже не повернуть — что было, то было.

Относительно «групп смерти» сегодня Кашалот заявляет: «Я не хочу, чтобы эти и подобные игры были. Те кто их открывают, это слабые люди, но за свои действия — понесут наказание и здесь, и там».

Уже после того, как Кашалот вернулся с ранениями с Украины, ему в мессенджере прислали запись сотрудника полиции, который его задерживал в 2017 году. На записи тот просит передать Глазову: «На его руках нет детской крови, и поэтому ему разрешили уйти на СВО. Он стоял перед лицом смерти, и сама смерть ему сказала: живи и помни, что ты когда-то делал».