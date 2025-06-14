14 июня Дональд Трамп празднует день рождения — ему исполняется 79 лет. RTVI собрал топ-7 малоизвестных фактов о 47-м (а ранее — 45-м) президенте США.

Немецкие корни

Президент-республиканец — известный борец с мигрантами. Во время первого срока на посту главы государства Трамп строил стену на границе с Мексикой, а сейчас воюет с нелегалами путем высылок и рейдов. В начале июня это вызвало протесты в Лос-Анджелесе, куда глава государства ввел войска.

Однако предки самого Трампа не так давно перебрались в Новый Свет. Его мать Мэри Энн Трамп (в девичестве — Маклауд) родилась в Шотландии, эмигрировала в США в 1930 году, а американское гражданство получила только в 1942-м.

Дедушка и бабушка Трампа по отцовской линии Фредерик Трамп (Фридрих Трумп) и Элизабет Мария Крист родом из немецкой деревушки Кальштадт, которая тогда входила в состав Королевства Бавария Германской империи.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже пригласил американского президента посетить родину его предков.

Бывший член Демпартии

Дональд Трамп уже давно ассоциируется c республиканцами, но его партийная принадлежность менялась несколько раз.

Впервые как член Республиканской партии он зарегистрировался в 1987 году, однако в 1999-м вступил в Партию независимости Нью-Йорка (филиал Партии реформ).

В 2001 году Трамп стал членом Демократической партии, в которой состоял следующие восемь лет. В 2004 году в интервью CNN он даже говорил, что «экономика работает лучше при демократах, чем при республиканцах».

Тем не менее в 2009-м будущий президент США вернулся к «красным», а спустя два года стал независимым политиком. В 2012 году Трамп снова и уже окончательно вступил в Республиканскую партию.

А еще в свое время Трамп финансировал кампанию Камалы Харрис, ставшей его соперницей на последних выборах. Первый раз он перевел ей $5 тыс. в сентябре 2011 года, когда Харрис избралась на пост генпрокурора Калифорнии, и еще $1 тыс. — в 2013-м.

Карьера в кино и сериалах

Многие знают о знаменитом камео Трампа в комедии «Один дома-2», где он показывает дорогу маленькому Кевину. Однако это далеко не единственная роль президента в кино.

Самого себя он также играл в фильмах «Любовь с уведомлением», где главные роли исполнили Сандра Буллок и Хью Грант, в «Образцовом самце» с Беном Стиллером, в «Компаньоне» с Вупи Голдберг. А вот в «Маленьких негодяях» и в «Студии 54» Дональд Трамп изображает вымышленных персонажей.

А еще американский лидер снимался в сериалах — например, в «Сексе в большом городе», «Принце из Беверли-Хиллз» и «Днях нашей жизни», где тоже играл самого себя.

«Звезда» на «Аллее славы»

У президента США есть собственная звезда на голливудской «Аллее славы» — но не за роли в кино.

В 2004 году на канале NBC стартовало реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice), в котором Дональд Трамп выступил сопродюсером и ведущим 14-ти из 15 сезонов. В нем участвовали начинающие бизнесмены, в течение сезона проверялась их деловая хватка. Как правило, в конце каждого эпизода кого-то из них выгоняли с фразой «Ты уволен!», которая прочно ассоциируется с образом Трампа.

Шоу просуществовало до 2017 года, когда Трамп уже был 45-м президентом США.

«Университет Трампа»

Еще одно детище американского лидера — «Университет Трампа». Он был зарегистрирован в 2004 году как коммерческая компания, там читались курсы по недвижимости, управлению активами и предпринимательству.

У «Университета Трампа» не было аккредитации как образовательной организации, однако обучение студентов продолжалось до 2010 года.

В последний год работы «Университета» слушатели подали иск против Трампа, где назвали семинары по недвижимости неинформативными, хотя стоимость обучения достигала десятков тысяч долларов. Последовал и второй групповой иск.

В 2011-м компания стала объектом расследования генпрокуратуры Нью-Йорка, что привело к третьему иску — в 2013 году. В конце концов, в ноябре 2016-го адвокаты Трампа заявили, что политик урегулировал все судебные иски, выплатив 25$ млн.

Номинации на Нобель

Трампа дважды номинировали на Нобелевскую премию мира. В первый раз — в январе 2020-го, в последний год его первого президентского срока. Кандидатуру 45-го президента США предложил депутат норвежского парламента Кристиан Тибринг-Чьедде за содействие установлению мира между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Второй раз Трампа номинировали в январе 2024 года. Кандидатуру политика предложила член палаты представителей от Республиканской партии Клаудия Тенни — за вклад в подписание «Соглашений Авраама». Эти документы о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном были подписаны в сентябре 2020-го.

«Дональд Трамп сыграл важную роль в содействии заключению первых новых мирных соглашений на Ближнем Востоке почти за 30 лет», — сказала тогда Тенни.

Однако «нобелевку» политик так и не получил.

Писательский талант

Дональд Трамп не только политик и бизнесмен, но еще и весьма плодовитый писатель. Первая книга, автором которой значится американский президент, — «Искусство заключать сделки». Она вышла в 1987 году и 13 недель возглавляла список бестселлеров New York Times.

Вторая книга под названием «Выживание на вершине» была опубликована в 1990-м, а третья — «Искусство возвращения» — спустя семь лет. Следующая работа в библиографии Трампа — «Америка, которую мы заработали» — была опубликована в 2000 году, когда бизнесмен как раз размышлял о том, баллотироваться ли ему на выборах президента.

Всего было выпущено около 20 книг, которые приписываются перу Дональда Трампа.