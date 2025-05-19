18 мая в Польше прошли президентские выборы, однако никто из кандидатов не набрал необходимых для победы 50%. Во второй тур, который состоится через две недели, прошли двое: проевропейский мэр Варшавы Рафал Тшасковский, защищающий либеральные ценности и права ЛГБТ*, и консервативный историк Кароль Навроцкий, объявленный в России в розыск по уголовному делу о сносе памятников красноармейцам.

Как прошли выборы

Голосование в Польше началось в 7:00 (8 утра по Москве) и завершилось в 21:00 по местному времени. По всей стране были открыты 32 тыс. избирательных участков, а также 511 избирательных округов за границей. По данным избирательной комиссии, к 17:00 (18:00 по Москве) явка составила 50,69%.

К участию в выборах были допущены сразу 13 кандидатов:

Артур Бартошевич — преподаватель Варшавской школы экономики, независимый кандидат; Магдалена Беят — переводчик, вице-маршал Сената, экс-депутат сейма (нижней палаты парламента), кандидат от «Левых»; Гжегож Браун — режиссер, а с 2024 года — депутат Европарламента, кандидат от монархической «Конфедерации польской короны»; Шимон Холовня — журналист и телеведущий, с 2023го — маршал сейма Польши, кандидат от проевропейского «третьего пути»; Марек Якубяк — польский пивовар, бывший депутат сейма и экс-кандидат на выборах 2020 года, участвовал от партии «Кукиз’15»; Мацей Мацяк — журналист, независимый кандидат; Йоанна Сенышин — экономист, бывший депутат сейма и Европарламента, независимый кандидат; Кшиштоф Становский — журналист, независимый кандидат; Марек Вох — юрист и председатель «Беспартийных активистов местного самоуправления»; Адриан Зандберг — программист, депутат сейма, основатель и сопредседатель левой партии «Вместе»;



Славомир Ментцен — предприниматель, депутат сейма, председатель партии «Новая надежда», участвовал в выборах от крайне правой «Конфедерации свободы и независимости»;

— предприниматель, депутат сейма, председатель партии «Новая надежда», участвовал в выборах от крайне правой «Конфедерации свободы и независимости»; Кароль Навроцкий — историк, президент Института национальной памяти, поддержан партией «Право и справедливость»;

— историк, президент Института национальной памяти, поддержан партией «Право и справедливость»; Рафал Тшасковский — действующий мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской коалиции» премьера Туска.

К последним трем было приковано особое внимание, так как именно эти политики считались фаворитами. Действующий президент Анджей Дуда не принимал участие в гонке, так как уже занимал этот пост два срока.

Так как первый тур победителя не выявил, то двое кандидатов, которые набрали максимальное количество голосов (Тшасковский с 31,36% и Навроцкий с 29,54%), сразятся во втором туре ровно через две недели, 1 июня. Крайне правый Ментцен финишировал третьим с 14,8%.

Сторонник премьера против кандидата президента

«Этот результат показывает, насколько сильными и решительными нам нужно быть, чтобы победить на президентских выборах. Мы на финишной прямой. Мы победим!» — заявил Рафал Тшасковский на митинге вечером в день голосования.

Кароль Навроцкий, в свою очередь, поблагодарил сторонников за то, что те сопротивлялись «давлению пропаганды, фальши и лжи, не поддались власти государственных институтов Дональда Туска».

Как отмечает Politico, битва между двумя главными кандидатами будет за то, кто из них сможет привлечь избирателей, которые до этого отдали свои голоса другим политикам. Тшасковский будет обхаживать сторонников центристских и левых кандидатов, а Навроцкий — искать поддержки у Менцена, пишет издание. Об этом «кандидат Дуды» уже успел заявить.

«Я хочу обратиться к одному из кандидатов, Славомиру Ментцену. Сейчас самое время спасти Польшу. Мы оба хотим суверенную, сильную, богатую и безопасную Польшу», — сказал он в своей речи после закрытия избирательных участков.

Для Польши эти выборы крайне важны. Несмотря на то, что в стране парламентская республика, то есть у премьер-министра больше власти, чем у президента, итоги голосования могут кардинально повлиять на дальнейший курс Варшавы. Так что это битва не просто между Тшасковским и Навроцким, а между правящей «Гражданской коалицией» и «ПиС», которые были у руля в течение восьми лет, пока в 2023-м к власти не пришел Туск.

За время правления «ПиС» польские власти придерживались консервативного курса. Это, в частности, касалось практически полного запрета абортов (до 2020 года было три исключения, когда можно было прервать беременность), однополых браков и ужесточения миграционной политики. Также «ПиС» запустила судебную реформу, из-за чего Варшава вступила в конфликт с Евросоюзом, который считал, что изменения приведут к потере судами независимости. В итоге ЕС заблокировал выплаты финансовой помощи Польши, а в феврале Суд ЕС обязал Варшаву выплатить €320 млн штрафов из-за отказа привести законодательство в соответствии с правилами Евросоюза.

Сейчас у коалиции Туска больше мест в сейме, чем у оппозиционной «ПиС», однако им тяжело проводить свою политику из-за Дуды. Дело в том, что согласно конституции Польши, президент может накладывать вето на любое решение сейма. Его можно отклонить лишь 2/3 голосов, а такого числа у коалиции премьер-министра нет.

Что известно о кандидатах

53-летний Рафал Тшасковский стал мэром Варшавы в 2018 году. Он не просто сторонник Туска, но и занимал в его правительстве должность министра администрации и внедрения цифровых технологий. Также нынешним мэр Варшавы был депутатом Европарламента и депутатом сейма. Политик занимает более проевропейскую позицию, чем его соперник, а также выступает за либеральные ценности, в числе которых права ЛГБТ*.

Среди его высказываний не обошлось без выпадов в сторону России и-за военного конфликта на Украине.

«Если, не дай Бог, [президент России Владимир] Путин сможет представить окончание ***** [военного конфликта] как свой успех, пострадает и безопасность Европы, и безопасность США. <…> Мы должны прежде всего извлечь уроки из происходящего. Европа должна взять вопросы безопасности в свои руки, относиться к ним гораздо, гораздо серьезнее», — передает агентство PAP мартовское высказывание Тшасковского по этому вопросу.

У его оппонента Кароля Навроцкого тоже не самые лучшие отношения с Москвой. 42-летний историк, председатель Коалиции памяти о солдатах антикоммунистического подполья в Гданьске в феврале 2024-го был включен Россией в список разыскиваемых лиц. Это было связано с уголовными обвинениями за деятельность, касающуюся сноса памятников Красной Армии в Польше.

В начале мая Навроцкий встречался в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, а также провел переговоры с госсекретарем Марко Рубио и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

«Президент Трамп сказал: «Вы победите». Я воспринял это как своего рода пожелание мне успеха на предстоящих выборах. И после всего этого дня я могу сказать, что американская администрация в курсе того, что происходит в Польше», — рассказал польский политик после встречи с американским лидером.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России