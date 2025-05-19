18 мая в Польше прошли президентские выборы, однако никто из кандидатов не набрал необходимых для победы 50%. Во второй тур, который состоится через две недели, прошли двое: проевропейский мэр Варшавы Рафал Тшасковский, защищающий либеральные ценности и права ЛГБТ*, и консервативный историк Кароль Навроцкий, объявленный в России в розыск по уголовному делу о сносе памятников красноармейцам.

Как прошли выборы

Голосование в Польше началось в 7:00 (8 утра по Москве) и завершилось в 21:00 по местному времени. По всей стране были открыты 32 тыс. избирательных участков, а также 511 избирательных округов за границей. По данным избирательной комиссии, к 17:00 (18:00 по Москве) явка составила 50,69%.

Marek Antoni Iwanczuk / SOPA / ZUMA / TASS

К участию в выборах были допущены сразу 13 кандидатов:

        • Артур Бартошевич — преподаватель Варшавской школы экономики, независимый кандидат;
        • Магдалена Беят — переводчик, вице-маршал Сената, экс-депутат сейма (нижней палаты парламента), кандидат от «Левых»;
        • Гжегож Браун — режиссер, а с 2024 года — депутат Европарламента, кандидат от монархической «Конфедерации польской короны»;
        • Шимон Холовня — журналист и телеведущий, с 2023го — маршал сейма Польши, кандидат от проевропейского «третьего пути»;
        • Марек Якубяк — польский пивовар, бывший депутат сейма и экс-кандидат на выборах 2020 года, участвовал от партии «Кукиз’15»;
        • Мацей Мацяк — журналист, независимый кандидат;
        • Йоанна Сенышин — экономист, бывший депутат сейма и Европарламента, независимый кандидат;
        • Кшиштоф Становский — журналист, независимый кандидат;
        • Марек Вох — юрист и председатель «Беспартийных активистов местного самоуправления»;
        • Адриан Зандберг — программист, депутат сейма, основатель и сопредседатель левой партии «Вместе»;
  • Славомир Ментцен — предприниматель, депутат сейма, председатель партии «Новая надежда», участвовал в выборах от крайне правой «Конфедерации свободы и независимости»;
  • Кароль Навроцкий — историк, президент Института национальной памяти, поддержан партией «Право и справедливость»;
  • Рафал Тшасковский — действующий мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской коалиции» премьера Туска.

К последним трем было приковано особое внимание, так как именно эти политики считались фаворитами. Действующий президент Анджей Дуда не принимал участие в гонке, так как уже занимал этот пост два срока.

Так как первый тур победителя не выявил, то двое кандидатов, которые набрали максимальное количество голосов (Тшасковский с 31,36% и Навроцкий с 29,54%), сразятся во втором туре ровно через две недели, 1 июня. Крайне правый Ментцен финишировал третьим с 14,8%.

Сторонник премьера против кандидата президента

«Этот результат показывает, насколько сильными и решительными нам нужно быть, чтобы победить на президентских выборах. Мы на финишной прямой. Мы победим!» — заявил Рафал Тшасковский на митинге вечером в день голосования.

Кароль Навроцкий, в свою очередь, поблагодарил сторонников за то, что те сопротивлялись «давлению пропаганды, фальши и лжи, не поддались власти государственных институтов Дональда Туска».

Кароль Навроцкий
Wojciech Strozyk / AP

Как отмечает Politico, битва между двумя главными кандидатами будет за то, кто из них сможет привлечь избирателей, которые до этого отдали свои голоса другим политикам. Тшасковский будет обхаживать сторонников центристских и левых кандидатов, а Навроцкий — искать поддержки у Менцена, пишет издание. Об этом «кандидат Дуды» уже успел заявить.

«Я хочу обратиться к одному из кандидатов, Славомиру Ментцену. Сейчас самое время спасти Польшу. Мы оба хотим суверенную, сильную, богатую и безопасную Польшу», — сказал он в своей речи после закрытия избирательных участков.

Для Польши эти выборы крайне важны. Несмотря на то, что в стране парламентская республика, то есть у премьер-министра больше власти, чем у президента, итоги голосования могут кардинально повлиять на дальнейший курс Варшавы. Так что это битва не просто между Тшасковским и Навроцким, а между правящей «Гражданской коалицией» и «ПиС», которые были у руля в течение восьми лет, пока в 2023-м к власти не пришел Туск.

За время правления «ПиС» польские власти придерживались консервативного курса. Это, в частности, касалось практически полного запрета абортов (до 2020 года было три исключения, когда можно было прервать беременность), однополых браков и ужесточения миграционной политики. Также «ПиС» запустила судебную реформу, из-за чего Варшава вступила в конфликт с Евросоюзом, который считал, что изменения приведут к потере судами независимости. В итоге ЕС заблокировал выплаты финансовой помощи Польши, а в феврале Суд ЕС обязал Варшаву выплатить €320 млн штрафов из-за отказа привести законодательство в соответствии с правилами Евросоюза.

Сейчас у коалиции Туска больше мест в сейме, чем у оппозиционной «ПиС», однако им тяжело проводить свою политику из-за Дуды. Дело в том, что согласно конституции Польши, президент может накладывать вето на любое решение сейма. Его можно отклонить лишь 2/3 голосов, а такого числа у коалиции премьер-министра нет.

Что известно о кандидатах

53-летний Рафал Тшасковский стал мэром Варшавы в 2018 году. Он не просто сторонник Туска, но и занимал в его правительстве должность министра администрации и внедрения цифровых технологий. Также нынешним мэр Варшавы был депутатом Европарламента и депутатом сейма. Политик занимает более проевропейскую позицию, чем его соперник, а также выступает за либеральные ценности, в числе которых права ЛГБТ*.

Кандидат в президенты, мэр Варшавы и член правящей центристской партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский и его жена Малгожата Тшасковская
Czarek Sokolowski / AP

Среди его высказываний не обошлось без выпадов в сторону России и-за военного конфликта на Украине.

«Если, не дай Бог, [президент России Владимир] Путин сможет представить окончание ***** [военного конфликта] как свой успех, пострадает и безопасность Европы, и безопасность США. <…> Мы должны прежде всего извлечь уроки из происходящего. Европа должна взять вопросы безопасности в свои руки, относиться к ним гораздо, гораздо серьезнее», — передает агентство PAP мартовское высказывание Тшасковского по этому вопросу.

У его оппонента Кароля Навроцкого тоже не самые лучшие отношения с Москвой. 42-летний историк, председатель Коалиции памяти о солдатах антикоммунистического подполья в Гданьске в феврале 2024-го был включен Россией в список разыскиваемых лиц. Это было связано с уголовными обвинениями за деятельность, касающуюся сноса памятников Красной Армии в Польше.

В начале мая Навроцкий встречался в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, а также провел переговоры с госсекретарем Марко Рубио и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

«Президент Трамп сказал: «Вы победите». Я воспринял это как своего рода пожелание мне успеха на предстоящих выборах. И после всего этого дня я могу сказать, что американская администрация в курсе того, что происходит в Польше», — рассказал польский политик после встречи с американским лидером.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России