Эксперты называют «Хезболлу» самой хорошо вооруженной негосударственной группировкой в мире. И хотя убийство ее лидера Хасана Насраллы нанесло по ливанской организации серьезный удар, «Хезболла» все еще может причинить Израилю крупный ущерб, используя свой ракетный арсенал. Какие ресурсы радикальная шиитская группировка может задействовать в ответ на начавшуюся накануне наземную операцию израильской армии на юге Ливана — в материале RTVI.

Сотни тысяч ракет и БПЛА

Запасы ракет и снарядов «Хезболлы» оцениваются экспертами в промежутке от 120 тыс. до 200 тыс. единиц. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), группировка владеет более чем 150 тыс. ракет и снарядов. Это в 10 раз больше, чем накануне Второй ливанской войны 2006 года — тогда «Хезболла» имела на вооружении около 15 тыс. подобных средств поражения.

Оружие «Хезболлы» — гораздо более сложное, чем у движения ХАМАС в секторе Газа, с которым Израиль воюет с 7 октября 2023 года. Большую часть арсенала ливанской группировки составляют неуправляемые ракеты малой и большой дальности, но в наличии у ее бойцов также есть управляемые баллистические ракеты малой дальности и неуправляемые баллистические ракеты малой и средней дальности.

По информации ЦАХАЛ, «Хезболла» может использовать для ударов около 400 ракет большой дальности. Все это оружие представляет собой угрозу для большей части территории Израиля — угрозу, которой не существовало в 2006 году.

Большинство вооружения «Хезболлы» — иранского, советского, российского или китайского производства. Оружие группировке поставляет ее главный союзник — Иран, используя наземные или воздушные пути через Ирак и Сирию. Такая логистика резко контрастирует с находящимся в морской и сухопутной блокаде сектором Газа, где ХАМАС вынужден получать снаряжение через подземные туннели.

БПЛА и ПВО — еще одна важная составляющая вооружений «Хезболлы». Группировка пытается ослабить превосходство Израиля в воздухе за счет сотен беспилотников, которые поступают из Ирана, и расширения системы противовоздушной обороны (в основном иранского и российского производства) — это зенитные орудия, переносные зенитно-ракетные комплексы и ракетные комплексы малой и средней дальности. Они чаще всего попадают в Ливан через Сирию, и «Хезболла» периодически использует их для ударов по израильским БПЛА, пролетающих над южным Ливаном.

«Хезболла» также может атаковать противника с помощью туннельных бомб и самодельных взрывных устройств. В результате боевых действий во время гражданской войны в Сирии группировка получила доступ к танкам Т-72, Т-54/-55 и Т-62, хотя эксперты сомневаются в целесообразности их использования на территории Ливана из-за специфики использования этих боевых машин.

Кроме того, ливанская организация может использовать как противотанковые, так и противокорабельные ракеты. Как писало агентство Reuters со ссылкой на два источника в Ливане, знакомых с вооружением группировки, «Хезболла» якобы имеет на вооружении российские противокорабельные ракеты П-800 «Яхонт» с дальностью полета 300 км, которые могла приобрести в Сирии. Сама «Хезболла» никогда не подтверждала наличие у нее этого оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с агентством заявил, что Кремль подобной информацией не располагает.

Что «Хезболла» якобы может применить для своих военных целей «Яхонт», утверждает Вашингтонский институт ближневосточной политики. Его эксперты предполагали, что это оружие, как и ракеты семейства Fateh, организация могла бы применить для ударов по Кипру или Средиземному морю. В июне 2024 года генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла допускал такое развитие событий, если островное государство позволит Иерусалиму использовать военные аэродромы острова или прочие военные объекты в случае войны в Ливане. На юге Кипра, в частности, располагается британская авиабаза Акротири, которая находится в радиусе поражения ракетами «Хезболлы».

Человеческие ресурсы

По данным на 2024 год, в рядах «Хезболлы» состоят до 50 тыс. вооруженных бойцов, включая резервистов, говорится во Всемирной книге фактов ЦРУ. Всего военная группировка «Хезболла» может состоять из примерно 30 тыс. действующих военных и до 20 тыс. резервистов. Ее силы в основном состоят из легкой пехоты, обученной действовать скрытно, мобильно и автономно. Бойцы «Хезболлы» могут принимать самостоятельные решения на поле боя в рамках приказа командира.

Похожих оценок придерживается и Армия обороны Израиля, которая насчитала от 20 000 до 25 000 действующих военных «Хезболлы». ЦАХАЛ отдельно выделил элитное подразделение «Полк аль-Хаджа Радвана», которое специализируется на операциях внутри Израиля, захвате приграничных территорий и населенных пунктов. В это подразделение входит несколько тысяч хорошо подготовленных бойцов с опытом участия в боевых действиях в Сирии.

Вместе с тем в 2021 году Хасан Насралла утверждал, что на стороне организации готовы воевать 100 тыс. подготовленных бойцов. Так или иначе, все эти оценки делают «Хезболлу» одной из крупнейших военизированных группировок в регионе — она уступает лишь хуситам в Йемене, у которых в 2022 году, по оценкам ЦРУ, было 200 тыс. военных, отмечает The New York Times.

С октября 2023 года в пограничных столкновениях с израильской армией «Хезболла» потеряла уже более 500 бойцов, включая командиров, подсчитал CNN.

Еще есть ракетный потенциал?

В ходе нового витка эскалации конфликта с Израилем «Хезболла» впервые использовала некоторые виды вооружения. Например, 22 сентября группировка ударила по авиабазе на севере Израиля ракетами Fadi-1 (дальность полета 70-80 км) и Fadi-2 (100-105 км). Эксперты предполагают, что это оружие похоже на Khaibar-1 сирийского производства, что, в свою очередь, является версией китайской WS-1.

25 сентября произошла другая беспрецедентная атака: «Хезболла» выпустила по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» в Тель-Авиве баллистическую ракету Qadr-1, которая впервые долетела до этого города. Удар удалось перехватить, обошлось без жертв.

Точный объем арсенала «Хезболлы» неизвестен, тем более после последних действий израильской армии. Но группировка все еще может нанести значительный ущерб инфраструктуре Израиля, так как по-прежнему сохранила опытных командиров и большую часть своего самого мощного оружия, считает старший научный сотрудник Вашингтонского института Ханин Гаддар. При этом Politico пишет, что за неделю военных операций Израиль мог уничтожить почти половину арсенала ракет и снарядов «Хезболлы».

Филипп Смит, ведущий специалист по шиитским боевым движениям, призвал не делать поспешные выводы о конце «Хезболлы» в свете последних ударов по группировке. «Это по-прежнему широкомасштабная, мощная и хорошо финансируемая (благодаря Ирану) организация», — приводит его сообщение в соцсети X The Washington Post.

«Хезболла» все еще сохраняет за собой большую часть своего ракетного потенциала, пишет The Financial Times. «За последние 10 дней „Хезболла“ не исчезла — мы нанесли ей урон, и сейчас она находится в стадии хаоса и траура. Но у них все еще есть много возможностей, которые представляют большую угрозу», — рассказала изданию бывший старший офицер «Моссада» Мири Эйсин.