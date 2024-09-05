«Они никакие, это просто ширма». Как создатели мессенджера Gem4Me годами обещают победить Telegram и продают воздух под видом акций

Вот уже 10 лет в российском медиапространстве активно рекламируется мессенджер Gem4Me. Его создатели рассказывают об уникальности своей разработки со страниц Forbes и “Коммерсантъ” и предлагают всем желающим, преимущественно пенсионерам, купить акции компании, обещая, что Gem4Me вот-вот продадут крупному инвестору и все “акционеры” получат тысячи процентов прибыли. Как выяснил RTVI, минимум 40 тыс. россиян поверили в эти обещания и могли вложить в Gem4Me до 20 млрд руб., купив ничем не обеспеченные токены под видом «акций». О том, как мессенджер Gem4Me отправляет не только сообщения, но и деньги российских пенсионеров в зарубежные офшоры — в расследовании RTVI.

Telegram, Avito и «Дзен» в одном флаконе

Летом 2024 года рейс Москва — Сейшелы был забит до отказа. Пассажиры — пенсионеры и люди предпенсионного возраста — были одеты в одинаковые оранжевые футболки с надписью Holidays Seychelles 2024. Со стороны их можно было принять за обычных туристов, но на самом деле это были инвесторы, вложившие свои сбережения в мессенджер Gem4Me— если верить его рекламе, он вот-вот должен превзойти Telegram и WhatsApp.

Gem Space, также именуемое Gem4me и Gem, — это мобильное приложение, которое, по официальным данным, объединяет в себе функции мессенджера, маркетплейса, новостной и блог-платформы, а также рекламной площадки — эдакая смесь Telegram, Avito, “Дзен” и “Яндекс.Директ” в одном флаконе.

Согласно данным data.ai, первая версия приложения Gem4me появилась в Google Play в 2014-м, тогда же его создатели начали продвигать мессенджер как привлекательную “инвестиционную идею”. В архивной версии сайта gem4me.com, которая сохранилась в Wayback Machine, пользователям предлагается “инвестировать в будущее” с приложением Gem, обещая, что его аудитория составит 300 млн пользователей, а доход при продаже проекта — $6 млрд.

По прошествии 10 лет аппетиты создателей проекта возросли до $40 млрд, а ожидания по аудиторным показателям снизились до 100 млн пользователей.

На данный момент, по официальным данным Gem Space, приложение набрало 40 млн пользователей, однако эти цифры вызывают вопросы. По данным компании по аналитике рынка приложений Sensor Tower, с 2020 года мессенджер загрузили только 15 млн раз. Пять крупнейших рынков для Gem Space — это Индия (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%), Египет (4%) и Индонезия (4%), рассказали RTVI в Sensor Tower. При этом на сайте Gem Space даже нет языковой адаптации для этих стран.

Опрошенные RTVI эксперты утверждают, что количество и качество аудитории Gem Space действительно не вызывает доверия: по их мнению, цифры могут быть завышены, а часть пользователей похожи на ботов.

«В магазинах приложений отзывы похожи на купленные. Там [в Индии, Пакистане] дешевле всего покупать аудиторию. Эти люди уже научились пользоваться смартфонами, но это люди от сохи. Компании просто выбирают страны с недостаточным уровнем образования, находят местных «интернетчиков» и выкупают у них тонны трафика», — объясняет RTVI специалист по мессенджерам, член совета директоров Научно-технического центра информационных технологий “РОСА” Сергей Кравцов.

Корреспондент RTVI, установивший мессенджер Gem Space из Google Play, не обнаружил среди его пользователей никого из своей записной книжки более чем на 2000 контактов.

Сам мессенджер состоит из множества разделов — звонки, чаты, каналы, реклама, магазин и другое. При этом часть из них не работают: при нажатии на “магазин” появляется уведомление “MarketSpace находится на техобслуживании”, в разделах “услуги” и “объявления” пусто, а разделы “каналы” и “spaces” по сути дублируют друг друга. Самый популярный “канал” в мессенджере называется Gem Space Global, у него указано 374 тыс. подписчиков. Однако все комментарии под постами в нем бессодержательны и похожи на те, что оставляют боты.

У маркетплейса также есть веб-версия под названием GemMarket, однако товаров там немного, большинство категорий пустуют. В наличии, в основном, продукция с символикой Gem Space, домовые обереги, женские сумки и рюкзаки. Судя по скромному ассортименту, на маркетплейсе работает всего несколько продавцов.

«Я поставил продукт, но они никакие, это просто ширма», — говорит Сергей Кравцов. По его словам, внутри — простейшие механики мессенджеров, скорее всего на основе опенсорс-решений, своих наработок не видно, а декларирование безопасности — просто слова.

Однако сырой продукт не мешает компании вот уже 10 лет привлекать средства от населения. Начиная с 2014 года, на сайтах gem4me.com, gem-invest.ru и gemspace.team, а также в многочисленных пабликах в соцсетях, людям предлагается стать “совладельцем Gem4Me и получить долю прибыли при продаже проекта”.

«Жетон провалился»

Согласно информации на сайте для инвесторов Gem Space, чтобы “инвестировать” в проект — нужно купить токены MarketSpace, которые “выпускаются на блокчейне Ethereum”. Именно эти токены создатели Gem Space обменивают на “акции” компании. Эта внутренняя “валюта” оплачивается евро или криптой, за использование последней обещают 5% кэшбэк.

RTVI ознакомился с внутренними документами Gem Space и выяснил, что у проекта порядка 40 тыс. “инвесторов”.

“Ценные бумаги” Gem Space, согласно этим документам, распределены по тарифным пакетам. Создатели бизнеса уверяют потенциальных “инвесторов”, что они будут давать разную доходность — чем дороже пакет “акций”, тем больше прибыли якобы получит человек. Подобная схема — абсолютное “ноухау” Gem Space. Компании иногда делят капитал на обычные и привилегированные акции, однако столь разветвленную систему не использует никто.

Исходя из стоимости самого дешевого пакета акций и числа “инвесторов”, владельцы Gem Space получили от них как минимум 688 тыс. евро (67,5 млн руб. по текущему курсу ЦБ). Это консервативная оценка, в то время как реальные вложения людей в Gem Space могут быть в десятки раз выше. Если взять за основу средний пакет акций Invest за 5037 евро, то владельцы мессенджера могли получить около 201 млн евро (19,5 млрд руб.).

В личном кабинете “инвестора” Gem4me, доступ к которому получил RTVI, владельцам показывают купленные ими “акции” и даже предоставляют сертификаты, подтверждающие право собственности на доли в компании. Однако в управлении бизнесом “акционеры” участия не принимают: компания не предоставляет им регулярную финансовую отчетность по МСФО, не выносит управленческие решения на голосование собрания акционеров.

Помимо пакетов “акций”, еще одно “нововведение” Gem Space — система коэффициента корпоративной активности. С ее помощью поощряют самых эффективных “инвесторов” и партнеров — им обещают большую прибыль при продаже компании. При этом официальные представители и евангелисты Gem Space уже много лет убеждают свою аудиторию в том, что компания вот-вот будет продана. “6 апреля 2024г. в компанию пришел официальный запрос и предложение о покупке Gem Space по цене последнего аудита оценки от сентября 2022! Сделка продажа состоиться !!! “, — говорится в сообществе “Закрытый Бизнес по крупному Gem Space+” в социальной сети “ВКонтакте” (орфография и пунктуация автора).

Доход от продажи обещают поделить на две части: из первой участники получат фиксированную выплату за каждую “акцию”, а при распределении второй обещают учитывать активность “инвесторов”. Чем она выше — тем больше доплата за каждую “акцию”, а чтобы получить максимальную прибыль, инвесторам нужно либо потратить от 40 до 50 тыс. евро на 10 паков Invest, либо привести новичков, которые суммарно вложат 29 тыс. евро.

Пока обещанная продажа компании так и не произошла, Gem Space поддерживает энтузиазм в своих “инвесторах” с помощью заграничных поездок и “международных конференций” в Москве.

По правилам компании, чтобы попасть на Сейшелы или в другую заграничную поездку, действующему “инвестору” нужно привлечь как минимум сотню других “вкладчиков” и частично оплатить поездку самому. Согласно внутренним данным Gem4me, с которыми ознакомился RTVI, из 40 тыс. инвесторов компании на каникулы за рубежом могут претендовать чуть более 500 человек.

Для тех, кому не посчастливилось попасть на Сейшелы, ежегодно устраивают “международные конференции” в Москве, некоторым даже оплачивают билеты до столицы. Одна из участниц рассказала RTVI, что в 2024 году «вышестоящие спонсоры сделали ей такой подарок» и с тех пор она целиком и полностью погрузилась в мир Gem:

“В июне я была на международной конференции нашей компании, мне купили билет, и у меня “жетон провалился”, честно говоря. Я приехала с конференции и работаю только здесь. На всех нетворкингах людям говорю: дорогие, идите, инвестируйте, это легальные защищенные инвестиции”.

Превращение рублей в эфемерные токены

RTVI ознакомился с договором-офертой Gem Space, который доступен в личном кабинете “инвесторов”, и показал его нескольким юристам. Они отметили, что “инвесторы” еще на этапе покупки токенов оказываются поражены в правах, так как в договоре прямо указано:

Токены — это не инвестиция. “GM Tokens могут не иметь ценности. После покупки GM Tokens не подлежат возврату, покупки не могут быть отменены. Покупатель может потерять всю сумму оплаты. GM Tokens не являются инвестицией, валютой, ценными бумагами, товаром…или каким-либо другим финансовым инструментом”, — говорится в договоре. Покупка и продажа токенов не защищена законами о финансовых инструментах. “GM Tokens не являются программным обеспечением, ценными бумагами, товарами, свопами на ценные бумаги или товары или финансовым инструментом любого рода. Покупки и продажи GM Tokens не подлежат защите никакими законами, регулирующими эти типы финансовых инструментов”, — указано в договоре.

“Ни одна из компаний, связанных с проектом, не имеет лицензии Банка России на проведение финансовой деятельности. Значит, их деятельность в России незаконна”, — заявил в разговоре с RTVI партнер юридической компании «Интерцессия» Эмиль Юсупов. По его словам, анализ документов, которые дают на подпись “инвесторам”, показывает, что риски вложений в Gem Space чрезвычайно высоки.

«Документы прямо указывают на возможность полной потери вложенных средств, а также исключают возврат денег. Компании, стоящие за проектом, зарегистрированы в юрисдикциях, известных как офшорные зоны — на Мальте и Маршалловых Островах. Это означает, что в случае споров российским инвесторам будет чрезвычайно сложно защитить свои права в международных судах», — говорит он.

Законы любой страны предполагают, что привлекать деньги населения можно только при наличии лицензии регулятора, при этом продавать токены — ”уникальные” последовательности цифр и символов” — можно и без подобного разрешения, объясняет эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, основатель проекта “СтопПирамида” Марат Сафиулин. “Поэтому привлечение денег путем продажи токенов — это первый и самый важный признак недобросовестности в данной схеме. Отсутствие лицензии Центробанка у Gem Space является признаком пирамиды”, — утверждает он.

“К самому мессенджеру и маркетплейсу вопросов нет — пусть они и не популярны, но кто-то может ими пользоваться. А вот то, что пользователю внезапно предлагают стать инвестором и делают это на весьма непрозрачных условиях, должно сразу вызвать подозрения”, заявил в разговоре с RTVI адвокат коллегии Pen & Paper Денис Драгунов. Он отмечает, что в договоре компания снимает с себя все риски и ответственность в случае отсутствия прибыли и официально заявляет: взаимодействие с вкладчиками не является инвестиционным.

“Инвесторы покупают что-то, что не имеет никакой ценности и не торгуется на бирже. Основной риск во всей этой истории — полная потеря вложенных средств, которые можно будет попытаться вернуть только через иностранные юрисдикционные органы, что в существующих реалиях кажется невозможным”, — говорит Денис Драгунов.

Во всей схеме работы Gem Space есть минимум пять “красных флагов”, рассказал RTVI Александр Горный, экс-директор по стратегии и аналитике Mail.ru Group и сооснователь клуба инвесторов United Investors:

Предложение неквалифицированным инвесторам (в том числе, пенсионерам) инвестировать в сложный нерегулируемый непубличный продукт; MLM-схема в инвестициях; Многослойная схема с токенами; Сложные разные доходности на ранних стадиях развития проекта; Схема из более чем двух стран на ранней стадии.

«Это похоже на пирамиду MLM: продукт состоит из одного дизайна, который стоит пару сотен тысяч долларов, чтобы он хоть как-то работал. Это делается командой из десяти человек. А дальше, с учетом темпа привлечения денег, это может существовать бесконечно», — также заявил в разговоре с RTVI Сергей Кравцов из НТЦ “РОСА”.

Об опасности таких инвестиций предупреждает и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: по его словам, если человек хочет, чтобы у него украли деньги, то очень трудно помешать этому.

“Разъяснительная работа должна быть максимальная, потому что любые обещания больших доходов — это вранье, есть объективная ситуация на рынке. Надо говорить о том, что работать следует с теми, кто имеет официальную лицензию Центрального банка, имеет разрешение работать на финансовом рынке, привлекать деньги населения, размещать их и так далее. Если таких разрешений нет, значит, уже стопроцентный риск, что ваши деньги будут украдены. Надо бдить и не верить в чудеса, в данном случае чудес не бывает, это точно”, — сказал он в разговоре с RTVI.

Серийные предприниматели с криминальным налетом

RTVI насчитал у проекта Gem Space как минимум восемь юрлиц, разбросанных по офшорным гаваням — Мальте, Маврикию, Маршалловым островам и другим юрисдикциям (соответствующие документы есть в распоряжении редакции). Владельцем большинства из них числится швейцарец Бруно Хорн — финансовый директор Gem4me, который, согласно данным LinkedIn, до работы в этом “стартапе” посвятил 25 лет торговле сталью. Согласно швейцарским базам, помимо Gem Space, он владеет компанией SStarTrade, которая через дочерние предприятия имеет лицензии на разработку недр и занимается добычей золота в Забайкальском крае.

Главным управляющим директором Gem Space в США значится «американский миллионер» Майкл Йордан — именно так его называют на собраниях компании, где он активно выступает и хорошо говорит по-русски. В его LinkedIn указано, что он работает консультантом по финансовым услугам в американской компании BiNeuroAds. Она зарегистрирована в штате Делавер и владеет компанией DoneSSO, которая, как указано на ее официальном сайте, продвигает MarketSpace от Gem4me в США. До работы в этой компании он числился в таких проектах как Matchmakinglink LLC (клуб знакомств для одиноких жителей Нью-Йорка), где значилась и его жена — Ирина Йордан, закончившая Пятигорский лингвистический университет. В Instagram* Майкл Йордан зарегистрирован как Миша Йордан.

Остальные топ-менеджеры Gem Space — россияне. В документации Gem4me Investments PLC, с которой ознакомился RTVI, указаны:

Александр Качановский — директор, юридический и судебный представитель;

Валерий Остриков — директор, юридический и судебный представитель;

Наталья Аршавская — директор, юридический и судебный представитель.

Фамилии Качановского, Острикова и Аршавской фигурировали рядом и ранее — все они состояли в совете директоров Intway World Corporation, которую МВД России признало “крупной финансовой пирамидой”. В 2010 году ведомство сообщило, что эта компания за пять лет украла у 10 тыс. граждан России и стран СНГ несколько миллионов долларов.

Intway продавала людям «жилищные сертификаты», обещая обменять их на недвижимость в любой точке земного шара. Но время шло, а квартиры так и не появлялись. А еще у Intway была своя виртуальная биржа, но вместо денег вкладчики получали “облигации компании” — ничем не подкрепленные, как выяснилось в дальнейшем. Как и в случае с Gem, структура компании была крайне сложна и включала в себя офшорные юрисдикции. Продукты и сервисы Intway World Corporation были сгруппированы в пакеты, которые внутри компании называли «паками» — эта схема тоже очень похожа на ту, которую практикует сейчас Gem Space.

У Intway World Corporation также был свой благотворительный фонд “Всем миром”, совладельцами которого, по данным СПАРК, были Качановский, Аршавская и Остриков. В интернет-архиве Wayback Machine осталась сохраненная версия его сайта от апреля 2010 года — на нем было указано, что фонд собрал с вкладчиков Intway более $400 тыс. на помощь нуждающимся. Однако как только МВД разоблачило пирамиду Intway — на смену “Всем миром” пришел новый фонд.

В 2013 году Натальей Аршавской был зарегистрирован фонд — “Поможем всем миром”. Этот фонд теперь собирает деньги на благотворительность с инвесторов Gem Space. Сайта у этой организации нет, зарегистрирована она по адресу жилого дома, однако корреспондент RTVI не обнаружил там ее офис. Отчетности этого благотворительного фонда на сайте Минюста нет, хотя по закону они обязаны ее раскрывать. В ведомстве сообщили RTVI, что фонд предоставлял отчетность в территориальный орган, но до 1 января 2025 года имеет право не публиковать ее в интернете.

В 2010 году, после признания Intway финансовой пирамидой, МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве — однако информации о том, понес ли кто-то ответственность, в публичном доступе нет. Известно лишь, что Федеральная служба по финансовым рынкам причислила компании, управляющие бизнесом Intway, к содержащим признаки “осуществления деятельности по построению финансовых пирамид”.

Как выяснил RTVI, у Валерия Острикова все же есть судимость по части 4 статьи 159 УК РФ (“Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере”), а Качановский и Аршавская, судя по всему, избежали наказания.

При этом в последующие годы Аршавская, Качановский и Остриков безуспешно судились с теми, кто рассказывал о незаконных схемах работы Intway и их роли в этом.

“Истцы просят признать сведения, <…> что Качановский А.Б. и Остриков В.Н. являются мошенниками и организаторами преступного сообщества, входящего в транснациональную организованную структуру, международными аферистами, соратниками по обману тысяч граждан; в отношении Качановского А.Б. и Острикова В.Н. <…> возбуждено уголовное дело по факту мошенничества; Качановский А.Б. и Остриков В.Н. возглавляют схему по отъему денег, стригут капусту с доверчивых граждан, дают взятки в правоохранительные органы, — не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство”, — написано в одном из решений суда.

Суд поддержал иск лишь в части об уголовном деле — его изначально возбудили в отношении неустановленных лиц. Остальное, по его мнению, не является сведениями о фактах, которые можно проверить на предмет соответствия их действительности. RTVI связался с одним из ответчиков по тому иску, чтобы узнать подробности истории, но получил лаконичный ответ: “Да, я в свое время занимался этими [людьми]. Все они никак не успокоятся”.

Сейчас все трое россиян в руководстве Gem Space отлично живут в Москве. У Качановского есть квартира в центре столицы, на Кутузовском проспекте, а Остриков и Аршавская владеют соседними домами по 300 кв. м в деревне Румянцево на территории Москвы — аналогичный дом в этом месте сейчас продается за 77 млн руб. В автопарке у всех троих — дорогие автомобили: у Острикова в собственности есть Porsche Macan и Porsche Cayenne, у Аршавской — Porsche Cayenne, а у Качановского — Mercedes-Benz 230G и Volvo XC90.

А что там с акциями?

Так как представители и евангелисты Gem Space агитируют своих потенциальных инвесторов покупать “акции” компании, RTVI проверил, каким образом устроен ее акционерный капитал.

Первое юрлицо, у которого в публичных реестрах RTVI обнаружил хоть какие-то акции, — это Gem4me Investments PLC, которое зарегистрировано на Мальте. Согласно мальтийскому реестру компаний, ее акционеры — Gem4Me MarketSpace ltd., Waterton Investments Ltd. и Бруно Хорн.

Британская Waterton Investment ltd. — ключевая компания в схеме работы Gem Space, именно она, по заверениям представителей проекта, выполняет операционную деятельность — то есть реально работает и получает деньги. Именно эту компанию они обещали продать за миллиарды долларов.

Однако информация из британского реестра юрлиц говорит об обратном. С 2018 года, когда компания была создана, она значится как “спящая”. Активы компании за последние шесть лет — два фунта или 240 рублей по текущему курсу ЦБ.

Другая компания, Gem4me Marketspace Ltd, зарегистрирована на Маршалловых островах — именно она вела реестр акционеров и владела интеллектуальными правами на мессенджер и маркетплейс. Согласно документу, который есть в распоряжении RTVI, Gem4me Marketspace Ltd представляет собой:

уставной капитал — 1,2 млрд евро

он разделен на 40 млн акций номинальной стоимостью 30 евро за акцию.

на 1 апреля 2024 года компания выпустила и распределила 13 432 635 акций на общую сумму 402 979 050 евро.

Размер уставного капитала не является отражением каких-либо материальных вложений или доходов Gem4me Marketspace Ltd — он отражает оценку интеллектуальной собственности компании, рассказывал сам Валерий Остриков. Однако ее оценкой занимались не Ernst&Young, KPMG или какая-либо другая известная аудиторская фирма, а неизвестная латвийская компания Doma Audits — в 2022 году она оценила Gem Space в $931 млн. Сама Doma Audits является микропредприятием, а ее сайт на момент написания материала был недоступен.

Gem Space в последние месяцы продолжил усложнять свою акционерную структуру. Акции Gem4me Marketspace Ltd они обменяли на ценные бумаги другой офшорной компании — зарегистрированной на Маврикии TreeD Investment Fund PCC. Среди директоров новой структуры RTVI вновь обнаружил Валерия Острикова и Александра Качановского.

«Инвесторы» молчат и годами ждут прибыли

Российские форумы и сайты-отзовики полны сообщений от людей, которые потеряли деньги или разочаровались в идее “инвестировать” в Gem4Me/Gem Space. Но тех, кто согласился пообщаться c RTVI, оказалось немного. Иван (имя изменено) начал “инвестировать” в Gem в 2017 году, вложил около 300 тыс. рублей и привел в проект родителей. Заработать на проекте не удалось — продажи компании он так и не дождался, а из-за финансовых трудностей приступил к возврату денег.

«Я написал обращения в Gem, они решили не доводить до суда и вернули всё на киви-кошелек по текущему курсу. В итоге, вышел в ноль с учетом инфляции», — рассказывает Иван. По его словам, деньги пришли со счета физического лица, никаких данных об отправителе у него не осталось.

В общей сложности Иван был “инвестором” Gem на протяжении пяти лет. Все это время, по его словам, он надеялся, что вот-вот получит баснословную прибыль. Столь долгое ожидание он объясняет просто “зомбированием”. “Вебинары делают свое дело”, — говорит он.

Действительно, основатели Gem Space умеют работать с возражениями. “Инвесторам” объясняют, что разработка приложения и привлечение аудитории требуют времени. Регистрацию в теневых юрисдикциях оправдывают тем, что офшоры — это “пугалка” для рядовых граждан, а специалисты понимают, насколько это выгодно. Для самых эффективных “инвесторов” проводят регулярные вебинары, где учат продавать “инвестиции” в Gem Space новичкам и отвечать на критику в адрес приложения.

Новых “инвесторов” привлекают “по блату” их знакомые, поэтому люди стараются решать все проблемы внутри структуры, рассказала RTVI эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

“Так называемое “сарафанное радио” <…> повышает доверие вновь прибывших к проекту из-за получения информации от «проверенного» источника. Этот факт снижает вероятность негативных отзывов и появление в короткий промежуток времени недовольства пользователей — даже при появлении сомнений жертва начнет задавать вопросы в первую очередь тому, кто ее привел. Тот, кому задают вопросы, будет успокаивать ничем не подкрепленными обещаниями и собственным позитивным опытом, в некоторых случаях не реальным, а ожидаемым”, — уверена Храпунова.

Одна из “инвесторов” Gem Space рассказала RTVI, что работает «фандрайзером» по агентскому соглашению, то есть занимается привлечением средств в проект от других инвесторов, — и в месяц получает за эту работу более тысячи евро. В то же время ее собственные «инвестиции» в Gem Space фактически заморожены внутри структуры Gem. Один из немногих способов их вывести — поездка на «корпоративные каникулы», например, на Сейшелы. Оплатить ранее сделанными “инвестициями” можно не больше трех четвертей стоимости тура: как минимум тысячу евро надо выложить из собственного кошелька.

Александр Качановский, Наталья Аршавская и Майкл Йордан проигнорировали вопросы RTVI. Пресс-служба Центробанка РФ не прокомментировала деятельность Gem4Me на момент публикации расследования.

* запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией