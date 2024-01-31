1 февраля лидеры ЕС собираются на внеочередной саммит в Брюсселе. В центре повестки — выделение Украине обещанных €50 млрд. На предновогоднем саммите этот транш заблокировал премьер Венгрии Виктор Орбан — один из главных евроскептиков Европы, которому грозят санкциями за несговорчивость. Кто еще в столицах ЕС считается главными фрондерами по отношению к Брюсселю — в материале RTVI.

Традиционно главными евроскептиками в Европе считаются именно правые. Шеф европейской внешней политики Жозеп Боррель прямо сказал, что опасается их прорыва в Европарламент, где с 6 по 9 июня предстоят юбилейные — десятые (после первых прямых в 1979 году) — выборы. К тому же это будут первые выборы евродепутатов после брекзита. По словам Борреля, избиратели могут голосовать за правых популистов «из страха перед лицом неизвестности, который порождает гормон, вызывающий стремление обезопасить себя».

Самые видные политики-евроскептики как раз играют на этом чувстве незащищенности граждан, которое в последние годы постоянно усиливалось на фоне кризиса с мигрантами, потом пандемии, а теперь — военного конфликта в Европе. Риторика политиков в отношении Украины часто становится маркером такого «еврофрондерства». Лидеры, призывающие завязывать с военными поставками Киеву, делают акцент на «национальных интересах» своих стран, которым противопоставляют помощь украинцам. При этом евроскептики XXI века уже не призывают к выходу из ЕС, а напротив — стремятся извлечь наибольшую выгоду из еврофондов.

Виктор Орбан: «виктатор» и «заноза в боку ЕС»

Все взоры в ЕС сейчас обращены в сторону 60-летнего премьера Венгрии Виктора Орбана, от которого на предстоящем саммите зависит дальнейшая поддержка Украины. Это тот козырь, который Орбан теперь использует в игре против Брюсселя.

В декабре 2022 года Еврокомиссия заморозила выделение Будапешту €30 млрд из фондов ЕС, обвинив венгерского лидера в узурпации власти и наступлении на демократические свободы. Теперь Орбану есть, чем ответить. Он потребовал разблокировать средства, пригрозив в противном случае наложить вето на финансовую помощь Киеву.

Брюссель пошел на уступки, разморозив первые €10 млрд, но Орбан продолжает повышать ставки. Как сообщила накануне Financial Time со ссылкой на внутренний документ ЕС, в случае продолжения шантажа Евросоюз может пойти на крайние меры и «подорвать экономику Венгрии». Среди возможных инструментов — дальнейшее ослабление валюты и снижение инвестиционной привлекательности республики.

В ЕС рассматривают и другой рычаг — например, Венгрию могут «наказать молчанием», то есть лишить права голоса на саммитах Совета ЕС. Это позволяет статья 7 Соглашения о Европейском Союзе, но до сих пор она никогда не применялась. Такой сценарий собеседники Politico в брюссельских коридорах называют «ядерным» — на крайний случай.

«Есть венгерская поговорка применительно к ситуации, когда дела идут не очень хорошо: «Под задницей лягушки». И дела Венгрии наверняка пойдут не хорошо, если она попытается помешать европейским лидерам вновь бросить спасательный круг Украине», — пишет издание.

Как признал дипломатический источник в ЕС, с которым пообщался RTVI, «теоретически такое действительно возможно, но на практике маловероятно». Коллизия выглядит тем более необычно, что этим летом Орбан может сменить на посту главы Евросовета Шарля Мишеля, который собрался баллотироваться в Европарламент. Если Мишелю быстро не найдут замены, премьер Венгрии заступит на его место автоматически просто потому, что к Будапешту перейдет председательство в Евросоюзе.

«Виктатор», «заноза в боку ЕС» — как только не называют западные СМИ политика-тяжеловеса. Лидер партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» считается вождем европейских правых, хотя начинал либералом и даже был стипендиатом Джорджа Сороса, которого потом объявил врагом республики. Риторика Орбана строится на «защите суверенитета и свободы Венгрии». Он не устает повторять, что Брюссель «забивает гвозди в крышку гроба ЕС». А теперь в Венгрии начинает работу новое правительственное агентство по защите суверенитета — ему предстоит бороться с иностранным влиянием в стране.

Орбан бессменно находится у власти с 2010 года, а до этого занимал премьерское кресло с 1998-го по 2002 год. Прошлой весной он четвертый раз подряд победил на парламентских выборах, несмотря на критику за тесные связи с Кремлем. Эмиссар Орбана, глава МИД Венгрии Петер Сийярто — один из немногих европейских дипломатов, которые продолжают посещать Москву после 24 февраля 2022 года.

При этом амплуа давнего «друга Москвы» не мешает Орбану поддерживать антироссийские санкции — с некоторыми выгодными исключениями для Будапешта. К примеру, в мае 2023 года венгерские власти отстояли право использовать российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба». «Если вы поднимете давние цитаты Орбана, когда тот находился в оппозиции при левом правительстве, то он вполне себе призывал прекратить [энергетическое] сотрудничество с Россией. Только теперь об этом все забыли», — заключил европейский собеседник RTVI.

Роберт Фицо: «мини-Орбан», но слева

Еще одним евроскептиком, но уже левого толка, считается нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо. 59-летний основатель и председатель партии «Направление — социальная демократия» (Smer) осенью 2023-го триумфально вернулся в большую политику после пятилетнего перерыва. Его отставка в марте 2018-го произошла на фоне скандала, связанно с громким убийством известного журналиста Яна Куциака и его невесты. Застреленный репортер расследовал предполагаемые связи словацких политиков из Smer с итальянской мафией.

Фицо, который до сих пор считался пророссийским политиком, неслучайно получил прозвище «мини-Орбан». У двух премьеров действительно есть много общего — особенно в том, что касается дальнейших санкций против России, а также военной поддержи Украины.

Так, одним из предвыборных обещаний Фицо был отказ от поставок оружия Киеву. Что он и сделал. Став премьер-министром в третий раз — до этого он возглавлял кабмин с 2006-го по 2010 год и с 2012-го по 2018-й, — Фицо в начале ноября заблокировал план прежнего кабмина о пакете военной помощи украинцам на €40,3 млн.

Причем, в октябре 2023-го он уже предупреждал, что Братислава больше не будет передавать соседям оружие, ограничившись лишь гуманитарной помощью. Придя к власти, Роберт Фицо снова обозначил свои приоритеты — мол, проблемы Словакии и ее жителей более серьезные, чем украинские.

При этом Фицо выделяется среди остальных европейских лидеров не только отказом поставлять вооружение, но и нежеланием включать Украину в Евросоюз. Правда, ближе к концу 2023 года его риторика как будто немного изменилась. Так, в середине декабря словацкий премьер объявил, что республика не станет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В январе Фицо вновь разразился яркими и не особо популярными среди европейских элит заявлениями. В частности, он анонсировал, что Братислава не поддержит присоединение Киева к НАТО из риска «начала Третьей мировой войны». Также, по мнению словацкого премьера, Украина «не суверенная и зависимая страна», но находится «под полным контролем США».

«Я выступаю за прекращение любых военных действий и мне все равно, какой это будет [мирный] план. Это будет дело россиян и американцев. Вы же знаете, что украинцы в этом не играют никакой роли», — считает Фицо.

Впрочем, Фицо — опытный дипломат, который знает, как сохранить баланс и не рассориться со всеми. Так, 24 января он встретился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и повторил, что Словакия поддерживает стремление Украины к членству в ЕС, но поставлять оружие Киеву и давать зеленый свет вступлению соседней страны в НАТО не будет. А в недавнем интервью телеканалу госагентству TASR пообещал «предпринять шаги по упорядочиванию отношений с Россией».

Из иностранных языков Роберт Фицо владеет не только английским, что естественно для политика-европейца, но и русским — сказывается чехословацкое происхождение. При любом удобном случае он любит представляться «выходцем из народа». Фицо родился в городке Топочаны в семье рабочего-мебельщика и продавщицы в обувном магазине. До шести лет он вообще прожил в деревне.

При этом с самого детства Роберт мечтал стать «политиком, спортивным репортером или археологом». В итоге победило первое желание — для этого молодой человек выучился на юриста и даже поработал помощником военного следователя. А еще он успел вступить в Компартию Чехословакии за три года до «бархатной революции». При получении партбилета Фицо, как и положено, называл себя атеистом, но позже стал говорить, что «вырос в римско-католической семье и считает себя католиком».

Герт Вилдерс: «голландский Трамп» продвигает «некзит»

Вскоре этот дуэт самых ярких евроскептиков может расшириться до полноценного трио. В ноябре 2023-го на досрочных парламентских выборах в Нидерландах победила «Партия свободы», которую возглавляет крайне правый популист Герт Вилдерс. В ЕС такой сход назвали «политическим землетрясением». Теперь у 60-летнего политика есть все шансы занять кресло премьера вместо уходящего Марка Рютте.

Вилдерс получил прозвище «нидерландский Трамп» — и не только из-за непослушной блондинистой шевелюры, но также из-за своей эксцентричности и во многом радикальных взглядов. Например, он отличился призывами «обратить вспять исламизацию» страны, закрыв мечети и мусульманские школы, а также запретив Коран. Борьба с мигрантами — «конек» Вилдерса, хотя, по иронии, сам он не совсем «коренной» голландец — его мать родилась в колониальной Индонезии и имеет смешанное происхождение.

Но «худшим кошмаром для Брюсселя», как его называет издание Politico, Вилдерс может стать не поэтому. В отличие от других евроскептиков, которых в целом устраивает пребывание в ЕС, возможный будущий премьер Нидерландов (точнее — его «Партия свободы») предлагал провести референдум о выходе королевства из Союза — устроить Nexit (по примеру британского Brexit). Впрочем, в декабре глава Центробанка королевства Олаф Слейпен немного осадил Вилдерса, назвав Nexit «плохой идеей». Он объяснил, что Нидерланды — открытая экономика, которая сильно зависит от торговли со странами Евросоюза.

А еще «нидерландский Трамп» ранее был известен своей симпатией к Кремлю и лично к президенту России Владимиру Путину. Впрочем, как и многие другие из списка евроскептиков.

«Владимир Путин — лидер, что бы вы о нем ни думали. Я критикую многое из его политики. Но я аплодирую ему, как и мистеру Трампу, за то, что они являются лидерами, которые отстаивают интересы российского и американского народов», — говорил он в далеком 2018-м.

Правда, после начала полномасштабного вооруженного конфликта на Украине Вилдерс отдалился от Москвы и даже осудил «нарушение украинского суверенитета». В то же время одной из причин катастрофы он назвал действия Запада, который не исключал вступления Украины в НАТО. По мнению Вилдерса, это была «большая ошибка».

В феврале 2022-го его партия выступила за провозглашение нейтралитета Нидерландов в конфликте, но законодательная инициатива провалилась. В декабре 2023-го, во время парламентских дебатов, глава «Партии свободы» также призывал сократить военную помощь Киеву.

«Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну», — утверждал он.

Правда, его восхождение в премьерское кресло все время откладывается. Как признал сам Вилдерс — у него возникла «серьезная проблема» с формированием коалиции. Миграция стала тем самым камнем преткновения, из-за которого пока никто не готов создавать альянс с «Партией свободы». «Одно дело — хотеть сесть за стол переговоров, но совсем другое — «оказаться в постели» с Вилдерсом, которого до этих выборов считали политически токсичным», — отмечает Politico.

Впрочем, голландцы — мастера затягивать формирование кабмина. После выборов прошло чуть больше двух месяцев, а максимальное время, которое потребовалось им для создания правительства, составило 299 дней. «Так что мы даже не приблизились к рекорду», — заключает издание.

Джорджа Мелони: из «Братьев Италии» в «сестры Европы»

«Лучший хоббит, играющий фашиста», — такую номинацию под занавес 2023 года Politico присудило в своем антирейтинге премьер-министру Италии Джордже Мелони. Сатирики издания припомнили, что, будучи подростком с римских окраин, она любила наряжаться вместе с другими активистами правого толка в персонажей из «Властелина колец» Толкина.

Первая женщина-премьер Италии — яркий пример умения вовремя перестроиться. Она возглавляет правую партию «Братья Италии», которая действительно вышла из постфашистского движения, однако провела ребрендинг и сейчас позиционирует себя как обычная консервативная сила. «К счастью для Европы, фашистские фантазии Мелони оказались не более серьёзными, чем её юношеское желание бросить вызов Саурону», — признает Politico.

Семейные ценности — среди приоритетов в повестке «Братьев Италии». Как писали западные СМИ, Мелони «очень горда тем, что у нее есть дочь и партнер». Еще она критически настроена против однополых браков и абортов (хотя и не считает, что их нужно запрещать). Однажды ее однопартийцы раскритиковали серию мультфильма «Свинка Пеппа», в которой увидели пропаганду нетрадиционных ценностей. А еще она противница феминитивов и при назначении на должность потребовала от подчиненных называть себя иначе как «синьор премьер-министр».

«Братья» раньше считалась антиевропейской партией. Изначально они выступали против федеративной модели Европейского Союза, ратуя за возвращение к «конфедерации суверенных государств». Однако с переездом во Дворец Киджи (премьерскую резиденцию) Джорджа Мелони скорректировала повестку и теперь позиционирует себя как надежный партнер Брюсселя в ключевых вопросах — прежде всего, по Украине. Итальянский премьер выражает всяческую поддержку Киеву и считает разговоры о необходимости как можно скорее начать переговоры «популизмом».

Более того, Италия в этом году возглавила «Группу семи», и, как сообщает Reuters, Мелони собирается «использовать председательство в G7, чтобы укрепить пошатнувшееся единство США и их союзников в вопросах оказания помощи Украине». Информированный источник в Риме рассказал агентству, что кабмин Мелони намерен «развеять миф о растущей усталости из-за необходимости поддерживать Киев, который не сумел добиться ожидаемых на Западе результатов на поле боя».

Ярослав Качиньский: «серый кардинал» польских правых

15 октября 2023 года стало печальным днем для европейских правых. В этот день в Польше состоялись парламентские выборы, по итогам которых консерваторы во главе с их идейным вождем, главой партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским хотя и победили формально, однако не набрали достаточно голосов, чтобы сформировать коалицию. В конце концов,»ПиС», которая бессменно находилась у власти с 2015 года, перешла в оппозицию — с самой большой фракцией в сейме. И хотя 74-летний Качиньский покинул пост вице-премьера, но не перестал быть «серым кардиналом» польской политики.

Ярослав Качиньский, который стоит у руля «ПиС» больше двадцати лет, умело направляет в нужное русло консервативные настроения соотечественников. Его партия проповедует традиционные ценности, запрет абортов и однополых браков, ужесточение миграционной политики и умеренный евроскептицизм.

Разумеется, польские правые не ставят под сомнение нахождение Польши в ЕС (напротив, продвигают миссию Варшавы как главной «защитницы всей Европы»). Однако Брюссель с его «евробюрократией» в устах Качиньского и других «писовцев» стал словом почти ругательным. Недаром во время последней предвыборной кампании Ярослав Качиньский старался выставить своего главного соперника — прозападного либерала Дональда Туска — ставленником сразу Москвы (за давнюю попытку «перезагрузки» отношений), Берлина и Брюсселя.

Этот расхожий набор штампов используют польские правые, играя на германофобии части поляков и подогревая их неприязнь к евробюрократии. В «ПиС» не устают повторять о стремлении Германии и Евросоюза «подчинить себе Польшу». Качиньский называл Туска «посланником Брюсселя, где всем заправляют немцы».

Угрозы польскому суверенитету «ПиС» находит повсюду, что порой приводит к курьезам. Так, Качиньский обвинил Брюссель в попытке запретить полякам… собирать грибы. Поводом стала европейская директива, которая ограничивала сезонную вырубку польских лесов. Правые «даже грибы умудрились превратить в инструмент предвыборной борьбы», иронизировал портал Onet.pl. «Большинство поляков ходит за грибами. Это часть нашей свободы, и мы ею не поступимся», — провозгласил Качиньский. «На карту поставлена свобода собирать грибы», — саркастически парировал Туск.

Качиньского в Польше считают человеком, который никогда не сдается. Так, после катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском, в которой вместе со всей польской элитой 10 апреля 2010 года трагически погиб брат-близнец Ярослава Лех Качиньский, лидер «ПиС» долгие годы не прекращал попыток найти среди обломков следы взрывчатки и другие «доказательства диверсии». Ради такого он даже распорядился эксгумировать прах родного брата и его супруги Марии — их семейный саркофаг в краковском замке Вавель был вскрыт с большой помпезностью в сопровождении мессы.

Вслед за четой Качиньских эксгумации подверглись и другие жертвы, но ничего подозрительного экспертиза так и не обнаружила. Кстати, новое правительство Дональда Туска первым делом упразднило подкомиссию минобороны, которая занималась расследованием крушения борта номер один. Так что многолетние усилия «ПиС» раскрыть заговор в этом деле успехом не увенчались. Но вот в уход Качиньского с политической арены никто в Польши не верит.