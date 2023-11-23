Западные партнеры требуют от президента Украины Владимира Зеленского результатов борьбы с коррупцией. Следствием этого стал арест олигарха Игоря Коломойского и снятие с должности министра обороны Алексея Резникова — на его заместителя завели уголовное дело. На этом фоне самый популярный украинский блогер Анатолий Шарий выпустил серию роликов про ОПГ «Химпром» — украинский наркокартель с российскими корнями, который снабжает наркотиками колонии и тюрьмы, подростков и чиновников, и даже военнослужащих ВСУ на передовой. Ответ на расследование не заставил себя ждать — его дом в Испании ночью забросали коктейлями Молотова. Преступная группировка такого масштаба вряд ли могла бы существовать без серьезного покровительства силовиков в окружении Зеленского. RTVI разбирался в запутанной истории украинского наркокартеля и скандалах вокруг него.

Как появился «Химпром»

Несмотря на оригинальное для ОПГ название, она занимается не только разработкой, производством и реализацией наркотиков, но и держит обширную сеть колл-центров. Их сотрудники звонят под видом службы безопасности банка и пытаются выудить пуш-уведомление с мобильного телефона или три цифры с обратной стороны банковской карты, чтобы увести деньги со счета. Но основная деятельность группировки — это «соли для ванн». Так неформально называются синтетические наркотики метилон, мефедрон, а-pvp и другие.

Когда «Химпром» появился доподлинно неизвестно, но первые шаги были сделаны в российском городе Стерлитамак не позже 2012 года. Там трое молодых людей — Егор Буркин (1989 года рождения), Александр Щипцов (1987 года рождения) и Андрей Вигель (1986 года рождения) — придумали, как воспользоваться пробелом в законодательстве и поставить на поток продажу синтетических смесей, спайсов, и пока неповоротливая госмашина запрещает одну из них, менять химсостав наркотика и снова выбрасывать его на рынок. Все трое учились в местном филиале Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Администратором группировки стал Егор Буркин — трудоголик и жесткий руководитель, бывший владелец салона онлайн-казино. Благодаря удачным связям и помощи коррумпированных полицейских его ОПГ быстро выросла и начала поставлять синтетику не только в регионы России, но и в Беларусь, Казахстан, Украину, Европейский союз. К 2017 году годовой оборот «Химпрома», по данным МВД России, превысил два миллиарда рублей, а в структуре были задействованы минимум тысяча человек. Вигель занимался легализацией денежных средств.

«Химпром» имел серьезную крышу, не рисковал, не вез синтетику из Китая, наркотики делали в собственных лабораториях прямо в России. Минимум в 12 регионах страны были открыты логистические центры для готовой продукции. Пока Генпрокуратура и Роскомнадзор учились блокировать ресурсы в интернете, «Химпром» открыто торговал наркотиками на своем вебсайте с одноименным названием. После блокировок картель ушел в даркнет, сейчас под контролем «Химпрома» находится одна из крупнейших площадок — RuTor.

Колл-центры были организованы на Украине, так называемые кладмены или закладчики также завозились оттуда. Они откликались на объявления в газете, по телевидению или на листовке в метро, где было предложение работы курьера или экспедитора с хорошей зарплатой от 6 до 8 тысяч долларов в месяц. Уже на собеседовании люди узнавали, что работа будет с выездом в Россию. За деятельность «Химпрома» на Украине отвечал, по данным МВД России, уроженец Узбекистана Ислам Исаев (1980 года рождения) вместе с уроженцем Закарпатской области Михаилом Сочкой (1982 года рождения).

Среди тех, кто откликнулся на объявление, проводили конкурсный отбор, в ходе которого распределяли людей по направлениям: кладмены, рабочие склада, производители наркотика, сотрудники колл-центра. Каждый человек проходил проверку на полиграфе (детекторе лжи). Затем месяц «стажировки» на Украине, в зависимости от направления работы — это были либо курсы наркотической химии, либо основы конспирации, либо разговорные, психологические тренинги. Многим сотрудникам выдавали поддельные российские паспорта.

Благодаря использованию анонимных мессенджеров, криптовалюты и конспирации, покупатели или рядовые сотрудники «Химпрома» при задержании не могли сдать никого вышестоящего из организации — они с ними просто не пересекались. Чаще всего в руки полиции попадали закладчики.

Переезд на Украину

Российские силовики с самого начала были уверены, что настоящее руководство синдиката находится на Украине. В 2016 году Виктор Иванов, глава тогда еще существовавшего ФСКН — ведомства по борьбе с наркотиками, заявил, что украинские спецслужбы занимаются «наркотизацией российской молодежи». Он имел в виду «Химпром».

Осенью этого же года силовики провели рейды по региональным представительствам «Химпрома» в Воронеже, Ставрополе, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске и Иркутске. Затем в феврале 2017-го прошла масштабная операция — сотрудники ФСБ и МВД под Истрой, Волоколамском и Красногорском «накрыли» три лаборатории. По оценкам оперативников, они производили, в среднем, около пятисот килограммов наркотиков в неделю. Было изъято четыре с лишним тонны синтетических наркотиков и еще 3,5 тонны прекурсоров (веществ для изготовления наркотиков), в многочисленных автомобилях курьеров были обнаружены тайники с килограммами метамфетамина.

«В 2015 году лицами, которые находились на Украине, для организации сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации был организован интернет-магазин «Химпром», который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков» — рассказывала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время операции были задержаны 70 человек, большинство — граждане Украины. Среди них был администратор картеля Егор Буркин.Программа телеканала НТВ «ЧП расследование» выпустила сюжет про «Химпром», в котором сообщила, что картель в России разгромлен, но продолжает свою деятельность на Украине.

Буркину было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 210 УК РФ (уголовное дело №4708713 от 06.10.2014 года) — «организация преступного сообщества». Несмотря на это суд избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде, сотрудников же нарколабораторий отправили в СИЗО. Буркин воспользовался подарком и сбежал на Украину. Сюда же в 2016 году из России потянулись другие его коллеги, опасаясь арестов.

Украинские власти, хотя и знали про проблемы «Химпрома» (даже официально запрашивали у российского МИДа данные об арестованных и условиях их содержания), дали гражданство Украины Исаеву и Щипцову, а также многим другим беглым членам ОПГ. Буркин его уже имел с ноября 2014 года, как и еще один россиянин — соорганизатор ОПГ Андрей Лемишко.

В украинских паспортах Буркин и Щипцов сменили ФИО. Буркин стал Егором Левченко, а Щипцов — уроженцем Молдавии Александром Печерским. Дольше всех в России задержался Андрей Вигель — он уехал только в 2019 году. По данным RT, он числится в межгосударственном розыске за дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу в Оренбургской области.

Обвинения в торговле людьми и бегство в Мексику

На Украине «Химпрому» удавалось спокойно работать до 2019 года. Его офисы были в самом центре Киева, машины, перевозящие наркотики, охранялись военизированной группировкой Pitbull Security (руководитель — гражданин Украины Платон Щерба, 1987 года рождения). Группировка имела свои представительства во всех областях страны, с упором на столицу и портовые города — Одессу, Николаев. Станислав Домбровский, который занимался пиаром проектов «Химпрома», рассказывал у себя в телеграме, что прекурсоры доставлялись из Литвы в порт Одессы, а нарколаборатории располагались в подконтрольных Киеву частях Донбасса.

За «крышу» на Украине в картеле отвечал Александр Райский (1983 года рождения). Он, по данным источника РИА «Новости», знакомого с уголовным делом на ОПГ, платил подкупленным сотрудникам правоохранительных органов, а также отвечал за вербовку новых членов ОПГ.

Тревожные звоночки начали раздаваться в 2016 году, когда родственники арестованных в России по делу «Химпрома» украинцев нашли друг друга и начали проводить митинги и писать жалобы во все инстанции. В группе состояли 303 человека, но только 200-м из них удалось доказать, что их родные стали жертвами торговли людьми, то есть, что их заставили «работать». Их власти Украины официально признали потерпевшими.

Как принуждали тех, кто отказывался работать, рассказала украинскому изданию «Цензор.Нет» мать 40-летнего Андрея Володия из Черкасской области, который отбывает срок в российской колонии строгого режима:

«Сначала говорили, что работать они будут в Москве, уже когда приехали в Россию, им сказали, что в Москве работы нет и нужно ехать в Белгород. Там организаторы действовали дальше по накатанной схеме: дали телефон, по которому нужно было общаться с работодателем, указали адрес квартиры, которую нужно было снять, а потом предложили заняться перевозкой чая. Андрей сразу понял, что это за «чай», и отказался. Ему сказали, что он обязан отработать деньги, которые в него уже вложили. А потом начали угрожать: мол, мы знаем, где живет твоя семья и родители, так что если будешь упорствовать, можешь и не застать их дома в живых».

Многие сотрудники «Химпрома» как и Володий получили в России большие сроки от 8 до 22 лет лишения свободы.

Под давлением общества правоохранительная система начала шевелиться — в Днепре задержали четырех человек за вербовку в наркокартель для работы в России. Троих отправили в СИЗО: украинцев братьев Василия Соколовского и Александра Украинца и гражданина Молдавии Анатолия Квачана. Четвертый — украинец Александр Ильченко признал вину и пошел на сотрудничество со следствием, его отправили под домашний арест. Всем им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 149 УК Украины — торговля людьми.

Только в марте 2019 года Служба безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой провела спецоперацию по задержанию руководителей «Химпрома».

«С 4 утра на территории Киева и Киевской области, а также Херсонской, Николаевской, Одесской областях было проведено более 100 задержаний, включая более 80 обысков. Изъяты наркотики, оружие, золотые слитки. Задержаны около 20 человек. Деньги от реализации наркотиков аккумулировались на криптовалютных счетах и электронных кошельках. Далее криптовалюта переводилась в наличные при помощи электронных мобильных пунктов, после чего происходила легализация этих денег в строительстве, в торговле продуктами питания, в ресторанном бизнесе», — рассказывал на брифинге первый заместитель главы СБУ Павел Демчина.

Буркину тем не менее удалось покинуть Украину. Некоторое время он находился в Латинской Америке, Панаме, отдохнул в Майами, а затем осел в Мексике. В одном из видео, которые выложил Домбровский и Шарий, Буркин заявил, что своих не бросает. По данным Шария, двадцать человек, арестованных во время спецоперации, Буркин действительно вытащил из-за решетки и перевез в Мексику. Несмотря на удар по руководству картеля, он продолжил свою работу.

В июне 2020 года возмущенные бездействием силовиков граждане Украины провели митинг у стен Генпрокуратуры с требованием депортировать одного из лидеров ОПГ Щипцова в Россию. Суд же над четырьмя задержанными в Днепре вербовщиками тянется уже пять лет, очередное заседание назначено на 21 декабря. Примечательно, что одного из обвиняемых, Соколовского, защищает в этом процессе адвокат Буркина Андрей Кузьменко.

Связи с властями, поддержка ВСУ и наркотики на фронте

Пока Буркин был в Мексике, а Щипцов остался на Украине, между создателями «Химпрома» пробежала черная кошка. Судя по слитой в сеть видеозаписи, Буркин обвинил Щипцова в присвоении активов и заявил, что тому помогает советник министра юстиции Украины Артем Петрашкин (по данным российских силовиков — куратор «Химпрома» от СБУ и офиса Генпрокурора). Щипцов это подтвердил. Интересно, что видео Буркин записывал для неких сотрудников НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), которые выступали арбитрами в споре между наркобаронами.

В расследовании Шария говорится, что фонд депутата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко (кума главы Офиса президента Украины Андрея Ермака) на регулярной основе получает пожертвования от Буркина — от 40 тысяч до 2 млн евро. Как утверждает Шарий, Тищенко обкладывает данью конкурентов «Химпрома» на рынке колл-центров. Блогер, например, выложил разговор, где человек с голосом похожим на Тищенко требует 1 млн долларов отступных в месяц «или закрываемся».

Буркин развернул кампанию, которая дала бы ему надежду на возвращение на Украину. Он стал щедро донатить на ВСУ, от имени Левченко (напомним, на эту фамилию он получил украинский паспорт) посылал пожертвования фонду Александра Морозова From Heart UA, который помогает военнослужащим, в том числе полку «Азов»*. Он выделил помощь ГУР (Главному разведуправлению Минобороны Украины), за что получил грамоту от его начальника Кирилла Буданова. Всю эту благотворительную активность Буркин освещал в своих соцсетях, и об этом писали украинские СМИ.

Основной же пиар-акцией по созданию нового имиджа стала всеукраинская акция «Сдай барыгу«, которую Буркин организовал со своим адвокатом Кузьменко. По всем крупным городам были вывешены билборды с красочной рекламой и щедрыми обещаниями выплат за выдачу наркодилера, лаборатории и т.д. Куар-код вел на ютуб-канал Домбровского, на котором выходили тематические видео и интервью с популярными блогерами, звездами шоу-бизнеса, например, с Ириной Федишиной и Натальей Могилевской, и военными — азовцем* Давидом Касаткиным, который угрожал убить мать Рамзана Кадырова, а также с осужденным на Украине за пытки бойцом батальона «Торнадо» Даниилом Ляшуком. Все они осуждали наркоторговцев и поддерживали акцию Буркина. Был ролик и с ним самим, но сейчас он удален.

Эти имиджевые усилия были нужны Буркину не только из-за уголовного преследования, но и потому что летом 2022 года ветеран войны в Донбассе, бывший командир батальона «Архангелы Михаила» Михаил Майман обвинил Буркина в том, что тот поставляет на фронт амфетамины и другие соли. Наркотики солдатам якобы выдавали медики или те заказывали их сами через «Новую почту». Буркин был основным спонсором батальона, который был сформирован в Киеве из спортсменов, в основном членов Федерации бокса Украины (в ней состоял и Майман), и входил в структуру Теробороны.

До заявления Маймана о том, что солдаты ВСУ употребляют наркотики писали только российские СМИ и рассказывали пленные.

Как в «Химпроме» поступают с провинившимися

За мелкие «косяки» в «Химпроме» введены серьезные денежные штрафы. Шарий выложил записи, на которых Буркин орал на подчиненных, что те не могут наладить работу в Москве, и с каждым днем «на сто баксов» увеличивал штрафы.

За более серьезные проступки применяются нестандартные наказания. Например, провинившегося пиарщика и ответственного за работу в соцсетях Виталия Юрченко, уличенного в сборе информации на картель, раздели догола, выпороли ремнями, затем выкопали на кладбище труп его матери и поиграли ее черепом в футбол. Все это было снято на видео и выложено в сеть. Спустя некоторое время Юрченко сбежал в Швейцарию.

За любое нарушение установленных правил конспирации, несанкционированные контакты или использование личных мобильных телефонов на рабочих местах члену ОПГ отрубают палец, утверждает замглавы СБУ Демчина.

Не забывают в «Химпроме» и про разоблачителей. В окна дома Шария в Испании забросили шесть бутылок коктейля Молотова. Судя по записи камеры наблюдения, в нападении участвовали минимум три человека. На Украине также сожгли бывшую квартиру блогера.

Майман был наказан иначе. Когда он со своими бойцами стоял на автозаправке на трассе Знаменка-Луганск в Днепропетровской области, их положили «мордой в пол» сотрудники СБУ. Изъяли оружие, а затем его передали сотрудникам ГУР. Те вывезли Маймана в лесополосу, избили и изнасиловали. Изнасилование и извинение перед Рамзаном Кадыровым, которого он регулярно оскорблял в своем блоге, записали на видео. Майман позднее рассказал в видеообращении, что его также заставили подписать несколько пустых бланков, используя которые его противники переписали на себя его дом и ресторан.

Видео с изнасилованием Буркин переслал детям и жене Маймана, а Домбровский выложил в своем телеграм-канале.

Майман в своем блоге утверждал, что его заказали его заместитель Кирилл Шевченко (Глава федерации бокса Украины) и начальник штаба батальона Андрей Цыганков, обвинив в воровстве и продаже оружия на сторону, и под этим предлогом Буркин подключил к акции устрашения своих людей в СБУ и ГУРе.

«Цыганков и Шеченко под видом работы батальона разворовывали гуманитарку и занимались в тылу отмыванием денег Егора Буркина, пока я воевал. Те, кто меня пытал в лесу, были задержаны, но позже их отпустили без последствий», — рассказал Майман. После этого на него по заявлению Цыганкова завели уголовное дело за пропажу оружия. Майман сбежал из Украины в США.

Шарий также утверждает, что бывший член ОПГ Игорь Мизрах (1971 года рождения) был убит в отместку за то что «кинул» картель на 1 млн 800 тысяч долларов.Он в структуре «Химпрома» занимался дискредитацией конкурентов на своих сайтах, а также, по данным российских силовиков, легализовывал деньги картеля. После отказа возвращать средства Мизрах был арестован и помещен в СИЗО по обвинению в участии в рейдерском захвате комбината детского питания в Полтавской области. Домбровский обвинил Мизраха во время своего стрима в предательстве и в том, что тот написал «заявление на друга». После чего призвал своих подписчиков «внимательно смотреть за судьбой Мизраха» и пожелал ему здоровья.

«Через месяц Мизрах умирает в СИЗО. Его забили сотрудники изолятора», — говорит Шарий в своем расследовании. он делает вывод об убийстве на основании данных адвокатов о характере повреждений, от которых скончался Мизрах.

Блогеру Андрею Щадило, который отказался работать на картель, но не вернул задаток, выложил на своем ютуб-канале видео с угрозами Буркина, который пообещал, что с ним произойдет тоже, что случилось с Мизрахом.

Вышеупомянутый блогер Домбровский работал на Буркина из Швейцарии, куда приехал как беженец со своей семьей. Шарий указал это в своем расследовании и написал на Домбровского жалобу в надзорные ведомства Швейцарии с требованием возбудить уголовное дело за оскорбления и угрозы. После этого Домбровский начал критиковать «Химпром» и сливать в сеть переписки, видео и аудиофайлы, связанные с Бурченко.

Вскоре сгорел социальный дом в Швейцарии, в котором жил Домбровский с семьей. Блогер обвинил в поджоге членов картеля и пообещал, что назовет всех, в том числе и реальных руководителей. Через несколько дней он написал, что за «Химпромом» стоит бывший глава МВД Украины (2014-2021 год) Арсен Аваков.

На стриме у Домбровского Майман подтвердил, что за картелем стоит Аваков и посоветовал блогеру уехать из Швейцарии в США или Канаду, так как в Европе, по его мнению, его могут убить. В последних голосовых сообщениях, обращенных к Домбровскому, Буркин напомнил ему, что у того «есть жена и дети, о которых надо думать, чтобы у них все было хорошо, а не думать как бы больше урвать».

* признан в России экстремистской организацией и запрещен

Александр Мищенко