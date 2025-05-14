Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не менее половины бюджетных мест в российских вузах отойдет под прямой госзаказ на подготовку специалистов. Хотя точный перечень специальностей неизвестен представители МФТИ и профильного комитета Госдумы рассказали RTVI как новая система обучения может отразиться на студентах.

В конце апреля Дмитрий Чернышенко поручил в кратчайшие сроки сформировать перечень приоритетных профессий и специальностей для обеспечения научно-технологического развития России. Вероятно, именно этот перечень должен лечь в основу госзаказа на подготовку специалистов.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с RTVI предположил, что речь пойдет о пяти основных группах специальностей:

“Это инженеры, специалисты сельского хозяйства, педагоги, медицинские работники и, вероятно, айтишники. Впрочем, подробности мы узнаем, когда появится соответствующий документ”.

По мнению Смолина, ключевой вопрос заключается в том, какие обязательства будут наложены на студентов, набранных по госзаказу. “С моей точки зрения, схема должна быть такая: дополнительные обязательства в обмен на дополнительные гарантии”, — объясняет депутат.

Инициатива Чернышенко может свидетельствовать о частичном возвращении к советской системе распределения, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала “Наука и университеты” Евгений Белый:

“Раз государство отдает эти места под госзаказ, то ясно, что выпускники, окончившие вуз, должны будут работать там, где это нужно государству. Я полагаю, что отработка будет обязательно, и полагаю, что это будет жестче, чем целевой набор. В целевом наборе есть право выбора у абитуриента организации, где он будет работать, с кем он будет заключать целевой договор. Возможно, здесь такого права выбора не будет, а будет обычное распределение в соответствии с какими-то критериями”.

Олег Смолин при этом напомнил, что система распределения, действовавшая в СССР, была “системой кнута и пряника”, в которой выпускников университетов стимулировали не только административным, но и экономическим путем. Например, если человека направляли на работу в деревню, он получал некие социальные гарантии: служебное жилье или оплату квартиры, подъемные, сельскую надбавку и так далее.

“Я думаю, что если речь пойдет только о кнуте, чего исключить не могу, то это приведет к резкому снижению конкурсов на те специальности, которые предполагается готовить в рамках госзаказа. Почему система целевого обучения, фактически тот же госзаказ, которая лучше всего применяется в медицинском образовании, оказывается недостаточной, почему Минздрав предлагает прямое распределение в системе медицинского образования? По одной простой причине: слишком мало пряников”, — считает Смолин.

Успех госзаказа, по его мнению, будет определяться тем, “какие ресурсы готово выделить государство под решение этого вопроса”. “Как всегда, кадры решают все, но ресурсы во многом решают, какие будут кадры”, — заключил депутат.

Госзаказ и целевое обучение

В пресс-службе МФТИ отметили, что сегодня в России уже существует система государственного регулирования приема в вузы. Она включает в себя распределение бюджетных мест между университетами и образовательными программами и выделение целевых квот на подготовку специалистов по запросам предприятий. Где в этой схеме находится госзаказ, пока не ясно.

Целевое обучение предполагает, что предприятия могут заключить контракт с абитуриентом: компания оплачивает обучение, а студент обязуется отработать как минимум три года после окончания университета в организации, оплатившей обучение. При этом студенты, принятые в российские вузы по целевой квоте, составили в 2024 году всего 3,3% от всех студентов — 42,8 тыс. из почти 1,3 млн, следует из статистики Министерства образования.

Наиболее востребованные направления видны по росту бюджетных мест — по данным МФТИ, это касается инженерных, технических и естественно-научных направлений. “Но одной лишь подготовки специалистов недостаточно — важно их дальнейшее трудоустройство. В МФТИ успешно реализуется «Система Физтеха», в основе которой лежит тесное взаимодействие с базовыми организациями, то есть индустриальными и научными партнерами, которые участвуют в образовательном процессе и становятся работодателями для выпускников”, — заявили RTVI в пресс-службе вуза.

При этом госзаказ и целевое обучение — не одно и то же, уверен Евгений Белый. Механизм работы госзаказа на образование пока не ясен. По словам Белого, все ждут комментария Министерства науки и высшего образования, которое должно разъяснить механизмы реализации госзаказа.

В министерстве к моменту публикации материала на запрос RTVI не ответили.