Главный кандидат на должность посла США в Казахстане Джули Стаффт заявила о намерении «помогать» Астане бороться с влиянием Москвы. По ее словам, это выражается в пресечении обхода антироссийских санкций и поиске новых маршрутов экспорта казахстанского сырья вне территории России. RTVI обсудил с экспертами, о каких путях может идти речь и что об этом думают в самом Казахстане.

В ожидании нового посла США

Предыдущий посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм покинул свой пост в январе этого года, и с тех пор Вашингтон ищет ему замену. Наиболее вероятной преемницей Розенблюма называют сотрудницу Госдепа Джули Стаффт. О ней известно, что она владеет русским языком и ранее работала в дипломатических миссиях в России, Молдове, Польше, Эфиопии и Джибути.

29 июля в комитете Сената США по международным делам прошли слушания, на которых Стаффт изложила свое видение работы послом в Казахстане. В своем вступительном слове она подчеркнула, что американо-казахстанские отношения не ограничиваются исключительно коммерческими интересами.

«Россия нависает над Казахстаном через самую протяженную в мире сухопутную границу, а Китай пытается доминировать в сфере телекоммуникаций и добывающей промышленности. США выгодно, чтобы Казахстан был стабильным, независимым и процветающим», — сказала Стаффт.

США и Казахстан могут вместе работать над усилением экспортного контроля, чтобы помешать России уклоняться от санкций, отметила представительница Госдепа. Более того, она добавила, что на посту посла намерена помогать Астане искать новые пути экспорта — в обход российской территории.

«Сейчас большая часть товаров из Казахстана проходит транзитом через Россию, и я бы очень хотела помочь им найти альтернативный маршрут экспорта», — заявила Стаффт.

Американский дипломат выделила и другие задачи, которые ставит перед собой в Казахстане, — это укрепление военного сотрудничества между странами, а также содействие компаниям из США, чтобы те активнее вкладывались в казахстанский сектор критически важных минералов. Последнее могло бы заменить собой подобные инвестиции в Китай, подчеркнула Стаффт.

Какие маршруты Госдеп может предложить Казахстану

Основной экспортный путь Казахстана в обход России за исключением трубопроводов — это Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который также называют Срединным коридором (Middle Corridor), сказал в беседе с RTVI специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев. По его словам, США хотели бы развивать этот маршрут даже несмотря на то, что в итоге он ведет в Китай.

ТМТМ связывает Казахстан с европейскими странами через Азербайджан по Каспийскому морю, затем через Грузию и Турцию. К этому маршруту в будущем может подключиться и пересекающий юг Армении проект Зангезурского коридора, на который у США также имеются планы, отметил эксперт.

Однако если брать исключительно трубопроводы, то заменить их так, чтобы они не шли через Россию, очень сложно. Казахстан и Туркменистан заинтересованы в проекте Транскаспийского газопровода, который должен соединить эти страны по Каспийскому морю с Азербайджаном, однако тому препятствует российский фактор.

Как напомнил Кривошеев, согласно Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан и Россия могут прокладывать коммуникации через свои участки шельфа, но при этом любая из пяти прикаспийских стран может возражать против проекта по экологическим причинам.

«Россия обозначила это сразу же. Нужно быть наивным, чтобы верить, что она просто позволит построить коммуникации, которые вредят ее интересам. Это точно вызовет противостояние», — резюмировал Кривошеев.

В чем заинтересован сам Казахстан

Предложения помощи Казахстану в его поисках альтернативных путей экспорта не выглядят эксклюзивной офертой США, рассказал RTVI политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

«Не думаю, что публичная риторика Джули Стаффт, направленная на „отсечение“ Казахстана от Китая и России, будет встречена с восторгом в Астане, где не заинтересованы в возникновении новых силовых линий в отношениях с Пекином и Москвой, рассматривающих Казахстан в качестве зоны своих особенных интересов», — сказал Дубнов.

При этом Казахстан действительно занимается поиском новых маршрутов экспорта своей нефти. Этот вопрос обрел новое значение после начала российско-украинского военного конфликта, поскольку, по словам эксперта, для Астаны Москва «становится токсичным партнером из-за наложенных на нее санкций».

«Астана и сама предпринимает активные усилия в этом отношении особенно после того, как неоднократно возникали серьезные перебои в работе Каспийского трубопроводного консорциума, идущего через территорию России, через который экспортируется львиная доля добываемой в Казахстане нефти», — отметил Дубнов.

О поиске новых путей экспорта казахстанского сырья говорят не только в США. 29 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Турция готова выступить в качестве транзита для возможного экспорта казахстанской нефти на мировой рынок.

Кроме того, стороны обсудили потенциал вышеупомянутого Транскаспийского международного транспортного маршрута. Эрдоган также отдельно подчеркнул свой интерес к теме сотрудничества с Казахстаном в добыче редких металлов на его территории, обратил внимание Дубнов.