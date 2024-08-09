8 августа обернулось для властей Испании настоящим фиаско. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, который поддерживал независимость региона, а после был объявлен в розыск, смог вернуться в Испанию, выступить перед своими сторонниками в Барселоне, а потом скрыться. Пока полиция продолжает его поиски, сторонники Пучдемона уверяют, что политик уже покинул королевство. О том, что известно о фееричном появлении и исчезновении бывшего лидера Каталонии, — в материале RTVI.

Политик из прошлого

Августовский четверг для Каталонии стал неожиданным потрясением. Изначально на 8 августа было намечено обсуждение нового президента женералитета (высшего органа управления региона), однако все внимание Испании оказалось приковано к бывшему главе автономного сообщества Карлесу Пучдемону.

7 августа политик, который на протяжении семи лет скрывался в Бельгии, объявил, что возвращается в родные места.

«Парламент Каталонии созвал всех депутатов на обсуждение кандидатуры будущего главы правительства. Я должен там быть, и я там буду. Поэтому я возвращаюсь из изгнания», — написал он.

Своих слов о присутствии в парламенте Пучдемон так и не сдержал, так что депутаты все же утвердили Сальвадора Илью на пост президента женералитета. Илья — союзник премьер-министра Педро Санчеса, а его партия, которая в мае выиграла региональные выборы, — это каталонское представительство Испанской социалистической рабочей партии, возглавляемой Санчесом.

Тем не менее не это событие оказалось в фокусе европейских СМИ. Проигнорировав ордер на арест, Карлес Пучдемон в синем пиджаке, галстуке и кроссовках утром появился в Барселоне, где выступил перед своими сторонниками. По словам организаторов, там присутствовало около 10 тыс. человек, полиция утверждает, что их было примерно 2,5 тыс.

Экс-глава Каталонии вместе с генеральным секретарем своей партии Junts per Catalunya («Вместе за Каталонию») Жорди Туруллой вышел к толпе, люди окружили политика, начали скандировать «Президент!» и снимать все на телефон. Однако после короткой речи, в которой он заверил, что намерен возродить движение за независимость региона, Пучдемон улизнул от властей, да так, что полиция не смогла его поймать.

Магическое исчезновение

«Это было волшебство», — рассказал экс-мэр Барселоны Хавьер Триас о том, как Пучдемон неожиданно появился и так же исчез с митинга.

При этом на видео попали кадры, как адвокат политика Гонсало Бойе жестикулирует ему из-за белого баннера на сцене и, по-видимому, произносит «vamonos» («пойдем»). После выступления организаторы призвали людей создать «живой коридор», по которому политики должны были пойти в парламент, но бывший лидер региона пропал.

Власти предполагают, что Пучдемон смог скрыться на белом автомобиле, который принадлежит сотруднику правоохранительных органов. В региональной полиции Каталонии Mossos d’Esquadra заявили, что арестовали двух своих сотрудников, в том числе и владельца машины. Газета La Vanguardia опубликовала фото автомобиля, на котором, скорее всего, Пучдемон ускользнул от полиции.

Как рассказал Reuters источник в каталонском правительстве, власти считают, что машина ждала экс-президента автономного сообщества на парковочном месте для инвалидов. Также собеседник агентства добавил, что в этом деле замешала небольшая группа офицеров Mossos d’Esquadra, лояльных Пучдемону. Они были частью спецподразделения безопасности, созданного предыдущим правительством и расформированного нынешним.

После пропажи политика Mossos инициировали операцию «Клетка», устанавливая блокпосты и проверяя багажники автомобилей, выезжающих из города, но поймать экс-главу женералитета так и не смогли. В итоге в случившемся крайними оказались сотрудники Mossos, передает El País.

«Вся полицейская операция была проведена Mossos», — заявил министр юстиции Испании Феликс Боланьос.

«Где Mossos? Самые высокооплачиваемая полиция в Испании неспособна выполнить свою работу — арестовать путчиста и беглеца от правосудия Пучдемона», — раскритиковал местных правоохранителей испанский профсоюз полиции Jusapol в соцсети Х (бывший Twitter).

При этом представитель каталонских правоохранителей объяснил, что Mossos решили арестовать политика «в наиболее подходящее время, чтобы не спровоцировать общественные беспорядки».

Поиски Пучдемона все еще продолжаются, власти считают, что он до сих пор находится в Испании, однако сторонники бывшего главы правительства Каталонии утверждают, что он покинул королевство и решил вернуться в Бельгию.

Непойманный «сепаратист»

Карлес Пучдемон, который возглавлял Каталонию с 2016-го по 2017-й, широко известен за пределами Испании не только из-за того, что первым из лидеров региона отказался приносить присягу на верность королевству, но и резонансным референдумом о независимости автономного сообщества.

В октябре 2017 года 43% жителей Каталонии пришли на избирательные участки, чтобы решить судьбу своего региона, 90% из них выступили за независимость. Однако Мадрид не признал итоги референдума и обвинил местные власти в сепаратизме.

В итоге Пучдемон и несколько его сторонников укрылись за границей, а еще часть оказалась за решеткой. В 2019 году Верховный суд вынес приговор девяти лидерам, после чего Каталонию охватили протесты.

Впрочем, в мае 2024-го в стране была одобрена амнистия всем, кто участвовал в событиях 2017-го. Решение было принято, чтобы сепаратистские партии поддержали второй срок Педро Санчеса на посту премьер-министра. Тем не менее Верховный суд оставил в силе ордер на арест Пучдемона и еще двух человек, так как они обвиняются и в хищении.