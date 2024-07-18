За время боевых действий на Украине с 2022 года страны Запада направили Украине почти 1 000 единиц артиллерии, подсчитали аналитики портала Army Technology. В эти объемы включили все артиллерийские системы: как обычные орудия, так и реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе и HIMARS. Подсчитать же, сколько из этих систем утеряны, не получилось — по крайней мере, их количество исчисляется «сотнями».

Согласно подсчетам Army Technology, поставки западных артиллерийских систем Украине колеблются от 805 до 947 единиц. Такие подсчеты получились путем изучения доступной информации из открытых источников (OSINT), в них вошли и уже поставленные, обещанные и только заказанные у оборонно-промышленного комплекса орудия.

Что касается нереактивной артиллерии — самоходных артиллерийских установок, буксируемых гаубиц и пушек — количество приобретенных, уже поставленных или обещанных систем колеблется до 735 до 867 единиц.

Среди них:

от 25 до 79 единиц немецких 155-мм гусеничных САУ PzH 200 — заказаны у компании-производителя;

~36 ед. PzH2000 — от Германии;

6 ед. PzH2000 — от Италии;

8 ед. PzH2000 — от Нидерландов;

200 ед. американских 155-мм орудий М777 и М109. Уточняется, что неизвестно, поставлены ли данные орудия как буксируемые или в виде САУ;

6 ед. САУ M777 — от Австралии;

6 ед. САУ М109 — от Латвии;

6 ед. 155-мм буксируемых гаубиц М777 — от Канады;

22 ед. САУ M109 — от Норвегии;

от 30 до 60 ед. САУ M109 — от Италии;

28 ед. САУ M109 — от Великобритании;

~60 ед. британских 155-мм САУ AS90 — от Великобритании;

18 ед. польских 155-мм гусеничных САУ Krab — от Польши;

от 30 до 78 ед. французских 155-мм колесных САУ CAESAR— от Франции, поставленные и обещанные;

19 ед. CAESAR— от Дании;

24 ед. польских 155-мм колесных САУ ZUZANA-2 — от разных стран;

9 ед. чешских 155-мм колесных САУ DITA — от Нидерландов;

8 ед. шведских 155-мм колесных САУ Archer — от Швеции;

54 ед. немецких 155-мм колесных САУ RCH 155 — заказаны у компании-производителя;

~10 ед. 155-мм буксируемых гаубиц FH70 — от Италии;

24 ед. FH70 — от Эстонии;

72 ед. неопределенных 105-мм гаубиц — от США;

36 ед. 105-мм буксируемых гаубиц L119 — от Великобритании.

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Также Украине, согласно подсчетам, отправили 80 реактивных систем залпового огня:

более 40 ед. американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS — от США;

3 ед.HIMARS — от Германии;

6 ед. американский универсальных пусковых установок M270 — от Великобритании;

8 ед. М270 — от Норвегии;

4 ед. М270 — от Франции;

2 ед. М270 — от Италии;

5 ед. немецких РСЗО MARS II — от Германии;

12 ед. РСЗО RM70 (чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 «Град») — от Чехии.

Данные были собраны с использованием статей отдела вопросов обороны GlobalData (компания, предоставляющая статистические данные о мировой экономике и торговле) и Кильского института мировой экономики (институт ведет отдельные обзоры по поставкам Запада Украине). Также использовались официальные правительственные сообщения США, Великобритании, Германии и Норвегии, уточняет Army Technology.

Несмотря на внушительные поставки, многие из артиллерийских систем на вооружении ВСУ уже нет. «Подсчитать потери техники сложно», — отмечают авторы материала. В то же время они отмечают, что «сотни пожертвованных Западом артиллерийских систем и РСЗО были уничтожены в ходе боевых действий».

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Так, согласно подсчетам российского телеграм-канала Рубрика от Ледка, ВСУ к июлю 2024 года потеряли порядка 1 073 единиц артиллерии, среди которых 710 были уничтожены, а 281 повреждены. При этом, судя по статистике, наибольшие потери пришлись на контрнаступление ВСУ летом 2023 года в Запорожской области. В основном, если опираться на данные телеграм-канала, артиллерию подбивают и поражают при помощи управляемых артиллерийских снарядов или БПЛА “Ланцет”.

Разница в подсчетах

Lostarmour — другой следящий за потерями ВСУ проект — отмечает, что на “балансе” Украины по состоянию на 13 июля 2024 года приблизительно 564 самоходных артиллерийских установок. Такой вывод был сделан на основе анализа присутствия техники в зоне боевых действий и зафиксированных случаев поражения САУ.

Всего же, согласно подсчетам Lostarmour, Украине Западные страны должны поставить 450 САУ. По некоторым позициям данные расходятся. Например, по польским САУ Krab и французским CAESAR. Так, у Lostarmour говорится о планах поставить 72 единицы Krab и 61 CAESAR. В то время как данные Army Technology сообщают, что Украине передали только 18 Krab, а объемы поставок CAESAR (уже отправленных или запланированных) колеблются от 49 до 97 единиц.

Если же опираться на открытые источники, выходит, что Польша в 2022 году отправила Украине 18 единиц Krab, а еще 56 штук Украина планировала приобрести. Летом 2022 года тогда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительства двух стран подписали соответствующий контракт о поставках.

Что касается CEASAR. Lostarmour сообщает, что у ВСУ было 49 таких САУ — это суммарное количество артиллерийских систем, которые были направлены Украине. В апреле и июне 2022 года Франция анонсировала поставки соответственно 12 и 6, затем добавив к ним еще 12 штук в январе 2023 года. В тот же месяц Дания заявила, что отправит еще 19 CEASAR из своих запасов.

Вдобавок к этому, в январе 2024 года министр обороны Франции Себастьян Лекорно сообщил о поставках ВСУ еще 6 систем CEASAR, вслед за которыми Франция пообещала произвести Украине еще 72 единицы этих САУ. Судя по всему, отсюда у Army Technology в объемах возможных поставок CAESAR Украине появилось число “78”.

Сколько западной артиллерии Украины уничтожено

За весь период боевых действий российские вооруженные силы подбили более 100 самоходных артиллерийских установок, следует из подсчетов Losarmout и “Рубрики от Ледка”. Они соответственно насчитали 106 и 118 случаев уничтожения, повреждения или поражениятехники, подсчитал RTVI, основываясь на публикациях в телеграм-каналах двух проектов.

Так, в подсчетах Lostarmour от 13 июля 2024 года указано, что на “балансе” Украины стало меньше САУ: это 47 американских M109, 37 польских Krab, 12 британских AS-90, 6 французских CAESAR, 2 немецких PzH 2000 и по одному шведскому Archer и чешскому ZUZANA-2.

Подсчет по публикациям “Рубрики от Ледка” привел к другим результатам, которые, впрочем, не сильно отличаются от картины Lostarmour: 43 Krab, 41 M109, 16 AS-90, 6 CAESAR, 2 PzH 2000 и 2 ZUZANA-2.

Данные цифры не означают, что вся перечисленная техника была уничтожена. Телеграм-каналы также учитывают повреждения техники (то есть когда ее можно восстановить после ремонта) и поражения (попадания снарядов, которые не привели к потере машин). Так, согласно подсчетам на основе публикаций “Рубрики от Ледка”, из 6 CAESAR уничтожили 5, а один — был поражен. А из 41 M109 уничтожены 25, остальные зафиксированные случаи — повреждения или поражения. PzH2000 и Zuzana 2 — наверняка уничтожены по одной единицы каждой.

В любом случае, такие данные дают возможность понять, какую технику ВСУ чаще выставляют на поле боля, а какую нет. Так, судя по количеству потерь, чаще предпочитают использовать американские M109 и польские Krab, а немецкие PzH2000 и французские CAESAR — оставлять в тылу.

С другой стороны, такие результаты могут быть вызваны различиями в технических характеристиках артиллерийских систем. Максимальная дистанция стрельбы CAESAR — 41 км, а если использовать активно-реактивный снаряд (АРС) вместо обычного, то расстояния увеличивается до 49 км. Схожие показатели у Zuzana-2 — до 39,6 км классическим боеприпасом.

Далеко стреляет и PzH 2000 — 30 км 50 км для простых снарядов и АРС соответственно.

А у часто попадавших под обстрел М109 ситуация обратная. Они могут вести огонь на дистанции до 19 км и до 23,5 км в зависимости от используемого снаряда.

Настоящую охоту российские военнослужащие устроили за гаубицей M777, на данный момент подтверждено уничтожение 174 единицы. М777, будучи буксируемой гаубицей, не обладающей самоходной платформой, слишком уязвима, так как не может быстро передвигаться после проведения выстрелов.

Впрочем, под такую логику не подпадают польские Krab. Вроде стрелять они должны далеко (обычный снаряд может пролететь 30 км, а АРС — 40 км), но они все равно заняли второе место по количеству зафиксированных случаев подбития российскими военными.

Откуда столько “крабов”

Данные Lostarmour и “Рубрика от Ледка” о количестве подбитых САУ приводит к вопросу, откуда у ВСУ столько западной военной техники.

Особенно наглядная ситуация с Krab. Их подбили сильно больше, чем официально поставили. Так, “Рубрика от Ледка” пишет о подтвержденных 43-х случаях уничтожения, повреждения или поражения Krab. Lostarmour в своей статистике сообщает, что у Украины стало на 37 Krab меньше.

При этом, судя по заявлениям властей Польши, с начала боевых действий в 2022 году Варшава отправила Киеву только 18 своих САУ. Действительно, еще 56 единиц Украина решила приобрести, но никаких заявлений о выполнении контракта или прибытии этих машин Украине не было. Возможно, часть поставок польская сторона предпочитает не афишировать.