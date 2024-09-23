Несмотря на санкции Евросоюз увеличил закупки удобрений из России до максимума с 2022 года. Среди рекордсменов по импорту — Польша, Франция и Германия. RTVI узнал у экспертов, почему так вышло, что Европа впала в зависимость от российских удобрений.

Шоковый 2022-й — и цены на газ

Ключевая причина увеличения закупок — цены на газ, сходятся во мнении все опрошенные RTVI эксперты.

Из-за санкций, ограничивающих поставки газа из России, Европе все же пришлось продолжать закупать у России удобрения — отказываться от них, как от газа, европейцы пока не готовы, сказала RTVI Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Даже с учетом логистических затрат российские удобрения более конкурентны по цене, добавил аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. Цены на удобрения достигли максимума в первой половине 2022 года, в августе 2024-го в зависимости от вида цены на 30-60% ниже (чем в августе 2022 года), рассказал RTVI Александр Данильцев, Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ.

“Это связано с тем, что для производства удобрений необходим природный газ — желательно дешевый, чтобы продукция оставалась конкурентоспособной. И речь идет не только о цене удобрений, но и о конечной стоимости товаров, которые попадают на рынок, включая продукты питания”, — пояснила Новикова.

Резкий рост импорта объясняется в том числе эффектом низкой базы после двух шоковых для Европы 2022 и 2023 годов, полагает Сергей Толкачев, д.э.н., профессор кафедры экономической теории Финансового университета.

“В эти годы на фоне резкой инфляции и разрыва цепочек поставок Европа сократила импорт удобрений, полагаясь на старые запасы. Восстановление цепочек поставок в производстве удобрений, разумеется, было недостаточным из-за взрыва «Северного потока». Санкции в отношении удобрений рассматривались, но так и не были приняты, т.к. российские поставки составляли наибольшую долю среди всех стран, несмотря на сравнительно небольшую величину — 15% общеевропейского рынка”, — пояснил он.

Сокращение производства в Европе

В 2022 году из-за повышения цен на природный газ и уменьшения его поставок из России в страны ЕС многие химические заводы сократили производство или вовсе остановились, сказал RTVI независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. По его словам, с тех пор цены на газ снизились, но теперь его закупают в сжиженном, а не трубопроводном, виде, что по-прежнему обходится недешево.

“Производство удобрений в Европе стало слишком дорогим, и удобрения начали завозить из-за рубежа, преимущественно из России. Это привело к банкротству части европейских производителей удобрений и к переезду компаний в более благоприятные страны, такие как США или Китай. Например, немецкая компания BASF перенесла свои производства”, — пояснила Новикова.

Химические заводы Европейского Союза производят лишь ограниченный ассортимент минеральных удобрений по сравнению с Россией, добавил Хазанов.

“Например, в Европе недостаточно выпускают фосфорные удобрения. При этом в ЕС действуют строгие требования к содержанию токсичного кадмия, как в удобрениях, так и в продуктах питания. В таких условиях европейским аграриям выгодно покупать фосфорные удобрения из России, где кадмий отсутствует”, — говорит он.

В Европе есть проблемы с производством удобрений: отрасль не полностью восстановилась после пандемии и повышения цен на газ, вызванных недальновидной политикой европейских стран, сказал RTVI Анатолий Тихонов, к.э.н., Директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской Академии.

“Производственные мощности сейчас работают лишь на 40%, около 20% предприятий были закрыты. Хотя могут наблюдаться сезонные колебания спроса, общий тренд на увеличение поставок российских удобрений в Европу сохранится. Доля России в мировом экспорте минеральных удобрений составляет около 16%, что ставит ее на второе место после Китая. Россия занимает первое место по импорту азотных удобрений в страны ЕС, и ее доля в общем объеме импорта достигает 24%”, — сказал он.

Новый сельскохозяйственный сезон

Накануне начала нового сельскохозяйственного сезона в странах Европейского Союза наблюдается увеличение спроса на удобрения, добавил Анатолий Тихонов. По его словам, Китай также начал делать запасы для будущего сезона, что привело к тому, что Пекин ограничил экспорт удобрений. Бразилия также увеличила свои потребности в удобрениях.

“В результате этого предложения удобрений на международном рынке стало недостаточно. Сейчас в России существует избыток между существующими квотами на вывоз удобрений и внутренним спросом. Поэтому Россия может предложить дополнительный объем удобрений в размере примерно 300 тысяч тонн. Это позволит Европе избежать дефицита удобрений”, — сказал он.

Ждать ли новых ограничений

Сегодня Европа рассматривает возможность ограничения ввоза российских удобрений, наряду с санкциями на газ. Однако многие понимают, что такой запрет приведет к еще большей экономической и социальной напряженности, так как цены на продукты вырастут, полагает Новикова.

По ее словам, это станет еще одной причиной стагнации европейской экономики, в то время как США укрепят свое экономическое преимущество, привлекая европейские компании.

“Введение заградительных пошлин или других ограничений на наши удобрения лишь повысит цены на агрохимикаты в Европейском Союзе, что, в свою очередь, приведет к удорожанию продуктов питания. Объемы российских удобрений, которые будут вытеснены с европейского рынка, легко найдут покупателей в других регионах мира”, — сказал Хазанов.

Введение санкций против производителей российских удобрений опрошенные RTVI эксперты считают маловероятным.

“Цель санкций — нанести экономический ущерб стране, против которой они вводятся. В данном случае Россия сможет найти другого покупателя на качественные и дешевые удобрения, а Европе придется замещать крупного поставщика, наращивая себестоимость производства”, — пояснил Кирилл Климентьев.

Альтернативы российским удобрениям практически нет, полагает Толкачев. “Производство любых удобрений — калийных, азотных, комплексных — требует значительной сырьевой и энергетической составляющей. Это традиционно не сильная сторона Европы. Сравнительная конкурентоспособность европейского производства держалась на высокой производительности труда благодаря технологиям и низким ценам на сырье. Последнее похоронено на дне Балтийского моря в разорванных трубах «Северного потока»”, — сказал он.

По мнению эксперта, крупное замещение российского импорта поставками из других стран тоже невозможно. Следующие две страны — Египет и Марокко — в сумме обеспечивают 11% европейского импорта, добавил он.

Найти полноценную альтернативу российским агрохимикатам потребителям в Европейском Союзе вряд ли удастся, соглашается Леонид Хазанов. “Скорее уже им самим найдется замена в лице аграриев Китая, Индии, Бразилии, государств Африки: они охотно купят минеральные удобрения, экспортируемые из нашей страны, ведь качество у них высокое, цены адекватные”, — подытожил он.