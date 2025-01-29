Экологи и общественники бьют тревогу: подмосковное правительство готовит строительство дороги в Королев через национальный парк “Лосиный остров”. Подобные стройки на территории ООПТ (особо охраняемых природных территорий) запрещают федеральные законы. При этом в Минприроды RTVI сообщили что материалы по строительству дороги не видели.

В правительстве Московской области объясняют необходимость такого строительства пробками на въезде в наукоград Королев, на которые годами жаловались его жители. В итоге дополнительный въезд со стороны улицы Пионерской было решено организовать через “Лосиный остров”, перестроив техническую дорогу на его территории от трассы М-8 «Холмогоры» по Водопроводной аллее до Калининградской улицы. Власти утверждают, что никакого нового строительства не будет, а будет лишь капитальный ремонт ранее существовавшей дороги.

В конце января межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» обратилась к зампреду правительства России Марату Хуснуллину с просьбой рассмотреть различные варианты решения проблемы пробок на въезде в Королев и не допустить строительства дороги через “Лосиный остров”.

В Министерстве природных ресурсов и экологии на запрос RTVI ответили, что “материалы по строительству новой автомобильной дороги через нацпарк “Лосиный остров” [в ведомство] не поступали”. В правительстве Московской области на момент публикации материала на запрос RTVI не ответили.

Нехорошая дорога

По проекту, представленному на оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), через «Лосиный остров» планируют проложить двухполосную дорогу с пешеходной зоной и велодорожкой, шумозащитными экранами и вышкой сотовой связи. В материалах ОВОС говорится, что для строительства дороги вырубят лес и снимут растительный слой почвы.

Даже двухполосная трасса нанесет “Лосиному острову” и его обитателям вред, потому что она фрагментирует национальный парк, считает член-корреспондент РАН, председатель Научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы, сопредседатель МОО «Экспертный совет по заповедному делу» Виктор Данилов-Данильян.

“Животные, которые живут в “Лосином острове”, прежде всего сами лоси, кабаны и многие другие, используют всю территорию острова. Они привыкли гулять из одной части в другую, для них дорога будет непреодолимым препятствием”, — объяснил ученый в беседе с RTVI.

Любая автомобильная дорога с интенсивным движением не только фрагментирует территорию, но и становится «фактором беспокойства» из-за шума, согласен координатор программы по ООПТ природоохранного проекта «Земля касается каждого» ассоциации «Охрана природы» Михаил Крейндлин. По его словам, дорога отрежет северную часть «Лосиного острова», которая и так окружена застройкой — Мытищами и Королевом — и представляет собой остров. Животные, которые находятся в этой части национального парка, начнут чаще выходить в города, где будут гибнуть.

«Это фактически означает, что северная часть “Лосиного острова” утратит свою ценность, соответственно, и весь парк тоже, потому что от него будет отрезан довольно большой кусок. Чем меньше территория, тем меньше она представляет ценности, поэтому любая сегментация, нарезание кусочков, означает долговременный экологический отрицательный эффект», — рассказал Крейндлин RTVI.

В ОВОС ущербу, который причинит строительство и эксплуатация трассы, посвящено восемь страниц. При строительстве дороги ожидаемым «воздействием» на экосистему национального парка станет вырубка растительности, уничтожение редких видов растений, загрязнение почвы, водных объектов и воздуха, шумовое и световое воздействие на животных и птиц, нарушение путей естественной миграции животных. На стадии эксплуатации трассы авторы отчета видят еще больше рисков: ко всему вышеперечисленному добавится риск увеличения лесных пожаров, гибель растительности, уничтожение местообитаний животных и «уменьшение успеха размножения».

Строительство под прикрытием капремонта

Власти упирают на то, что дорога через “Лосиный остров” якобы уже существует: после “Прямой линии” президента губернатор Московской области заявил, что дорога через нацпарк “была в советское время, потом, соответственно, не было”. “Наша задача — вновь сделать эту дорогу достойно, не нарушив экологические нормы”, — заявил Андрей Воробьев.

Однако в действительности асфальтированная дорога, о которой говорит губернатор, существовала только на трети отрезка, где планируется строительство, говорит Михаил Крейндлин.

“На части этой территории действительно есть узкая асфальтированная дорога, в западной части. Но на большей части протяженности территории это либо просека, либо просто лес. Поэтому говорить о реконструкции, а уж тем более о капитальном ремонте просто незаконно”, — считает Крейндлин.

В 2024 году комитет по конкурентной политике Московской области даже объявлял тендер на капремонт этой “дороги”, но закупка была отменена. Михаил Крейндлин предполагает, что причиной могло стать требование прокуратуры, которая выявила нарушения, связанные со строительством. Например, в закупке по капремонту указывали, что необходимо повысить категорию дороги и вырубить порядка 1800 деревьев, что предполагает, что дороги там нет — иначе и деревьев бы на ее месте уже не было.

Крейндлин также рассказал RTVI, что на прилегающих к планируемой дороге территориях уже начались санитарные рубки. «Там вырублено порядка трехсот аварийных деревьев. Но проблема в том, что почему-то акты рубки аварийных деревьев были выделены только на те деревья, которые примыкают к планируемой дороге», — говорит он.

Такие действия, по мнению Крейндлина, очень показательны и дают основания полагать, что дорогу планируют строить именно через «Лосиный остров».

Альтернативный маршрут

Проект дороги через “Лосиный остров” критикуют еще и потому, что он не решает проблему пробок на въезде в Королев, сказал в беседе с RTVI член «Экспертного совета по заповедному делу» и Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков.

“На дороге имеются повороты с углом 90 градусов, где поток будет замедляться, и пропускная способность этой дороги, по моим расчетам, будет раз в шесть меньше, чем пропускная способность существующего въезда в Королев. Грубо говоря, использование этой дороги позволит увеличить пропускную способность всех дорог на въезд в Королев на 15−20%. А чтобы пробок не было пропускная способность должна быть как минимум в половину существующей”, — считает он.

С тем, что дорога через “Лосиный остров” не решит проблему пробок, согласен и Виктор Данилов-Данильян. По его мнению, планируемая трасса слишком узкая, более того, в будущем ее нельзя будет расширить. “Это будет полный крах и уничтожение особо охраняемой природной территории”, — говорит Виктор Данилов-Данильян.

Ученый подчеркивает, что экологи не предлагают отказаться от новой трассы в Королев — речь идет о том, чтобы построить дорогу, которая решит проблему пробок на въезде в город, но без экологического ущерба и вмешательства в федеральный национальный парк, в обход острова.

Причем такой проект существует — его предложил Кирилл Янков. Он рассказал RTVI, что его проект предполагает строительство четырехполосной эстакады — по две полосы в каждую сторону — вдоль железнодорожной линии Мытищи — Болшево.

“Но там требуются сложные инженерные решения, там требуется путепровод над путями железной дороги. Это решение дорогое, оно занимает время, но, во-первых, оно действительно решает проблему пробок на въезде, во-вторых, оно не вредит национальному парку и не вредит никакой зеленой зоне, и рядом с жильем эта трасса не проходит”, — говорит Янков.

Более того, объездная дорога, которую предлагает Янков, решает еще одну проблему — соединяет две части Королева, разделенные железной дорогой, добавляет Данилов-Данильян.

Сроки и деньги

Причина, по которой подмосковные власти говорят только о дороге через “Лосиный остров”, по мнению Кирилла Янкова, в сроках и деньгах — строительство трассы через нацпарк потребует существенно меньше времени.

“Я предполагаю, что они считают, что это можно сделать быстро, за три-четыре месяца — и сразу продавать квартиры в новых ЖК, и писать везде, что проблема пробок решена. Действительно, наверное, можно сделать это за три-четыре месяца. А тот въезд, который предлагаю я, потребует три-четыре года, потому что там действительно сложные инженерные сооружения, путепровод, перенос коммуникаций и так далее. Я предполагаю, что администрация хочет быстрее решить вопрос, и наверное, здесь есть большие интересы застройщиков, чтобы квартиры в новых ЖК лучше продавались”, — говорит он.

По мнению Янкова, в сложившейся ситуации необходимо задаться вопросом о том, кто и как разрешил массовое строительство жилья в Королеве и продолжает выдавать разрешение на застройку, не просчитав транспортные возможности города. В сентябре 2024 года “Строительная газета” писала, что в Королеве выдали разрешение на строительство первого корпуса “космического квартала” — ЖК общей площадью более 93,7 тыс. кв. метров на 3,5 тыс. жителей.

При этом альтернативный проект, который не затрагивает “Лосиный остров”, по мнению Данилова-Данильяна, может быть дешевле, несмотря на свою сложность. В отмененной закупке по “капитальному ремонту” дороги через нацпарк фигурировала цена почти в 350 млн руб.