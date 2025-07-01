В конце мая президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда писателю Александру Проханову «за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы». Потом у них состоялся разговор тет-а-тет. Говорили, в частности, о будущем России и ее бессмертии. RTVI пообщался с Александром Прохановым и разузнал подробности разговора с президентом, что за бессмертие ждет Россию, что писатель думает о покинувших страну либералах и журналистах, и какую роль в истории сыграли Евгений Пригожин и Борис Березовский.

Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. С 1968 года занимается журналистикой. Работал военкором в Афганистане, Никарагуа, Камбодже, Анголе и других странах. Был противником перестройки, в 1990 создал создал газету «Завтра», став ее главным редактором. Поддержал ГКЧП, был среди защитников Дома Советов в 1993 году. За роман “Господин Гексоген”, который описывает заговор вокруг взрывов домов в Москве в 1999 году, получил литературную премию “Национальный бестселлер”. Передал ее в поддержку своего друга, писателя Эдуарда Лимонова, который был арестован в тот момент за попытку свергнуть власть в Казахстане. Автор проекта “Пятая империя”, согласно которому Россия как независимое государство может существовать только в качестве империи. В 2014 году поддержал присоединение Крыма и “Русскую весну” в Донбассе. Активный сторонник идеи “Русского мира”. Из оппонента Владимира Путина стал одним из самых ярых его сторонников, считает его создателем той самой “Пятой империи”.

Разговор писателя с президентом о бессмертии

Ожидали, что героя получите? Удивились?

С младенчества хотел! Просыпался и было только две фразы: «Мама, дай титю» и «Когда я стану героем?» Вы знаете, я перестаю удивляться, потому что я прожил такое количество экспромтов, неожиданностей самых разных, что уже стало нормой не удивляться удивительному.

Когда меня награждали в Кремле, я испытывал большое удовлетворение, наполненность и одновременно странное недоумение и даже печаль. Потому что, это же государство в 93-м году стреляло в меня из крупнокалиберных пулеметов в Останкино и шарашило танками по Дому Советов. А потом било меня кастетом, наймитами Гусинского, как я считаю. И теперь оно меня награждает…

В этом есть огромная таинственность. И я понимаю, что история совершила свой зигзаг. Русская государственность, она внемлет голосу русской истории, меняется вместе исторической динамикой. А поскольку мое мировоззрение связано с идеей восхождения, и когда страна рушилась вниз, моя идея восхождения была абсолютно неугодна и вредна, то государство, которое падало вниз, оно лишь имело право от меня избавляться. Поэтому оно било в меня из пулемётов. Но когда государство перестало падать вниз и стало возвышаться, то люди, способствовавшие его возвышению, или стоявшие у истоков его возвышения, они оказались нужными, полезными, желанными, и даже вот это новое государство благодарно таким людям. Отсюда мое ощущение недоумения…

Эти исторические явления носят космогонический характер, если в них погружаться глубинно, то ты можешь сойти с ума. Как если августовской ночью смотришь на звезды, и взгляд проходит сквозь ближний слой ярких звезд, туда дальше, в глубину, в ту бесконечную глубину, где одни туманы, и потом сквозь туманы, и ты понимаешь, что ты сходишь с ума. Долго на звезды смотреть нельзя, потому что, если постоянно думаешь о бесконечности, станешь сумасшедшим.

После Кремля, вечером вместе с своей семьёй, мы ужинали в Дом литераторов, где у меня родилось четверостишие:

Меня Господь осколком наградил,

Держал его под мышцею сердечной.

Теперь осколок вышел из груди

и воссиял звездой пятиконечной.

Владимир Путин сказал, что встречался с вами после вручения награды, о чем был разговор?



Это не первая моя встреча с президентом. В этот раз я пытался изложить ему образ идеального бытия, идеального государства, к которому стремится сегодняшнее российское общество.

У каждого народа существует мечта, существует некая огромная мировоззренческая задача, ради которой он сотворен. Например, во времена русского язычества, во времена сказочников, скоморохов, волхвов, эти русские сказители, будучи самыми просвещенными, глубинными представителями своего народа, мечтали о молодильных яблоках, которые съешь, и ты победил старость, молодеешь. Они говорили о живой и мёртвой воде, живая могла воскресить мертвеца. Они говорили о преимуществе Ивана Дурака над сановным братом. То есть они мечтали об однородном государстве, где простолюдин был бы главнее боярина, а также обществе, где наряду с социальной справедливостью существовала божественная справедливость, была бы устранена самая высокая несправедливость — смерть.

В последующий православный период истории, конечно, этой мечтой было Царствие Небесное, с теми же идеалами. Как поется: где нет ни болезней, ни печали, ни вздохов, но жизнь бесконечная. В Царствие Небесное человек приходит, испытав смерть земную, а потом, переходя эту грань становится бессмертным. То есть он проходит этап воскрешения. Православная мечта связана с воскрешением умершего человека и созданием из него человека бессмертного.

А что было в советском периоде? Образ коммунизма. Идеальное бытие социальной справедливости, но в этом обществе ничего не говорилось о смерти. Ты можешь социально справедливо организовать это бытие, но все равно ты умираешь. Все равно совершается величайшая несправедливость, тебя уносит из жизни, будь ты академик Вернадский или маршал Жуков или Иосиф Сталин. Ты все равно смертен и превращаешься в груду костной муки. Но тема божественного и бессмертного вошла в коммунизм через победу 1945 года. Это было преодоление ада и воскрешение.

Ряд религиозных деятелей, священников, с которыми я был знаком, полагали, что герои сталинского синодика — Космодемьянская, двадцать восемь героев-панфиловцев, Молодая гвардия, Талалихин, Гастелло, Карбышев и другие, — будучи советскими героями-мучениками, получат золотые нимбы над головами и будут внесены в православные синодики как святые. Победа 1945 года — была освящением этого якобы безбожного и богохульного большевистского режима. Она поместила в коммунизм идею воскрешения и вселенского бессмертия.

А вот теперь, сегодняшняя Россия, у которой нет мифологии о молодильных яблоках, для которой христианский образ Царствия Небесного локален в той степени, как сегодняшняя Россия верует в этот символ. А Россия состоит еще из Кавказа, а еще в ней много технократов и айтишников.

Насущная задача — сформулировать образ сегодняшней России, он уже есть, иначе бы нас не существовало. Но он не сформулирован. И об этом мы говорили с президентом. Я пытался ему нарисовать этот образ так, как я его понимаю. И по-моему, этот образ его задел. Поэтому при встрече с военными он его мгновенно транслировал.

Заинтриговали.



Я объяснял ему, что сегодняшняя Россия тоже имеет образ, в котором находится идея воскрешения и бессмертия. Этот образ я называю Победа-Побед.

Путин перенес из советского времени в современную Россию идею Победы. Произвел мощнейшую метафизическую трансплантацию и внедрил религиозное содержание Победы в современное общество. И за счет этого мы сохранились после распада Советского Союза. Победа соединила все. И, кстати, это грандиозный небесный поступок президента, потому что обычному человеку это не под силу было сделать. Он остановил распадавшуюся связь времен, он зубами, как телефонист, связал эти разорванные кабели на поле боя, и соединил эти два века.

Вся русская история пасхальна. Вслед за воскрешением начинается смерть и снова падение и опять воскрешение, и опять смерть и падение. И воскрешение, в конце концов, достигает такого воскрешения, после которого не наступает смерть. И такая победа, которая собирает в себе все предшествующие победы, эта победа является Победой Побед. Это синтез всех свершений, победных воскрешений.

Поэтому, образ сегодняшней России связан с идеей воскрешения и победного бессмертия. А поскольку Победа священна, то все, что совершает сегодняшний русский человек, приближая нас к этой Победе, оно священное. Отсюда являются идеи священного труда в заводах, благоговение перед жизнью, которая останавливает ядерную войну.

Все наши деяния, деяния сегодняшнего русского народа, многонационального народа, они священны, они приближают нас к идее воскрешения и Победы Побед. Вот это президенту было интересным и важным. Один народ, одна судьба, одна Победа.

Для Великой победы, Россия должна как минимум победить в СВО, правильно?

Все считают меня пророком, говорят: «Отче, научи», хотя на самом деле я не пророк, я просто фантазер. Но на вопрос: «Батюшка, когда же будет победа?” Я всем говорю: Победа уже одержана, а мы только медленно приближаемся к одержанной нами Победе.

Путин и Пятая империя

Вы посвящали Путину множество передовиц газеты «Завтра», причём не жалели красочных слов для его описания. Я хорошо помню, когда Путин проходил первую инаугурацию, клал руку на Конституцию, вы её сравнили с пастью ельцинского крокодила, а самого Путина с дирижаблем, наполненный ельцинским ядом, взлетающим над страной. Вы сказали, что общались с президентом несколько раз, что там с «ельцинским ядом»?

Когда Путин появился на политическом небосклоне, то сам этот небосклон был абсолютно адским, этот небосклон связан с крушением Красной империи. Поэтому в этот инфернальный период русской истории, я, как художник, пользовался босхианскими приёмами, поэтому многие из моих определений тех времён выглядят довольно экстравагантно в сегодняшнее время.

Это был период ада, с каждым днём погибали великие заводы, великие духовные ценности, меня били кастетами в висок. Поэтому тогда я видел в Путине чисто механическое продолжение Ельцина.

Ельцин сдал, ему пересадили обезьянье-сердце — так мы глумились над ним — и его окружение подыскало молодого сменщика. Так мы думали. Отсюда все мои ядовитые метафоры. Но просто по мере того, как русская История совершала свой таинственный разворот и начинала двигаться от потрясений к возвышению, то обнаружилось, что возвышение так или иначе было связано с Путиным.

У меня, как у государственника, изменилось к нему отношение, я укреплялся в своем понимании о его значении, о его роли, и сейчас я просто убежден, что Путин является одним из тех русских лидеров, с которыми связана череда русских империй, сменявших друг друга.

Первая русская империя, Киевская Новгородская, была связана с князем Владимиром Святым. Вторая империя, Московского царства, связана с Иваном Грозным. Третья империя, Романовская, трехсотлетняя, связана с Петром Первым. Четвертая империя, советская, связана со Сталиным. И пятая империя связана с Путиным, и Путин ее строитель и выразитель.

А если говорить метафизически, то Русская история поручила Путину свое дело, она сотворяет Путина с каждым новым своим шагом, своим восхождением и Путин является дланью Русской истории.

При этом остается кошмарная коррупция, никуда не делись чиновники, мечтающие вырваться в Милан, закупиться брендовыми одеждами или навестить свои дома. Да и тех, кому это восхождение даром не сдалось, тоже хватает. Как всех их вы впишите в ваше полотно?

Это нам, живущим сейчас, кажется, что она кошмарная. Сегодня наше общество — арена непрерывной схватки между людьми вечно ужасающимися, неверящими, ненавидящими, убегающими и людьми, которые живут ощущениями приближающегося величия. Они — великие государственники, которые продолжают создавать оборонное производство, заводы, которые были полностью разрушены при Ельцине. При Путине они воскресли, работают и наполнены новыми людьми, молодыми энергиями, новыми сферами, и, находясь среди этих людей, ты понимаешь, что ты находишься на восходящем броске русской государственности.

Все, кто находится в окопах, это люди наполненные верой в то, что они воюют не напрасно, что за ними стоит великая правда русская. И этих людей всё больше. Слой же ужасающейся интеллигенции будет уменьшаться. Некоторые из них будут менять свою точку зрения. Кстати, ведь после крушения Советского Союза в 90-е годы практически весь народ поголовно был ельцинистом, народ продал свое государство, народ-предатель, он искусился на ельцинское зло. Как и ранее, предал свои святыни и разрушил храмы и монастыри. А сейчас вынужден восстанавливать и заводы и святыни. На это и направлен путинский план строительства заводов и алтарей.

Как Березовский возрождал сталинизм

Ваше общение с Березовским, это тяга писателя к демонической личности или, как вас некоторые обвиняли — попытка отдать на откуп патриотическое движение?

Моё намерение отдать патриотическое движение Березовскому? Смехотворно. Я не владел патриотическим движением. Да и было ли это движение или наоборот была остановка.

Березовский действительно был фигурой абсолютно символической, на нем многое сходилось. Меня с ним познакомил Невзоров* в период, когда Березовский еще не был в опале. Он пригласил меня в Дом приемов ЛогоВАЗа, там завязались наши отношения, они были со стороны Березовского комплементарные.

Я был его абсолютный противник и противник той среды, которую он насаждал, но это знакомство послужило возможностью в следующий период, когда Березовский оказался в Лондоне изгнанником, поехать и взять у него интервью. Вообще-то он интереснейший, ярчайший человек, он всегда был каким-то отрицательным демоническим героем наших статей, и возможность увидеть прототип в им созданной среде была заманчива. А уж что касается того, какие у Березовской были планы относительно моей персоны, это второй вопрос. Эти планы Березовского и мои планы не совпадали. И когда мы увидели, что эти планы абсолютно расходятся, мы расстались.

Это когда он предлагал вам миллион долларов, чтобы вы выдвинулись в президенты?



Был такой момент. Я не помню, где я проговорился.

Вы писали, что у Березовского была курьезная идея создать Сталинскую партию, так ли это?

Курьезная, но не такая курьезная, как оказалось. Сейчас Сталин возвращается в нашу политическую и общественную жизнь, возвращается в общественное сознание, причем он еще недавно возвращался вопреки властным настроениям, а сейчас он возвращается практически патронируемым властью. Сейчас сталинисты — это люди, которым 30, 35, 40 лет, может быть и моложе.

А тогда Березовский, своей предпринимательской чуйкой почувствовал приход сталинизма и решил его эксплуатировать. Полагая, что если он искусственно создаст подконтрольную ему Сталинскую партию, то она будет существенной силой в России. Он делился со мной этими фантасмагорическими планами.

Ещё один курьезный момент — я знал человека, который его сделал в постели. Его папа был директором кирпичного завода под Новым Иерусалимом. А я в это время был лесным обходчиком в тех же местах, и мои леса выходили к стенам Ново-Иерусалимского монастыря. Все нуждались в стройматериалах, и я постоянно слышал о Березовском.

Папа был приятным человеком?

Так и Борис Абрамович был очаровательным и чудесным. Пока не повесился.

Вы думаете, повесился?



Устранять его было незачем. Ни иностранцам, ни нам. Он был абсолютно безопасен. Он не владел никаким суперсекретным компроматом. Он выглядел очень разочарованным, даже опустошенным, и последний удар нанес ему процесс с Абрамовичем, причем не Абрамович, а юстиция английская. Потому что он в своей нелюбви к путинской России уповал на идеальное государство — английское. Он его всячески воспевал. Оно было для него раем, и там жили его кумиры. И вдруг все это рухнуло. Он считал, что гибель его капитала — это результат нечестного, продажного, подлого британского суда. И это его подкосило.

Его кредо была экспансия. Когда он увлекался наукой, он достиг в науке немало, он стал членкором академии наук, и он понял, что он достиг потолка. Он решил заняться бизнесом, достиг миллиардного состояния, и потерял к этому интерес. Он стал заниматься политикой. Он полагал, что он преуспеет, и политика — его настоящая среда и сфера деятельности, но когда так страшно проиграл в политике, когда его вышвырнули из страны, когда идеальное общество, которое он планировал, находясь рядом с Ельциным, не состоялось, а в этом обществе начались процессы, связанные с реставрацией ненавистных ему структур и тенденций, это был для него ужасный конец.

Когда мы с ним шли по одному из лондонских бульваров, и он с жаром рассказывал, как он свергнет Путина, мимо нас за чугунной решеткой по дороге промчался роскошный кортеж, в котором ехал Путин в Виндзорский замок, где его ждала королева. В глазах Березовского была ненависть.

Самоубийство не вынашивается. Самоубийство — это момент, когда страдание становится невыносимым, а этим последним импульсом страдания может быть, все что угодно. Платок на пол уронил, искал и не нашёл, и всё. Царствие небесное.

Злобный зверек и магнетизм власти

Вы упомянули культового в свое время журналиста Александра Невзорова*, он сейчас тоже изгнанник, а когда-то он был героем передовиц вашей газеты — «„Наши“ в Думе», писали вы о нем. Что произошло?

Я его знаю довольно близко. Он разделял мои убеждения во времена передачи “600 секунд”. Он все время ссылался на газету «День», а мы его поддерживали. Это был очень интересный тандем. Москва-Петербург, газета и телевидение. Это все позади.

Александр Глебович Невзоров* превратился в злобного зверька, который сидит на ветке и постоянно роняет всякие зловонные комочки из себя. Это его трагедия, он мог бы быть великим, а стал ничтожно смешным, и свое величие он перевёл в область какого-то маленького, неутомимого и неутолимого миниатюрного злодея.

Он вызывает чувство сострадания, как существо, которое переехала телега. Потому что нельзя жить с постоянной ненавистью. Его уровень ненависти говорит о том, что он уже не принадлежит себе. Он подключен к какому-то источнику ненависти извне, который постоянно впрыскивает в него ненависть, а он её транслирует. Но она больше не работает, у людей выработались антитела. Я думаю, он не способен вырваться из этого состояния, сменить ракурс.

Он был увлекательный, человек постоянных экспромтов. Он менял амплуа: говорил, что патриот, потом, что наемник, ландскнехт, кто платит деньги, на того и работает. Эпатировал. А потом выяснилось, что никакой он ни ландскнехт. Он просто дезертир, он убежал из окопа и перешел к противнику. А теперь он и как дезертир стал неинтересен.

Потому что среда тех, кто убежал из России, достаточно консолидирована. А Невзоров* всегда выпадает, он не принадлежит к этой среде. Люди в либеральной среде мучаются своим уходом из России, изгнанием, но находят утешение в принадлежности к этому сообществу, а Невзоров* нет, ему там душно, тесно, ему скверно, ему сейчас скверно везде.

Что вы думаете по поводу отъезда сотрудников и гостей радиостанции «Эхо Москвы», гостем которой вы часто были? Какие чувства вы к ним испытываете? Досаду? Или, может быть сопереживание?

Я многие годы испытывал лютую злобу, я носил в себя ненависть все 90-е годы, я весь был испепеляем этой ненавистью, и у меня еще была энергия такая плотская, крепкая энергия. Я видел крах моих мечтаний, моей Родины, да еще был обстрелян не раз. И у этой ненависти были свои мишени. Многие из тех, кто уехал были объектами моей ненависти, и они меня ненавидели в той же степени, например, Пархоменко*, Шендерович*, Ксения Ларина*. Но сейчас с годами я не испытываю ненависти, во мне она сменилась другим чувством. Есть неприязнь, но я не желаю им гибели, я не часто поднимаю на них руку, я чувствую их трагедию, которую, может быть, они сами до конца не чувствуют, но иногда они говорят о ней.

Их русофобия, которую они демонстрируют, является трагической для них. Мне ясна ее природа.

Они увезли с собой Россию и несут ее в себе, перевезли ее через границу и полагают, сознательно или бессознательно, что они и есть настоящая Россия, а все, что они оставили это уже не Россия.

Нашу среду, то есть меня, и близких моих друзей, президента и власть, народ, они считают чем-то уже не русским, чем-то абсолютно оскудевшим и потерявшим то, что они увезли с собой за кордон. Они уверены, что они являются обладателями настоящих ценностей и сокровищ. А здесь уже мякина, шлак, труха. Наша реальность их оскорбляет тем, что она все еще претендует называться русским. В этом сложном самоедстве протекает их бытие, и я им сочувствую и не использую терминологии «добей гадину», нет.

При это многие вчерашние ельцинисты, которые вас, Анпилова, Лимонова называли фашистами, сейчас патриоты. Вся наша политическая элита сплошь патриоты. Вы думаете, они искренне?

Мы живем в обстоятельствах. Конечно есть мимикрия, но есть и магнетизм власти — это явление не заслуживает порицания. Власть — это же грандиозная мощь, сила, стихия, и она имеет магнетизм, она притягивает к себе людей, и те люди, которые притянуты этой властью, они искренние, а если власть стала иной, то они стали иными, я не склонен их уличать.

Пригожину было жуткое видение

Вы следите за тектоническими сдвигами, которые другим не видны. У “красно-коричневых”, сторонников левой идеи есть ли какое-то будущее в России? Или это уже всё, остановка.

Красные — это мерзкие коммунисты, а коричневые — это омерзительные фашисты. А я, как красно-коричневый, был и тем и другим. Но, и тем и другим были Распутин, Белов и Бондарев. Употребляя слово красно-коричневый, надо быть аккуратнее, посмотрите на иконы. Почти все красно-коричневые. Имеют ли они будущее? Да.

А имеют ли будущее люди, которые верят в Перуна, Сварога и Велеса? Многие скажут — никакого будущего они не имеют. Правда, если поехать на фронт и посмотреть на разные наши подразделения, вы увидите, что бойцы в рунических наколках и нашивках, и у этих людей в руках винтовки и автоматы.

Имеют ли они будущее? А что такое будущее? На самом деле идет непрерывная трансляция прошлого в будущее. А новизна, неповторимость, это явление уникальное. Его еще надо разглядеть. И только гиганты видят это будущее и его создают, его приветствуют. Причем среди гигантов немало мерзавцев.

В оппозиционной прессе 90-х, начала нулевых годов общим местом была идея очищения власти, общества, очищения СМИ, прекращение одурманивания народа. После 2022 года уже с федеральных каналов говорят, что произошло очищение. При этом Захар Прилепин говорит, что как только раздастся условный колокольчик и те, кто говорил об очищении и всячески приветствовал его, с удовольствием схватят вернувшихся с войны людей и задвинут их своей туфлей куда подальше или даже с радостью свернут шею.

После победы этого не будет, а после поражения это может быть. Пример — судьба 40-й армии, которая была в Афганистане. Они уходили из одной страны, вернулись в другую страну с перестройкой. В страну, которая потерпела поражение. И эту армию осквернили, уничтожили, охаяли, ее солдат-афганцев никуда не пустили. Их участь и моя участь, я как афганец в полной мере разделил с ними эту участь.

Если эта война окончится поражением, то, конечно, военных ждет ужасная доля. Их опять будут называть палачами, кровавыми губителями, цинковыми мальчиками. В 1945 году фронтовиков никуда не завернули. Все политики крупные должны были быть фронтовиками. И пока были фронтовики, худо-бедно, страна развивалась. А когда пришел уже комбайнер — тогда наступила хана. У Захара могут быть такие подозрения, но я их не разделяю.

Однако Игорь Стрелков, с которым вы в 2014 году сделали одно из первых интервью, сидит за решеткой. Многие оглядываются и думают, что если уж Стрелков сидит…

Я считаю, что Стрелков герой. А то, что он сидит… Тухачевский тоже герой. У государства другое ощущение.

Например, есть у народа ощущение, что Пригожин герой. А у меня такого ощущения нет, я считаю, что он не герой, что он предатель, изменник, сумасшедший, безумный.

При этом, к самому ЧВК, к ее отважным бойцам у меня прекрасное отношение. Это отборные люди, блестящие. ЧВК, которая воевала в Африке, мне это понятно, как африканцу. Скоро у меня выйдет новый роман «Лемнер». Это роман о Пригожине. О том, как я его понимаю, трактую, как я объясняю его появление и его исчезновение.

Исчезновение, не смерть?

Смерть, конечно. В период, когда страна воюет из последних сил, покинуть линию фронта, двинуться на Москву, по пути чуть ли не сметая все гарнизоны — это мятеж, причем мятеж очень опасный, удачливый мятеж, потому что он снискал репутацию военного героя, ему симпатизировала армия, его лексика, популизм обеспечивали приятие народа.

Он шел на Москву, как Пётр Третий, как Болотников. А потом что-то случилось, под Тулой. Он остановился. Что-то произошло, это никто не объясняет. Не было никакого серьезного удара, самолеты он сбил, никакого заслона не было. А я это объясняю, опять по-дурацки, конечно. Согласно моим дурацким верованиям, русская история продолжает двигаться сейчас в восходящем направлении, какие бы препятствия ей не чинили, а Пригожин решил воспрепятствовать движению русской истории.

Я думаю у него было видение. Ему что-то открылось жуткое в его деяниях, и это жуткое парализовало его волю, его намерения, и он развернулся, чтобы умереть. Тот самолет, где он взорвался вместе с Уткиным, его взорвала русская история.

Израиль сделал заявку на мировое господство

Конфликт Израиля и Ирана. Следите? Какие выводы для России нужно сделать?

Россия должна чувствовать себя в абсолютной небезопасности и незащищенности. Я вижу параллели между нападениями на наши стратегические центры авиации и операциями Израиля в Иране. Пейджеры в руках у моих друзей из Хезболлы и так далее. Операции универсальные, они, конечно, имеют одну и ту же школу.

Конечно израильские агенты были внедрены и они изучили туннели ХАМАСа в секторе Газа, показали все центры, все места хранения оружия и штабы. Конечно, история с Ираном и операция «Паутина» говорят о том, что израильская разведка — и не только МОССАД, но и другие более загадочные подразделения — она очень могущественна, она проникает во все структуры.

Я просто убеждён, что во многих подразделениях российского государства сидят представители этой разведки. А почему бы им не сидеть, если там так уютно? После крушения Советского Союза, когда были разгромлены все структуры, и военные, и разведывательные, и тогда ЦРУшники открыто сидели практически во всех наших министерствах, и тут я даже не говорю о Чубайсе. Они контролировали всё, включая заводы, атомные центры и неправительственные организации. Мы до сих пор в их сетях. Где ЦРУ, там и МОССАД.

Я не думаю, что МОССАД планирует устранение патриарха всея Руси, как он хочет сделать с Хаменеи. Но прислушаться к заявлениям Нетаньяху о желании изменить или переформатировать не только весь Ближний Восток, но и весь мир, стоит. За такими словами заявка на мировое господство.

Я не думаю, что это были пустые заявления. Нетаньяху человек религиозного склада. Его политика — мессианская политика основанная на библейских представлениях. Идея, что все народы рано или поздно должны сойтись и пойти вслед за еврейским народом, она ему близка.

Вы опасаетесь, что начнется ядерная война?



Я всю жизнь не переставал этого бояться. Меня и в детстве посещали кошмары, утром вдруг просыпался от грохота и вскакивал, смотрел в окно, и окно было полно красным жутким цветом. Я думал: “все, началась ядерная война”. А это был всего лишь восход солнца, майское утро, а по моему переулку проехала поливальная машина с грохотом, Я с колотящимся сердцем смотрел на это.

Я думаю, что нас сдерживает от ядерного кошмара только то, о чем я сказал — благоговение большей части людей перед жизнью, любовь матери к младенцу, когда она его к груди прикладывает, или садовник, который сажает яблони, или женщина, которая устроила аистиную ферму и там спасают аистов подбитых. Вот эти благие чувства удерживают мир от ядерной катастрофы.

Многие из ваших товарищей, близких, друзей ушли из жизни, не увидев «восхождения России», кого бы вы хотели, если была такая возможность, воскресить?



Всякий человек живет идеей воскрешения, и мы живем среди несостоявшихся воскрешений. Воскрешение является одним из основных инстинктов человека, и я бы хотел всех воскресить. Я бы хотел воскресить Виктора Ивановича Анпилова, Эдуарда Лимонова, я хотел бы воскресить Владислава Ачалова, баррикадников. Да не только их. Но в первую очередь, конечно, моих близких и любимых.

Бремя воспоминаний, которые испытывают старики, когда к тебе приходит на память прошлое. И ты его памятью воскрешаешь, но она пропадает, и ты испытываешь печаль. А в снах, когда тебе приснится твоя умершая мать, ты начинаешь ликовать, и думаешь, что это чудо и известие о смерти; оно было ложное, слава Богу, она жива, она здесь, и ты испытываешь мгновенное счастье, обожание. А потом приходит понимание, что нет, она все-таки умерла, и тогда ты рыдаешь во сне. Это неслучившееся воскрешение.

* включен в реестр иноагентов Минюста России