Бывший первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, работавшая до последнего времени советником Эльвиры Набиуллиной, ушла со своего поста, говорится в сообщении ЦБ. В начале сентября Минфин выдвинул ее на пост исполнительного директора от РФ в МВФ. Ожидалось, что она приступит к работе с 1 ноября, но пока еще неизвестно об ее утверждении советом управляющих МВФ. RTVI рассказывает, кто такая Ксения Юдаева и как эксперты оценивают ее назначение.

На посту в МВФ Юдаева должна сменить Алексея Можина, представлявшего там Россию с 1996 года. По его словам, в случае утверждения кандидатуры Юдаевой советом управляющих МВФ она сможет приступить к работе уже 1 ноября. Однако, пока такое решение не принято, хотя в поручении премьера Михаила Мишустина о внесении кандидатуры Юдаевой на должность представителя России при МВФ говорилось, что выборы исполнительных директоров проходят по 25 октября. Юдаева находится под санкциями США. Неизвестно, получит ли она в случае избрания американскую визу для работы в Вашингтоне или будет работать дистанционно.



Ксения Юдаева получила блестящее образование и сделала не менее блестящую карьеру. В 1992 году она с отличием окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности «экономист-математик», в 1994-м получила степень магистра экономики в Российской экономической школе (РЭШ), а в 1998-м — степень доктора экономических наук (PhD) в Массачусетском технологическом институте (MIT).

В 1998-1999 годах Юдаева стажировалась и преподавала в Стокгольмском институте экономики переходного периода (Стокгольмская школа экономики), занимала должность ведущего исследователя в Российско-европейском центре экономических реформ. С 1999 года она преподавала международные финансы и макроэкономику в РЭШ, а в 2021 году начала работать в НИУ ВШЭ.

В 2003-2006 годах Юдаева была членом Московского центра Карнеги*. С 2006 по 2008 год была научным руководителем Центра стратегических разработок, а с 2008-го по 2012-й — старшим советником президента, главным экономистом, директором Центра макроэкономических исследований Сбербанка. Юдаеву называли «человеком Грефа».

Сама Юдаева рассказывала, что к моменту начала ее работы в Сбербанке она уже хорошо знала Эльвиру Набиуллину, которая тогда занимала пост министра экономического развития, а ЦБ возглавила в 2013-м. Юдаева в 2012-2013 годах работала начальником Экспертного управления президента (туда, по словам Юдаевой, ее пригласила именно Набиуллина), а затем перешла в команду Набиуллиной в ЦБ на позицию первого заместителя председателя Банка России. С этого поста она ушла только в августе 2023 года, после чего стала советником главы ЦБ. С 2018 года входит в Совет директоров ЦБ.

Также Юдаева участвовала в создании «Стратегии 2020», которая должна была стать официальным планом социально-экономического развития России.

В апреле 2022 года США ввели санкции против Ксении Юдаевой. В санкционные списки она попала как лицо, связанное с банком «Открытие», так как ранее входила в его наблюдательный совет. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в интервью РИА «Новости» говорил, что пока вопрос получения Юдаевой визы в США не решен. В Банке России в разговоре с RTVI отказались от комментариев по этому поводу.

Чего ждать от Юдаевой в МВФ

По мнению экономистов, назначение исполнительным директором от России в Международный валютный фонд — хорошая возможность для будущего карьерного роста Юдаевой. Бывший зампредседателя Центрального Банка, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин в разговоре с RTVI предположил, что уход с поста первого зампреда ЦБ мог произойти не по инициативе самой Юдаевой, так что “ей нужно было думать, что делать дальше в жизни”

“Поработает на посту директора от России в МВФ — там можно вечно работать, как Алексей Можин, до пенсии, а можно отработать какой-то срок и найти себе место в международном бизнесе или в профессуре университетской. То есть это ей открывает достаточно большие возможности в ее карьере в будущем. Я считаю, что это хорошее для нее назначение”, — считает Вьюгин.

Доктор экономических наук, зампред комитета Госдумы по экономической политике (“Справедливая Россия”) Михаил Делягин согласился с тем, что назначение станет для Юдаевой “прекрасным карьерным ростом”.

”Именно госпожа Юдаева убедила рынок в конце 2013 года <…> в том, что Банк России действительно не собирается исполнять свои конституционные обязанности в обеспечении стабильности национальной валюты, результатом чего было начало экономического кризиса еще при Януковиче в Киеве и при цене нефти в 105 долларов за баррель, когда у нас началось ослабление рубля, бегство капитала, падение фондового рынка и так далее. Так что для госпожи Юдаевой это прекрасная возможность для реализации своих мечтаний, вероятно, для нахождения в более комфортной среде и, если вы реализуете политику МВФ, то вам логичнее быть в МВФ, чем в России”, — сказал он.

Для России и политики МВФ в отношении страны назначение Юдаевой вряд ли что-то изменит, считают экономисты. Деятельность исполнительного директора от России очень регламентирована, объяснил Олег Вьюгин.

“Там есть постоянное участие в сугубо неполитических мероприятиях МВФ, а если это политические, то это выделение разных кредитов странам, которое принимается голосованием на узком совете, где участвуют директора от стран-участниц. Обычно в таком случае директор получает директивы от МИДа или Минфина, в зависимости от того, что за вопрос. Так что в этом смысле для России мало, что изменится, потому что есть директивы, есть грамотное сопровождение решений МВФ, хотя там все принимается общим голосованием, поэтому больших изменений не будет”, — добавил он.

Михаил Делягин добавил, что после повышения пенсионного возраста и “расширения налогового маневра” дальнейшие указания МВФ не реализовывались в России, однако он уверен, что Ксения Юдаева сможет “сформулировать новые, еще более разрушительные указания Международного валютного фонда для российской экономики, которые российские либералы будут реализовывать с воплями восторга”.

“Она полностью соответствует либеральной политике по разрушении России, и безусловно, когда она была советником председателя Банка России, это такая маловлиятельная позиция, а теперь она сможет развернуть свои догмы и предпочтения и реализовать их в политику уже на международном уровне. Так что за нее можно только порадоваться, а за Россию только попечалиться, как обычно бывает при такого рода назначениях”, — заключил он.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с RTVI отметил, что, хотя Юдаева в значительной степени специализировалась на международных рынках и хорошо понимает, как они устроены, взаимодействовала с другими государствами, в том числе “недружественными”, она также отлично понимает специфику российского рынка и будет отстаивать в МВФ интересы России с точки позиции права.

“Она в этом плане хорошо подходит на этот пост, она считается прозападной с точки зрения восприятия финансового развития, финансовых рынков, но при этом она — патриот страны, и очевидно, как патриот страны будет отстаивать, причем не просто интересы страны, а те принципы, которые были прописаны в документах Международного валютного фонда, не отходить от этих принципов. Я думаю, что в этом плане у нее должно получиться”, — уверен Аксаков.

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