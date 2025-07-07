«Путин присматривается к Сталину»: съезд КПРФ осудил настоящее и погрустил о будущем

В выходные в подмосковном санатории управления делами президента “Снегири” прошел XIX съезд КПРФ. Бессменный лидер партии Геннадий Зюганов продемонстрировал, что его рано списывать со счетов — его трехчасовая речь звучала бодро и местами жестко. Зюганов пригрозил массовыми беспорядками, если не снизят процент по ключевой ставке, который душит производство, и назвал преступниками тех, кто проводит новую приватизацию на фоне боевых действий. Кроме обсуждения насущных проблем страны и мира коммунисты неожиданно признали «ошибочным» доклад Никиты Хрущева о культе личности Сталина, а также призвали ввести уголовную статью за антисоветизм и обсудили фильм “Мумия”.

Иноагент «Мумия»

Холодное лето 25-го на прошедших выходных решило побаловать москвичей теплой погодой. Ранним утром у здания пансионата шумно, люди кучкуются, курят, радостно обнимают вновь прибывающих товарищей и делают селфи. Состав поистине пестрый — мужчина в стильном темном костюме протирает капот “Ленд Ровера”, на котором красуется надпись СССР, неподалеку паркует велосипеды группа пенсионеров в шарфиках КПРФ, тут же, у видавших виды жигулей с номерами ЛНР, стоят военнослужащие.

В фойе не протолкнуться — пионерки ведут регистрацию делегатов со всей страны. На столиках свежая партийная пресса, журналы и листовки. Поодаль продают товары из льна с советской символикой. На огромном экране показывают кадры демонстраций КПРФ.

— Давно не держали в руках древко? — спрашиваю деда, который тоже загляделся на экран.

— Всё делают, чтобы нас не допустить к народу. Как коронавирус на нас напал, всё запретили, волна схлынула, нет его уже, а отменять запреты на митинги никто и не думает. Доиграются! — ответил дед и подарил мне календарик со Сталиным.

В ожидании момента, когда пригласят в зал, люди группируются и обсуждают политическую обстановку: налет БПЛА на Москву, заявления Трампа и, конечно, фильм “Мумия” телеканала “Спас”, посвященный Ленину. Фильм, в отличие от БПЛА, попал в цель — его обсуждали буквально все по пути на съезд, во время съезда, за обедом и после съезда и, судя по всему, во всех партийных организациях КПРФ по России.

— Товарищи, а они точно русские — эти церковники? У меня ощущение, что нет. Это власовцы. Страна воюет, а они устраивают раскол, нож в спину патриотам втыкают. Кто их научил? — вопрошает мужчина с бейджем “организатор”.

— Обосрались они, а стыдно мне. А главное, кто за это заплатил? Надо копнуть и выяснить, наверняка соросята* какие-нибудь недобитые. Был бы жив Сванидзе, я бы на него подумал. Юра Афонин верно говорит, что авторов этого пасквиля надо иноагентами признать. — поддерживает первого второй мужчина.

— Неужели нельзя организовать круглый стол, обсудить? Почему они не хотят нас слышать? — говорит девушка с надписью Анна на бейдже.

— Аня, они желают поражения России, только прямо не могут поддержать Украину, поэтому ищут варианты, как побольнее ударить. Кто-то взрывает машины, поезда, а кто-то взрывает сознание. Это же идеологическая диверсия! — размахивая руками, делает вывод “организатор”.

Забегая вперед, в итоге одна из резолюций съезда будет посвящена русофобии и антисоветизму, “ведущим к развалу государственности России”. Поэтому все советские памятники советуют признать культурным наследием, а за антисоветизм ввести уголовное наказание.

Тем временем в фойе “Снегирей”, пока собравшиеся обсуждали новинки православного кино, в модных темных очках зашел губернатор Орловской области Андрей Клычков. Следом большая делегация строго одетых представителей КНДР, послы Китая, Кубы, Вьетнама. Всеобщее внимание привлек военнослужащий с шевроном ЧВК “Вагнер” и тремя орденами мужества. А вот, улыбаясь, входит бывший депутат Валерий Рашкин, он кивает, шутит, но проклятие лося еще не прошло, и окружающие стараются рядом с ним не задерживаться.

Следом, словно вихрь, промчался директор “Совхоза им. Ленина” и бывший кандидат на пост президента России Павел Грудинин. Скорость его перемещения вполне объяснима — желающих поговорить с ним очень много. Я поддаюсь общему движению и иду за Грудининым. Он теряется в огромном кафе-ресторане, где для гостей съезда организовали бесплатное питание. Сюда же заходит Геннадий Андреевич Зюганов с охраной. Он сосредоточен, медленно продвигается вглубь зала кафе, где в самом его центре за столиком №15 уже сидят все приближенные — Харитонов, Афонин, Мельников, Клычков и Грудинин. Зюганов всех обнимает — первым, конечно, Грудинина, присаживается, но от завтрака отказывается — впереди выступление перед съездом.

«Мы спасли страну от гражданской войны»

Партер и балконы полностью заполнены. Пока президиум пуст с огромного экрана транслируется старинное выступление Зюганова, где он вступил в полемику с Немцовым, когда тот еще был во власти и противостоял КПРФ.

В зал зашел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, ему подготовили почетное место среди ветеранов СВО в первом ряду. Репортеры оживились и зашептали: “Пришел, пришел!” Дело в том, что перед съездом журналисты обсуждали, что между Зюгановым и Кириенко пробежала черная кошка, да и другим чиновникам администрации хотелось бы видеть партией №2, после “Единой России”, ЛДПР, а не КПРФ. На съезде ЛДПР жириновцы встретили Кириенко овациями, стоя, и поспешили заявить, что они вторая партия в стране. В зале “Снегирей” Кириенко улыбался и жал руки видным коммунистам, демонстрируя свое благодушие. Собственно ему первому и предоставили слово.

Кириенко зачитал приветствие съезду от президента России, а затем выступил со своей речью. Отметил, что страна находится под “беспрецедентным давлением” и сегодня необходимо “сплочение всех патриотических сил”.

“КПРФ демонстрирует пример настоящего подлинного патриотизма, мужества и ответственности за судьбу страны. Партия с первого дня поддержала решение президента о проведении СВО, и тысячи членов партии, комсомольцы отправились на фронт”, — сказал Кириенко и показал, что досконально знает ситуацию и степень включения партий в поддержку фронта. “154 члена партии и комсомольца погибли на поле боя. За проявленное мужество 51 член КПРФ был награжден Орденом Мужества. Особо хочу отметить и сказать слова благодарности за масштабную гуманитарную деятельность партии, которую она ведет с 2014 года”, — добавил замглавы АП.

Коммунисты проводили Кириенко со сцены бурными аплодисментами. За ним слово взял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он поблагодарил за приветственные слова Путина и напомнил про дефолт, который Кириенко объявил в 1998 году, будучи на посту премьер-министра.

“Мы спасли страну от гражданской войны. После дефолта мы сформировали правительство национальных интересов во главе с Примаковым, Маслюковым и Геращенко. Они оттащили страну от края пропасти. С приходом власти Путина, мы выстроили конструктивный диалог и поддержали его в борьбе с терроризмом, национальные проекты, сбережение народа и укрепление нашего суверенитета на основе самодостаточности”, — сказал Зюганов.

Отчетная речь Зюганова, которая длилась около трех часов, включила в себя партийный анализ исторического прошлого и настоящего, кризис мировой капиталистической системы и шаги, которые должна предпринять исполнительная власть, чтобы уйти от “воровской версии капитализма” в России.

Путин признал, что капитализм зашел в тупик, сказал не без гордости Зюганов, подчеркнув, что осталось сделать еще шаг и признать необходимость социалистического пути развития.

“Страну тащат курсом, который насильно навязан по итогам предательского разрушения СССР. Это не то, чего ждет наш народ. Это совсем не то, чему стремятся трудящиеся россияне. Мы предлагаем реальную программу Победы, которая восстановит социальные завоевания и позволит стране, высоко подняв знамя Победы, быть в авангарде борьбы со злом и показать пример достойной жизни новому поколению”, — сказал Зюганов.

Касаясь темы выборов, лидер КПРФ объяснил, что только его партия сейчас занимает ведущие позиции защитника народа: сделать из “погремушки” Жириновского пророка — не удастся. “Единая Россия”, с которой соперничают коммунисты, не “партия власти”, а гигантская административная машина, но и с ней коммунисты справятся, уверен Зюганов.

“Выборы 2026 года будут судьбоносны. Там уже посидели, нарисовали друг другу проценты, там уже надувают ЛДПР. Все это липа!” — громко сказал Зюганов.

Съезд принял резолюцию, что только через выборы должно проходить обновление власти, тогда это “обеспечит защиту страны перед вызовами и угрозами”. Коммунисты потребовали отменить дистанционное электронное голосование, трехдневное голосование и вернуть бумажные бюллетени, а также видеонаблюдение на участки и ТИКи.

Угрозы внешние и внутренние

НАТО слабеет, считает Зюганов, на фоне роста влияния БРИКС и атаки Трампа на ЕС. Но расслабляться нельзя — “капитализм известен своим умением приспосабливаться”, а Запад все равно наращивает военные мускулы, добавил он

“Страны мирового большинства охотно сотрудничают с Россией. Наши самые надёжные партнёры — это страны социализма, где управляют компартии, наши славные, надежные друзья-соратники”, — продолжил Зюганов. Изоляция и удар санкциями не удались во многом благодаря наших товарищам социалистам, говорит он.

“Любители обвинять КПРФ в сотрудничестве и слиянии с властью забывают, что не нам, а правящим кругам пришлось менять подходы в оборонной политике под нашим давлением. Это мы не пустили натовцев в арсеналы Тулы, это мы их выгнали из-под Ульяновска, когда они пытались там организовать свою базу. Это мы с Харитоновым выдавили натовцев из Феодосии. Это мы подняли и сплотили силы, чтобы изгнать Сердюкова и прекратить погром армии, медицины и военной науки”, — торжествующе перечисляет Зюганов.

Лидер КПРФ уверен, что Запад переформатируется и снова будет угрожать России. “Ливия, Ирак, а теперь Иран. Мы по списку следующие!”, — заявил Зюганов.

Кроме военной угрозы Зюганов особо отметил опасность роста популярности правых консервативных и “откровенно фашистских” партий в мире. Правда, он полагает, что виной тому левые, которые пошли на поводу “лживой антинародной повестки”. В России консерваторы тоже набирают популярность. Именно они, считает Зюганов, стоят за фильмом “Мумия”, переименованием советских названий улиц, сносом советских памятников.

“Попытка провозгласить так называемую консервативную революцию не отвечает ни на один вызов современности. Для патриотизма нет ничего опаснее, чем попытка подменить космический полет Юрия Гагарина с его ослепительной улыбкой на лапти и полотняную рубаху в заплатах”.

“Национализм не раз возводился в принципы государственной идеологии, но еще никогда не приносил процветания странам и народам. Идеологии консерватизма и национализма помогали сохранить у власти отдельные режимы, но отбрасывали народы назад. Украина уже показала, как десоветизация приводит к реанимации фашизма”, — сказал Зюганов.

С не меньшей эмоциональностью Зюганов раскритиковал работу финансового блока правительства и Центробанк.

“Банковская система служит спекулятивным интересам капитала, а не стране. Мы настаиваем на пересмотре законов Центробанка. Банк должен стать инструментом развития, оживления экономики, поддержки производства, граждан. Я первый раз слышу, что банк занимается охлаждением, душит производство. Налоговая система должна стимулировать развитие производства, работать по принципу, чем эффективнее экономика, тем больше бюджет.

Размер зарплат у нас отстает от более богатых стран в четыре раза, пенсии в десять раз. Индексация проходит раз в несколько лет, а цены растут каждый день. Я зашел в овощной магазин, картошка никакая по виду стоит 119 рублей! Да у Лукашенко молодая дешевле! В чем проблема сесть все рассчитать и закупить картошку? Что у них там с образованием, это задача по силам студенту первого курса академии сельского хозяйства. Закредитованность превысила 36 трлн рублей, что вы с этой проблемой делать будете? Нет ответа. Загнали народ в долговую нищету” — заявил Зюганов.

20-процентная ставка, со слов Зюганова, душит все производство в стране и предприятия находятся на грани. Это может привести к массовым беспорядкам.

“А они носятся с идеей новой приватизации и это в условиях войны! А издевательская ставка, центробанка 21%! Потом правда процент убавили, но… Вчера смотрю, опять сидят те же и ни одного слова о производстве, ни одного слова о людях, ни одного слова о детях, ни одного слова о региональной политике. Гоняют шпаргалки тридцатилетней давности, которые они приобрели в США, но там от них уже отказались!”, — смеется Зюганов.

Съезд КПРФ обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с требованием остановить новую приватизацию. Также были приняты резолюции с требованием отмены пенсионной реформы, которая приведет к обнищанию пенсионеров, а также строительства доступного социального жилья для молодежи.

После речи Зюганова выступили с приветствием послы дружественных стран и губернаторы-коммунисты. Особо тепло зал встретил посла Кубы и представителей КНДР.

Затем был объявлен получасовой перерыв, после которого съезд продолжил работу в закрытом режиме. По итогам еще приняли резолюцию о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС и поддержали идею возвращения Волгограду названия Сталинград.

Сталина гости съезда обсуждали и на обратном пути в Москву.

— Я не сталинист, я скорее марксист, — говорит молодой человек с длинными курчавым волосами своей собеседнице из “Трудовой России”, — но тут с вами соглашусь. Преступления должны караться. В Анапе дельцы потопили суда, уничтожили все живое, ради экономии и сверхприбыли, а кто отвечать будет? Почему их не судят прилюдно. Кто допустил бойню в “Крокусе”? Где была полиция? Там же при ТРЦ свое отделение! Никто не арестован, не лишился показательно своих теплых мест. Я не говорю уже о прорыве границы в Курской области.

— Путин присматривается к Сталину, это уже хорошо. Может хотя бы “Мумию” запретит? — спрашивает с надеждой женщина.

* Фонд Сороса признан в России нежелательной организацией