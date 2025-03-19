Накануне переговоров с Дональдом Трампом Владимир Путин подписал указ, разрешающий американскому хедж-фонду 683 Capital Partners приобрести акции российских компаний у ряда иностранных держателей. Это решение вызвало резонанс: в 2022 году в России запретили сделки с долями и акциями недружественных нерезидентов в стратегических предприятиях, но теперь сделано исключение — и для никому не известного американского игрока. RTVI разбирался, зачем нужен этот указ и можно ли считать его сигналом к восстановлению финансовых отношений с Западом.

17 марта Владимир Путин разрешил нескольким инвесткомпаниям из США и Великобритании продать российские активы без дополнительных согласований. Это стало исключением из указа №520, который с августа 2022 года запрещает сделки с недружественными нерезидентами в стратегических предприятиях, банках и ТЭКе.

По распоряжению Путина 683 Capital Partners получил право покупать акции неназванных российских акционерных обществ у иностранных владельцев. Guru Focus утверждает, что среди этих активов могут быть ценные бумаги “Норильского никеля” и ВТБ.

Сделки с активами самого 683 Capital Partners могут проводить две российские компании:

— ООО «СФО Цефей-2»

— ООО «Современные фонды недвижимости», которое управляет закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) «Современный рублевый».

В число инвесторов, которым разрешено продать акции, вошли:

Baillie Gifford (Шотландия),

Carrhae Capital (две структуры, Великобритания),

Franklin Templeton (три подразделения, США),

Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC (GMO, США),

Jane Street (нью-йоркское и лондонское подразделения),

Harding Loevner (США),

Highmark Ltd (страховая компания, США).

Что это за инвесторы? Baillie Gifford на февраль 2022 года держала акции Сбербанка на 300 000 фунтов стерлингов. Harding Loevner владеет 0,28% акций Сбербанка. GMO инвестировал в «Сургутнефтегаз», «ФосАгро» (0,41%), НЛМК (0,29%) и «Башнефть» (0,02%). В 2019 году Harding Loevner купил 5,47% акций «Яндекса» за более чем $500 млн.

При этом президентский указ не ограничивает российские компании в сделках только теми активами, которые 683 Capital Partners выкупит у этих инвесторов.

Таинственный участник со стороны США

Решение Путина породило слухи на финансовых рынках. “Похоже на то, что пошел подковерный обмен замороженных депозитов нашего ЦБ в их юрисдикции на замороженные их плюшки в нашей юрисдикции. Ничего удивительного, когда-то это должно было начаться”, — пишут на форуме для общения участников фондового рынка.

Дополнительные вопросы вызывает состав участников сделки. С американской стороны в ней участвует 683 Capital Partners LP — хедж-фонд, зарегистрированный в штате Делавэр в 2006 году. Этот штат известен высокой степенью конфиденциальности: сведения о бенефициарах компаний там не раскрываются.

По данным Bloomberg, у 683 Capital Partners всего 10 сотрудников и $1,95 млрд в управлении — по меркам Уолл-стрит это скромный показатель. Однако именно этот фонд получил уникальное разрешение на покупку российских активов у иностранных держателей.

«683 Capital Partners — это секретный хедж-фонд, базирующийся в Нью-Йорке. Его основатель, Ари Цвейман, сумел максимально избежать внимания со стороны крупных финансовых СМИ и связанного с этим давления на результаты работы», — говорится в одном из аналитических обзоров.

Но 683 Capital Partners не просто непубличный хедж-фонд. Он спекулирует на падении крупнейших американских компаний, активно покупая PUT-опционы. Среди крупнейших позиций:

Tesla ($225 млн в PUT-опционах, +124%)

Eli Lilly ($177 млн в PUT-опционах, +15%)

Madrigal Pharmaceuticals ($47 млн, +1244% за квартал)

Кто такой Ари Цвайман

О владельце фонда известно немного. Он получил образование в трех ведущих университетах мира:

Йельский университет (степень бакалавра по экономике, 1993),

Стэнфордский университет (магистр экономики, 1997),

Гарвардская школа права (юридическая степень, 1999).

Этот факт привлек внимание. Как отметило издание The Bell*, в 1990-е Цвайман учился ровно в те же годы и в тех же местах, что и Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который сейчас является одним из ключевых переговорщиков с США.

Сам Дмитриев после публикации опроверг связи с Цвайманом: «Не знаком, никаких контактов с данным фондом ни у меня, ни у РФПИ никогда не было. Можно было спросить до некорректной публикации».

Цвайман имеет значительный опыт работы в финансовой сфере: стажировался в Lehman Brothers, управлял активами состоятельных клиентов в BKF Asset Management Inc., John A. Levin & Co., работал в менее известной Alvarado Capital Partners, которая специализируется на инвестициях в медицинский и биотехнологический сектор.

Известные игроки с российской стороны

Финансовая схема, одобренная президентом, проходит через две российские структуры — ООО «Современные фонды недвижимости» и ООО «СФО Цефей-2». Обе компании, судя по данным СПАРК, связаны с Сбербанком, хотя структура владения уходит в закрытые фонды.

ООО «Современные фонды недвижимости» (СФН, ранее «Сбер фонды недвижимости») принадлежит АО «Старт», подконтрольному «СФО «СБ Фабрика кредитных продуктов», следует из данных СПАРКа. В 2023 году владельцем последнего числился фонд «Модерн», учредители которого в ЕГРЮЛ не раскрываются. Именно СФН управляет ООО «СФО Цефей-2», через которое, по всей видимости, будет проходить покупка активов.

ООО «СФО Цефей-2» зарегистрировано в 2022 году и занимается эмиссионной деятельностью. Финансовые показатели выглядят едва ли позитивно: у компании отсутствует собственный капитал, а убытки за 2023 год составили 59 млн рублей при отрицательных активах в -181 млн рублей. Единственный учредитель — Фонд «Цефей».

Фонд официально заявляет, что оказывает «прочие финансовые услуги», его ключевая фигура Руслан Надров связан со Сбербанком. Он курирует проекты по развитию фондов недвижимости Сбера и ранее занимал должность управляющего по коммерции в уже упомянутых «Современных фондах недвижимости».

Зачем Путин разрешил выкупать российские активы?

Это первый шаг к грядущему обмену активами

Мало кто слышал о таком хедж-фонде 683 Capital Partners LP — это не BlackRock и не какая-либо другая крупная акула с Wall-street, поделился с RTVI один из участников финансового рынка.

«Учитывая, что в последние недели активно ведутся переговоры между представителями США и России, возможно, это распоряжение — часть какой-то договоренности. А данная фирма выполняет лишь функцию «прокладки», дабы не светить реальных выгодоприобретателей. Выкуп этой компанией бумаг нерезидентов может быть связан с предоставлением возможности выйти из российских акций определенному кругу лиц, с уже последующей перепродажей этих бумаг кому-то с российской стороны», — сказал он.

Юрист Саак Саакян (Ru.Courts) считает, что указ направлен на консолидацию акций, принадлежавших западным инвесторам, и может стать частью более масштабного обмена активами. Также это может быть элемент договоренностей между США и Россией, в том числе в рамках урегулирования конфликта на Украине, добавляет он.

«Многие из указанных инвестфондов американские, что лишь подчеркивает, что это решение стало продолжением некоторого потепления отношений США и РФ. И все же о полноценной нормализации отношений говорить рано. Указа президента недостаточно для проведения сделок с акциями российских стратегов, поскольку все их регистраторы находятся под американскими санкциями, а новые инвестиции в российскую экономику и вовсе запрещены», — сказал он.

Впрочем, даже если со стороны России ограничений нет, для проведения сделок с российскими стратегическими активами потребуется лицензия американского регулятора, резюмировал Саакян. Хотя отказ в ее выдаче и представляется маловероятным.

Это поможет вернуть акции Сбербанка и другие стратегические активы

683 Capital Partners LP выступит консолидатором в сделке по выкупу российских активов у иностранных инвесторов, пояснил RTVI исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.

По его словам, инвестиционные компании, указанные в распоряжении, давно известны на российском рынке, а передача активов в российские фонды позволяет предположить, что они будут выкуплены единым пакетом.

«С учетом возможных связей со Сбербанком, это вполне могут быть акции Сбербанка плюс какие-то еще активы. Несмотря на то, что сделка позиционируется как разовая, это для рынка хорошая новость, так как она направлена на разрешение ситуации с взаимно заблокированными активами», — считает Херсонцев.

Однако для розничных инвесторов последствия не столь очевидны. Вопрос в том, будут ли эти активы обменены на заблокированные средства россиян или просто проданы за деньги, обращает внимание Херсонцев. Если речь идет о выкупе, а не обмене, то вероятность того, что розничные инвесторы смогут вернуть свои вложения, снижается.

«Так как сделка позиционирована как разовая и совпадает по времени с известными событиями (речь, вероятно, о переговорах Путина и Трампа по Украине. — прим. ред.), то с большей вероятностью это простой выкуп активов с некоторым дисконтом», — сказал эксперт.

Возвращение под контроль акций Сбербанка, вероятнее всего, будет сопутствующим результатом, не основной целью указа, сказал RTVI Владислав Варшавский, управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры».

«Наиболее приближена к реальности версия о том, что целью данного указа является возвращение под контроль стратегических активов. Косвенно это подтверждается тем, что сейчас между Российской Федерацией и США ведутся переговоры по урегулированию кризиса. В целом, такой указ президента ложится в парадигму ведущихся обсуждений между странами», — считает он.

Это договоренности крупных игроков, на которых они хорошо заработают

Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «ЭНСО», считает, что сделка носит в первую очередь коммерческий характер.

«На самом деле все просто: Capital Partners купит наши ценные бумаги на Западе за 10 рублей, а продаст их в России за 100 рублей. Вот и весь расклад. Основная суть, почему этой компании разрешают такую вкусную сделку. Возможно, что это взаимовыгодный обмен. За это какая-то из российских компаний сможет сделать тоже самое с акциями западных компаний, которые заблокировали в России. Но самое главное, это что кто-то заработает на этом огромные состояния. И это однозначно не «простые ребята». Это уровень крупных игроков», — поясняет он.

Так же это может быть частью сделки с США, которую обсуждают сейчас президенты России и США, считает Головченко. Но даже если так, это не пойдет на пользу российскому фондовому рынку, добавляет он.

«Ведь эти размороженные акции выйдут на наш рынок и могут ударить по цене. Представьте, что на наш рынок вышло дополнительно акции на сотни миллиардов рублей. Это будет давить на цены акций. И может вызвать обвал цен в моменте», — считает Головченко.

Учитывая, что в распоряжении президента упоминается указ о «Применении специальных экономических мер в финансовой и топливно- энергетических сферах», можно предположить, что это коснется самых крупных игроков в этих секторах, считает Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер». Например, Сбер и Газпром.

«Сделки по всей видимости будут совершаться на внебиржевой площадке, поэтому давления на акции быть не должно. Видим, что рынок не придал этой новости особого значения», — резюмировал он.

* включено в реестр иноагентов Минюста России