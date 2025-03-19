Накануне переговоров с Дональдом Трампом Владимир Путин подписал указ, разрешающий американскому хедж-фонду 683 Capital Partners приобрести акции российских компаний у ряда иностранных держателей. Это решение вызвало резонанс: в 2022 году в России запретили сделки с долями и акциями недружественных нерезидентов в стратегических предприятиях, но теперь сделано исключение — и для никому не известного американского игрока. RTVI разбирался, зачем нужен этот указ и можно ли считать его сигналом к восстановлению финансовых отношений с Западом.
17 марта Владимир Путин разрешил нескольким инвесткомпаниям из США и Великобритании продать российские активы без дополнительных согласований. Это стало исключением из указа №520, который с августа 2022 года запрещает сделки с недружественными нерезидентами в стратегических предприятиях, банках и ТЭКе.
По распоряжению Путина 683 Capital Partners получил право покупать акции неназванных российских акционерных обществ у иностранных владельцев. Guru Focus утверждает, что среди этих активов могут быть ценные бумаги “Норильского никеля” и ВТБ.
Сделки с активами самого 683 Capital Partners могут проводить две российские компании:
— ООО «СФО Цефей-2»
— ООО «Современные фонды недвижимости», которое управляет закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) «Современный рублевый».
В число инвесторов, которым разрешено продать акции, вошли:
- Baillie Gifford (Шотландия),
- Carrhae Capital (две структуры, Великобритания),
- Franklin Templeton (три подразделения, США),
- Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC (GMO, США),
- Jane Street (нью-йоркское и лондонское подразделения),
- Harding Loevner (США),
- Highmark Ltd (страховая компания, США).
Что это за инвесторы? Baillie Gifford на февраль 2022 года держала акции Сбербанка на 300 000 фунтов стерлингов. Harding Loevner владеет 0,28% акций Сбербанка. GMO инвестировал в «Сургутнефтегаз», «ФосАгро» (0,41%), НЛМК (0,29%) и «Башнефть» (0,02%). В 2019 году Harding Loevner купил 5,47% акций «Яндекса» за более чем $500 млн.
При этом президентский указ не ограничивает российские компании в сделках только теми активами, которые 683 Capital Partners выкупит у этих инвесторов.
Таинственный участник со стороны США
Решение Путина породило слухи на финансовых рынках. “Похоже на то, что пошел подковерный обмен замороженных депозитов нашего ЦБ в их юрисдикции на замороженные их плюшки в нашей юрисдикции. Ничего удивительного, когда-то это должно было начаться”, — пишут на форуме для общения участников фондового рынка.
Дополнительные вопросы вызывает состав участников сделки. С американской стороны в ней участвует 683 Capital Partners LP — хедж-фонд, зарегистрированный в штате Делавэр в 2006 году. Этот штат известен высокой степенью конфиденциальности: сведения о бенефициарах компаний там не раскрываются.
По данным Bloomberg, у 683 Capital Partners всего 10 сотрудников и $1,95 млрд в управлении — по меркам Уолл-стрит это скромный показатель. Однако именно этот фонд получил уникальное разрешение на покупку российских активов у иностранных держателей.
«683 Capital Partners — это секретный хедж-фонд, базирующийся в Нью-Йорке. Его основатель, Ари Цвейман, сумел максимально избежать внимания со стороны крупных финансовых СМИ и связанного с этим давления на результаты работы», — говорится в одном из аналитических обзоров.
Но 683 Capital Partners не просто непубличный хедж-фонд. Он спекулирует на падении крупнейших американских компаний, активно покупая PUT-опционы. Среди крупнейших позиций:
- Tesla ($225 млн в PUT-опционах, +124%)
- Eli Lilly ($177 млн в PUT-опционах, +15%)
- Madrigal Pharmaceuticals ($47 млн, +1244% за квартал)
Кто такой Ари Цвайман
О владельце фонда известно немного. Он получил образование в трех ведущих университетах мира:
- Йельский университет (степень бакалавра по экономике, 1993),
- Стэнфордский университет (магистр экономики, 1997),
- Гарвардская школа права (юридическая степень, 1999).
Этот факт привлек внимание. Как отметило издание The Bell*, в 1990-е Цвайман учился ровно в те же годы и в тех же местах, что и Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который сейчас является одним из ключевых переговорщиков с США.
Сам Дмитриев после публикации опроверг связи с Цвайманом: «Не знаком, никаких контактов с данным фондом ни у меня, ни у РФПИ никогда не было. Можно было спросить до некорректной публикации».
Цвайман имеет значительный опыт работы в финансовой сфере: стажировался в Lehman Brothers, управлял активами состоятельных клиентов в BKF Asset Management Inc., John A. Levin & Co., работал в менее известной Alvarado Capital Partners, которая специализируется на инвестициях в медицинский и биотехнологический сектор.
Известные игроки с российской стороны
Финансовая схема, одобренная президентом, проходит через две российские структуры — ООО «Современные фонды недвижимости» и ООО «СФО Цефей-2». Обе компании, судя по данным СПАРК, связаны с Сбербанком, хотя структура владения уходит в закрытые фонды.
ООО «Современные фонды недвижимости» (СФН, ранее «Сбер фонды недвижимости») принадлежит АО «Старт», подконтрольному «СФО «СБ Фабрика кредитных продуктов», следует из данных СПАРКа. В 2023 году владельцем последнего числился фонд «Модерн», учредители которого в ЕГРЮЛ не раскрываются. Именно СФН управляет ООО «СФО Цефей-2», через которое, по всей видимости, будет проходить покупка активов.
ООО «СФО Цефей-2» зарегистрировано в 2022 году и занимается эмиссионной деятельностью. Финансовые показатели выглядят едва ли позитивно: у компании отсутствует собственный капитал, а убытки за 2023 год составили 59 млн рублей при отрицательных активах в -181 млн рублей. Единственный учредитель — Фонд «Цефей».
Фонд официально заявляет, что оказывает «прочие финансовые услуги», его ключевая фигура Руслан Надров связан со Сбербанком. Он курирует проекты по развитию фондов недвижимости Сбера и ранее занимал должность управляющего по коммерции в уже упомянутых «Современных фондах недвижимости».
Зачем Путин разрешил выкупать российские активы?
Это первый шаг к грядущему обмену активами
Мало кто слышал о таком хедж-фонде 683 Capital Partners LP — это не BlackRock и не какая-либо другая крупная акула с Wall-street, поделился с RTVI один из участников финансового рынка.
«Учитывая, что в последние недели активно ведутся переговоры между представителями США и России, возможно, это распоряжение — часть какой-то договоренности. А данная фирма выполняет лишь функцию «прокладки», дабы не светить реальных выгодоприобретателей. Выкуп этой компанией бумаг нерезидентов может быть связан с предоставлением возможности выйти из российских акций определенному кругу лиц, с уже последующей перепродажей этих бумаг кому-то с российской стороны», — сказал он.
Юрист Саак Саакян (Ru.Courts) считает, что указ направлен на консолидацию акций, принадлежавших западным инвесторам, и может стать частью более масштабного обмена активами. Также это может быть элемент договоренностей между США и Россией, в том числе в рамках урегулирования конфликта на Украине, добавляет он.
«Многие из указанных инвестфондов американские, что лишь подчеркивает, что это решение стало продолжением некоторого потепления отношений США и РФ. И все же о полноценной нормализации отношений говорить рано. Указа президента недостаточно для проведения сделок с акциями российских стратегов, поскольку все их регистраторы находятся под американскими санкциями, а новые инвестиции в российскую экономику и вовсе запрещены», — сказал он.
Впрочем, даже если со стороны России ограничений нет, для проведения сделок с российскими стратегическими активами потребуется лицензия американского регулятора, резюмировал Саакян. Хотя отказ в ее выдаче и представляется маловероятным.
Это поможет вернуть акции Сбербанка и другие стратегические активы
683 Capital Partners LP выступит консолидатором в сделке по выкупу российских активов у иностранных инвесторов, пояснил RTVI исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.
По его словам, инвестиционные компании, указанные в распоряжении, давно известны на российском рынке, а передача активов в российские фонды позволяет предположить, что они будут выкуплены единым пакетом.
«С учетом возможных связей со Сбербанком, это вполне могут быть акции Сбербанка плюс какие-то еще активы. Несмотря на то, что сделка позиционируется как разовая, это для рынка хорошая новость, так как она направлена на разрешение ситуации с взаимно заблокированными активами», — считает Херсонцев.
Однако для розничных инвесторов последствия не столь очевидны. Вопрос в том, будут ли эти активы обменены на заблокированные средства россиян или просто проданы за деньги, обращает внимание Херсонцев. Если речь идет о выкупе, а не обмене, то вероятность того, что розничные инвесторы смогут вернуть свои вложения, снижается.
«Так как сделка позиционирована как разовая и совпадает по времени с известными событиями (речь, вероятно, о переговорах Путина и Трампа по Украине. — прим. ред.), то с большей вероятностью это простой выкуп активов с некоторым дисконтом», — сказал эксперт.
Возвращение под контроль акций Сбербанка, вероятнее всего, будет сопутствующим результатом, не основной целью указа, сказал RTVI Владислав Варшавский, управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры».
«Наиболее приближена к реальности версия о том, что целью данного указа является возвращение под контроль стратегических активов. Косвенно это подтверждается тем, что сейчас между Российской Федерацией и США ведутся переговоры по урегулированию кризиса. В целом, такой указ президента ложится в парадигму ведущихся обсуждений между странами», — считает он.
Это договоренности крупных игроков, на которых они хорошо заработают
Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «ЭНСО», считает, что сделка носит в первую очередь коммерческий характер.
«На самом деле все просто: Capital Partners купит наши ценные бумаги на Западе за 10 рублей, а продаст их в России за 100 рублей. Вот и весь расклад. Основная суть, почему этой компании разрешают такую вкусную сделку. Возможно, что это взаимовыгодный обмен. За это какая-то из российских компаний сможет сделать тоже самое с акциями западных компаний, которые заблокировали в России. Но самое главное, это что кто-то заработает на этом огромные состояния. И это однозначно не «простые ребята». Это уровень крупных игроков», — поясняет он.
Так же это может быть частью сделки с США, которую обсуждают сейчас президенты России и США, считает Головченко. Но даже если так, это не пойдет на пользу российскому фондовому рынку, добавляет он.
«Ведь эти размороженные акции выйдут на наш рынок и могут ударить по цене. Представьте, что на наш рынок вышло дополнительно акции на сотни миллиардов рублей. Это будет давить на цены акций. И может вызвать обвал цен в моменте», — считает Головченко.
Учитывая, что в распоряжении президента упоминается указ о «Применении специальных экономических мер в финансовой и топливно- энергетических сферах», можно предположить, что это коснется самых крупных игроков в этих секторах, считает Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер». Например, Сбер и Газпром.
«Сделки по всей видимости будут совершаться на внебиржевой площадке, поэтому давления на акции быть не должно. Видим, что рынок не придал этой новости особого значения», — резюмировал он.
* включено в реестр иноагентов Минюста России