В Казахстане прошел референдум о строительстве атомной электростанции — первой как в стране, так и во всей Центральной Азии. Перед плебисцитом казахстанские власти призывали граждан дать согласие на реализацию проекта и, согласно ЦИК республики, от большинства избирателей его получили. Теперь государству предстоит выбрать, с кем претворить эту идею в жизнь — среди участников тендера есть и «Росатом». Чем в Астане мотивируют необходимость строить АЭС, будет ли этим заниматься российская корпорация и кто ее главные конкуренты — в материале RTVI.

Второй референдум Токаева

Впервые о необходимости провести референдум о строительстве атомной электростанции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в 2023 году. Тогда в своем послании к гражданам республики он отметил наличие разных точек зрения по этому «крайне важному вопросу» и предложил вынести его на общенациональное голосование.

За несколько дней до референдума Токаев публично высказался в поддержку «масштабного» и «долгосрочного» проекта. По словам главы государства, без своей АЭС Казахстан может «остаться на обочине мирового прогресса».

В преддверии голосования на сайте правительства республики появился отдельный раздел, посвященный атомной энергетике. Строительство АЭС в Казахстане позволит решить проблемы с экологией, ростом потребления и износом старых станций, а также создаст новые рабочие места и станет «прочной основой для энергетической безопасности страны», говорится на государственном портале.

В то же время министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев предупредил о росте дефицита электроэнергии в Казахстане к 2035 году. Тогда, по прогнозам Минэнерго республики, потребление электроэнергии вырастет до 152,4 млрд кВтч, а выработка упадет до 135 млрд кВтч. И именно к 2035 году, как планируют власти, АЭС должна начать свою работу.

Противники АЭС, в свою очередь, называли проект небезопасным, «экономически невыгодным» и «экологически рискованным», предлагая использовать вместо атомной энергетики возобновляемые источники энергии. Среди прочих контраргументов — предположение, что для строительства Казахстану нужно будет взять кредит, а за электроэнергию, полученную от новой станции, жители страны будут платить больше. По предварительным оценкам, стоимость работ по возведению АЭС составит $10-12 млрд.

Голосование по АЭС состоялось в Казахстане 6 октября и стало уже вторым по счету в стране после республиканского референдума 2022 года. Избирателям предложили ответить положительно или отрицательно на вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» По данным ЦИК республики, 71,12% проголосовавших при явке в 63,66% поддержали этот проект.

Кто и где будет строить АЭС

Казахстанские власти хотят построить новую АЭС в рабочем поселке Улькен на юго-востоке Казахстана — на побережье непересыхающего соленого озера Балхаш, одного из крупнейших озер мира. На этом месте планировали возвести электростанцию в советское время, а позже были намерения начать строительство АЭС или ТЭС.

В Астане заявили, что постройка атомной электростанции возле озера Балхаш обоснована энергетическим дефицитом в южных регионах страны. Там добавили, что эта территория была одобрена специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), под контролем которых будут идти работы.

Среди возможных поставщиков реакторных технологий Казахстаном рассматриваются четыре иностранные корпорации:

«Росатом»;

Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation, CNNC);

южнокорейская KHNP (Korea Hydro and Nuclear Power);

французская EDF (Électricité de France).

Выбирать подрядчика для строительства АЭС Астана будет исходя из «экономической целесообразности, технологической надежности и экологической безопасности», говорится на сайте правительства страны. При этом в день референдума Касым-Жомарт Токаев заявил, что выступает в поддержку «международного консорциума из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями».

У Казахстана была своя атомная электростанция до 1999 года — Шевченковская АЭС на базе Мангистауского атомного энергокомбината в городе Актау. Власти приняли решение остановить реактор на фоне антиядерных инициатив после распада СССР. За несколько лет до этого, в 1991 году, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев постановил закрыть один из крупнейших советских ядерных полигонов — Семипалатинский ядерный полигон на северо-востоке страны.

«Вынужденная мера»

Своя атомная электростанция позволит Казахстану решить проблему нехватки электроэнергии, полагает эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, благодаря АЭС республика сможет сократить часть электроэнергии, которая вырабатывается за счет угля, а сам уголь отправить на экспорт.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал строительство АЭС в Казахстане вынужденной мерой из-за развития промышленного сектора страны и роста энергопотребления. Атом даст возможность диверсифицировать энергетический баланс в республике, где сейчас преобладает угольная генерация. Делать ставку исключительно на нее в Астане не хотят, отметил собеседник RTVI.

Юшков добавил, что угольная промышленность делает казахстанские товары менее конкурентоспособными на европейском рынке: Евросоюз постепенно начал вводить пограничный углеродный налог, а угольные станции сильно загрязняют экологию. Атом же, напротив, Еврокомиссия признала «зеленым» источником энергии (хотя не все страны ЕС с этим согласны, например, Германия. — Прим.RTVI).

Кроме того, Астана постепенно снижает свой профицит в газе, отметил Юшков. По его данным, с 2013-го по 2023 год объемы потребления газа в Казахстане ежегодно возрастали примерно на 7% ежегодно, а добыча в итоге не выросла. В перспективе Казахстан может превратиться из экспортера в импортера, из-за чего газ подорожает. Вариант с возобновляемой энергетикой эксперт также называет дорогим.

Какие шансы у «Росатома»

Оба эксперта в беседе с RTVI напомнили, что у Казахстана с «Росатомом» уже есть совместные предприятия, в том числе по добыче природного урана. Они также отметили, что «Росатом» обычно выполняет зарубежные проекты за счет российского государственного кредита.

Сотрудничество Казахстана с Россией выглядит более рациональным с индустриально-технологической точки зрения, считает Станислав Митрахович. Он также допустил, что постройку АЭС можно было бы сочетать с газификацией северных регионов Казахстана при участии России, чтобы получить «удобный и низкоуглеродный» энергобаланс, когда газовая энергетика будет сочетаться с атомной.

«С точки зрения политической логики, казахстанская многовекторность может привести к тому, что контракт будет заключен не с российским „Росатомом“, а с кем-то еще. Многовекторность — читайте — дистанцирование от России. Но, с другой стороны, если посмотреть более-менее объективно, кто и как в мире сейчас строит [АЭС], то у „Росатома“ дела обстоят лучше всего. У него больше всего заказов, чем у конкурентов», — сказал Митрахович.

Вероятность того, что строительством АЭС в Казахстане займется «Росатом», высока, полагает Игорь Юшков. При этом эксперт напомнил, что часть политических элит в Казахстане выступает за сотрудничество с Китаем или Западом. В Астане также могут учитывать и антироссийские санкции, так как «Росатом» часть своего оборудования закупает за рубежом.

«Не факт, что все-таки этот контракт достанется исключительно „Росатому“. Могут и китайским компаниям отдать. Поэтому интрига в этом вопросе сохраняется», — заключил Юшков.