Россия уступила Германии место первой экономики Европы по паритету покупательной способности, следует из статистики Всемирного банка. Ранее о том, что Россия, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, возглавила рейтинг европейских экономик, говорил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. Опрошенные RTVI эксперты нашли недостатки в методике, по которой составлялся рейтинг, и спрогнозировали, что Германия сохранит символическое преимущество из-за ослабления курса рубля.

«Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения. Санкции, ограничения, невозможность расчетов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов — санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время», — говорил Владимир Путин в февральском интервью Такеру Карлсону.

Впрочем, вопрос о том, является ли Россия первой экономикой Европы, теперь спорный. В начале апреля российское экономическое сообщество начало обсуждать, что Всемирный банк, по методике которого были сделаны эти подсчеты, пересчитал показатели за 2022 год по “текущим долларам”. В итоге Россия сдала позиции, и на первой строчке оказалась Германия. По методике МВФ, которая также ведет рейтинги мировых экономик, Россия и ранее уступала Германии.

Рейтинги экономик за 2023 год пока что недоступны. Отвечая на вопросы RTVI, Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской Академии, сообщил, что пока не знает, как пересчитают данные за 2023 год — по текущим долларам или долларам 2017 года (о методике рассказывается ниже).

По словам Абрамова, Всемирный банк и Международный валютный фонд стали хуже раскрывать статистику простых макроэкономических показателей. Но, возможно, их подсчеты между собой будут отличаться не так сильно. “Процесс гармонизации международной статистики должен нивелировать разницу между методиками Международного валютного фонда и Всемирного банка”, — подчеркнул Абрамов.

В то же время, по его мнению, Россия и Германия почти наверняка и дальше будут идти “ноздря в ноздрю”. “В 2012 году Россия уже обгоняла Германию по ВВП в паритете покупательной способности. В будущем, при том что разрыв очень маленький, Россия не скоро, на мой взгляд, обгонит Германию, потому что здесь важны два фактора. По темпам роста, Россия, возможно, будет немного превосходить Германию. Однако курс валюты по паритету покупательной способности меняется не в пользу России. Поэтому страны обречены идти «ноздря в ноздрю», но, наверное, в ближайшие годы будет сохраняться маленькое символическое преимущество Германии именно за счет фактора ослабления курса рубля”, — пояснил Абрамов.

Как определяют размер экономики

Всемирный банк и МВФ определяют размер экономики страны по паритету покупательной способности (если коротко — это называют ВВП по ППС). Паритет покупательной способности показывает, сколько денег нужно для покупки определенной потребительской корзины в каждой стране. Он рассчитывается в американских долларах.

ВВП по ППС рассчитывается с учетом различия цен на одни и те же товары в разных странах, рассказал RTVI Валерий Миронов, заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Для этого международные организации регулярно проводят специальные мероприятия — их называют Программами международных сопоставлений по более чем 150 группам товаров.

“Если цены на тот или иной товар в стране ниже, то паритет покупательной способности национальной валюты по этому товару выше. Соответственно если такое наблюдается по большинству товаров (в условно определяемой товарной корзине), то ее ВВП по ППС будет выше, чем просто ВВП, рассчитанный с учетом биржевого курса национальной валюты. При этом конечные оценки ВВП по ППС Всемирного Банка, МВФ, в PENN world tables и у некоторых других организаций могут различаться в силу разных методов учета ППС для небазисных лет (когда обследования не проводятся)”, — сказал Миронов.

Что не так с этими расчетами?

ВВП по паритету покупательской способности, как и номинальный ВВП является сомнительным показателем, считает доцент Финансового университета при правительстве России Антон Поляков. По его словам, все дело в специфике расчета ВВП.

“Изначально ВВП определяют в национальной валюте, а в дальнейшем приводят к одной валюте с помощью «виртуального курса», который формируют на основе паритета покупательской способности. Проблема усугубляется еще и тем, что для того, чтобы рассчитать ППС, международные организации должны собрать статистику по ценам на товары и услуги в каждой из анализируемых стран. Сложности возникают уже на этапе формирования набора товаров и услуг, так как корзины производимых продуктов разнятся в зависимости от страны. Получается, что международные организации могут формировать несколько вариантов паритета покупательской способности для одной и той же страны”, — пояснил он.

Проблема показателя паритета покупательной способности и в его некоторой условности, считает Александр Абрамов. “По странам сравнивается примерно 3 тысячи товаров в корзине. И если с потребительскими товарами более-менее все понятно, то в отношении промышленных товаров, которые не используются конечными потребителями, сравнивать страны очень тяжело”, — пояснил он.

Кроме того, международным организациям зачастую приходится пользоваться не самой совершенной статистикой, полагает Поляков. “Сбор статистических данных для проведения расчетов представляет собой трудоемкий процесс, поэтому он осуществляется достаточно редко. В итоге международные организации вынуждены до появления обновления корректировать имеющиеся данные с целью получения «достоверных» значений паритета покупательской способности”, — пояснил он.

Проблема есть и с эталонной валютой. Существует несколько показателей ВВП относительно паритета покупательной способности — в постоянных долларах 2017 года, в текущих долларах и так далее, обращает внимание Абрамов. Поэтому здесь тоже важно, какой показатель выбирать для сравнения.

“Боюсь, что если сравнивать страны кто лучше, кто хуже, всегда будет возникать проблема подсчета. Однако глобальное значение этой статистики — это сравнение доходов на душу населения, а не сравнение потенциалов стран по абсолютному ВВП”, — заключил Абрамов.

Чьи оценки больше отражает действительность?

Опрошенные RTVI эксперты считают, что нельзя однозначно ответить на этот вопрос, ведь каждая из организаций — Всемирный банк и МВФ — преследуют свои цели, и у каждой под них есть свои методики.

“Всемирный Банк по своему уставу нацелен на поддержку отраслей реального сектора, а не на борьбу с финансовыми кризисами как МВФ. Он может использовать ВВП по ППС для расчета объема грантов, кредитов и дотаций странам. МВФ использует ВВП по ППС для расчета квот внесения средств странами — участниками для фондирования ее операций. Отсюда в принципе можно делать какие-то чисто гипотетические предположения, кому выгодны те или иные колебания ППС по странам. Но однозначные выводы без детального разбора полетов нельзя”, — сказал Миронов.

Россия вступила в МВФ и Группу Всемирного банка в 1992 году. В 2023-м КПРФ выступила с инициативой выйти из этих международных организаций, поскольку вступив в них, Россия «утратила суверенитет и превратилась в колонию». Однако кабмин идею не поддержал. В правительстве полагают, что такой шаг приведет к «значительным рискам в части возврата российских активов».

Ключевое отличие методик МВФ и Всемирного банка — то, как они получают значения паритета покупательской способности на текущий год, отметил Антон Поляков.

“Международный валютный фонд применяет более простой метод, индексируя базовое значение паритета покупательской способности на уровень инфляции. Группа Всемирного Банка производит последовательную корректировку цен отдельных групп товаров и структуры корзин. Это более трудоемкий способ, который позволяет получить более точные оценки. Таким образом, эта методика наиболее предпочтительна при определении ВВП, так как отражает текущую структуру экономики страны”, — объясняет Поляков.

Ориентируясь на данные Всемирного банка, можно говорить о том, что экономика России по показателю ВВП по паритету покупательской способности является второй экономикой Европы, уступая ФРГ, полагает эксперт. “Однако вопрос справедливости произведенных расчетов с использованием данного показателя всегда будет иметь место, поэтому для избежания манипуляций при сравнении стран, на наш взгляд, следует использовать метрики, оценивающие национальное богатство, а не уровень валового внутреннего продукта”, — считает Поляков.

Какое место у российской экономики?

Если исходить из паритета покупательской способности по данным Всемирного банка, Россия в 2022 году была пятой в мире экономикой, по данным МВФ — шестой. Валерий Миронов полагает, что если бы методика не изменилась, Россия и в 2023-м могла сохранить это место. Сейчас это уже не так очевидно.

“2022 год ознаменовался рекордным объемом притока экспортной выручки в России на фоне скачка цен прежде всего на нефть и газ и резким укреплением рубля. Это могло поднять оценки российского ВВП по ППС вверх. Однако в 2023 году такой ситуации уже не было. В то же время ВВП России в 2023 году рос гораздо быстрее германского — на 3.6% против 0,9%. Таким образом, по идее Россия могла сохранить пятое место в координатах Всемирного Банка по старой методике. Новая методика путает все карты и затрудняет сопоставления по периодам”, — сказал он.

Впрочем, есть показатель, по которому Россия является первой экономикой не только Европы , но и мира — по запасам природных ресурсов, указывает эксперт. По его словам, США по эквиваленту — это 0,6 от России, Китай и Саудовская Аравия меньше 0,5.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы выйти в мировые лидеры по ВВП по ППС, Миронов ответил следующее:

“В СССР была рубрика на ТВ: „Если бы директором был я“. Так вот — если бы директором был я , то я бы увеличил вложения в науку. Ведь мы живем или переходим к экономике знаний. Чтобы выйти в мировые лидеры по ВВП России необходимо увеличить вложения в науку и инновации. Перед пандемией по объему внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в расчете по паритету покупательной способности национальных валют наша страна занимала лишь 9-е место в мире (44.5 млрд долл. США). Пятерку лидеров с заметным отрывом от других стран составляли США, Китай, Япония, Германия и Республика Корея”.

“Если оценивать затраты стран на науку с учетом численности научных кадров, то позиция России будет куда менее оптимистичной. Здесь на одного исследователя (в эквиваленте полной занятости) приходилось в 3.5 раза меньше затрат на ИР, чем в США, и втрое — чем в Германии. По этому показателю Россия занимала лишь 44-е место”, — добавил Миронов.

С точки зрения приоритетности сферы ИР в структуре экономики, т.е. по удельному весу затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП), Россия (1.04%) существенно отставала не только от топ-5 (Израиль — 4.9%, Республика Корея — 4.6%, Тайвань — 3.5%, Швеция — 3.4%, Япония — 3.2%), но и многих других стран, занимая лишь 37-е место, отметил эксперт. США и Китай, лидирующие по абсолютным масштабам затрат на ИР, по этому показателю располагаются на 9-й и 14-й позициях (3.1 и 2.2%). Если эту тенденцию не изменить, стать первой экономикой мира вряд ли получится, считает Миронов.