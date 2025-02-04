Геймеры и разработчики опасаются блокировки Steam в России. Такую возможность предусматривает законопроект “О деятельности по разработке и распространению видеоигр”. Он обязывает цифровые платформы идентифицировать пользователей по номеру телефона, через “Госуслуги” или Единую биометрическую систему, а также блокировать доступ к запрещенному контенту. Но если геймеры и найдут способы обхода блокировки, то разработчики могут вовсе потерять возможность зарабатывать, считают опрошенные RTVI эксперты.

Законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» внесли на рассмотрение в Госдуму в декабре 2024 года. От разработчиков и издателей потребуется маркировать игры, если в них есть изображения насилия, жестокости и прочего деструктивного контента. Цифровые платформы, которые распространяют игры, такие как Steam, обяжут идентифицировать пользователей по номеру телефона, через портал «Госуслуги» или Единую биометрическую систему, а также блокировать доступ к запрещенному контенту. За несоблюдение этих условий будет грозить блокировка.

Роскомнадзор и профильные депутаты уверяют, что за Steam не стоит волноваться, так как площадка регулярно идет навстречу требованиям российских законов. Однако опасения блокировки иностранных платформ, распространяющих видеоигры, сохраняются. Свердловское молодежное отделение партии “Яблоко” даже запустило петицию с требованием отказаться от принятия законопроекта в нынешнем виде.

«Сесть на корабль и поднять черный флаг»

Законопроект может затронуть не только Steam, но и любые площадки, распространяющие игры — от PlayStation Store, Nintendo eShop и других до маркетов iOS и Android, где выходят игры, считает игровой блогер Алексей Луцай. С этим согласен и гендиректор компании-импортера «Ачивка», глава Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр (Р. А. Д. И. Видеоигр) Яша Хаддажи. По его словам, россияне могут не только потерять возможность скачивать игры на платформах Steam, Nintendo, Sony PlayStation, Xbox и других, но и столкнутся с ограничением на ввоз игровых консолей и приставок, в которых зашит доступ к внутренним магазинам игр.

По словам Луцая, ему с трудом верится в блокировку Steam, потому что у площадки нет достойного российского аналога: если в случае с замедлением YouTube были альтернативы в виде RuTube и VK Видео, то у VK Play есть хороший подбор только российских игр. Хаддажи говорит, что «Р. А. Д. И. Видеоигр» насчитали на Steam порядка 85 тыс. полноценных игр, а в VK Play — только 1,6 тыс.

“Там практически ничего нет, во что сейчас привыкли играть геймеры, там нет каких-то мировых хитов. Представлены ли там какие-то условные бесплатные игры вроде Fortnite и Genshin? Я не уверен. Отечественные игры — это здорово, но их просто недостаточно”, — говорит Луцай.

Блогер полагает, что в случае блокировки Steam главный вопрос будет заключаться в статусе, который будет у площадки. “То есть он будет заблокирован, но там все равно можно будет покупать игры, или он станет запрещенным ресурсом, или еще как-то — многое будет зависеть именно от статуса. Потому что YouTube замедлен, но его так или иначе смотрят. Если Steam останется в таком же подвешенном состоянии, как сейчас YouTube, все не сильно изменится, кроме скорости скачивания игр для большинства пользователей. И из-за способов обхода может сказаться на играх в мультиплеере, где нужен низкий пинг”, — считает Луцай.

Альтернативой могут стать облачные платформы, например МТС FogPlay, но Луцай называет этот вариант неочевидным. “Это фактически виртуальный компьютерный клуб. Вы приходите в компьютерный клуб, вы платите, там установлены уже какие-то игры, на каких-то аккаунтах вы в них играете. Тут то же самое, только через интернет”, — объясняет он.

Платформы облачного гейминга позволяют играть в различные игры на довольно слабых компьютерах: человек покупает подписку и пользуется удаленными компьютерами с мощным железом, которые содержит облачный сервис, где запускается игра — для этого не нужно устанавливать игру на собственный компьютер. Сейчас для этого даже не нужна собственная библиотека Steam, объясняет Луцай. При этом он допускает, что такие облачные решения могут стать «зацензурированной прослойкой» для доступа в Steam в случае блокировки — при таком варианте в библиотеке сервиса будут доступны только разрешенные игры.

“Сможет ли это заменить Steam и другие площадки? Безусловно, нет, потому что это не тот уровень качества, это формальное отсутствие доступа к тому, что ты уже купил — и это камень преткновения”, — говорит Луцай. По его словам, за годы существования Steam многие пользователи накопили внушительные библиотеки игр, вложили в них десятки тысяч рублей и расставаться с ними не захотят.

Причем площадку VK Play, по мнению Луцая, в случае блокировки других сервисов по покупке игр ничего хорошего не ждет. Он объясняет это тем, что геймерское сообщество очень активно и в случае недовольства они могут устроить так называемый ревью-бомбинг — заполнить интернет-пространство негативными отзывами, начать устраивать различные хакерские атаки и так далее. А новая аудитория вряд ли придет на VK Play, потому что там не будет широкого выбора игр, к которым привыкли пользователи.

“Куда все пойдут? В серую зону. Через день-два придумают какой-то способ обхода условного замедления или блокировки Steam — так происходит со всеми сервисами. Соответственно, целый сегмент рынка, который хоть как-то можно было контролировать, уйдет в серую зону. И пиратство. Идея в данном случае вызовет обратный эффект, потому что люди будут бесконтрольно потреблять любой контент”, — говорит Луцай.

Риски роста пиратства в случае блокировки видит и генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. “Блокировка Steam скорее всего приведет к увеличению пиратства и переходу пользователей в “серую” зону, что мы уже видели после 2022 года. Это особенно печально, ведь в России лишь недавно начала формироваться культура потребления легального контента”, — говорит он.

С этим согласны и разработчики: Владимир из компании Tessermind считает, что блокировка Steam приведет к тому, что сложившаяся культура и отношение к видеоиграм изменятся. “Скорее всего, после того, как самая доступная площадка станет недоступна, многим придется сесть на корабль и поднять черный флаг. И это будет не просто «наши игры пиратят, их не покупают, кушать нечего», а в целом пропадет такая опция как «покупка игр на ПК». Раз их у тебя все равно в любой удобный момент отнимут, то, как говорится, нафига их покупать? Не будет вообще никакой уверенности что купленная игра будет работать и ты сможешь в нее поиграть, следовательно, не будет никакого стимула вообще хоть что-то покупать, даже если создадут новый «русский» магазин игр, в котором будут их продавать”, — говорит он.

Ответственности за использование пиратского контента в личных целях в России нет, говорит управляющий партнер КА Pen & Paper Алексей Добрынин. “Если же кто-то решит распространять пиратские продукты и зарабатывать на этом, квалификация и наказание будут зависеть от размера причиненного правообладателю ущерба. Сбыт незаконных копий на сумму меньше 500 тыс. рублей — административное правонарушение (ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ), больше этой суммы — преступление (ч. 2 ст. 146 УК РФ), за которое можно получить наказание в виде реального лишения свободы”, — добавляет он.

При этом обладатели исключительных прав на видеоигру могут защищать свои права в суде в случае пиратства, говорит адвокат Виктор Рыков. “Если в рамках законопроекта будут созданы платформы — аналоги Steam, можно ожидать, что правообладатели будут реализовывать свои права, обращаясь к операторам таких платформ. Если же видеоигры будут публиковаться на пиратских сайтах, то информационные посредники и российские государственные органы, включая РКН, могут оказывать содействие правообладателям по защите их прав”, — считает он.

Разработчики пострадают сильнее геймеров

Самой уязвимой группой, которая пострадает от законопроекта и возможной блокировки, станут разработчики, считает Алексей Луцай. “Steam — главная площадка для заработка, в том числе отечественных разработчиков. Они и так сейчас зарабатывают с трудом: платят комиссию Steam, платят налог в стране регистрации Steam, платят налог у нас. До них доходит примерно треть или четверть суммы, которую они зарабатывают. И все равно это достаточно существенный заработок, чтобы они могли держаться на плаву. К большому сожалению, пока VK Play такого предоставить не может, если мы говорим о живых продажах”, — говорит он.

Василий Овчинников рассказал RTVI, что, по данным исследования Аналитического центра НАФИ и Организации развития видеоигровой индустрии, почти половина российских геймеров предпочитает играть на ПК или ноутбуках, и тренд на ПК продолжает укрепляться. “Steam — одна из немногих платформ, которая осталась в России после 2022 года, и для многих наших разработчиков она является основным источником дохода. К тому же, русский язык занимает третье место в Steam по числу пользователей, это огромная русскоязычная аудитория не только из России, но и стран СНГ в том числе”, — объясняет он.

Сами разработчики говорят, что основные продажи студии получают именно через Steam, а доход от продаж в VK Play “удручающий”. Разработчик Phantasmica studios Петр утверждает, что продажи в VK Play приносят только 5% от всего дохода с продаж, а остальное идет через Steam. В случае блокировки площадки студия будет вынуждена начать релокацию. Негативно разработчики отзываются и об эффективности покупного трафика и алгоритмов VK Play и других альтернатив.

“Steam развивается годы, ставит мнение игрока как одну из решающих метрик, обладает отличными системами рекомендаций. Можем ли мы сейчас по опыту RuStore, Яндекс.Игр или VK сказать, что они ориентируются похожим образом? Нет. На российских платформах, как автор, ты не знаешь, сколько настоящих игроков к тебе придет, не знаешь, на какое количество продаж рассчитывать. Понятия вишлистов или рекомендаций и подобного даже не в планах. Инструменты для рекламы и привлечения игроков внутри платформ тоже показывают странные цифры. У Яндекса лучше с этим, у ВК — полный мрак”, — полагает в разговоре с RTVI разработчик, пожелавший остаться анонимным.

“Отдельно стоит отметить, что блокировка может подтолкнуть многие студии к релокации, чтобы сохранить доступ к мировому рынку. Для тех, кто не сможет переехать, это может означать уход из игровой разработки», — согласен Василий Овчинников.

Разработчик Алексей Скрылев из SPDstudio говорит, что в случае блокировки Steam они будут пытаться ее обойти, чтобы иметь возможность получать прибыль с игр для ПК и, возможно, задумаются над переездом.

“Хотя я лично ватник до мозга костей, уважаю нашего президента и всегда за него голосовал. Я не хочу никуда уезжать из моей страны. Возможно, мы полностью уйдем в разработку ПО, эпизодически создавая небольшие игры ради поднятия настроения. Блокировка может выкинуть 4,5 года работы над игрой Jaws & Claws в мусорку, что, конечно же, плохо. С продаж в VK Play мы не сможем покрыть и пары месяцев затрат на разработку”, — говорит он.

Блокировка Steam повлечет за собой ограничение доступа к глобальному рынку для разработчиков, а это серьезный удар в том числе и по возможности зарабатывать. “Steam предлагает удобные инструменты маркетинга: участие в фестивалях, скидки, видимость через алгоритмы. Без доступа к этим функциям разработчикам придется искать менее эффективные способы продвижения своих проектов. Альтернативы вроде Epic Games Store или GOG не могут полноценно заменить Steam из-за ограниченного функционала и меньшей аудитории”, — считает Василий Овчинников.

Это подтверждает и разработчик инди-студии Nova xPress Алексей Петров. “С релизом в Steam можно получить реальный шанс на продвижение на старте даже с унылым проектом. Если проект не унылый, то показы на старте очень помогут, но даже унылый проект минимальные показы получит гарантированно”, — объясняет он.

Овчинников подчеркнул, что в России нет аналогов Steam не только для геймеров, и для разработчиков.

“Адекватной замены Steam на российском рынке нет и быть не может по одной простой причине: Steam — глобальная площадка, про которую все в мире знают, активно пользуются, это площадка с огромной аудиторией. Соответственно, потенциальный доход, который могли бы предложить отечественные локальные магазины не идет ни в какое сравнение с тем, что может дать Steam”, — сказал RTVI соло-разработчик Денис Егоров.

Азартные игры и культурная экспансия

У нового законопроекта и его потенциальных последствий есть и другие подводные камни. Руководитель Madness Studio, разработчик игр Slipgate и НейроБаюн Иван Клёнов говорит о том, что компьютерные игры давно стали объектами культуры, которые в том числе меняют образ россиян в глазах иностранцев.

“В последние годы вышло немало проектов, которые показали миру, что русские — не стереотипные бряцающие оружием орки, а живые и душевные люди с богатой историей. Что нас можно не только бояться, но и уважать, и любить. Отечественные игры, начиная с Atomic Heart и заканчивая Black Book — это окна, дающие поглядеть на мир русскими глазами. Каждая игра от российского разработчика — будь то ААА-блокбастер или инди-приключение от энтузиаста — это голос нашей культуры на международной трибуне”, — считает он.

В этом контексте потенциальная блокировка Steam — шаг в сторону изоляционизма, который ударит не столько по российским геймерам, сколько “погасит искру нашей культурной экспансии, которую с таким трудом мы разжигаем в последние годы”, считает Клёнов.

Яша Хаддажи отмечает и другой фактор риска: законопроект распространяется на все игры, кроме азартных, а в российском сегменте интернета есть огромное количество азартных игр, хотя официально закон запрещает их. Хаддажи объясняет это тем, что такие игры маскируются под “мини-игры с онлайн-транзакциями”.

“В других странах есть специальный знак — PEGI в Европе, ESRB в США, CERO в Японии, — и специальный закон, чтобы предупреждать людей, что это может выглядеть как обычная игра, но это азартная игра. А в России предлагают просто игнорировать это. Это очень токсичный закон”, — говорит он.

Беспокойство у Хаддажи вызывает и основное требование законопроекта — авторизовать пользователей по номеру телефона, аккаунту в “Госуслугах” или ЕБС. “Они предлагают регистрацию через телефон. Что это значит? Мы будем делиться базами данных россиян, их телефонами, их возрастом с иностранными компаниями?” — задается вопросом Хаддажи.

С помощью такой регистрации законодатели хотят оптимизировать работу возрастных ограничений, чтобы речь шла не только о предупреждающей маркировке, а о возможности ограничивать доступ несовершеннолетних к играм 18+. При этом верификация возраста пользователя через номер телефона будет неэффективной, считает Хаддажи. Сим-карты, которыми пользуются дети, зачастую оформляются на родителей, соответственно, ребенок сможет спокойно скачивать игры с возрастными ограничениями, потому что при регистрации по номеру телефона система будет считывать данные его родителя.

Закона о защите детей от деструктивной информации уже достаточно, считает Хаддажи. Действующие нормы предусматривают и возрастную маркировку игр, и предупреждения о потенциально деструктивном контенте — и добросовестные игроки уже соблюдают требования закона. При этом неофициальные импортеры игр, по мнению Хаддажи, могут не соблюдать правила и продавать свои товары на маркетплейсах, но новый законопроект не поможет бороться с ними.

“Я рад, что Россия хочет развивать свою собственную консоль, собственные игры, дает деньги разработчикам. Каждой стране надо строить свое культурное пространство и представлять другим то, как она видит мир. Я абсолютно за. Я просто не вижу в этом законе ничего, что защищало бы Россию. Я вижу только защиту частных интересов бизнеса”, — говорит Хаддажи.