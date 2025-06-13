14 июня 2025 года — большая дата для Дональда Трампа. В этот день президенту США исполнится 79 лет, а главным подарком для него станет масштабный военный парад, о котором тот мечтал со времен своего первого срока в Овальном кабинете. Он пройдет по случаю 250-летия армии Соединенных Штатов. Однако омрачить празднества могут крупные протестные демонстрации по всей стране, разогреваемые столкновениями митингующих с правоохранителями в Лос-Анджелесе.

«Никаких тронов, никаких королей»

Ожидается, что 14 июня (это не только день рождения Трампа, но и день флага США) протестующие против нынешней политики Белого дома выйдут не только на улицы американских городов во всех 50 штатах, но и за рубежом.

Организаторы протестной акции «No Kings» («Никаких королей») рассчитывают, что их мероприятие на фоне военного парада в Вашингтоне станет крупнейшей однодневной акцией против Трампа с начала его второго президентского срока. При этом в самой американской столице митинги не запланированы: протестующие намеренно пошли на такой шаг, чтобы «создать контраст, а не конфликт».

«14 июня мы появимся там, где его [Трампа] нет, чтобы сказать: никаких тронов, никаких корон, никаких королей», — говорится на сайте протестного движения.

Между тем в США запланированы и другие организованные демонстрации. Более 14 тысяч человек намерены присоединиться к Женскому маршу, который сопровождается призывом «прогнать» из власти «клоунов» во главе движения MAGA.

Трамп, в свою очередь, предупредил, что любой, кто будет протестовать на военном параде в Вашингтоне в субботу, столкнется с «очень большой силой». Президент США добавил, что даже не слышал о готовящихся демонстрациях, и назвал протестующих против рейдов иммиграционной полиции в Лос-Анджелесе «продажными мятежниками».

Парад, который устроил Дональд

Трамп давно мечтал провести грандиозный военный парад в столице США. Еще во время своего первого президентского срока он предложил организовать подобное мероприятие, находясь под впечатлением от военного парада во Франции в День взятия Бастилии в 2017 году.

Тогда планы отложили в долгий ящик из-за высоких расходов: стоимость проведения парада оценили в $92 млн. Трамп обвинил власти округа Колумбия в завышении цен, в ответ чиновники назвали его заявление «ложным».

В 2025 году наступил идеальный момент для Трампа: республиканец с триумфальной победой на выборах вернулся в Овальный кабинет, а его день рождения совпал с 250-летием армии США. Чем не повод отметить его первой военной процессией в Вашингтоне в XXI веке — в последний раз такое мероприятие проходило в 1991 году, когда Джордж Буш-старший чествовал ветеранов войны в Персидском заливе.

В «Большом военном параде» Трампа примут участие 6700 солдат и десятки боевых машин, включая 28 танков Abrams и 28 БМП Bradley, а также 50 военных вертолетов, исторические самолеты B-25 и P-51 Mustang, 34 лошади, два мула и одна собака. В завершение запустят фейерверк, перед которым армейские парашютисты из группы «Золотые рыцари» спустятся на землю, чтобы вручить Трампу флаг США.

По прогнозам армии США, торжество обойдется в сумму от $25 до $45 млн. Однако, как обращает внимание Axios, эта оценка не включает в себя стоимость работы Секретной службы США и правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность во время парада.