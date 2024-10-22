22 октября в Казани стартует 16-й саммит БРИКС — впервые объединение соберется на высшем уровне в новом составе. С 1 января «пятерка» превратилась в «десятку», хотя и с нюансами. Как объявили в Кремле, президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях 22-24 сентября. Кто из мировых лидеров приехал в столицу Татарстана, а кого не будет, все ли очевидно с новыми членами и на что могут рассчитывать страны, чьи заявки не одобрили, — в материале RTVI.

Кто приедет в Казань

Саммит подведет итоги российского председательства в БРИКС. Он станет крупнейшим мероприятием, который принимает Казань. Как заявили в правительстве Татарстана, никогда республика «и даже Россия» таких масштабных делегаций не принимали.

«Свое участие подтвердили представители 33 стран, 24 из них будут представлены первыми лицами, девять — на уровне вторых и третьих лиц. Также Казань примет у себя шесть международных организаций», — рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров.

Чиновник отметил, что впервые республику посетит генсек ООН Антониу Гутерриш. Сам глава всемирной организации это подтвердил еще в Нью-Йорке, когда проводил двустороннюю встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях заседания Генассамблеи ООН.

С 1 января 2024 года новыми полноправными членами БРИКС объявлены Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Они присоединились к «пятерке» — Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР.

В Казани ожидают премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосу. Все они подтвердили участие в саммите — как и президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Ирана Масуд Пезешкиан. Эфиопию будет представлять премьер-министр Абий Ахмед.

Также в Казани может появиться глава Палестины Махмуд Аббас. На встрече с руководителями СМИ стран БРИКС Владимир Путин говорил, что отправил Аббасу приглашение.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков подтвердил, что в Казань собирается приехать президент республики Александр Лукашенко. А в Анкаре анонсировали участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Среди региональных политиков будет и президент Республики Сербской (объединения — энтитета — в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик — он заранее прибыл в Казань и 20 октября успел встретиться с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Додик, ратующий за «единство сербского народа Балкан» и постоянно грозящий Сараево референдумом об отделении, относится к рекордсменам по числу встреч с российским главой. Он признавался журналистам, что «готов приезжать в Россию и встречаться с Путиным хоть каждую неделю».

Кто не доедет до Казани

А вот бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва на саммит приехать не сможет. 20 октября стало известно об отмене его поездки в Казань. В пресс-службе главы государства объяснили отказ состоянием здоровья и рекомендацией врачей не совершать длительные перелеты. Как сообщила газета Globo со ссылкой на источники, 78-летний Лула да Силва упал в ванной, получил травму головы, и ему наложили швы. Тем не менее президент Бразилии примет участие в саммите в онлайн-формате.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что отказ да Силвы приезжать в Казань никак не связан с тем, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в ноябре.

Среди лидеров стран-участниц БРИКС не будет и наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Нефтяная монархия Персидского Залива отправляет в Казань главу МИД Фейсала бен Фархана аль Сауда. Более того, сам статус королевства в составе БРИКС до конца все же не прояснен. Хотя в Москве включили КСА в список новых членов блока, в Эр-Рияде не спешат подтверждать официальное присоединение. Да и Дмитрий Песков уточнил, что этот статус прояснится только после саммита.

Расширения не будет

Как рассказал президент России, сейчас «30 стран изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС». Однако приглашения новых государств ожидать не стоит. Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин ранее в интервью RTVI заявил, что сейчас процесс расширения находится «немного в другой плоскости».

«Есть поручение последнего саммита, который состоялся в 2023 году в Йоханнесбурге, о проработке критериев введения новой категории сотрудничающих стран — государств-партнеров. Мы рассчитываем, что это поручение будет выполнено, и на предстоящем в октябре саммите в Казани критерии будут одобрены», — говорил Щетинин.

Среди стран, которые ранее подавали заявки на членство в БРИКС, уже есть те, кто согласен присоединиться к объединению в новом «партнерском» статусе. Среди них, к примеру, Куба. 8 октября гендиректор по вопросам двусторонних отношений МИД страны Карлос Перейра рассказал, что Гавана направила Путину официальный запрос.

Другая страна, которая может оказаться в первом эшелоне стран-партнеров, — Беларусь. Об этом еще в июле говорил глава МИД республики Максим Рыженков.

«С учетом проведенных переговоров со всеми странами-членами БРИКС есть зафиксированная договоренность о том, что Беларусь будет среди первых партнеров этой организации», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Несмотря на превращение «пятерки» в «десятку», менять название БРИКС не будет. Об этом говорил еще глава МИД Сергей Лавров на саммите в Йоханнесбурге.

«Все за то, чтобы название осталось прежним, это уже стало брендом. И никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», — говорил российский министр.