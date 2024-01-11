Премьер Италии Джорджа Мелони внезапно оказалась в центре скандала. Оппозиция требует от камбина отреагировать на видео с массовой демонстрацией фашистского приветствия в Риме. Из сотен участников правого марша пока задержаны лишь пятеро. Много ли в Италии «фанатов дуче», чем «римский салют» отличается от «зигования» нацистов и как быть Мелони, возглавляющей постфашистскую партию «Братья Италии», — в материале RTVI.

Что случилось в Риме

Инцидент, который бурно обсуждают итальянские СМИ, произошел еще 7 января в Тусколано — рабочем квартале Рима. Там прошел митинг в память о теракте 1978 года. Тогда на улице Акка Ларентия левые боевики расстреляли двух студентов-неофашистов — членов Итальянского социального движения (MSI), основанного в 1946-м соратниками покойного Муссолини.

В столкновениях с полицией, вспыхнувших в тот же вечер, погиб и третий ультраправый активист. Это случилось в разгар «свинцовых семидесятых» — так называют эпоху разгула уличного террора ультраправых и ультралевых группировок в Италии. «Побоище на Акка Ларентия» до сих пор не расследовано, а убийцы так и не были найдены.

Мемориальные акции проходят там каждый год — этим в Италии никого не удивить. В них даже принимают участие некоторые официальные лица. На этот раз венки к местам убийств трех молодых неофашистов возлагали некоторые члены правящей партии «Братья Италии», которая фактически «вышла из шинели» MSI.

В его молодежном крыле состояла когда-то сама Мелони и многие ее соратники. В том числе — губернатор региона Лацио Франческо Рокка, который, как пишет La Repubblica, тоже принимал участие в церемонии. Там же были также замечены советник по культуре муниципалитета Рима Мигель Готор и вице-спикер палаты депутатов, известный в Италии борец «за чистоту языка против англицизмов» Фабио Рампелли. Самой Мелони с ними не было.

В партии «Братья Италии» уверяют: все, что случилось после официальной части, не имеет к ним никакого отношения, а лежит на совести отдельных «крайне правых боевиков». Как бы то ни было, в сети завирусилось видео, на котором, вероятно, сотни демонстрантов плотно сомкнутыми рядами вскидывают руки в «римском салюте» возле бывшей штаб-квартиры Итальянского социального движения (партии не существует с 1995 года).

Что говорят политики

Итальянские СМИ признают: нечто подобное происходит на Акка Ларентия каждый раз, но обычно власти закрывали на это глаза. Никто не бы и сейчас не обратил внимания на происшествие, если бы не злосчастное видео.

Как сообщило спустя несколько дней агентство ANSA, по горячим следам в толпе были задержаны пять демонстрантов, «их личности установлены». Сейчас римский отдел спецподразделения безопасности и политической полиции DIGOS «работает с полицией нескольких городов, чтобы установить личности других людей, участвовавших в мероприятии». Государственное телевидение Rai подтверждает, что полиция «расследует массовое «римское салютование» на митинге».

Итальянская оппозиция поспешила обратить ЧП против Джорджи Мелони и ее партии. Так, левоцентристская Демократическая партия потребовала от премьера, главы МВД и министра юстиции «дать оценку» инциденту. «Фашистский парад с римским салютом в 2024 году — позор! От правительства все до сих пор молчат?» — негодует президент Демпартии и губернатор региона Эмилия-Романья Стефано Бонначини.

Мелони действительно пока хранит молчание. По этому поводу экс-премьер Маттео Ренци саркастически заметил, что премьер комментирует только события вроде смерти Джины Лоллобриджиды.

«Рим, 7 января 2024 года. И кажется, что это 1924 год», — написала партийный секретарь демократов Элли Шлейн.

Министра внутренних дел Маттео Пьянтедози и вовсе хотели вызвать на ковер в парламент — чтобы тот объяснил, почему полиция не разогнала митинг. Пьянтедози, в свою очередь, осудил демонстрацию фашистского приветствия в Риме — по его словам, «подобное вызывает возмущение». Однако запрещать акции поминовения «контрпродуктивно», полагает министр.

Вместе с тем в Италии все громче раздаются призывы положить конец подобным шествиям.

«Римское приветствие является преступлением, правительство должно принять немедленные меры, дабы гарантировать, что неофашистские митинги, подобные тому, что состоялся в в Риме, больше не будут проводиться . Эти сцены наносят рану нашей антифашистской конституции», — уверен Энца Рандо, руководитель отдела законности, прозрачности и борьбы с мафией в национальном секретариате Демпартии.

Что говорит закон

Формально пропаганда фашизма в Италии запрещена. Послевоенная конституция запрещает воссоздание Национальной фашисткой партии Муссолини.

«В конституции Италии есть отдельная статья, которая гласит, что фашистская партия ни в каком виде не может быть возрождена в Италии. И есть вторая статья о том, что Италия — это республика, и это навсегда», — пояснила в беседе с RTVI ведущий научный сотрудник Центра международных исследований МГИМО, италовед Елена Маслова.

В 1952 году в Италии был принят «закон Шельбы» — по имени депутата, а позже 47-го премьер-министра Марио Шельбы. Он предусматривает запрет «апологии фашизма» — за нее полагается тюремный срок от 2 до 12 лет или штраф (сегодня до 10 тысяч евро). Закон запрещает проводить «расистскую пропаганду», «возвышать представителей, принципы и методы» фашистов и демонстрировать «внешние проявления фашистского характера». Как пишет La Rebubblica, по сути под запрет подпадает и «римский салют». В 2017 году в Италии был принят отдельный закон, предусматривающий уголовное наказание за распространение фашистской и нацистской символики, в том числе за демонстрацию «римского салюта».

В 2018 году Верховный кассационный суд вынес оправдательный вердикт в отношении двух демонстрантов, которые подняли правую руку на мероприятии в Милане, организованном «Братьями Италии». Миланской прокуратуре так и не удалось привлечь их к ответу. «Римское приветствие не является преступлением, если оно имеет поминальное и ненасильственное намерение: в этом смысле его можно рассматривать как свободное «проявление мысли», а не как конкретное покушение на подрыв демократического строя», — постановил судья.

Итальянский историк Гвидо Клементе считает, что в Древнем Риме «saluto romano» был привилегией императоров и военачальников. Так они салютовали толпе. В быту люди так не здоровались. Зато этот жест был свидетельством дружбы и доверия — Октавиан принес присягу Юлию Цезарю, протягивая правую руку. При Муссолини приветствие древних римлян стало официальным для членов Национальной фашистской партии — в знак «возрождения римских традиций» и «восстановления связи с великим прошлым». Рукопожатию следовало исчезнуть из повседневной жизни. В 1938 году партия потребовала убирать сцены с рукопожатием из фильмов и спектаклей, а Министерство народной культуры (отвечало за культ фашизма) запретило фотографии, на которых люди пожимают друг другу руки. Даже официальные снимки официальных лиц были отретушированы.

Доходило до курьезов. В феврале 2020 года итальянцы были шокированы предложением сенатора, бывшего министра обороны Иньяцио Ла Русса, который предложил оригинальный способ борьбы с пандемией. Он посоветовал соотечественникам обратиться к проверенному временем рецепту — заменить рукопожатия при встрече «римским салютом».

«Не пожимайте никому руки, заражение летально. Используйте римский салют как антивирус и противомикробное средство», — написал сенатор в соцсетях, но вскоре удалил пост под градом критики.

«Зигуют» ли итальянцы

Многие итальянцы возмущаются, что власти предпочитают бороться с антифашистами, а вовсе не наоборот. Недавно в Ла Скала сотрудники антитеррористического подразделения полиции вывели из зала зрителя, выкрикнувшего «Да здравствует антифашистская Италия!».

Это случилось во время декабрьской премьеры «Дона Карлоса» Верди, ознаменовавшей возвращение на главную оперную сцену страны Анны Нетребко. В центральной ложе тогда восседал тот самый синьор Ла Русса, ставший при Мелони новым главой итальянского сената. Он прославился тем, что водил к себе домой журналистов и с гордостью показывал им коллекцию памятных вещей Муссолини и бюстов «дуче».

Во многих городах, особенно на юге, и сейчас любой желающий может купить статуэтки с Муссолини — это не запрещено. В Предаппио, где родился и похоронен вождь фашистов, свободно продаются сувениры с надписью «I love Duce». В семейном склепе Муссолини на кладбище Сан-Кассиано можно увидеть живые цветы и перевязанные триколором пучки прутьев — фасции (этот атрибут власти римских царей дал название идеологии фашизма). В день рождения Муссолини, в день его смерти, а также в день «похода на Рим» фашистов в 1922 году крипта погружается в траур.

В той же Германии, а также на родине Гитлера в Австрии представить подобное невозможно — в этих странах власти и общество сделали все, чтобы исключить паломничество фанатов фюрера к каким-либо историческим местам. Как известно, могилы вождя третьего рейха не существует, а дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где он родился, сначала хотели снести, а потом решили превратить в отделение полиции. То же самое с «римским салютом», который у итальянских фашистов позаимствовали национал-социалисты. Как известно, они различаются. При «римском салюте» рука идёт в приветственном жесте «от сердца», а при нацистском приветствии — взмывает сразу вверх под углом примерно 45 градусов. Однако немцы не разбираются в сортах «зигования» — в ФРГ оно категорически запрещено в любом виде и наказывается тюремным сроком до трех лет или штрафом на усмотрение судей. В 2023 году году на Октоберфесте полиция арестовала двух итальянских туристов, которые решили поупражняться во вскидывании рук.

«В Италии есть очень маленькая группа людей — ультраправых, неофашистов. Среди них — некоторые футбольные фанаты. Как раз на днях во время футбольного матча Lazio — Roma тоже были «римские приветствия» и всяческие беспорядки. И в принципе считается, что много неофашистов болеют именно за Lazio, — рассказала RTVI Елена Маслова. — Есть и обычные итальянцы, которые симпатизируют идеям Муссолини. Часто они ностальгируют по «крепкой, твердой руке»».

По словам эксперта, в Италии «всё это очень преемственно — как футбол, так и политика».

«Часто те, чьи родители придерживались ультраправых идей, также поколениями поддерживают эти идеи. Опять же, могила Муссолини — место паломничества, там тоже нередко можно увидеть тех, кто приходит к могиле и вскидывает руки, — подтвердила RTVI эксперт. — Простые итальянцы относятся к «римскому приветствию» крайне негативно. Это присутствует в Италии, но считается девиацией, отклонением от нормы. Это ни в коем случае не массовое явление, хотя такой феномен существует».

Партия Мелони — постфашисткая?

Когда итальянцы называют партию «Братья Италии» постфашистской, то не вкладывают в это эмоции. Исторический факт — соосновательница партии Джорджа Мелони вышла из «Молодежного фронта» Итальянского социального движения.

В партии Мелони состоят двое прямых потомков Бенито Муссолини — его внучка Ракеле и правнук Кайо Джулио Чезаре. А эмблема «Братьев» — трехцветное пламя — прямое заимствование символики MSI. В ней видят образ поминальной свечи над гробом Муссолини. Партийный символ отстояла лично Мелони, несмотря на сомнительный контекст.

Но во всем остальном «Братья Италии» не имеют ничего общего с предшественниками, настаивает руководство созданной в 2012 году партии. Сейчас это классические европейские консерваторы, отстаивающие традиционные ценности, — как венгерская «Фидес» Виктора Орбана или польская «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. В программе итальянских правых говорится о неприятии любых форм расизма, ксенофобии и антисемитизма. А расистские законы 1938 года сама Мелони назвала «вечным позором».

Теперь ее партия старается откреститься от ЧП с «римским салютом» — это вопрос репутации.

«Что касается обвинений партии Джорджи Мелони в фашизме, то во время предвыборной кампании 2022 года эта тема очень активно раскручивалась ее оппонентами, чтобы максимально дискредитировать Мелони. Возможно, в Италии и сейчас относятся к ней и к тому, что она делает, с некоторой настороженностью. Но о каких-то обвинениях в неофашизме за последнее время я не слышала», — признает Елена Маслова.

По словам эксперта МГИМО, отношение к прошлому в Италии остается двойственным.

«С одной стороны, тема фашизма закрыта — возвращение Италии к фашизму не обсуждается, это всячески порицается. С другой стороны, дискуссии о том, условно, вешать ли портреты Муссолини в зале бывших премьеров или нет, существуют. К тому же Муссолини оставил огромное культурное наследие, в том числе визуальное. Некоторые города он построил заново. Тот же Рим чисто своим физическим обликом не может не напоминать о Муссолини — так же, как и Милан со своим центральным вокзалом, который он построил», — отмечает Маслова.

Италовед напоминает, что в общественном пространстве страны по-прежнему можно увидеть символику времен фашизма, включая изображения фасций и архитектуру, которые оставил после себя Муссолини.

«Опять же на окраине Рима есть стела, где написано слово «Duce». Вокруг нее идут дискуссии, сносить ее или оставить. Но пока она стоит рядом с министерством иностранных дел Италии. То есть фашизм присутствует в публичной повестке. Наследие, которое он оставил, несколько довлеет над итальянцами, но итальянцы пытаются дистанцироваться от этой темы», — заключает Елена Маслова.