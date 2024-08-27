Самая прибыльная компания России, о которой вы никогда не слышали

В середине 2024 года, когда все российские компании стали отчитываться о финансовых результатах за прошлый год, RTVI сделал неожиданное открытие — в России появилось некое ООО “Банкнота”, чистая прибыль которого за год составила 3,4 трлн руб. По этому показателю “Банкнота” вошла в топ-3 крупнейших компаний России, уступив лишь «Роснефти» и «Газпрому». Однако владельца “Банкноты” не найти в списках Forbes. Как выяснил RTVI, компания зарегистрирована на номинала, неоднократно судимого за кражи колбасы и водки. О том, как появилась и исчезла самая загадочная компания страны, читайте в расследовании RTVI.

Мифические триллионы

В преддверии нового, 2024 года, в торговом центре Metromall на Дмитровском шоссе в Москве открылся стеклянный офис. Над ним повесили вывеску, на которой большими буквами было написано «Банк Нота». Офис находился по адресу регистрации юридического лица ООО “Банкнота”.

Через несколько дней после открытия офиса, в сети появился и сайт компании — thebanknota.ru. Сейчас он уже недоступен, однако его копия сохранилась в интернет-архиве Wayback Machine. На сайте говорилось, что компания занимается ипотечным кредитованием, автокредитами и займами под проценты для бизнеса.

«У нас вы найдете все необходимое для удобного и безопасного управления вашими финансами. Банк Нота предлагает широкий спектр продуктов и услуг, которые подходят для всех — от студентов до предпринимателей, от молодых семей до опытных инвесторов», — обращался со страницы сайта к будущим клиентам председатель правления «Банка Ноты» Дмитрий Фролов.

В феврале 2024 года «Банк Нота» дала рекламу сразу в нескольких региональных изданиях, включая волгоградский филиал РБК. В рекламе упор был сделан на то, что компания предлагает оформление ипотеки людям с плохой кредитной историей и просрочками. RTVI проверил erid рекламы по единому реестру интернет-рекламы и убедился, что ее заказывала та самая ООО “Банкнота”.

Несмотря на то, что юридическое название компании — “Банкнота”, на сайте и в рекламных сообщениях она чаще всего называла себя “Банк Нота”. Согласно законодательству, ни одно юридическое лицо в Российской Федерации не имеет права использовать в названии слово “банк”, если у него нет банковской лицензии Центробанка. Однако RTVI не обнаружил регистрационные данные “Банк Нота” или ООО “Банкнота” в реестрах ЦБ.

Это не помешало компании показать по итогам 2023 года рекордные финансовые результаты. По данным СПАРК, выручка ООО “Банкнота” за прошлый года составила 3,7 трлн руб., а чистая прибыль — 3,4 трлн руб. По этим показателям она стала третьей компанией в России после «Роснефти» и «Газпрома», оставив далеко позади себя “Лукойл”, «Сбер», «Вайлдберрис» и многие другие крупнейшие компании страны. Чистая прибыль «Банкноты», как подсчитал RTVI, — это 8,5% бюджета Российской Федерации, или 22% всего рынка розничного кредитования страны в отчетном периоде.

Единственным владельцем и руководителем компании в ЕГРЮЛ указан Фролов Дмитрий Владимирович, при этом рядом с его данными стоит пометка: “Сведения признаны недостоверными ФНС”.

Учредитель из мест не столь отдаленных

Москвич Дмитрий Фролов 1975 года рождения получил свою первую судимость еще в Советском Союзе и продолжает периодически отправляться в места лишения свободы, выяснил RTVI. В основном — за мелкие кражи (колбаса в магазине, водка в «Ашане» и тд.). В криминальном мире Фролов больше известен под прозвищем “Фрол Вертун”. На всю спину у него набита татуировка с подобием христианского сюжета и большой надписью — «Грешник». “Владелец” компании с доходами в 3 триллиона рублей прописан не на Рублевке, а в Выхино.

В июне 2023 года, с разницей в пару дней, на имя Фролова были зарегистрированы пять компаний — ООО «Евромонтаж» в Коммунарке, ООО “Банкнота” и еще три — в Москве. Для регистрации использовались нежилые помещения на первых этажах домов, где, как правило, уже зарегистрированы еще с десяток компаний, а также место массовой регистрации в бизнес-центре на Новослободской и подвал дома на Менделеевской. Как убедился корреспондент RTVI, по местам регистрации данных компаний отсутствуют их офисы, а действующие арендаторы помещений никогда не слышали ни о компаниях Фролова, ни о нем самом.

«Банкнота» вскоре была перерегистрирована в ТЦ Metromall, где под Новый год и открылся ее офис с вывеской «Банк Нота». Сейчас на месте офиса компании осталась лишь вывеска, под которой работает уже совершенно другой арендатор — магазин, торгующий садоводческой техникой, который пока не успел поменять вывеску. Его владелец рассказал RTVI, что прежние арендаторы съехали незадолго до того, как он въехал в Metromall, и теперь сюда время от времени присылают письма из налоговой на имя «Банкноты».

В то время, когда на Фролова регистрировались компании, он сам, вероятно, в очередной раз находился за решеткой. В картотеке московских судов RTVI нашел приговор от 2022 года, где полный тезка “Фрола Вертуна” приговаривается к двум годам лишения свободы за очередную кражу. Причем отбывать наказание он должен был, согласно решению суда, в колонии особого режима, так как в деле имелся рецидив.

Версию о том, что Фролов в момент регистрации «Банкноты» находился за решеткой, в беседе с RTVI разделяет и его брат Виктор Фролов. По его словам, Дмитрий Фролов отсидел не весь назначенный срок, а вышел по УДО. Брат Фролова говорит, что тот освободился в 2023 году — но все равно позже создания компании. «Он где-то в августе, что ли, освободился», — отметил родственник Вертуна.

Брат Фролова сомневается и в том, что тот в принципе мог создать какую-либо компанию.

«[Он] человек отсидевший. Что он будет, создавать компанию? У него своих мозгов не хватит. Навряд ли он что-то создавал», — говорит Виктор Фролов. Он предположил, что его брат мог «просто черкануть бумажку» и «получить какой-то процент» за это.

Также брат Фрола Вертуна добавил: «Вы, кстати, не первый, кто его ищет, его искала и налоговая».

Знакомый Фрола Вертуна, который до сих пор поддерживает с ним «одностороннюю связь», что может свидетельствовать о том, что Фролов снова находится в местах лишения свободы, — пообещал передать ему просьбу о разговоре с RTVI «при случае». Однако на момент написания материала связаться с Фроловым так и не удалось.

При этом в мае 2024 года “Фрол Вертун” подал в ФНС заявления о недостоверности сведений о нем — согласно им, Фролов не является ни учредителем, ни председателем правления ООО “Банкнота”. Кто настоящие владельцы ООО “Банкнота” — неизвестно, однако Дмитрий Фролов — не единственный фигурант этой истории.

«Бизнес-партнер» в бегах

Люди, действовавшие от имени «Банкноты», иногда указывали для связи имя Данилы Романова. Так, в письмах к контрагентам, с которыми удалось ознакомиться RTVI, были указаны два контакта — Фролов и его номер телефона плюс почта, зарегистрированная на фейковом домене, а также Романов и его номер телефона. Сейчас все номера и почты, которые, так или иначе, связаны с этими двумя людьми, либо заблокированы, либо больше не обслуживаются.

Как выяснил RTVI, Даниле Романову 23 года и в 2018 году МВД разыскивало его по заявлению дежурного Социального приюта для детей и подростков. Речь шла о том, что Романов сбежал из приюта вместе с другим воспитанником. В последние годы молодой человек был частым клиентом микрофинансовых организаций, в отношении него открыты несколько исполнительных производств, следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов.

Между тем в марте 2022 года на тот момент 20-летний Романов стал учредителем аудиторской фирмы ООО АФ «Артур Андерсен Рус» с уставным капиталом 150 млн рублей. Фирма названа в честь одноименной чикагской аудиторской конторы, которая попала в скандал после вскрывшихся фактов использования ею различных финансовых и офшорных схем. В декабре 2023 года АФ «Артур Андерсен Рус» была закрыта решением ФНС в виду недостоверных сведений о ней. Судя по данным системы СПАРК, финансовых отчетов она не представляла.

У Данилы Романова есть несколько профилей в соцсетях, однако он давно в них не заходил. Кроме того, в картотеке московских судов есть информация об аресте некоего Романова Данилы Михайловича, полного тезки Романова, который указан в качестве учредителя ООО АФ «Артур Андерсен Рус» и представителя «Банкноты».

Согласно данным суда, в марте 2023 года Романов был отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Спустя несколько месяцев, как следует из материалов суда, он сбежал и скрылся от органов следствия, в связи с чем расследование дела было приостановлено.

Брат Данилы Романова на вопросы RTVI не ответил.

Нарисовали на бумаге

Как могла заработать 3 трлн рублей компания, зарегистрированная всего год назад, и кто ее истинный бенефициар — большой вопрос. На чем она заработала эти деньги, и заработала ли — тоже.

Опрошенные RTVI юристы, специализирующиеся на финансовом секторе, сходятся во мнении, что бухгалтерская отчетность ООО «Банкнота» вызывает много вопросов. Прежде всего, речь идет о том, что компания была зарегистрирована в июне 2023 года, однако в базе СПАРК представлены ее финансовые отчеты также за 2021 и 2022 годы. Это, по мнению юристов, может указывать на недостоверность отчетности.

«Сложно судить о причинах такой ошибки, но очевидно, что финансовые показатели, представленные в отчетности «Банкноты», в том числе по прибыли в 3,3 трлн рублей и выручке компании в 3,7 трлн рублей, не могут восприниматься серьезно», — сказала RTVI генеральный директор ООО «УК «Инфорс Капитал» Анастасия Будкова. Руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова говорит, что на ипотеке и автокредитовании «Банкнота» даже в теории столько денег заработать не могла, не говоря уже о том, что на осуществление такой деятельности у нее не было лицензии. И если речь не идет о “липовом” финансовом отчете, то в качестве предположения Егорова приводит вероятность того, что там отображено «движение финансовых активов, таких как вексели или схожие инструменты».

При этом назвать «Банкноту» фирмой, нарисованной на бумаге, нельзя. У нее был настоящий офис и там работали живые люди. В ноябре 2023 года «Банкнота» даже получила государственную поддержку в виде часа консультаций от Московского экспортного центра (АНО МЭЦ), там отказались от комментариев RTVI.

Собеседник RTVI на финансовом рынке, который ознакомился с архивной версией сайта “Банкноты”, говорит, что компания могла заниматься услугами кредитного брокериджа, то есть быть посредником между банками и заемщиками. “Работу брокеров никто не контролирует и не регламентирует, никакие лицензии для такого рода деятельности получать не нужно. Этим может объясняться то, что компания предлагала у себя на сайте ипотеку и автокредит, не имея никаких лицензий ЦБ — брокеры так часто делают, ведь они действительно помогают своим клиентам получить кредит, просто выдает его банк, а не брокер”, — говорит собеседник RTVI.

Кроме того, еще одно косвенное свидетельство того, что “Банкнота” была кредитным брокером — ориентация в рекламе и на сайте на заемщиков с плохой кредитной историей. “К кредитным брокерам, как правило, обращаются те, кто боится не получить кредит при обращении напрямую в банк: люди с плохой кредитной историей или те, кто не может показать легальный доход. Кредитный брокер помогает такому заемщику собрать нужные документы или подбирает банк с “низкими” требованиями к заемщикам”, — говорит источник RTVI на финансовом рынке.

Однако он отрицает, что “Банкнота” могла заработать на кредитном брокеридже несколько триллионов рублей за год: “Это нереально, рынок в десятки раз меньше. Вероятно, витрина “кредитного брокера” была прикрытием для чего-то другого. На рынке кредитного брокериджа вообще много мошенничества из-за того, что государство никак его не регулирует”.

Банковское прикрытие

Для того, чтобы заниматься кредитным брокериджем, у компании должны быть банки-партнеры, к которым она направляет своих заемщиков.

В апреле 2024 году, согласно данным интернет-архива Wayback Machine, при открытии сайта thebanknota.ru пользователь попадал на страницу, сделанную под сайт Банка Жилищного Финансирования (БЖФ Банка) — реально существующей московской кредитной организации, имеющей лицензию ЦБ и специализирующейся на ипотечном кредитовании. Одним из основных партнеров банка является крупнейший застройщик Москвы — группа компаний «ПИК».

В самом банке RTVI опровергли какую-либо связь с «Банкнотой».

«Указанное в вашем запросе ООО «Банкнота» не имеет никакого отношения к «БЖФ Банку», какие-либо договорные отношения так же отсутствуют», — сообщил RTVI Иван Серебренников, директор департамента маркетинга «БЖФ банка».

По его словам, ранее банк, оказывается, и сам обнаружил, что их бренд используется на домене, принадлежащем «Банкноте». По этому поводу в банке проводили служебную проверку.

«На сайте использовались телефон и адрес электронной почты банка, но, при клике по ним, система переадресовывала на другой почтовый адрес и телефон, которые не имеют отношения к банку. В связи с чем прослеживаются признаки мошеннических действий и незаконного использования бренда «БЖФ банка», — объяснил Иван Серебренников.

RTVI проверил эту информацию и убедился, что указанная на сайте почта info_oso@bgf-bank.ru при клике действительно вела на почту info@thebanknota.ru. Аналогичная ситуация была с номером телефона, поэтому сайт действительно мог быть фишинговым.

С середины 90-х в России существовал “Нота-банк” — кредитная организация, у которой ЦБ отобрал лицензию в 2015 году. В дальнейшем МВД завело уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства “Нота-Банка”. Выяснилось, что “Нота-банк» выпускал поддельные банковские гарантии на десятки миллиардов рублей. Совладелец банка Дмитрий Ерохин и его брат Вадим в августе 2024 года были признаны виновными в хищении из “Нота-банка” более 27 млрд руб. и получили 11 и 8 лет колонии, соответственно. RTVI не обнаружил какой-либо связи между “Нота-банком” и “Банком Нота”.

Исчезновение

По данным ЕГРЮЛ, в декабре 2024 года ООО “Банкнота” уведомила ФНС о наличии у нее филиала в Беларуси — “Банк Нота Беларусь”. RTVI не удалось обнаружить информацию об этом филиале ни в одном из белорусских сервисов по проверке контрагентов, поэтому сведения о филиале тоже могут быть недостоверными.

При этом опрошенные RTVI эксперты считают, что компания вполне могла заниматься выводом денег за рубеж, если у нее был белорусский канал. В Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь ответить на вопросы RTVI о “Банк Нота Беларусь” отказались, так как, согласно местному законодательству, “данная информация относится к налоговой тайне и не подлежит распространению”.

«Скорее всего перевели все в Беларусь, потому что там у «Банкноты» есть дочерняя компания. А если эта компания «черная», то там плохо просматривается перевод денежных средств. И дальше либо они остались в Беларуси, либо уже ушли за рубеж на подставные компании», — делится с RTVI на условиях анонимности собеседник, знакомый со специфическими особенностями работы российских финансовых компаний.

Появившись из ниоткуда, “Банкнота” исчезла спустя год своего существования. По состоянию на август 2024 года физических следов «Банкноты», за исключением вывески, нет. Недоимка по налогу по НДС у компании, если верить системе СПАРК, составляет 315 млн рублей. Счета «Банкноты» заблокированы Федеральной налоговой службой. На запросы RTVI относительно дальнейшей судьбы этого ООО и, в частности, возможного криминального контекста ее деятельности, на момент написания материала в столичной полиции и ФНС не ответили. В Банке России по существу вопросов относительно компании, которая, если верить отчету, заработала 3,7 трлн рублей, также не ответили.

…Тем временем в мае 2024 года Бутырский суд Москвы зарегистрировал первый иск к ООО «Банкнота». Подал его некий Игорь Гольдштейн. Он просит суд аннулировать договор купли-продажи своей квартиры, заключенный между «Банкнотой» и неким Алексеем Решетняком. Первое заседание назначено на 12 сентября.