Кабмин Украины продвигает многомиллионную сделку с Болгарией по закупке у нее двух законсервированных ядерных реакторов российского производства. С их помощью украинские власти хотят ввести в эксплуатацию два новых энергоблока на Хмельницкой АЭС на западе страны. Как пишет Politico, в Верховной Раде, которая должна одобрить покупку, эта идея пока встречает сопротивление, а «энергетический сектор Болгарии сталкивается со своими коррупционными скандалами». Подробности — в материале RTVI.

«Самый быстрый и дешевый вариант»

Накануне правительственные чиновники в Киеве встретились с членами парламента, чтобы обсудить этот вопрос. Двое законодателей признали, что совещание проходило на фоне «бурлящих сомнений», и пока идея «не встречает достаточной поддержки». Против выступает, по крайней мере, «один депутат из партии [президента Украины] Владимира Зеленского».

Критики опасаются, что сделка «грозит пробить огромную дыру в скудном бюджете», и при этом «нет гарантий, что устаревшие технологии обязательно помогут украинцам предотвратить надвигающиеся отключения электроэнергии».

Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico развеял эти опасения. По мнению чиновника, расширение ядерной энергетики — «единственный способ сохранить работоспособность энергосистемы, а два реактора типа ВВЭР-1000 представляют собой самые быстрые и дешевые из доступных вариантов».

После того, как крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с ее шестью реакторами перешла под контроль России, Украина полагается в сфере ядерной энергетики на три действующие электростанции, которые насчитывают в общей сложности 9 реакторов. Два из них в настоящее время эксплуатируются на Хмельницкой АЭС. На атомную отрасль сейчас приходится около 60% энергобаланса Украины.

О том, что такая сделка готовится, Reuters сообщало еще в марте. Как заявлял тогда агентству глава украинской атомной компании «Энергоатом» Петр Котин, в Киеве рассчитывали к июню заключить контракты с Болгарией и к этому же времени подготовить Хмельницкую АЭС к монтажу.

Первый из реакторов предполагалось монтировать сразу же, а через два-три года приступить к пуско-наладочным работам на нем, «что также необходимо для изготовления турбины для энергоблока». По словам Котина, «Энергоатом» уже начал предварительные переговоры с General Electric. Второй реактор должны были установить позже — без конкретных сроков. Но сейчас и они перенеслись.

«Болгары хотят больше»

Реакторы, которые Киев хочет купить у Софии, хранятся в болгарском городе Белене. По данным портала Euractiv, российский «Атомстройэкспорт» поставил их более шести лет назад для несостоявшегося в итоге проекта строительства АЭС . Несколько лет назад правительство в Софии отказалось от него и решило продолжать развитие действующей — и пока единственной в стране — АЭС в Козлодуе.

В странах Восточной и Центральной Европы действует парк из 19 советских водно-водяных реакторов (ВВЭР). Среди них — Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, а за пределами региона — Финляндия. На территории всех этих государств есть АЭС, построенные на основе советских технологий. Их реакторы работают на российском топливе и оборудовании. У всех этих стран действуют контракты с «Росатомом», которые пока не попали под санкции ЕС.

В июле 2023 года парламент Болгарии обязал правительство начать переговоры с Украиной о продаже ей ядерных реакторов на общую сумму «не меньше $600 млн». Утверждалось, что именно такую цену государственная национальная электроэнергетическая компания Болгарии заплатила «Атомстройэкспорту» за два реактора, парогенераторы и другое оборудование.

При этом, по словам Петра Котина, «София была заинтересована в повышении цены на оборудование, которое, кроме Болгарии, можно приобрести только в России».

«Болгарская сторона постоянно стремится добиться для себя большей выгоды, чем эти $600 млн. И чем больше проходит времени, тем более высокие цены они озвучивают. Но мы по-прежнему ориентируемся на $600 млн», — говорил глава «Энергоатома» в беседе с Reuters.

«Козлодуй» переходит на Westinghouse

В мае 2024 года болгарский парламент пригласил в Белене специалистов «Энергоатома», чтобы они могли осмотреть реакторы. Их встретили акцией протеста — ее организовали активисты крайне правой партии националистической «Возрождение». На досрочных выборах в июне 2023 года она набрала 13,78% и получила 38 мест. Партия считается «пророссийской», и, хотя ее лидер Костадин Костадинов это отрицает, в феврале ее депутаты приезжали в Москву по приглашению «Единой России».

Как сообщали СМИ, сторонники «Возрождения» устроили стычку с украинскими экспертами-ядерщиками, заблокировав их автомобиль. Болгарские националисты уверяют, что украинцы хотят «забрать реакторы даром».

В самой Болгарии энергетическая отрасль переживает турбулентность, отмечает Politico. Во вторник, 13 августа, следователи провели обыски в офисах государственного оператора газовой сети в рамках расследования о возможном нецелевом использовании средств ЕС.

После отказа от проекта «Белене» в республике действует единственная АЭС «Козлодуй», построенная на Дунае при поддержке Советского Союза почти 60 лет назад. И хотя София по-прежнему закупает оборудование, аварийные запчасти и материалы у России, в июне 2024-го на АЭС впервые начали использовать атомное топливо, произведенное американской компанией Westinghouse. Переход на него займет около четырех лет. Второй реактор должен быть оснащен топливом французской Framatore.

Как пишет Politico, Болгария надеется «стать одной из первых стран бывшего Варшавского договора, которая положит конец многолетней зависимости от России в атомной сфере». Также Westinghouse работает в Болгарии над строительством двух новых реакторов стоимостью около $14 млрд. Установить их планируется к 2030-м годам.

«Сделка между Болгарией и Украиной уникальна тем, что только у Болгарии есть два российских реактора, которые ей не нужны, а Украина — единственная страна, которая могла бы извлечь из них выгоду», — признает портал Euractiv.

«Сейчас все реакторы, которые работают на Украине на трех оставшихся атомных станциях, советского производства. Фактически можно сказать, что российского, так как Россия — наследник советской ядерной программы. Мы продолжаем делать такие реакторы. Поэтому для Украины это просто наиболее удобный вариант», — рассказал RTVI ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Во-первых, украинские специалисты «понимают, как их обслуживать, они эксплуатируют подобные реакторы, знают, как это делать». Во-вторых, «какие-то элементы оборудования для электростанций с такими реакторами производит сама Украина — по крайней мере, производила, сейчас непонятно, какой у них промышленный потенциал».

По словам эксперта, здесь есть и экономический расчет.

«Украина рассчитывает, что эти реакторы ей продадут дешево, так как Болгария вроде не будет их устанавливать. Я думаю, что сочетание экономического фактора и технического опыта эксплуатации выступает за то, чтобы купить их у Болгарии», — отметил Юшков.

По мнению собеседника RTVI, «на болгар давит Евросоюз, заставляя их отказаться от всего российского и советского».

«Украина понимает, что на болгар это давление идет, что они должны выбрать что-то альтернативное, каких-то других производителей, к примеру, американских, но не Россию и не Китай. Так что украинская сторона пользуется случаем и пытается купить по дешевке эти реакторы у Болгарии», — отметил он.

При этом эксперт допускает, что Украина может пойти по другому пути.

«Думаю, что альтернатива — заказать строительство нового реактора либо у американских компаний, либо у каких-то других, например, у Франции или Южной Кореи. Альтернатива для Украины — новый реактор», — заключил Игорь Юшков.