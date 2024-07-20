«Тапает хомяка». Как прошел концерт SHAMAN у стен посольства США в Москве

Певец SHAMAN днем 19 июля неожиданно анонсировал проведение акции у посольства США. Музыкант заявил, что таким образом он желает ответить на блокировку своего YouTube-канала. Видео SHAMAN записал, стоя с флагом России, у стен Кремля и призвал своих сторонников вечером в пятницу прийти и поддержать его акцию на площадь Донецкой народной республики, где ныне и располагается американское посольство. Что из этого вышло — в репортаже спецкора RTVI Дениса Волина.

Подготовка к митингу-концерту началась буквально в то же время, когда Ярослав Дронов (настоящее имя Шамана) опубликовал в соцсетях свое видеообращение. У здания посольства установили сцену с медиаэкраном, а также вывесили баннер с немного измененной карикатурой «Неизлечимое заболевание НАТО», изначально появившейся в китайском издании China Daily. Надпись на карикатуре гласит: «Поздравляем американских дипломатов с Днем независимости».

За час до митинга-концерта на выходе из метро «Баррикадная» собирается группа поддержки Шамана. Однако обозначать себя женщины не спешат.

«Вообще-то, мы здесь на экскурсию собрались. Вот, рядом, зоопарк», — говорит корреспонденту RTVI одна из активисток. На вопрос, а как же концерт Шамана, она с серьезным видом отвечает: «А кто это?».

На спине у женщины при этом большая надпись «SHAMAN — Мы всегда с тобой!». На груди — эмблема объединения фанаток певца — MIG. Быстро потеряв интерес к прессе, женщины достают из пакетов российские триколоры и флажки с логотипом организации.

Как-только все приготовления сделаны, женщины организованной группой выдвигаются в сторону посольства. Мимо них проходят две девушки, глядя на фанаток Шамана, они хором затягивают: «Я русский! Я иду до конца!».

Одна из девушек, Сабина, признается корреспонденту RTVI, что на митинг-концерт их с подругой позвали. Но кто именно — не говорит. Обе они студентки РАНХиГС. По ее словам, видеообращение Шамана они не видели, а просто идут послушать его песни. «Но я его фанатка», — признается одна из девушек.

Большая группа в футболках MIG останавливается у высотки на Кудринской площади. Достают плакаты и начинают фотографироваться. К ним подходит иностранец и на ломаном русском пытается что-то объяснить.

Из его сумбурной речи вычленяется лишь: «Ви хранители настоящая традиция».

Женщины, несколько опасливо, улыбаются ему и машут флажками.

Рядом с посольством большое количество автозаков. Полиция установила рамки металлодетекторов и оградила территорию. В связи с этим возле рамок начали скапливаться люди. В руках некоторых из них флаги России, несколько человек поднимали над очередью знамя «Национального освободительного движения» (НОД) с портретом Владимира Путина на нем. Кто-то держит красный шарик с логотипом YouTube. Из толпы виднеется и портрет самого Ярослава Дронова. «Яндекс. Карты» тем временем показывают, что посольство США в эти часы не работает. Есть ли кто-то внутри — пока неизвестно.

Спустя 20 минут толпе становится скучно. Люди начинают петь. В левой части очереди активистки MIG поют песню Шамана. В правой — девушки с портретом Дронова тихими голосами затягивают гимн России.

Ближе к 21 часу к рамкам подходит огромная организованная колонна с российскими триколорами. В основном — студенты. Они не помещаются на площади перед ограждениями и вынуждены растянуться по всему бульвару вдоль здания ВЭБ.РФ. «Вообще, запускать уже разрешили. Не знаю, почему не запускают», — говорит корреспонденту RTVI сотрудник Росгвардии, наблюдающий за происходящим из-за ограды.

«Мы вообще приехали сюда из Ижевска. У нас свадебное путешествие. Приехали, и тут концерт Шамана. Мы сразу сюда», — говорит RTVI молодая пара — крепкий высокий парень и девушка чуть ниже его. По словам молодоженов, даже на их свадьбе играли песни Шамана. На молодом человеке футболка «Слава России» и тематические татуировки. «Просто люблю свою страну», — говорит он в ответ на вопрос, не является ли он сторонником фанатского объединения «Эспаньола», участвующего в СВО.

Вскоре людей все же начали запускать к импровизированной сцене, расположившейся прямо под американским флагом у фасада здания. В толпе раздается: «Гойда!». В какой-то момент здесь появляется имперский черно-желто-белый флаг. Девушки, на вид лет 18, тут же лезут в телефон и начинают гуглить — чей флаг. «Донецк», — спокойно говорит женщина рядом. «Как же он его тащил», — подхватывает другая. Мужчина с флагом и в образе русского помещика не обращает на них внимание и проходит за рамки.

Компания из нескольких девушек постит фотографии в соцсети. Не знают, какой лучше хэштег выбрать. «Хорошо, что хоть где-то есть свобода слова», — говорит одна. «А я два года мечтала Шамана увидеть», — не обращает на подругу внимание вторая девушка. Из их разговора становится ясно, что они приехали на митинг-концерт из Смоленска.

На сцене тем временем разогревают публику. Ведущий включает фонограмму песни «Я — русский», и те, кто уже возле сцены, сливаются в едином экстазе, хором запевая хит Дронова. Когда песня заканчивается, из динамиков начинает звучать песня группы «Любэ». Но она уже не вызывает такого восторга. Видно, что молодая публика у сцены ее попросту не знает.

Скучающие люди рядом решают подбодрить сами себя и снова заряжают как из пушек: «Гойда!». Но скандирование длится недолго.

Когда очередная песня заканчивается, ведущий просит раздать собравшимся флажки. «Запишем картинку для СМИ. Кто хочет, может подняться на сцену», — говорит он. Желающих не оказывается. После того как все готово — снова включают фонограмму Шамана и песню «Мы».

— Где слоняра наш?! — раздается из толпы, когда песня заканчивается. — Где наш слон!

Видно, что люди устали слушать песни в записи. «Твою ж мать, сколько ж можно-то», — возмущенно говорит мужчина рядом своей спутнице. Но ведущий объявляет следующую песню.

«Нам ***** (по барабану) какая следующая! Мы хотим Шамана. Гойда!», — кричит молодежь.

«Гойда!», — подхватывают в толпе.

Часть людей начинает расходиться. Другие начинают скандировать «Рос-си-я» и уже не слушают ведущего. «Шаман тапает хомяка», — шутит кто-то в толпе. Люди требуют того, ради кого они здесь собрались.

Наконец, спустя полтора часа после заявленного времени начала концерта, Шаман появляется перед публикой. Несколько минут он стоит с флагом России и просто смотрит на собравшихся. Затем берет мегафон и начинает что-то говорить. Однако люди в толпе ничего не слышат и начинают кричать Дронову, чтобы он взял микрофон. Тогда Шаман уходит со сцены, возникает неловкая пауза, а затем на огромном экране появляется новый клип Шамана на песню «Душа нараспашку».

Люди непонимающе смотрят на пустую сцену. Но уже без большой досады. Понимают, что кумир все-таки здесь, поблизости.

Сам Шаман, после того, как клип закончился, решил больше не разочаровывать публику. Он снова появляется на сцене и теперь уже сам поет свой новый хит.

«Пусть все видят, как мы все поем русские песни! Добавьте шума, Москва!», — кричит Шаман.

Затем он вместе с собравшимися поет «Я — Русский», срывая бурные овации. И на этом не останавливается. Дронов говорит, что хочет спеть эту песню еще раз. А также выпить с собравшимися, точнее — «поднять тост за нашу победу». Из динамиков снова начинает играть хит Шамана, в середине песни он достает большую бутылку шампанского, трясет ее, а затем поливает пеной зрителей. После чего подходит к краю сцены и начинает поить тех, кто стоит в первых рядах. А потом пьет и сам.

В конце своего выступления Шаман приглашает своих фанатов на сольный концерт, который пройдет 22 августа на Красной площади и будет называться «Победа!».

После того, как Шаман заканчивает выступление, он быстро покидает сцену. Однако люди не спешат расходиться. Они фотографируются с флагами и делятся впечатлениями.

«Мне кажется, они сидят там и слушают!», — говорит после концерта корреспонденту RTVI девушка Марьян, указывая на окна посольства США, где горит свет. По ее словам, она приехала к подруге из Израиля, и, узнав, что в Москве будет выступать Дронов, сразу же решила ехать сюда. Марьян говорит, что любит Россию и поддерживает его. На слова Шамана о том, что YouTube заблокировал его канал, девушка говорит: «Черти!».