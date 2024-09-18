В среду, 18 сентября, в бизнес-центре «Романов двор» в Романовом переулке, где расположен офис Wildberries, произошла перестрелка, в ходе которой два человека погибли, и еще семеро, включая двух полицейских, — получили ранения. Среди попавших под пули в полукилометре от Кремля — бойцы ММА из Чечни и Ингушетии. RTVI рассказывает все, что известно о личностях убитых и пострадавших, а также о том, что происходит с Владиславом Бакальчуком, с похода которого в офис WB и началась стрельба.

Стрельба рядом с офисом WB произошла днем 18 сентября. По версии супруга основательницы маркетплейса Владислава Бакальчука, в полдень должна была состояться его встреча с руководством WB для «урегулирование всех накопившихся разногласий». Бакальчук пришел туда с охраной, в том числе, как он утверждает, с сотрудниками полиции.

«Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries. В тот момент началась настоящая паника, повсюду был дым, люди пытались укрыться. Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ. Это был настоящий расстрел», — написал в своем телеграм-канале Бакальчук.

В свою очередь Татьяна Бакальчук эту версию отвергает, утверждая, что ее супруг вместе со своими партнерами попытался захватить офисы Wildberries.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — написала Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале.

Действия своего супруга, с которым она в настоящее время разводится, Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата.

Пока достоверно неизвестно, кто конкретно первым открыл огонь. В сети имеется несколько видео самого инцидента, включая то, на котором сопровождавшие Бакальчука люди начинают разбивать стеклянную стену офиса. Адвокат Владислава Бакальчука Анас Эльмурзаев заявил RTVI, что в последующем все обстояло так:

“В это время кто-то снаружи стал бить по стеклу, стекло было крепкое. Изнутри появились какие-то люди и начали стрелять в человека, который бил по стеклу. Стекло рассыпалось, и были тяжело ранены действующие сотрудники полиции и иные лица”.

Вместе с тем, информация о жертвах и пострадавших уже подтверждена.

Среди убитых оказались сотрудники охраны офиса Wildberries — 41-летний Адам Алмазов и ингуш Ислам-Бек Эльмурзиев. Про последнего известно, что он — мастер спорта по вольной борьбе. В 2013 году ГТРК «Ингушетия» снимала про Эльмурзиева сюжет под названием «Герои среди нас». Он был посвящен подвигу 17-летнего спортсмена — парень спас из воды двух своих друзей. В интервью Эльмурзиев говорил, что в будущем хотел бы стать олимпийским чемпионом по вольной борьбе. До 2019 года Эльмурзиев выступал в ММА, где провел по меньшей мере три боя. О его дальнейшей судьбе было ничего не известно до 18 сентября, когда он погиб в перестрелке у офиса Wildberries.

Адам Алмазов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с июля 2024 года, выяснил RTVI. Судя по открытым базам данных, он жил в Москве, хотя и является уроженцем Ингушетии. Согласно сервису GetСontact, в телефонах некоторых знакомых Алмазов записан как «Клиент Охрана». Издание «МК» уточняет, что он работал в охране Wildberries.

30-летний Абубакар Местоев родом из Ингушетии. Он тоже боец MMA, бьется в смешанном стиле. Местоев двукратный чемпион России и вице-чемпион Европы по каратэ, мастер спорта России по панкратиону.

Рашид Кодзоев — родом из Владикавказа, однако проживает в Назрани (Ингушетия). Он боксер и, судя по информации Федерации бокса России, выступает в супертяжелом весе.

Третий пострадавший Умар Чичаев — чеченец, выступает за клуб единоборств «Беркут», который базируется в Грозном. Чичаев — чемпион Европы и мира по тхэквондо, а также мастер спорта по кикбоксингу. В 2019 году «Беркут» вошел в семейство другого известного в Чечне спортивного клуба — «Ахмат», который неоднократно посещал глава Чечни Рамзан Кадыров. В 2009 году Чичаева в числе других спортсменов чествовали в аэропорту Грозного министр по физической культуре, спорту и туризму Чечни Хайдар Алханов, замминистра Ваха Чапаев и другие чиновники. На странице брата Умара Чичаева в одной из российских соцсетей много его фотографий. На одной из них он позирует в форме чеченского СОБРа, на другой — запечатлен вместе с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Есть фотографии и с другими видными чеченскими деятелями.

На этом фоне примечательно, что ранее Рамзан Кадыров лично обещал Владиславу Бакальчуку помощь в ситуации с его супругой Татьяной Бакальчук. Напряжения в семье Бакальчуков возникли после объявления о слиянии Russ Outdoor и Wildberries в июне 2024 года. Владислав Бакальчук тогда заявил, что его жена ушла из дома, на что Рамзан Кадыров заметил, что «рейдеры» оградили Татьяну Бакальчук от мужа и не позволяют им спокойно обсудить происходящее. Также Кадыров сказал, что активы WB «путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor». Глава Чечни, очевидно, имел в виду бизнесмена Роберта Мирозояна. Именно его ООО «Стинн» получило 35% долей в новом ООО «РБВ», созданном в рамках слияния WB и Russ Outdoor. Доля ООО «Вайлдберриз» Татьяны Бакальчук составила 65%.

«По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов @adelimkhanov_95. Лица, известные своими рейдерскими махинациями и причастные к этим незаконным действиям, должны остановить этот процесс, вернуть супругу Владислава и бизнес в семью. И в этом вопросе я дойду до конца», — написал тогда глава Чечни.

На момент подготовки публикации Кадыров ситуацию пока никак не комментировал.

По факту инцидента Следственный комитет уже возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статьям об убийстве (ст.105 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст.222 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК РФ), в также самоуправстве (ст.330 УК РФ). В СК отметили, что помимо двух погибших, количество пострадавших составило семь человек.

«Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении СК.

Владислава Бакальчука во время инцидента в БЦ «Романов двор» сопровождал бывший прокурор из Чечни Анас Эльмурзаев. Сейчас он занимается адвокатской практикой и ведет свой канал в Telegram, на аватарке которого совместная фотография Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова.

В начале августа Эльмурзаев сообщал, что подал заявления в интересах Владислава Бакальчука на имя министра внутренних дел РФ Колокольцева и генпрокурора Краснова о мошенничестве. Эльмурзаев обвинил Мирзояна в том, что он вместе с партнерами, по его мнению, могли совершить хищение “миллиардного состояния известной семьи… путем обмана и рейдерства”. “Глава Чеченской Республики, Герой России, Кадыров Рамзан Ахматович в обиду друзей не дает, а Владислав его старый друг”, — написал в своем канале Эльмурзаев.

Относительно инцидента 18 сентября в беседе c RTVI Эльмурзаев заявил, что из «Романова двора» Бакальчук вместе с ним поехал в отдел полиции на Арбате, чтобы написать заявление. «Стрелявшие, как я считаю, целились в том числе во Владислава Бакальчука. Если бы с ним произошел несчастный случай, мы все понимаем, все миллиарды и триллионы, я не знаю какие там в общей сложности суммы, — перешли бы «наследникам». Все мы знаем, кто там сейчас всем рулит. Татьяна Бакальчук нанимает головорезов себе в команду, провоцируя все эти беспорядки», — сказал Эльмурзаев.

Когда он с Владиславом были в кабинете сотрудника полиции, говорит адвокат, туда “ворвались люди в штатском, силком забрали у нас Владислава Бакальчука, и увезли его в неизвестном направлении”.

Вместе с тем, по данным телеграм-канала Baza, вечером в среду Бакальчук был на допросе у следователя. Источники канала отмечают, что он находился в статусе свидетеля. В это же время в канале самого Бакальчука появилось сообщение от имени его адвокатов. В нем говорится, что тот не арестован и не задержан. Там же сказано, что Бакальчук — на беседе у правоохранительных органов.